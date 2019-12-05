Государство профинансирует обучение жителей Башкирии компетенциям для Цифровой экономики!

Цифровой экономике - цифровые возможности. Обучаться можно будет онлайн, т.е через Интернет без выезда на сессии или в смешанной форме, когда приехать на практические занятия хоть ненадолго, но все же придется.



Сначала все участники проходят входное тестирование, чтобы определить уровень цифровых компетенций и на их основе предложить наиболее нужные для данного человека программы. Это первый шаг, помогающий обучающемуся с выбором.



В конце программы участники снова проходят тестирование для того чтобы определить, что дала конкретная программа конкретному слушателю. И только при положительном результате участнику выдается документ о повышении квалификации, а образовательной организации - оплачивается проведенная работа.



Учебные заведения на 100% заинтересованы в подготовке интересных, конкурентных программ и качественном обучении слушателей.

