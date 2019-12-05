Государство профинансирует обучение жителей Башкирии компетенциям для Цифровой экономики!
Персональные цифровые сертификаты - билет в цифровое завтра!
Персональные цифровые сертификаты - билет в цифровое завтра!
Персональные цифровые сертификаты - билет в цифровое завтра!
В 2019 году Башкирия вошла в число пяти пилотных регионов, жители которых смогут получить персональный цифровой сертификат и пройти обучение в 2020г. в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Это возможность бесплатно получить дополнительное образование в лучших образовательных организациях нашей страны. Наш материал о том, как, где и кто может претендовать на участие в программе.
Федеральным оператором программы является Университет НТИ 2035. В Башкортостане оператор программы – Ассоциация образовательных организаций «Электронное образование РБ». Главной задачей Ассоциации является информирование об этом проекте, участие в отборе программ, консультирование всех кто учится, обратная реакция от тех кто учится о том как реализовывать программу наилучшим образом
Всего в Башкирии в декабре 2019 года планируют выдать 1000 сертификатов. Очень важно успеть получить этот сертификат до конца 2019г. А всего до 2024 года будет выдано по стране 1 млн. сертификатов. Всем кто по какой-то причине не успеет получить сертификат в этом году, такая возможность предоставится в будущем.
“
«Важно, чтобы каждыйобучающийсяпо данной программе мог извлечь реальную пользу: продвинуться по карьерной лестнице, получить продвижение, найти работу, увеличить уровень доходов»,
- говорит руководитель проекта на федеральном уровне, директор направления Центра компетенций федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Антон Куницкий.
“
«Формирование новых компетенций у населения – одна из составляющих нацпроекта «Цифровая экономика». Цифровую экономику невозможно построить, без специальных знаний и умений в этой области. Чтобы быстрее решить эту задачу государство заложило деньги на обучение»,
– добавляет руководитель проекта по РБ, заместитель председателя совета Ассоциации образовательных организаций «Электронное образование РБ» Руслан Габидуллин.
Персональный цифровой сертификат
Персональный цифровой сертификат – это документ, подтверждающий, что гражданин имеет право без оплаты со своей стороны пройти повышение квалификации по выбранной программе.
Цифровой сертификат – это возможность бесплатно пройти обучение по востребованным направлениям, которые были определены при участии компаний – лидеров цифровой экономики. В настоящий момент в каталоге курсов представлено около 40 программ повышения квалификации. Университет 2035 продолжает отбор новых курсов на участие в программе персональных цифровых сертификатов на сайте http://prog.2035.university/
1000 персональных цифровых сертификатов выдадут в Башкирии в 2019 году
1000 персональных цифровых сертификатов выдадут в Башкирии в 2019 году
1000 персональных цифровых сертификатов выдадут в Башкирии в 2019 году
Как проходит обучение
Цифровой экономике - цифровые возможности. Обучаться можно будет онлайн, т.е через Интернет без выезда на сессии или в смешанной форме, когда приехать на практические занятия хоть ненадолго, но все же придется.
Сначала все участники проходят входное тестирование, чтобы определить уровень цифровых компетенций и на их основе предложить наиболее нужные для данного человека программы. Это первый шаг, помогающий обучающемуся с выбором.
В конце программы участники снова проходят тестирование для того чтобы определить, что дала конкретная программа конкретному слушателю. И только при положительном результате участнику выдается документ о повышении квалификации, а образовательной организации - оплачивается проведенная работа.
Учебные заведения на 100% заинтересованы в подготовке интересных, конкурентных программ и качественном обучении слушателей.
Образовательные программы
Почему образовательные программы качественные?
Образовательные программы проходят тщательный отбор федеральным оператором «Университетом НТИ 2035» по очень жестким критериям. Обладатели персональных цифровых сертификатов смогут выбрать интересную для себя деятельность: начиная от системного администрирования и заканчивая промышленным дизайном и 3D-моделированием, разработкой компьютерных игр и мультимедийных приложений, цифровым дизайном и маркетингом. То есть поучиться действительно есть чему! Эти знания – ключ к повышению профессиональной ценности для нынешнего или потенциального работодателя, открытию своего дела, интенсивного карьерного роста и повышению дохода.
Стоимость подобного обучения на образовательном рынке «кусачая» и часто достигает нескольких десятков тысяч рублей, а государство дает эту возможность бесплатно.
Только несколько ведущих образовательных организаций республики прошли отбор для участия в программе.
Главная ценность для участника программы - он получает новые цифровые компетенции, нужные в цифровом мире. Эти компетенции помогут нашим согражданам выполнять свои обязанности эффективнее или найти новую работу и обеспечат карьерный рост.
Главная ценность для участника программы - он получает новые цифровые компетенции, нужные в цифровом мире. Эти компетенции помогут нашим согражданам выполнять свои обязанности эффективнее или найти новую работу и обеспечат карьерный рост.
Главная ценность для участника программы - он получает новые цифровые компетенции, нужные в цифровом мире. Эти компетенции помогут нашим согражданам выполнять свои обязанности эффективнее или найти новую работу и обеспечат карьерный рост.
Работодателям
Ряд крупных работодателей республики уже подтвердили заинтересованность в участии в проекте и готовность учитывать результаты обучения по проекту при приеме на работу. Они смогут и приглашать к себе тех, кто прошел обучение и могут обучить и своих сотрудников, поскольку цифровые навыки нужны сотрудникам любого предприятия.
Качество программ кроме всего прочего гарантируется образовательными организациями, которые под патронажем Ассоциации «Электронное образование РБ» регулярно презентуют их работодателям и корректируют с учетом мнения и пожеланий работодателей.
Условия предоставления персональных цифровых сертификатов
Зарегистрироваться и претендовать на получение персонального цифрового сертификата (ПЦС) могут граждане:
в возрасте от 18 лет до достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости;
имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование;
с постоянной регистрацией в Республике Башкортостан
Гражданин может получить и использовать сертификат не более одного раза в календарном году. Поэтому, если он выберет программу и по какой-либо причине не завершит обучение, второй раз в этом году на сертификат он претендовать не сможет. Сертификат нельзя передать третьему лицу.
В первую очередь, предоставленные возможности могут эффективно реализовать молодые специалисты в области ИТ, учителя, безработные граждане, лица с ОВЗ, специалисты с низким уровнем цифровых компетенций, мужчины после армии. Отличным подспорьем для возвращения на работу после декрета станут курсы и для молодых мам. Учителя школ смогут получить новые возможности для заработка после приобретения новых цифровых компетенций.
Конечно, это не простые компетенции, вроде «владение Word и Excell», а более глубокие навыки и цифровые компетенции, такие как умение работать с большими данными, искусственным интеллектом. Новые освоенные цифровые умения условно должны позволить учителям работать с массивами данных, а менеджерам продаж самостоятельно использовать инструменты цифрового маркетинга.
Принять участие
Заявиться на участие можно по ссылке: цифровойсертификат.рф Кандидаты пройдут онлайн-тестирование для оценки целей и мотивационных установок к обучению, а так же уровня своей терминологической осведомленности в выбранном направлении цифровой экономики. Выбрать направление обучения можно как самостоятельно с учетом полученных по итогам диагностики рекомендаций, так и с помощью тьютора, который поможет оценить востребованность конкретного направления обучения у работодателей региона.
Контакты
Зарегистрироваться в программе на платформе НТИ 2035 цифровойсертификат.рф можно уже сейчас. Надо торопиться. Количество персональных цифровых сертификатов на всю Республику Башкортостан в 2019г. всего 1000
Подробная информация о регистрации в программу по телефону 8-800-700-20-35 (звонок бесплатный, линия многоканальная) и на платформе цифровойсертификат.рф