Профессия навсегда

Пять историй о людях, для которых любимая работа стала призванием
При выборе профессии мы все чаще ориентируемся на размер зарплаты, забывая при этом о своих интересах и предпочтениях. Сегодня мы рассказываем о представителях тех профессий, которые не предполагают большого карьерного взлета. Но от этого она не становится менее интересной, даже наоборот, наши герои получают большое удовольствие от своей работы и всю жизнь остаются верны однажды выбранному пути.
«Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что лошади живут меньше, чем люди»
Галина Назирова, 60 лет, тренер по конному спорту, кандидат в мастера спорта по конкуру
- Если бы не лошади, мы сейчас с вами бы не разговаривали, потому что меня давным-давно не было бы на этом свете.
- Как так, Галина Алиевна?
- В детстве я была очень болезненным ребенком, к 13 годам от сильнодействующих лекарств у меня появились проблемы с лишним весом. Я тогда уже весила 69 кг, мне приходилось терпеть мучительные боли в суставах и частые падения в обморок. Было трудно даже представить, что я могу заниматься каким-либо спортом. Но мои родители решили иначе и повели меня в конноспортивный клуб в уфимском парке имени Гафури. Через полгода я стала чувствовать себя лучше – нормализовался вес и прошли сильные боли. Такие вот чудеса! Сейчас я думаю, что сказались занятия на свежем воздухе и, конечно же, общение с животными, которых я с детства очень любила. Так я решила посвятить свою жизнь конному спорту. Когда мне пришлось оставить спорт, чтобы родить ребенка и получить образование, все заболевания вернулись. Для того чтобы почувствовать себя лучше, мне нужно было вернуться на ипподром. Меня взяли туда тренером по верховой езде, через некоторое время я уже скакала как кузнечик.
Галина Назирова известный тренер по конному спорту.
Когда-то вместе со своим наставником Геннадием Полянином она объездила по соревнованиям всю страну, теперь пьедесталы штурмуют ее воспитанники.
- У меня четыре взрослые лошади – Дастархан, Мастер, Герой, Венсай, а также два полуторагодовалых жеребенка – Лайма и Вандочка, дочка Дастархана.
О Дастархане много писали в СМИ – чемпион и рекордсмен страны, многократный призер различных соревнований с возрастом стал никому не нужен и едва не уехал на мясокомбинат.
- Семь лет назад нам позвонил один из тренеров и сказал, что Дастархан сейчас стоит на конезаводе в удручающем состоянии. Он и правда был тогда еле живой: худой, связки порваны, на спине тоже повреждения. Мы забрали и выходили его. Тогда ему было 18 лет, сейчас уже 25 и это достаточно много по лошадиным меркам. Конь-ветеран получается… Расставание с лошадьми для меня всегда трагедия, я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что они живут меньше, чем люди, - признается тренер.
Доброе отношение и забота Галины Назировой помогли проявиться новым талантам Дастархана. Несколько лет назад жеребец впервые вышел на театральную сцену. Сначала в спектакле «Затмение» Башдрамтеатра, потом в постановке Загира Исмагилова «Салават Юлаев» театра оперы и балета. Дастархан появляется на сцене, оседланный главным героем оперы, Салаватом. Несмотря на то, что эта сцена длится всего несколько минут, зрители считают, что она одна из самых эффектных в спектакле.
Несколько лет назад Галина Назирова оставила ипподром и стала главным тренером частного конного клуба, где содержит своих лошадей.
- О лошадях я могу говорить бесконечно, - говорит она. - Это моя страсть, я не только много времени провожу с лошадьми, но читаю научную литературу о них, в том числе и зарубежную. Занимаясь этими животными уже почти полвека, я совершенно точно могу вам сказать - лошадь обладает своим биополем и просто нахождение рядом с ним уже имеет эффект.
«Моя профессия - сапожник»
Валерий Закиров, 47 лет, сапожник
- «Матерится как сапожник» - это не про меня, да и про большинство своих коллег так не скажу. Скорее это байка, которая прижилась в народе. Типа по пальцам себе бил сапожник молотком, вот и матерился. У меня руки, слава богу, на своем месте,- смеется Валерий.
Ну и какая ругань, если ты работаешь в храме искусств - Башкирском государственном академическом театре драмы. «Зачем в театре сапожник?» - спросят некоторые. Между прочим, это штатная должность и в каждом театре есть свой сапожник, а то и два. От их мастерства в том числе зависит то, насколько легко и свободно чувствует актер себя на сцене.
За плечами у Валерия 30 лет работы в обувных мастерских. Профессию сапожника, именно так предпочитает называть себя и своих товарищей по ремеслу Валерий, он получил в Кишиневе. Так сложилось, что были некоторые проблемы со здоровьем и родители решили, что их сыну нужна рабочая специальность, благодаря которой он сможет прокормить и себя и свою семью. Остановились на индивидуальном пошиве обуви.
- Учителя еще тогда говорили маме, у вашего сына «золотые руки», нужно продолжать заниматься. Да, у меня и отец был, как говорится, «рукастый», - рассказывает мастер. - После развала Советского Союза он несколько лет работал у частников, потомственных сапожников из Армении. Многому я тогда научился у них, как и тому, что всегда нужно начинать работу с правой пары обуви. Есть у нас среди сапожников такое суеверие.
В 90-е годы Валерий с семьёй вернулся на родину своего деда в Башкирию в город Бирск.
- Тогда приходилось туго всем, а нам, только переехавшим, было вдвойне сложней. Пытался заняться ковкой, однажды даже уехал на заработки на Север, как это делали многие, но душа на все это не лежала. Спустя некоторое время открыл в Бирске собственную мастерскую по ремонту обуви и именно эта работа помогала мне содержать семью. Но это совсем не просто - много средств уходит на аренду и коммунальные платежи. Поэтому предложение поработать в театре оказалось для меня как нельзя кстати. Здесь свои особенности. Больше приходится работать с пошивом именно сценической обуви, которая собирается исключительно из натуральных материалов, - говорит он.
Как настоящий сапожник, Валерий признает только свою работу, в обувные магазины мастер давно не заглядывает. Не позволяет он это делать и своей семье – всем шьет сам. На одну пару может уходить до двух-трех недель времени.
- Все начинается с обычного карандаша и листа бумаги. Здесь нужно быть и дизайнером, и портным, и даже технологом. Нужно, чтобы обувь была не только красивой и удобной, но и долговечной, - уверен мастер.
Работает он по старинке, главные инструменты - острый нож, клещи, молоток и, конечно же, машинка «Зингер», очень удобная и практичная в обращении.
- Сегодня заработать на жизнь будучи сапожником трудно, но реально, - считает Валерий. - Ручной труд становится модным, растет количество людей, которые могут позволить себе индивидуальный пошив, в том числе и обуви. Главное, нужна усидчивость, ведь это достаточно кропотливый труд, который требует много времени.
«Жизнь с книгой»
Петр Федоров, 63 года, главный библиограф библиотеки БГПУ им. М. Акмуллы
Петр Ильич личность известная в литературных и краеведческих кругах Башкирии. Почти сорок лет он работает в библиотеке Башкирского педагогического университета имени Акмуллы. Сейчас на него возложена должность главного библиографа, и основная его задача – не только поиск нужной читателям литературы и продвижение научных трудов вузовских преподавателей, но и сохранение и передача новым поколениям лучших традиций отечественной культуры.
- Библиотеки стремительно меняются, но мне все-таки очень хочется, чтобы они базировались на трех китах – это наука, образование и культура. Если еще в начале 90-х годов студенты иногда даже падали в обморок в очереди в библиотеку, то сейчас нам с каждым днем становится сложнее привлечь их внимание. Обидно, что большинству студентов не нужны книги, им достаточно интернета. Я не противник цифровизации, но считаю, что не все старое нужно отбрасывать. Бумажные носители нужно сохранять, даже если есть оцифрованные варианты, как это делается во многих высокоразвитых странах, поскольку интернет при всех его преимуществах порождает клиповое сознание, не способное осмысливать большие и сложные тексты, к чему раньше приучали книги, - уверен библиограф.
О том, как книги стали делом его жизни, он рассказывает с определённой долей иронии: «Еще в школе я мечтал быть учителем литературы, но понимал, что способностей к этому у меня нет, поэтому поступил в Уфимский библиотечный техникум».
После он пришел на работу в библиотеку Башкирского государственного педагогического института, продолжая образование на филфаке БГУ.
- В пединститут я впервые пришел в 1975 году. Тогда там заведовала библиотекой Надежда Шамро, женщина очень интересной и трудной судьбы. Она не имела высшего образования, но активно занималась самообразованием. Насколько мне известно, она приходилась двоюродной сестрой известному уфимскому художнику Алексею Храмову, а также была теткой писателя Петра Храмова, который написал лучший роман ХХ века об Уфе «Инок». А муж у нее был начальником лагеря, где служил будущий писатель Сергей Довлатов. Тогда, в середине 70-х годов прошлого века, она уже читала некоторые его тексты. И рассказывала нам, что есть такой-то Довлатов и когда-нибудь вы его узнаете.
А вот познакомиться с самым известным выпускником худграфа Юрием Шевчуком Петру Ильичу не довелось.
- Мы пришли в вуз примерно в одно и то же время, я работать, он учиться, но общаться не приходилось. Я был немного знаком с его первой супругой Эльмирой Бикбовой. Мы вместе работали на съемках любительского фильма «Праздник» по рассказу московского автора Юрия Аракчеева, который мы тогда снимали силами вузовского театрального коллектива. На тот момент Шевчук уже был знаменит, а Эля жила в Уфе и воспитывала сына Петра. Она училась в Уфимском институте искусств и работала в кукольном театре. По характеру и фактуре она подошла на одну из ролей, причем она создала такой трагикомический образ, - вспоминает Петр Ильич, - что потом некоторые ее знакомые удивлялись ее комическим способностям.
Несмотря на занятость на работе и другими общественными делами, Петр Федоров продолжает много читать, так что его домашняя библиотека уже перевалила за тысячу томов.
«Как зажигаются Звезды?»
Наталья Васильева, 40 лет, руководитель швейного цеха Башкирского театра оперы и балета
Сделать из обычной балерины Звезду, а может даже Царь-девицу – дело непростое, но только не для таких профи, как Наталья Васильева, которая работает в швейном цеху Башкирского театра оперы и балета уже более 20 лет.
- В театре и время течет по-другому, мы живем не по дням и часам, как все, а премьерами. Бывают ситуации, когда времени катастрофически не хватает и мы работаем в усиленном режиме – остаемся допоздна, выходим в выходные. Мы к этому уже привыкли, но, бывает, молодые не выдерживают, уходят как бы в магазин и не возвращаются, а если остался, то надолго. Например, наша коллега Светлана Миронова ушла на пенсию в возрасте 72 лет, проработав в швейном цеху почти 40 лет, - рассказывает Наталья.
Сама она пришла в театр оперы и балета в 1998 году после трех месяцев работы в ателье. Подруга позвала. Работа показалась интересной, ведь это не монотонный труд, а всегда что-то оригинальное, даже эксклюзивное.
Особенно когда создаёшь образ для исторической постановки.
- Последняя наша работа – костюмы для премьерной постановки балета «Конек-горбунок». Работали мы по эскизам художника-постановщика Ивана Складчикова, одного из самых перспективных театральных художников России. И это уже вторая наша совместная постановка, первая - опера «Аттила», стала одной из самых дорогостоящих и масштабных проектов за всю историю театра, - отмечает руководитель швейного цеха.
Тогда, по ее словам, было сшито порядка 400 костюмов. Даже кронштейны не выдерживали, ломались, очень много было костюмов.
- Мы стараемся, чтобы у каждого артиста был свой костюм, — говорит Наталья Васильева. — Вот, например, для «Конька-Горбунка» мы сшили более 200 костюмов. Индивидуальный костюм для каждого это, конечно, роскошь, но так танцовщик будет чувствовать себя комфортнее и достойно выглядеть на сцене.
«Мечтал собрать компьютер, а стал лучшим фотографом России»
Раиф Бадыков, 73 года, фотожурналист
Раиф Бадыков — известнейший фотохудожник и легендарный фоторепортер газеты «Республика Башкортостан». Его работы выставлялись в Турции, Франции, Китае и Казахстане.
Два года подряд он становился победителем проекта «Лучшая фотография России» - за снимок «Спортивный экзерсис», сделанный на матче «Салават Юлаев» - «Ак Барс» в 2010 году, и фотоработу «Солярис», снятую с вертолета в 2011 году.
Однако сам мэтр фотожурналистики о своих достижениях говорит скромно.
- У каждого фотографа должно быть свое видение, - считает Раиф Карамович. - Кому-то это дано изначально, а кому-то приходит с возрастом. Сейчас я смотрю на свои работы более осмысленно, начал больше уделять внимание пейзажным снимкам. Природа ведь требует несколько иного подхода, нужно больше времени. Но в чём я постоянен, так это в том, что терпеть не могу постановочные фото, свадьбы, например, - признается мастер.
Впервые фотоаппарат он увидел у соседа. Мальчишки, как могли, фотографировали деревенский быт, самих себя и в темном чулане печатали фото. Что хобби станет любимой работой, юный Раиф и не думал, а мечтал о другом - собрать компьютер. Впервые о такой «чудо-технике» он прочитал в своем любимом журнале «Юный техник» и загорелся идеей собрать компьютер самому. Начал самостоятельно изучать школьную программу по физике, позже он увлекся радиолюбительством и даже собрал радиоприемник, в коробке из-под шашек, которую дала библиотекарь.
- Свой первый фотоаппарат я купил в магазине уценённых товаров, когда переехал в Уфу. Мне было тогда 16 лет. Это был «Любитель», сейчас таких, наверное, и не найти. Тогда все фотографировали в основном на пленку шириной 35 мм, а этот был рассчитан на 60 мм. Пришлось вручную переделывать конструкцию, хорошо, что опыт был, - вспоминает Раиф Карамович.
Фотографированием много денег не заработаешь, поэтому однажды пришлось все забросить и пойти работать. Тогда Уфа была похожа на большую строительную площадку. Будущий фотокор успел приложить свою руку к строительству Башкирского театра драмы, Аграрного университета. Первыми героями его фотографий стали такие же, как он, обычные рабочие - строители, каменщики, плотники. Постепенно эти снимки стали печатать на страницах корпоративной газеты «Голос строителя», а затем и в городской газете «Вечерняя Уфа», куда вскоре перешел штатным корреспондентом, а потом – в газету «Советская Башкирия» (ныне «Республика Башкортостан»), где продолжает трудиться и по сей день.
Свою страсть к технике Раиф Карамович сохранил и сейчас.
- Выходные часто провожу на даче, которую смело можно назвать «умной». Отопление, теплица, полив – все работает автоматически и контролируется с экрана телефона. Это мое собственное ноу-хау. Наверное, если бы не стал фотожурналистом, выбрал бы профессию инженера-конструктора и исполнил бы свою детскую мечту, - смеется он.
