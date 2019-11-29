Профессия навсегда

- «Матерится как сапожник» - это не про меня, да и про большинство своих коллег так не скажу. Скорее это байка, которая прижилась в народе. Типа по пальцам себе бил сапожник молотком, вот и матерился. У меня руки, слава богу, на своем месте,- смеется Валерий.



Ну и какая ругань, если ты работаешь в храме искусств - Башкирском государственном академическом театре драмы. «Зачем в театре сапожник?» - спросят некоторые. Между прочим, это штатная должность и в каждом театре есть свой сапожник, а то и два. От их мастерства в том числе зависит то, насколько легко и свободно чувствует актер себя на сцене.



За плечами у Валерия 30 лет работы в обувных мастерских. Профессию сапожника, именно так предпочитает называть себя и своих товарищей по ремеслу Валерий, он получил в Кишиневе. Так сложилось, что были некоторые проблемы со здоровьем и родители решили, что их сыну нужна рабочая специальность, благодаря которой он сможет прокормить и себя и свою семью. Остановились на индивидуальном пошиве обуви.



- Учителя еще тогда говорили маме, у вашего сына «золотые руки», нужно продолжать заниматься. Да, у меня и отец был, как говорится, «рукастый», - рассказывает мастер. - После развала Советского Союза он несколько лет работал у частников, потомственных сапожников из Армении. Многому я тогда научился у них, как и тому, что всегда нужно начинать работу с правой пары обуви. Есть у нас среди сапожников такое суеверие.