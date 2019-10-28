Глава республики представил новую структуру правительства. Мы собрали самые главные новости об этом.
Премьер-министра не будет
Назначения премьер-министром Андрея Назарова, которого ожидали аналитики, не произошло. Радий Хабиров показал, что уверен в своих силах, и принял решение руководить правительством самостоятельно. Андрей Назаров стал не «громоотводом», ответственным за весь негатив в экономике, а первым вице-премьером, ближайшим соратником, который поможет организовать работу правительства и достигнуть целей «сентябрьского указа».
Еще одним первым вице-премьером стал политический долгожитель башкирского «белого дома» - Илшат Тажитдинов. Глава оценил его многолетний опыт организации работы аппарата правительства. Но у Тажитдинова серьезно порезали полномочия - он больше не будет заниматься экономикой, в том числе Зауралья, которое курировал много лет.
Правительство заметно «помолодело»
Средний возраст члена правительства, посчитали мы, составил 45 лет. Самый молодой в правительстве – глава госкомитета по конкурентной политике Денис Булатов, ему 31 год. Десять членов правительства - младше сорока лет. Самый старший - руководитель инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин Ринат Галимов, в феврале ему исполнится 64 года.
Переименовали три министерства. Одно создали.
Правительство будет состоять из 14 министерств, 11 госкомитетов, четырех управлений, одного агентства и одной госинспекции. Основная часть ведомств сохранила и название, и руководство. Однако есть некоторые изменения:
- Министерство экономического развития теперь называется «Министерство экономического развития и инвестиционной политики»,
Министерство промышленности и инновационной политики – «Министерство промышленности и энергетики», а Министерство образования – «Министерство образования и науки».
- Госкомитет по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая республика» стал Министерством цифрового развития государственного управления Башкортостана.
- Госкомитет по мониторингу социально-экономического развития переименовали в госкомитет по конкурентной политике.
- Госкомитет по предпринимательству и туризму разделили на два: госкомитет по предпринимательству и госкомитет по туризму.
Некоторые министры сохранили приставку и.о.
Возглавлять ведомства – дело ответственное, поэтому все кандидатуры проходят обязательное согласование в Москве. Как пояснил Радий Хабиров, по некоторым членам правительства согласие уже получено, но официальный документ еще не пришел. Как только эту формальность уладят, приставку и.о. с должности уберут.
Сменилось 17% состава
Как и ранее анонсировал Радий Хабиров, основная часть его команды осталась на своих местах. Новых людей в правительстве всего шесть (это 17% от общего количества). Да и то назвать их «новенькими» можно с большой натяжкой. Это:
- Рустам Муратов. Ранее работал генеральным директором компании «Гранель», основанной Андреем Назаровым. Стал – вице-премьером, министром экономического развития.
- Ирек Сагитов. Ранее - заместитель начальника республиканского управления Росгвардии. Сейчас – вице-премьер, курирующий работу силовиков.
- Фанур Ягафаров. Последние три года работал пресс-секретарем главы. Назначен вице-премьером.
- Гульшат Арсланова до конца прошлой недели возглавляла республиканскую сеть МФЦ, сейчас - министр земельных и имущественных отношений.
- Александр Шельдяев ранее работал заместителем руководителя Аппарата правительства, где, помимо прочего, курировал организацию «Инвестчасов». Назначен министром промышленности.
- Салават Нафиков. Новый госкомитет по туризму возглавил экс-глава санатория «Якты-куль».
Ушли «не справившиеся» соратники
В обновленном правительстве не получили поста два бывших соратника Радия Хабирова еще по Красногорску.
- Михаил Киреев. Несколько месяцев назад потерял и должность министра ЖКХ. Последнее время он выполнял обязанности ушедшего из жизни Артура Ахметханова. О новом месте работы Михаила Киреева пока ничего не известно. Его место занял экс-командир башкирского ОМОНа Ирек Сагитов.
- Олег Полстовалов. Работал министром земельных и имущественных отношений.
Также с выходом на пенсию свой пост покинул еще один долгожитель управления по делам архивов – Ильфат Галлямов. На его место назначили начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия Ильгама Фаткуллина, а место Фаткуллина займет Полстовалов.
Эти отставки и перестановки означают одно - для главы региона нет неприкосновенных «своих» и каждый человек, не справляющийся со своими обязанностями, будет заменен на более эффективного.
Зачем нужны вице-премьеры?
Вице-премьеры, или заместители премьер-министра, отвечают за координацию работы нескольких ведомств одной большой сферы, чтобы работать как части одной машины, а не вставлять друг другу палки в колеса.
К примеру, Борис Беляев не только возглавляет министерство ЖКХ, но и курирует госкомитет по тарифам (от которого зависит, какие цены на коммуналку будут в следующем году) и министерство экологии (помимо всего прочего, занимающееся «мусорной реформой»).
Чем министерство отличается от госкомитета и агентства?
С точки зрения юриспруденции и государственного управления это очень разные организационные структуры, у них отличаются функционал, обязанности и полномочия.
Для людей же принципиальной разницы нет – и там и тут ваши жалобы и пожелания обязаны принять, изучить и максимально возможно помочь.
Подготовил Станислав Шахов. фото из архива ИА Башинформ. 28.10.19.