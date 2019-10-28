В обновленном правительстве не получили поста два бывших соратника Радия Хабирова еще по Красногорску.



- Михаил Киреев. Несколько месяцев назад потерял и должность министра ЖКХ. Последнее время он выполнял обязанности ушедшего из жизни Артура Ахметханова. О новом месте работы Михаила Киреева пока ничего не известно. Его место занял экс-командир башкирского ОМОНа Ирек Сагитов.



- Олег Полстовалов. Работал министром земельных и имущественных отношений.



Также с выходом на пенсию свой пост покинул еще один долгожитель управления по делам архивов – Ильфат Галлямов. На его место назначили начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия Ильгама Фаткуллина, а место Фаткуллина займет Полстовалов.



Эти отставки и перестановки означают одно - для главы региона нет неприкосновенных «своих» и каждый человек, не справляющийся со своими обязанностями, будет заменен на более эффективного.

