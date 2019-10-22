Счастье жить за городом

Покупать дом в чистом поле не стоит. Для семей с детьми вопрос развитой инфраструктуры поселка стоит на первом месте. Далеко ли находится школа, есть ли детский сад? Ежедневно поднимать ребенка на час-два раньше и возить его на учебу и кружки — развлечение мало приятное.



Большое преимущество Хорошеево — в 10-минутной доступности школа и детский сад Булгаково. В поселке Булгаково запланировано строительство еще одной школы с вводом в эксплуатацию в 2021 году. Еще один плюс для переезда семьей в Хорошеево.



Здесь и продуктовые магазины, и почта, и отделения банка, и аптека. Переезжать за город, чтобы из-за любой мелочи ездить в город, не придется. В Хорошеево — все есть!

