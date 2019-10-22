Счастье жить за городом

Если убежденного урбаниста вывести на год за город, обратно в каменные джунгли возвращаться он не захочет. Преимуществ своего дома перед квартирой много. В первую очередь, это экология. За городом воздух чище, шума меньше, сон слаще и спокойнее, птички поют опять же. В своем доме меньше выматывающей бытовой возни: не надо искать место для парковки машины, спорить с соседями по мелочам, нет грязных подъездов и никто не шумит по утрам в воскресенье.
И есть своя земля, ощущение себя хозяином в полном смысле слова. Переезд за город — настоящее счастье для детей, когда накинул куртку, дверь толкнул и ты уже на улице, раздолье! Удивительным образом дети начинают меньше болеть после переезда из квартиры, закаливаются и становятся здоровее. Для аллергиков жизнь вне города тоже имеет плюсы, меньше выхлопных газов и раздражающих факторов.
Счастье — это действительно, жизнь за городом. Маленькая оговорка: при условии, что вы живете в комфортном и современном поселке с центральными коммуникациями, развитой инфраструктурой и управляющей компанией. Предложений загородного строительства в Уфе много.
На что обращать внимание при выборе места будущего семейного гнездышка. Разберемся на примере коттеджного поселка Хорошеево (в Булгаково), в котором строится уже третья очередь.
На что обращать внимание при выборе поселка для жизни за городом?
Один из первых вопросов, который нужно задать в офисе застройщика: коммуникации – центральные или локальные? И делать свой выбор все-таки в пользу центрального водоснабжения и водоотведения. Иначе случаются неприятные сюрпризы. В Уфе известен случай, когда при подъеме грунтовых вод возникла проблема у жителей домов, в которых отсутствует центральная канализация, а слив сооружён по методу шамбо.
Существенное преимущество поселка Хорошеево — центральные водопровод и водоотведение. В каждый дом поселка Хорошеево поступает питьевая вода из Киешкинского водозабора, а также вода из скважины, которая находится в Булгаково, для полива земельных участков и других технических нужд.
Из каких материалов построен дом?
Не стесняйтесь задавать вопросы по материалам. Из чего сделаны стены, фасад, кровля, какой утеплитель? Да, на рынке много новинок (газоблоки, керамзитоблоки, парикам), но лучше проверенного кирпича нет ничего.
Все объекты в Хорошеево построены из кирпича, ведь это один из самых надежных материалов для удержания тепла, особенно если дом большой площади.
Свежий и современный вид поселку придает "мокрый фасад" большинства домов. А фасады домов премиум-класса отделаны облицовочным красным кирпичем.
Утеплитель — на базальтовой основе. Кроме непосредственно теплоизоляции материал обладает еще дополнительными свойствами. Базальтовое волокно способно гасить звуковые волны, поэтому в доме будет не слышан шум с улицы. Также базальтовая вата является негорючим материалом.
Кровля домов в Хорошеево двух видов: металлочерепица и похожая внешне на бархат мягкая черепица на объектах премиум-класса.
Инфраструктура
Покупать дом в чистом поле не стоит. Для семей с детьми вопрос развитой инфраструктуры поселка стоит на первом месте. Далеко ли находится школа, есть ли детский сад? Ежедневно поднимать ребенка на час-два раньше и возить его на учебу и кружки — развлечение мало приятное.
Большое преимущество Хорошеево — в 10-минутной доступности школа и детский сад Булгаково. В поселке Булгаково запланировано строительство еще одной школы с вводом в эксплуатацию в 2021 году. Еще один плюс для переезда семьей в Хорошеево.
Здесь и продуктовые магазины, и почта, и отделения банка, и аптека. Переезжать за город, чтобы из-за любой мелочи ездить в город, не придется. В Хорошеево — все есть!
Коттедж или таунхаус?
В Хорошеево большой выбор объектов недвижимости: одноэтажные и двухэтажные коттеджи и дуплексы (таунхаусы на две квартиры). С коттеджем понятно — большой дом, личное пространство, возможность перепланировки и большой земельный участок в придачу.
Дуплекс — это дом, разделенный на две половины, рассчитанный на двух хозяев. Автономные входы и раздельная коммунальная инфраструктура (водоснабжение, водоотведение, котлы отопления), но одна стена в доме — общая. Получается, такой промежуточный вариант — квартира, но за городом и всего с одним соседом и с собственным участком земли.
В чем преимущества таунхаусов? Во-первых, цена. Стоимость квартиры в дуплексе доступнее, чем стоимость отдельно стоящего коттеджа. Во-вторых, расходы на отопление жилья в таунхаусе ниже, так как одна стена — всегда теплая. В-третьих, есть участок земли, но не такой большой как у коттеджей.
Преимущества поселка Хорошеево
Почему все-таки стоит обратить внимание на поселок Хорошеево? Давайте подытожим.
Отличная транспортная доступность: всего 25 минут на автомобиле от центра города и 5 минут до аэропорта.
Прекрасная инфраструктура поселка для комфортной жизни за городом. В Булгаково есть школа, детский сад, супермаркеты, рынок с свежими овощами и фруктами, аптека, поликлиника. Словом все, для автономной жизни вне города.
Одновременно, жизнь в Хорошеево ничем не отличается от удобств городской квартиры. Европейский подход к комфорту предполагает центральную канализацию, газ, два вида воды (питьевая и техническая для полива цветов и газона на участке). Все коммуникации спрятаны под землю и не портят внешний вид поселка.
Озелененные газоны с поливочной системой
За порядком в Хорошеево следит управляющая компания, которая зарекомендовала себя как надежный партнер в поселке «Спутник»
Асфальтированные дороги внутри поселка
Оборудованная детская площадка с мягким покрытием
Застройщик коттеджного поселка Хорошеево - Группа компаний "Строительное управление №1". Микрорайон «Спутник» - один из самых продуманных и комфортных в Уфе, является визитной карточкой этого застройщика.
Какую отделку выбрать?
В Хорошеево можно выбрать черновую (базовый вариант), получистовую и чистовую варианты отделки коттеджей и дуплексов. Черновой вариант без отделки кажется экономичным, но только на первый взгляд. Затраты на дальнейший ремонт могут оказаться очень большими. Застройщик закупает материалы оптом, поэтому заказывать получистовую отделку выгоднее.
Также есть возможность полностью делегировать ремонтные работы застройку, обговорив детали и оставив за собой возможность контролировать процесс.
Базовая (черновая) комплектация без отделки
• Фундамент: забивные сваи 3 м / монолитный ростверк
• Стены: бетонный/керамический кирпич толщиной 380 мм, фасадный утеплитель на базальтовой основе 150 мм
• Фасад: мокрый фасад – армирующий слой, штукатурка, покраска в два слоя; или керамический фасад – облицовочный кирпич поверх утеплителя
• Цоколь: утепление пеноплэксом 80-100 мм с облицовкой клинкером
• Пол и потолок: железобетонные плиты
• Утеплитель чердака: твердый базальтовый, 200 мм
• Кровля: скатная, с водосточной системой с покрытием металлочерепицей