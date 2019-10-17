 
На главных скачках Башкирии победил 13-летний школьник.
Кто он?
Динис Курбанаев обычный школьник из села Верхнесюрюбаево Кугарчинского района. Буквально в одночасье он стал известен на всю республику. Слава обрушилась на 13-летнего жокея-любителя после победы в конноспортивном турнире «Терра Башкирия», где он выиграл главный трофей – Кубок чемпиона и денежный приз 150 тысяч рублей от главы республики.

Самый младший финалист турнира «Терра Башкирия» показал лучший результат по итогам двух заездов. И это стало настоящей сенсацией, ведь Динису удалось опередить соперников намного старше и опытнее себя. О том, как воспитываются юные башкирские чемпионы, читайте в нашем материале.
СЕМЬЯ
До ближайшего ипподрома в городе Мелеузе от села Верхнесюрюбаево почти 100 км. Но это не стало помехой на пути к победе, бывать там Динису приходится не часто, только когда участвует в любительских соревнованиях.
- Поэтому о профессиональных занятиях с лошадьми говорить не приходится. Наш главный тренер и коневод – это папа, - рассказывает мама чемпиона Анна Александровна.
Благо лошадей в личном подсобном хозяйстве семьи достаточно, 20 голов. И доступ к ним для Диниса открыт 24 часа в сутки. Он правая рука и главный помощник своего отца Рафката Курбанаева, которому приходится выполнять всю работу по уходу за животными практически в одиночку.
- Содержать большую семью в деревне непросто, нужно всего добиваться собственным трудом. Наши животные - наши кормильцы. С их помощью мы и детей в школу собираем, и на Новый год подарки покупаем. Начинали мы всего с одной кобылы и жеребенка, постепенно хозяйство стало расти, как и наша семья, - смеется хозяйка.
Курбанаевы воспитывают четверых сыновей и одну девочку. Младшему из детей всего годик, а старший Динис уже вносит свой посильный вклад в общий семейный бюджет. Так, призовые 150 тысяч рублей за победу в финале турнира «Терра Башкирия» было решено потратить на покупку новых лошадей. Чемпиону же за его заслуги достанется новый мобильный телефон. На призовые Диниса в отборочных турах в доме Курбанаевых появился большой плазменный телевизор.
УЧЕНИК ПРЕВЗОШЕЛ УЧИТЕЛЯ
- Любовь к лошадям передалась Динису по наследству, - считает мама. - Уже в годовалом возрасте отец брал его к себе верхом на лошадь. Сам супруг также с детства «болеет лошадьми». Он постоянный участник скачек на сабантуях. Любовь и уважение к этим животным ему в свою очередь привил дед – участник Великой Отечественной войны, который служил в кавалерии под командованием маршала Константина Рокоссовского. После войны он много лет работал бригадиром в колхозе и всегда у него были самые лучшие лошади.
Впервые Динис выступил на скачках всего год назад на районном сабантуе в Мраково. В этот же день вся семья радовалась первой его победе. Это только окрылило мальчишку - он стал усерднее тренироваться, больше прислушиваться к словам отца.

На отборочном этапе «Терра Башкирия» Динису уже пришлось соревноваться с отцом. И к гордости Курбанаева-старшего, ученик превзошел своего учителя. Сначала Динису не было равных среди жокеев родного Кугарчинского района. Затем он обскакал всех участников 10 отборочного этапа, а затем показал лучшее время в финале турнира, где сошлись победители всех 12 этапов. Тандем отца и сына справился со своей задачей на отлично. Хотя изначально Курбанаевы и не рассчитывали на победу - слишком уж опытными выглядели соперники.
«БУЛЯК»
- Сын очень любит животных, не только лошадей, но и кошек, собак - это у него с детства. Подберёт на улице щенка, принесет домой и давай уговаривать оставить. Так, свой дом обрели у нас несколько собак и кошки. Самое удивительное, животные отвечают ему взаимностью, пугливые жеребята и те подпускают его к себе, - говорит Анна Александровна.
Особые отношения сложились у Диниса с жеребцом башкирской породы по кличке Буляк (в переводе с башкирского – «подарок»). На этом скакуне ему удалось победить на отборочном этапе турнира «Терра Башкирия». И уже готовясь к финалу, он мечтал, чтобы ему снова попался Буляк (финалисты турнира скакали на лошадях уфимского ипподрома, которые распределяются между жокеями по жребию. - Прим. ред.). Так и случилось, Буляк снова помог Динису подняться на высшую ступень пьедестала.
- Их вторая встреча на турнире больше была похожа на встречу лучших друзей, - рассказывает главный зоотехник Гали Аитов. – Представляете, лошадь узнала Диниса и потянулась к нему. Мальчишка обнял ее, и из глаз лошади потекли слезы, а он принялся вытирать их. Это было очень трогательно.

- Действительно, сын просто в восторге от этого жеребца, только и говорит о нем. Даже купил себе мягкую игрушку – лошадь, которую назвал Буляк, - признается мама.
О БУДУЩЕМ…
После школы Динис планирует отучиться на ветеринара и быть поближе к животным. Ну, а скачки – это его страсть. На этот счет у него большие планы, тем более что подрастают соперники, младшие братья, которые буквально идут по пятам. 10-летний Рафаэль тоже рвался на «Терра Башкирия», но не прошел возрастной ценз.
- После громкой победы на республиканском турнире отношение сельчан к нашей семье изменилось, - рассказывает мама. – Многие дети, даже девочки, стали интересоваться лошадьми, просят научить ездить верхом. Да и сам Динис будто окрылен победой. Конечно же, нам, родителям, хотелось бы, чтобы он смог реализовать себя как профессиональный жокей, участвовал в крупных соревнованиях, желания и таланта у него для этого предостаточно.
Курбанаевы – семья известная в нашем районе своими спортивными достижениями. Глава семьи Рафкат Курбанаев занимается борьбой, многократный победитель районных соревнований. Его супруга Анна – волейболистка. Своих детей они также воспитывают в здоровом духе. Уже несколько лет семья занимается разведением лошадей и прививает любовь к этим животным своим детям.

Когда мы получили приглашение на турнир «Терра Башкирия», то в первую очередь обратились к Курбанаевым. У них и лошади подготовленные, и наездники опытные. Как видите, не ошиблись.

Руководство района планирует поддержать эту семью и открыть на базе хозяйства Курбанаевых детский учебный центр по спортивному коневодству, предоставить помещение. Они действительно этого достойны.

Гали Аитов, главный зоотехник Кугарчинского района
ТЕРРА БАШКИРИЯ
Первый республиканский конноспортивный турнир «Терра Башкирия», посвященный 100-летию республики, проходил на уфимском ипподроме «Акбузат» с начала весны. В отборочных этапах соревнований приняли участие все 54 района. Каждый этап скачек проходил в два тура. Сначала определяются чемпионы районов на своих лошадях, затем победители и серебряные призеры борются за звание сильнейшего на лошадях уфимского ипподрома. В соревнованиях задействованы кони башкирской породы — турнир организован для их популяризации.

Автор: Альфия Аглиуллина,
Фото: Валерий Шахов, ипподром "Акбузат" и из личного архива семьи Курбанаевых
Верстка: Рената Вахитова

17.10.19