Динис Курбанаев обычный школьник из села Верхнесюрюбаево Кугарчинского района. Буквально в одночасье он стал известен на всю республику. Слава обрушилась на 13-летнего жокея-любителя после победы в конноспортивном турнире «Терра Башкирия», где он выиграл главный трофей – Кубок чемпиона и денежный приз 150 тысяч рублей от главы республики.
Самый младший финалист турнира «Терра Башкирия» показал лучший результат по итогам двух заездов. И это стало настоящей сенсацией, ведь Динису удалось опередить соперников намного старше и опытнее себя. О том, как воспитываются юные башкирские чемпионы, читайте в нашем материале.