- Любовь к лошадям передалась Динису по наследству, - считает мама. - Уже в годовалом возрасте отец брал его к себе верхом на лошадь. Сам супруг также с детства «болеет лошадьми». Он постоянный участник скачек на сабантуях. Любовь и уважение к этим животным ему в свою очередь привил дед – участник Великой Отечественной войны, который служил в кавалерии под командованием маршала Константина Рокоссовского. После войны он много лет работал бригадиром в колхозе и всегда у него были самые лучшие лошади.

Впервые Динис выступил на скачках всего год назад на районном сабантуе в Мраково. В этот же день вся семья радовалась первой его победе. Это только окрылило мальчишку - он стал усерднее тренироваться, больше прислушиваться к словам отца.



На отборочном этапе «Терра Башкирия» Динису уже пришлось соревноваться с отцом. И к гордости Курбанаева-старшего, ученик превзошел своего учителя. Сначала Динису не было равных среди жокеев родного Кугарчинского района. Затем он обскакал всех участников 10 отборочного этапа, а затем показал лучшее время в финале турнира, где сошлись победители всех 12 этапов. Тандем отца и сына справился со своей задачей на отлично. Хотя изначально Курбанаевы и не рассчитывали на победу - слишком уж опытными выглядели соперники.

