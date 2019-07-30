Счастье учиться дома

1. Дорога

Уфа, а именно здесь находятся головные вузы республики, большой, но в то же время очень компактный город, где максимум за час можно добраться из центра города в любую точку башкирской столицы. Да, исключения бывают во время снегопадов или проливных дождей, но это случается не так часто. О проблемах передвижения по Москве знают все. Чтобы не опоздать на работу, учебу, встречу, нужно выйти из дома минимум за два часа, то есть, если лекции у вас начинаются в 9 утра, в 7.00 вы уже должны хлопнуть входной дверью, потому что никто не знает, сколько вы простоите в пробке. Да и в метро с утра очень большая плотность. Кроме этого, нередко приходится пересаживаться с метро на наземный транспорт, чтобы, наконец, попасть в пункт назначения.



И не во всех случаях общежития находятся в шаговой доступности от вуза. К примеру, студенческий кампус Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» находится в подмосковном Одинцово. На дорогу студенты тратят минимум два часа. Многие, прожив там один семестр, потом ищут двух-трех иногородних сокурсников, чтобы вместе снимать квартиру поближе к альма-матер. Это если семейный бюджет позволяет.

