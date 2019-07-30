 
Счастье учиться дома
Каковы преимущества учиться в вузе своего региона
ЕГЭ позволяет сегодня поступить практически в любой вуз страны не выходя из дома, просто послав туда результаты тестирования.
Уровень образования и доступ к знаниям в цифровую эру примерно одинаков и от города к городу отличается не сильно, поэтому при выборе учебного заведения абитуриенты зачастую ориентируются на бренд вуза. Но следует серьезно подумать, стоит ли ехать за знаниями в чужой город или получить не менее востребованный диплом в своей республике.
Итак, рассмотрим преимущества
учиться в своём регионе:
1. Дорога
Уфа, а именно здесь находятся головные вузы республики, большой, но в то же время очень компактный город, где максимум за час можно добраться из центра города в любую точку башкирской столицы. Да, исключения бывают во время снегопадов или проливных дождей, но это случается не так часто. О проблемах передвижения по Москве знают все. Чтобы не опоздать на работу, учебу, встречу, нужно выйти из дома минимум за два часа, то есть, если лекции у вас начинаются в 9 утра, в 7.00 вы уже должны хлопнуть входной дверью, потому что никто не знает, сколько вы простоите в пробке. Да и в метро с утра очень большая плотность. Кроме этого, нередко приходится пересаживаться с метро на наземный транспорт, чтобы, наконец, попасть в пункт назначения.

И не во всех случаях общежития находятся в шаговой доступности от вуза. К примеру, студенческий кампус Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» находится в подмосковном Одинцово. На дорогу студенты тратят минимум два часа. Многие, прожив там один семестр, потом ищут двух-трех иногородних сокурсников, чтобы вместе снимать квартиру поближе к альма-матер. Это если семейный бюджет позволяет.
2. Жилье
Где жить – это важно для каждого, кто переезжает в мегаполис. В Уфе общежития расположены недалеко от вуза. Например, от общежитий УГАТУ, которые находятся в центре города, добраться до вуза можно максимум за 30 минут на общественном транспорте. В хорошую погоду студенты предпочитают и вовсе ходить пешком. Если же вы хотите снять хорошую квартиру, можно найти варианты от 12 тысяч.

Ситуация с вузовскими общежитиями в Москве и Санкт-Петербурге обстоит не так хорошо. Так как приезжих студентов много, мест в общежитии часто не хватает и единственным выходом остается – съем жилья. Если в Северной столице можно найти однокомнатную квартиру от 20 тысяч рублей, в Москве за такие деньги можно снять только комнату в квартире. Если же вы мечтаете об отдельной жилплощади (речь идет об однокомнатной квартире), придется выложить от 30 тысяч рублей и выше.
3. Повышенные стипендии для высокобалльников
То, что проблема оттока лучших абитуриентов республики существует, признают все вузы. Для ее решения руководство высших учебных заведений Башкирии принимает конкретные меры. К примеру, высокобалльники в течение всего учебного года могут рассчитывать на повышенные стипендии. Их размер в разных вузах колеблется от 10 до 25 тысяч рублей.
4. Трудоустройство
По данным мониторинга Министерства образования и науки РФ, 80% выпускников вузов Башкирии по окончании вуза находит работу. Причем больше возможностей трудоустроиться именно у тех, кто получил высшее образование в Башкортостане. Дело в том, что во всех вузах региона подготовка студентов к трудоустройству проходит в тесном взаимодействии с главными «потребителями» выпускников вуза - работодателями. Происходит это следующим образом: предприятия заключают соглашение с конкретным вузом и, начиная с первого курса, отбирают студентов на практику и стажировку. Молодые люди получают практические навыки, знакомятся с производством и имеют возможность трудоустроиться. Многие уже после третьего курса четко ориентированы на конкретные предприятия. К примеру, в адрес нефтяного и авиационного университетов поступает достаточное количество заявок от предприятий для работы на вакантных должностях. Поэтому выпускники этих вузов имеют возможность выбирать лучшие предложения. Впрочем, аналогичная ситуация и в других высших учебных заведениях.
Вузы республики:
Уфимский нефтяной
УГНТУ хорошо известен как в России, так и за рубежом. Вуз представлен в 10 ведущих международных рейтингах университетов, включая рейтинг QS, согласно которому нефтяной уверенно входит в Топ-200 мировых вузов, а в рейтинге востребованности вузов в РФ - в тридцатке лучших.

85 процентов выпускников трудоустраивается и в первый год получает зарплату в среднем 45 тысяч рублей в месяц.

Обучение в вузе организовано во взаимодействии с потенциальными компаниями-работодателями, что дает возможность изучить технологические процессы на реальном производстве.

УГНТУ сотрудничает с компаниями «Роснефть», «Башнефть», «Газпром», «Транснефть», «Лукойл».

В этом году в УГНТУ планируется принять на бюджет 2,5 тысячи абитуриентов. В общежитиях для первокурсников 2019 года предусмотрено более 1200 мест.
Педуниверситет
Более 230 направлений подготовки, повышенные стипендии и скидки за обучение «высокобалльникам», возможность стажировок в Китае, Казахстане и других странах – все это готовит для абитуриентов 2019 года Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы.

Наибольшей популярностью среди абитуриентов уже много лет подряд пользуется специальность «перевод и переводоведение», востребовано направление «право и правоохранительная деятельность», бывшие школьники хотят стать учителями английского языка, начальных классов, логопедами, психологами.

В педагогическом университете большое число бюджетных мест – только в 2019 году планируется принять 1699 первокурсников (с учетом педколледжа) на бюджет, еще столько же – на коммерческой основе.

В университете предусмотрены бюджетникам выплаты по 10 тысяч ежемесячно и скидки до 50 процентов на оплату обучения коммерческим студентам, которые набрали более 250 баллов.
Аграрный
1071 первокурсников на «бюджет» планируется принять в этом году в главный аграрный вуз Башкирии.

Среди предлагаемых специальностей наибольшим спросом пользуется направление «ветеринария», «агроинженерия», «механизация», «теплоэнергетика». В среднем, по данным прошлых лет, наблюдается конкурс четыре человека на место.

Популярность этих направлений объясняется в первую очередь спросом на эти специальности.
В Башкирии создаются агрохолдинги, нужны специалисты, и им готовы платить хорошую зарплату.

Студенты аграрного отправляются по обмену на стажировку в Германию, Голландию, Турцию, Японию, Израиль, США.
Медицинский
Единственный медицинский вуз в Башкирии уверенно занимает почетные места в рейтинге ста вузов России. В этом году планируется принять 677 первокурсников на бюджет, 700 – на коммерческой основе.

Традиционно высокий конкурс на лечебное дело, стоматологию, фармацию и медико-профилактическое направление.

Поступающие в медуниверситет победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников по химии могут рассчитывать на ежемесячную стипендию в размере 20 тысяч рублей, «стобалльники» по химии – 15 тысяч рублей, по биологии, русскому языку – 10 тысяч рублей. Те абитуриенты, сумма баллов ЕГЭ которых по химии, биологии и русскому языку составляет 270 и более, будут получать ежемесячную надбавку в размере академической стипендии.

Для студентов организуются зарубежные стажировки.
Классический вуз
Башкирский государственный университет может похвастаться высокопрофессиональным педагогическим составом – более 80 процентов преподавателей – доктора и кандидаты наук.

В университете развита система обмена с зарубежными вузами, предусмотрена система повышенных стипендий высокобалльникам, активистам – каждый семестр проходит конкурс, и в зависимости от вклада студент может рассчитывать на надбавку в размере от 5 до 20 тысяч рублей.

Будущих студентов привлекают и новые направления обучения. Например, «цифровые технологии в петрофизике» преподают совместно со специалистами нефтяных компаний. Трудоустраиваются выпускники во все сферы гуманитарного или технического направления: инженеры, математики, физики идут на предприятия, экономисты – в банки, ГУПы, МУПы, министерства, выпускники биофакультета – в РАН, институт биохимии. С нынешнего года выпускники без специальной переподготовки смогут работать в школах по своему профилю.

В 2019 году в БГУ во все филиалы планируют набрать 2367 абитуриентов.
Авиационный
Более 10 новых профилей подготовки появилось в УГАТУ в нынешнем году, среди них «Инновационный менеджмент в теплоэнергетике», «Управление персоналом в теплоэнергетике», «Экономическая инженерия», «Логистика и управление».

В 2019 году студентами УГАТУ станут 1785 человек на «бюджете». Всего действуют 32 направления магистерской подготовки, 38 направлений бакалавриата и 10 – специалитет. Самые популярные специальности – айти-сфера, факультет информатики и робототехники – на одно место претендуют 12 человек.

Выпускники трудоустраиваются на предприятия оборонного сектора, УМПО. Есть военная кафедра - в Башкирии это единственный университет, где готовят кадровых офицеров.
В этом году на кафедру будут набирать 140 человек.
В прошлом году в высшие учебные заведения Башкирии поступили 64% абитуриентов республики, остальные поехали получать образование в других городах и странах.
Текст: Розалия Валеева, Эльмира Сабирова
Фото: Олег Яровиков, pxhere.com
Вёрстка: Рената Вахитова

