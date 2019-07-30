Счастье учиться дома

1071 первокурсников на «бюджет» планируется принять в этом году в главный аграрный вуз Башкирии.
Среди предлагаемых специальностей наибольшим спросом пользуется направление «ветеринария», «агроинженерия», «механизация», «теплоэнергетика». В среднем, по данным прошлых лет, наблюдается конкурс четыре человека на место.
Популярность этих направлений объясняется в первую очередь спросом на эти специальности.
В Башкирии создаются агрохолдинги, нужны специалисты, и им готовы платить хорошую зарплату.
Студенты аграрного отправляются по обмену на стажировку в Германию, Голландию, Турцию, Японию, Израиль, США.