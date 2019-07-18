 
На пост главы Башкирии претендуют восемь человек. Кто они?
ЦИК республики завершил регистрацию кандидатов на пост главы Башкирии. Всего муниципальный фильтр прошли восемь из одиннадцати человек. Уфимская модель Сания Тимасова от партии «Зеленых» написала заявление и сошла с дистанции, двум претендентам отказали в регистрации из-за большого количества брака в подписях.
Кто в итоге будет бороться за пост главы республики и кого эти люди видят своим представителем в Совете Федерации (по закону, кандидат заранее выставляет три кандидатуры, а в итоге выбирает одного). Об этом в нашем обзоре. Кандидаты расставлены в алфавитном порядке.
Напомним, что выборы главы региона пройдут 8 сентября.
Владимир Барабаш,
39 лет
Директор «Фонда развития городских проектов»

Выдвинут партией «Гражданская Сила»

Кандидаты в сенаторы:
Кирилл Коновалов, директор «Рбвеб»
Фазлыева Камила, директор «Социальный сервис»
Виталий Пилипчук, индивидуальный предприниматель
Зульфия Гайсина,
39 лет
председатель правления «Лазурный»

Выдвинут партией «Яблоко»

Кандидаты в сенаторы:
Ляйсан Салахова, домохозяйка
Ильнур Салахов, индивидуальный предприниматель
Валерий Клименко, пенсионер
Юрий Игнатьев,
43 года
Заместитель председателя комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Госсобрания Башкирии

Выдвинут партией «Справедливая Россия»

Кандидаты в сенаторы:
Рустэм Давлетов, советник Союза «Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан»
Валерий Шарипов, генеральный директор «Мобильные медицинские системы»
Дмитрий Смирнов, руководитель представительства Фонда «Центр защиты прав граждан» в Республике Башкортостан
Рафис Кадыров,
64 года
Президент «Джи Ти Эл»

Выдвинут партией «Патриоты России»

Кандидаты в сенаторы:
Юрий Беляков, пенсионер
Нурислам Усманов, пенсионер
Загир Хакимов, руководитель регионального отделения партии «Патриоты России»
Владимир Кобзев,
50 лет
директор «Башфото.Ру»

Выдвинут «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

Кандидаты в сенаторы:
Вильдан Сайделов, индивидуальный предприниматель
Альбина Сиразетдинова, индивидуальный предприниматель
Комил Сиразетдинов, генеральный директор ООО «Хазина».

Юнир Кутлугужин,
61 год
Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Госсобрания Башкирии

Выдвинут «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Кандидаты в сенаторы:
Игорь Семенов, генеральный директор ООО «Розопторг»
Вадим Старов, директор
ООО «Бизнес-содействие»
Ильгам Галин, заместитель председателя Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Госсобрания Башкирии

Иван Сухарев,
41 год
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций

Выдвинут партией «ЛДПР»

Кандидаты в сенаторы:
Павел Завадич, помощник адвоката
Руслан Зайнуллин, индивидуальный предприниматель
Вячеслав Рябов, заместитель председателя Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Госсобрания Башкирии

Радий Хабиров,
55 лет
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан

Выдвинут «Единая Россия»

Кандидаты в сенаторы:
Павел Качкаев, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству
Лилия Гумерова, первый заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации РФ
Спартак Ахметов, пенсионер

