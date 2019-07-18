ЦИК республики завершил регистрацию кандидатов на пост главы Башкирии. Всего муниципальный фильтр прошли восемь из одиннадцати человек. Уфимская модель Сания Тимасова от партии «Зеленых» написала заявление и сошла с дистанции, двум претендентам отказали в регистрации из-за большого количества брака в подписях.

Кто в итоге будет бороться за пост главы республики и кого эти люди видят своим представителем в Совете Федерации (по закону, кандидат заранее выставляет три кандидатуры, а в итоге выбирает одного). Об этом в нашем обзоре. Кандидаты расставлены в алфавитном порядке.

Напомним, что выборы главы региона пройдут 8 сентября.

