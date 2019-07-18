Юнир Кутлугужин,
61 год
Заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Госсобрания Башкирии
Выдвинут «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Кандидаты в сенаторы:
Игорь Семенов, генеральный директор ООО «Розопторг»
Вадим Старов, директор
ООО «Бизнес-содействие»
Ильгам Галин, заместитель председателя Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Госсобрания Башкирии