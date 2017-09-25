Многострадальный спортивный объект в уфимском микрорайоне Затон наконец-таки достроили аккурат к Международным детским играм. Напомним, начали его возведение в сентябре 2011 года.
Центр спортивной подготовки на проспекте Дружбы народов раскинулся на площади более 13 га.
Он представляет собой один большой корпус, разделенный на блоки. В каждом находятся спортивно-демонстрационный комплекс, два бассейна на 50 и 25 метров и два детских бассейна размеров 6х10 метров, гостиничный комплекс, вестибюль с тренажерными залами, кафе, врачебно-восстановительный центр. Также на территории центра располагается легкоатлетическое ядро.
Финальная стоимость проекта – 3 млрд рублей. Однако средства, по мнению республиканских властей, оправданы. Здесь можно заниматься 49 видами спорта – плаванием, фехтованием, легкой атлетикой, единоборствами, игровыми и силовыми видами спорта, спортивной и художественной гимнастикой, прыжками на батуте и танцевальным спортом.