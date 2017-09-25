Соревнования юных футболистов примет уфимский стадион «Нефтяник» 11-13 июля. Футбольный клуб «Уфа» ради Международных детских игр договорился с дирекцией Российской Премьер-лиги о том, что первый матч сезона 2019/20 команда проведет на выезде в Екатеринбурге.



Поле стадиона «Нефтяник» в преображении не нуждалось. Реконструкцию здесь провели еще в 2015 году. Стадион имеет футбольное поле (105 x 68 м) с искусственным покрытием и автоматизированной системой подогрева и полива, трибуны на 15 132 места, легкоатлетическую беговую дорожку (400 м), цифровое электронное табло, административно-бытовой корпус. За этот проект столица Башкирии получила «строительный Оскар» от Минстроя России.



Помимо того, что «Нефтяник» соответствует последним стандартам FIFA, оттуда открывается шикарный вид на реку, а рядом находится общественная зона – парк Победы. Поэтому после соревнований иностранным гостям будет чем насладиться и что посмотреть.

