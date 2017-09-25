 
Как Уфа преобразилась
к Международным детским играм
В столицу Башкирии прибывают участники 53-х летних Международных детских игр. На неделю город станет центром притяжения девяти видов спорта. 1207 юных спортсменов, тренеры, сопровождающие из 85 городов и 30 стран мира.
Ричард Смит
генеральный секретарь Международных детских игр
«Я впечатлен развитием инфраструктуры столицы Башкортостана: здесь так много сделано для спорта. Вы можете гордиться тем, что принимаете Игры уже во второй раз».
Уфа несколько лет готовилась принять соревнования. Результатом ее старания стали новый спортивный объект и обновленные площадки. Чем удивит столица МДИ-2019?
Открытие игр покажут на федеральном канале
Официальное открытие 53-х летних Международных детских игр в Уфе запланировано на 17.00 10 июля. Церемония состоится на площадке «Уфа-Арены». Сценарий написан практически как для Олимпиады. Ведущим мероприятия назначен Дмитрий Каретко, развлекать гостей будут театр De Bufo, этно-проект Zainetdin, 100 кураистов во главе с Робертом Юлдашевым. Также запланирована связь с космосом. Организаторы пока не раскрывают всех секретов, но сюрпризы будут и немало.

Церемонию открытия МДИ-2019 в Уфе будут транслировать в прямом эфире федеральный телеканал «Матч-страна», БСТ и «Вся Уфа».
Таких в России мало
Многострадальный спортивный объект в уфимском микрорайоне Затон наконец-таки достроили аккурат к Международным детским играм. Напомним, начали его возведение в сентябре 2011 года.

Центр спортивной подготовки на проспекте Дружбы народов раскинулся на площади более 13 га.

Он представляет собой один большой корпус, разделенный на блоки. В каждом находятся спортивно-демонстрационный комплекс, два бассейна на 50 и 25 метров и два детских бассейна размеров 6х10 метров, гостиничный комплекс, вестибюль с тренажерными залами, кафе, врачебно-восстановительный центр. Также на территории центра располагается легкоатлетическое ядро.

Финальная стоимость проекта – 3 млрд рублей. Однако средства, по мнению республиканских властей, оправданы. Здесь можно заниматься 49 видами спорта – плаванием, фехтованием, легкой атлетикой, единоборствами, игровыми и силовыми видами спорта, спортивной и художественной гимнастикой, прыжками на батуте и танцевальным спортом.
«Это одно из лучших спортивных сооружений в России. Здесь созданы лучшие условия для наших будущих олимпийских чемпионов».
Руслан Хабибов, Министр молодежной политики и спорта Башкирии
Площадка центра спортивной подготовки примет у себя соревнования Международных детских игр по легкой атлетике, плаванию, фехтованию и греко-римской борьбе.

Концепция развития нового спортивного объекта в Уфе сегодня формируется. Планируется, что здесь будут тренироваться представители ведущих видов спорта региона, спортивные школы Уфы, волейбольный клуб «Урал» также готов использовать эту площадку для своих домашних игр.
«Этот комплекс создан не только для профессиональных спортсменов, но и для жителей Уфы, в том числе и микрорайона Затон.
Я надеюсь, люди оценят эти три бассейна — 50, 25 и 12 метров, дети будут получать всеобуч по плаванию, а спортсмены стремиться к олимпийским достижениям».
Руслан Хабибов, Министр молодежной политики и спорта Башкирии
Обновленное Сипайлово
В уфимском микрорайоне Сипайлово к МДИ преобразили, а если быть точным, обустроили сразу два спортивных объекта. Спортивная школа №32 (ул. Баязита Бикбая, 32) получила современную баскетбольную площадку и обновленный спортивный зал.

Здесь участники из 30 стран мира выступят в дисциплинах баскетбол 3х3 и дзюдо. Помимо основных площадок для юных спортсменов и будущих олимпийских чемпионов и судей оборудовали специальные боксы, где они смогут переодеться, принять душ и перевести дух после выступлений. У каждого выступающего и рефери будет свой шкафчик.

Пляжный волейбол все желающие и любители этого вида спорта смогут посмотреть абсолютно бесплатно на новой площадке в парке культуры и отдыха «Кашкадан».
«Эта площадка начала свою работу в 2003 году. Но пришло время реконструкции по программе городской среды и принято решение преобразовать зону пляжного волейбола к спортивным нормам. Сначала ее расширили, отодвинув трибуны. Таким образом, здесь разместились шесть площадок: четыре непосредственно для игр, две для тренировочного процесса».
Евгений Дубницкий, директор МУП «Уфа-парк»:
Также дирекция парка закупила новые сетки, судейские вышки, заново уложила геополотно и завезла новый песок, который засыпан на 40 см. На площадке есть специальные разминочные зоны, трибуны для 400 зрителей.
Футбол и скалолазание с шикарными видами
Соревнования юных футболистов примет уфимский стадион «Нефтяник» 11-13 июля. Футбольный клуб «Уфа» ради Международных детских игр договорился с дирекцией Российской Премьер-лиги о том, что первый матч сезона 2019/20 команда проведет на выезде в Екатеринбурге.

Поле стадиона «Нефтяник» в преображении не нуждалось. Реконструкцию здесь провели еще в 2015 году. Стадион имеет футбольное поле (105 x 68 м) с искусственным покрытием и автоматизированной системой подогрева и полива, трибуны на 15 132 места, легкоатлетическую беговую дорожку (400 м), цифровое электронное табло, административно-бытовой корпус. За этот проект столица Башкирии получила «строительный Оскар» от Минстроя России.

Помимо того, что «Нефтяник» соответствует последним стандартам FIFA, оттуда открывается шикарный вид на реку, а рядом находится общественная зона – парк Победы. Поэтому после соревнований иностранным гостям будет чем насладиться и что посмотреть.
Совершенно новый спортивный объект установлен в этнопарке «Ватан» за Конгресс-холлом «Торатау». Искусственная скала представляет собой стену для восхождения на скорость и сложность, высота стены для них - 15 и 16 метров соответственно.

Здесь же 13 июля пройдет торжественная церемония закрытия Игр, а звание хозяйки МДИ Уфа передаст венгерскому городу Кечкемету. Церемония начнется с шествия спортивных делегаций от площади Салавата Юлаева по улице Заки Валиди до нижней площадки парка «Ватан». Зрителям продемонстрируют видеохронологию спортивного форума, где будут собраны самые яркие моменты соревнований в столице Башкирии. На закрытии запланированы праздничный салют и развлекательная программа для спортсменов.
Чемодан и три заветные буквы
Стилизованные буквы «UFA», стеклянные стелы с логотипом МДИ, а также чемодан с символикой предстоящих Игр, который встречает гостей столицы в аэропорту имени Мустая Карима.

Разработали арт-объекты в Центре городского дизайна Уфы совместно с Главным управлением архитектуры администрации. 26 новых фигур рассредоточили по городу.

Также любой желающий сможет сфотографироваться на фоне фигур-талисманов МДИ-2019. Куница, медведь и пчела будут ждать гостей и жителей Уфы в нескольких районах города.
Подготовила - Анастасия Скалкина
Фото - Олег Яровиков
Верстка - Рената Вахитова