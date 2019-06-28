По правилам соревнований, каждая встреча в рамках турнира проходит в два этапа. Первый этап включает в себя четыре скачки на дистанцию 1400 метров. На этом этапе представители всех четырех команд скачут на своих лошадях, каждый район по отдельности. Это делается для того, чтобы определить восемь сильнейших жокеев (по два с каждого района).



Но самое интересное зрителей ожидает в конце, на дистанции 1200 метров. На этом этапе чемпионы районов встречаются в очной борьбе за попадание в финал турнира «Терра Башкирия». Участникам предстоят две скачки на лошадях ипподрома, но и здесь все не так просто. Если сначала животных распределяют между жокеями по жребию, то ко второй скачке происходит пересадка. Тот, кто победил в первой скачке, пересаживается на лошадь, пришедшую последней, а тот, кто пришел последним – на лошадь, выигравшую первую скачку. Победителя выбирают по результатам двух скачек. Таким образом, организаторы исключают случайность победы на турнире.

