«Для финальных скачек участникам предоставляем лошадей башкирской породы, которых специально приобрели в Уфимском конном заводе и арендовали у фермера из Иглинского района Хасана Идиятуллина. Все лошади примерно одинаковой подготовки и только башкирской породы. Жокеям отводится буквально пять минут, чтобы наладить контакт с животным. Здесь нужно понимать особенность башкирской породы лошадей, это очень свободолюбивое животное, которое подчиняется только сильным. У нас уже был такой случай, когда лошадь по кличке Казбек, пришедшая последней на первой скачке, на второй скачке, сменив жокея, опередила всех соперников. Это спорт и такое тоже бывает», - отмечает Владимир Артамонов.