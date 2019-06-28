 
Конный турнир
«Терра Башкирия»
все, что нужно знать о любительских скачках
Финальная скачка состоится 11 октября 2019 года – это будет чемпионат жокеев-любителей на приз Главы Башкортостана.
С начала весны на уфимском ипподроме «Акбузат» проходит первый республиканский конно-спортивный турнир «Терра Башкирия», посвященный 100-летию республики. Состязания проводятся один-два раза в месяц и продлятся до октября, пока не будут задействованы все 54 района республики. Финальная скачка состоится 11 октября 2019 года – это будет чемпионат жокеев-любителей на приз Главы Башкортостана.

Ближайшая такая скачка состоится 30 июня. В этот раз за право на попадание в финал турнира будут бороться жокеи из Давлекановского, Ермекеевского, Кигинского и Туймазинского районов. Желающие могут прийти и поддержать своих земляков, а заодно и насладиться одним из самых зрелищных конных состязаний, тем более что вход на ипподром в дни турнира будет свободным для всех.
Как устроен турнир «Терра Башкирия»?
«Терра Башкирия» - это не классический профессиональный конный турнир, а любительский. В роли жокеев здесь выступают не профессионалы, которые имеют спортивную категорию, а любители от 14 лет и выше. К участию в отборочных скачках районов допускаются лошади башкирской породы, а также местные беспородные. Мы даем право каждому району показать своих лошадей», - говорит заместитель директора ипподрома «Акбузат», член судейской коллегии турнира Владимир Артамонов.
По правилам соревнований, каждая встреча в рамках турнира проходит в два этапа. Первый этап включает в себя четыре скачки на дистанцию 1400 метров. На этом этапе представители всех четырех команд скачут на своих лошадях, каждый район по отдельности. Это делается для того, чтобы определить восемь сильнейших жокеев (по два с каждого района).

Но самое интересное зрителей ожидает в конце, на дистанции 1200 метров. На этом этапе чемпионы районов встречаются в очной борьбе за попадание в финал турнира «Терра Башкирия». Участникам предстоят две скачки на лошадях ипподрома, но и здесь все не так просто. Если сначала животных распределяют между жокеями по жребию, то ко второй скачке происходит пересадка. Тот, кто победил в первой скачке, пересаживается на лошадь, пришедшую последней, а тот, кто пришел последним – на лошадь, выигравшую первую скачку. Победителя выбирают по результатам двух скачек. Таким образом, организаторы исключают случайность победы на турнире.
«Для финальных скачек участникам предоставляем лошадей башкирской породы, которых специально приобрели в Уфимском конном заводе и арендовали у фермера из Иглинского района Хасана Идиятуллина. Все лошади примерно одинаковой подготовки и только башкирской породы. Жокеям отводится буквально пять минут, чтобы наладить контакт с животным. Здесь нужно понимать особенность башкирской породы лошадей, это очень свободолюбивое животное, которое подчиняется только сильным. У нас уже был такой случай, когда лошадь по кличке Казбек, пришедшая последней на первой скачке, на второй скачке, сменив жокея, опередила всех соперников. Это спорт и такое тоже бывает», - отмечает Владимир Артамонов.
В рамках одного дня турнира обычно проводятся шесть скачек. Но между ними, чтобы зрителям было интересно, проводятся старты для профессиональных жокеев. Все это происходит, пока лошади участников готовятся к стартам. Также предусмотрена культурная программа от представителей районов, различные выставки, розыгрыш призов. Причем шанс выиграть ценный приз имеют абсолютно все зрители. Для этого нужно сохранить программу, которую выдают при входе. В каждой программке есть талон, который отрывается и помещается в лототрон. После завершения скачек приз разыгрывается среди зрителей.

Но и это не все, организаторы турнира решили пойти дальше и организовать виртуальный тотализатор «Угадай пять побед». Таким образам, зрители получат возможность делать ставки без каких-либо финансовых потерь для себя. Абсолютным победителем станет тот, кто угадает победителей пяти скачек.
Скачки или бега?
Разбираемся в терминологии
Первое, что нужно запомнить, придя на ипподром, как правильно называть человека, который управляет лошадью. Наездник или жокей? Если речь идет о скачках, исключительно «жокей». Для простоты запоминания: жокей — это тот, кто сидит верхом. Слово наездник правильнее будет употреблять по отношению к участнику рысистых бегов.
Также надо различать - это скачки или бега. Скачки – это когда жокей верхом на лошади скачет галопом. Бега, когда лошадь бежит рысью, это наездники, качалки, это бега рысаков.

Теперь объясним, что значит бежать галопом и рысью.
Галоп - самый быстрый ход лошадей, при котором они могут достигать скорости 60 км/ч и выше. В обычной жизни лошади переходят на галоп, когда им нужно убежать от чего- и кого-либо или быстро преодолеть короткую дистанцию.
Рысь – ход лошади, при котором она поочерёдно переставляет пары ног, расположенных по диагонали. Скорость средняя — быстрее шага, но медленнее галопа. Однако специально натренированные лошади — рысаки - могут на рыси обогнать некоторых лошадей, идущих галопом.
Важно также усвоить значение сигналов ипподромного колокола. Так, частые звонки в колокол призывают участников скачек к вниманию.

Три звонка означают команду «на старт».

Два звонка приглашают участников на парад-представление.

Один звонок – старт.
Какие требования предъявляются
к участникам?
Как уже говорилось ранее, в скачках турнира «Терра Башкирия» участвуют наездники, не имеющие квалификации жокея, но обладающие практическими навыками верховой езды и знающие правила конных соревнований.
Минимальный возраст жокея — 14 лет, предельный возраст не ограничен. Пока же самым возрастным жокеем на турнире стал 56 летний Сергей Лаптев из Дуванского района.

Несовершеннолетние наездники должны представить нотариально заверенное разрешение от родителей и свидетельство о рождении.

Также для жокеев обязательным является справка о здоровье, страховка и единая форма для каждого района.

Право выбора - скакать в седле или без седла организаторы оставляют за самим жокеем и его тренером.
«Если человек привык ездить верхом без седла, то ему бывает трудно держать равновесие, поэтому мы пошли навстречу участникам и разрешили самим жокеям выбирать как скакать, тем более что на любительских соревнованиях это не запрещается», - объясняет Владимир Артамонов.
Для лошадей обязательным условием является соответствие всем ветеринарным требованиям - это история болезни, документы о вакцинации и чипировании, а также возраст от 3 до 15 лет.
Что нужно знать о правилах старта?
Все участники скачки должны соблюдать правила старта и беспрекословно подчиняться указаниям стартёра.
Скачка считается начавшейся после команды стартёра и сигнала главного судьи, одновременно с которым (в момент пересечения первой лошадью линии старта) включают секундомеры.

Все лошади, прошедшие линию старта, считаются участвующими в скачке.

Скачка считается несостоявшейся, если ее участники приняли старт без команды стартёра и сигнала главного судьи. Такая ситуация называется фальстартом.

Старт считается не с места старта, а с разгона, то есть когда лошади уже более-менее выровнялись, стартер опускает флажок, и с этого момента лазерные створы начинают отсчитывать время.
Вопрос/ответ
Что можно считать нарушением правил скачки?
• Теснение другой лошади вправо или влево;

• Езда зигзагами, мешающая другим участникам;

• Резкое снижение темпа бега, мешающее участникам, которые скачут сзади;

• Помощь другим жокеям по ходу скачки;

• Крики наездников, мешающие другим участникам;

• Жестокое применение хлыста на дистанции. На финишной прямой допускается не более 10 ударов. После прохождения финишного столба пользоваться хлыстом категорически запрещено.
В каких случаях участники могут быть сняты со старта?
• Если у лошади или жокея обнаружены травмы;

• Если, по мнению судей или судьи-стартёра, лошадь не подчиняется жокею, что может привести к несчастному случаю или травмам, она также отстраняется от участия в скачках;

• Опоздание участника на парад-представление;

• Подача лошади на парад без номера или с номером, не соответствующим номеру, указанному в программе;

• Непринятие старта без уважительной причины, сход с дорожки без уважительной причины, нарушение правил езды, использование недозволенных средств посыла лошади.
Зачем на скачках нужны судьи?
Для всех скачек независимо от того, профессиональные они или любительские, есть обязательное условие – это обеспечение безопасности всех участников соревнований и, конечно же, зрителей. За обеспечением правил безопасности на конных соревнованиях следит судейская коллегия. Это большая и многогранная команда специалистов, среди которых есть и административный, и технический персонал. Они следят за участниками еще на стадии подготовки соревнований, проверяют документы, животных, амуницию.
В день старта обязательно проводится выводка, там судьи смотрят, все ли нормально с уздечкой, не порвется ли она во время скачек, проверяют седло, объясняют правила. Будучи на линии старта, стартер еще раз смотрит на лошадей и их поведение, если животное беспокойное, то он старается быстрее начать скачку или решает дисквалифицировать лошадь.

Судьи также следят за соблюдением правил скачки по ходу дистанции и на финише, объявляют результаты.
Текст: Альфия Аглиуллина
Верстка: Рената Вахитова
Фото предоставлено администрацией ипподрома "Акбузат"

28.06.19