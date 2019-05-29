Шесть лет ускоренного развития

✔ В 1,5 раза увеличить объемы строительства жилья (с 2,3 до 3,7 млн кв. м в год). Руководитель республики Радий Хабиров считает, что задачи амбициозные, но вполне достижимые. При этом в республике должно строиться не менее 135 тысяч «квадратов» социального жилья.
✔ Увеличение вдвое, с 4500 до 9000 количества участников программы жилищно-накопительных сбережений (Подробнее про них читайте тут)
. В этих целях власти Башкирии уже заключили соглашение с банком «Уралсиб» о снижении ипотечной ставки до 5,5% для участников программы.
✔ Расселят людей из аварийного жилья общей площадью 22,9 тыс. квадратных метров.
✔ Благоустроят 142 общественные территории в 2019 году – парки, скверы, места отдыха.