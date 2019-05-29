Шесть лет ускоренного развития

✔ К 2024 году в России должны быть ликвидированы все незаконные свалки и построены современные комплексы, которые будут перерабатывать мусорные отходы. В Башкирии в 2019 году ликвидируют 16 свалок, расположенных в черте городов Уфа (11 свалок) и Нефтекамск (5 свалок). Всего их – 25. К 2024 году рекультивируют наиболее опасные объекты: свалки промышленных отходов «Михайловская» в Стерлитамакском районе, территория Семеновской золотоизвлекательной фабрики, шламонакопителей на площадке бывшего ОАО «Уфахимпром».



В региональном Министерстве экологии рассказали, что в республике ежегодно образуется около двух тонн отходов. Их нужно эффективно перерабатывать. В республике проектируют новые мусоросортировочные комплексы в Дуванском, Дюртюлинском, Янаульском, Благоварском районах.



✔ Башкортостан впервые получит средства для улучшения качества воды, на реконструкцию и модернизацию объектов питьевого водоснабжения - 4,2 млрд рублей.



✔ Построят и отремонтируют 29 объектов водоснабжения в Альшеевском, Баймакском, Бижбулякском, Бирском, Благоварском, Благовещенском, Давлекановском, Иглинском, Калтасинском, Кигинском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Стерлитамакском, Уфимском, Федоровском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском районах и в городе Стерлитамаке. Именно здесь качество воды из систем центрального водоснабжения не всегда соответствует нормативным требованиям.



За шесть лет в Башкортостане нужно подготовить более 380 млн посадочного материала и минимизировать количество лесных пожаров. На восстановление лесов направят более 2 млрд рублей до 2024 года, в т.ч.на закупку спецтехники для сохранения и восстановления лесов. В 2019 году приобретут 22 единицы техники.

