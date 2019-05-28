Уфимская «часть» целой квестовой империи, представленной в 87 городах России, приглашает сразу в несколько квест-комнат по трем разным адресам. Всё зависит от программы, которую вы выберете: всего их 14, плюс две готовятся к открытию. Тут и страшные, и антуражные, и взрослые, и детские, и подростковые – глаза разбегаются; традиционно преобладают «страшилки», когда нужно спасаться из логова зомби, маньяков и прочей нечисти (три квеста – с актерами).



В качестве лучших сама команда QuestQuest называет программы «Логово маньяка» и «Побег из тюрьмы». Первый – это «250 квадратных метров ужаса» (кстати, этот грандиозный квест – один из самых больших в России по площади). «Поздравляем, ты в логове безумного мясника, и теперь твоя жизнь в его руках! Самое время побороться за свою жизнь!» – прочитав это, уже можно представить, как актер точит топор. В «Побеге из тюрьмы» ожидается «гремучая смесь апокалипсиса и знаменитого «Криминального чтива»: по легенде, вы перебрали на вечеринке и оказались заперты в камере (в наручниках), но тут на город напала чума, полиция погибла, и вот-вот власти снесут тюрьму вместе с городом с лица земли.



Оба рассчитаны на 2 – 4 игроков и стоят от 725 и 625 рублей с человека соответственно. Есть и более бюджетные варианты: так, цена на участие в «Доме с привидениями» (2 – 4 игрока) начинается от 375 руб./чел., «Прятки в лабиринте зомби» (4 – 12 игроков), «Прятки в лабиринте» (4 – 10 игроков), «Тайны Гудини» (2 – 4 игрока) и детские программы – от 500 руб./чел. Гости также могут побывать в роли космических стражей галактики, выживших в апокалипсисе, спасающихся от проклятия колдунов и т.д.



Тем, кто хочет попробовать что-то новенькое, можно посоветовать Nerf– командную игру с использованием бластеров, стреляющих стрелами из поролона с резиновыми наконечниками. Огромный выбор оружия, безопасность для здоровья (игрокам выдают специальные очки) и лабиринт, полный укромных уголков. В лабиринте можно играть и в прятки – в полной темноте (команда «горожан» должна спрятаться от охотников, и наоборот): всё как в детстве, только круче.



Любой квест можно забронировать на удобную дату и время онлайн, QuestQuest предлагает подарочные карты и скидки в дни рождения. После игры можно расслабиться в уютной комнате отдыха – в том числе собрать здесь компанию, отпраздновать день рождения, а для детских дней рождения в QuestQuest предусмотрены отдельные увлекательные варианты.

