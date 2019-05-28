 
Обзор квестов в Уфе
Как выйти из комнаты?
Лето – это отличный повод не сидеть дома, но если погода не радует, то остается лишь запереться в комнате – квест-комнате! Квесты – мегапопулярный сегодня способ не только пообщаться с друзьями в необычных условиях, но и потренировать смекалку и выплеснуть эмоции. Страх, эйфория, смех, восторг – вот это коктейль! – а где его лучше «смешать», выбирайте из нашего обзора актуальных уфимских квестов.
QuestikUfa

Проспект Октября, 11/1
Тел. +7 987 589 20 00
Вконтакте
Инстаграм
Любителям пощекотать себе нервы, воспитанным на фильмах ужасов (или боявшихся их) – точно сюда. Если вам больше 14 лет, и если вы любите острые ощущения в хоррор-стиле, то команда QuestikUfa заготовила для вас два отличных варианта.

В квесте «Проклятие Самары Морган» повторяется то, что вы пережили когда-то, просматривая знаменитый «Звонок»: проклятие девочки настигает всех, кто досмотрел видеокассету. Вы можете попытаться избавиться от проклятия компанией от 2 до 6 человек.

Можно принять приглашение Кукольника (из одноименного квеста) и всей компанией посетить его логово, которое он считает своим музеем. Здесь каждый может познакомиться с его коллекцией кукол. Но опасайтесь, как бы вам самим не остаться в этой коллекции навсегда...

Продолжительность каждого квеста – 1 час.
Скидки действуют для тех, у кого день рождения, также в продаже есть подарочные сертификаты.
QuestQuest

Гафури, 27 / Зорге, 19/5 / Российская, 98
Тел. +7 347 200 05 13
Сайт
Вконтакте
Инстаграм
Уфимская «часть» целой квестовой империи, представленной в 87 городах России, приглашает сразу в несколько квест-комнат по трем разным адресам. Всё зависит от программы, которую вы выберете: всего их 14, плюс две готовятся к открытию. Тут и страшные, и антуражные, и взрослые, и детские, и подростковые – глаза разбегаются; традиционно преобладают «страшилки», когда нужно спасаться из логова зомби, маньяков и прочей нечисти (три квеста – с актерами).

В качестве лучших сама команда QuestQuest называет программы «Логово маньяка» и «Побег из тюрьмы». Первый – это «250 квадратных метров ужаса» (кстати, этот грандиозный квест – один из самых больших в России по площади). «Поздравляем, ты в логове безумного мясника, и теперь твоя жизнь в его руках! Самое время побороться за свою жизнь!» – прочитав это, уже можно представить, как актер точит топор. В «Побеге из тюрьмы» ожидается «гремучая смесь апокалипсиса и знаменитого «Криминального чтива»: по легенде, вы перебрали на вечеринке и оказались заперты в камере (в наручниках), но тут на город напала чума, полиция погибла, и вот-вот власти снесут тюрьму вместе с городом с лица земли.

Оба рассчитаны на 2 – 4 игроков и стоят от 725 и 625 рублей с человека соответственно. Есть и более бюджетные варианты: так, цена на участие в «Доме с привидениями» (2 – 4 игрока) начинается от 375 руб./чел., «Прятки в лабиринте зомби» (4 – 12 игроков), «Прятки в лабиринте» (4 – 10 игроков), «Тайны Гудини» (2 – 4 игрока) и детские программы – от 500 руб./чел. Гости также могут побывать в роли космических стражей галактики, выживших в апокалипсисе, спасающихся от проклятия колдунов и т.д.

Тем, кто хочет попробовать что-то новенькое, можно посоветовать Nerf– командную игру с использованием бластеров, стреляющих стрелами из поролона с резиновыми наконечниками. Огромный выбор оружия, безопасность для здоровья (игрокам выдают специальные очки) и лабиринт, полный укромных уголков. В лабиринте можно играть и в прятки – в полной темноте (команда «горожан» должна спрятаться от охотников, и наоборот): всё как в детстве, только круче.

Любой квест можно забронировать на удобную дату и время онлайн, QuestQuest предлагает подарочные карты и скидки в дни рождения. После игры можно расслабиться в уютной комнате отдыха – в том числе собрать здесь компанию, отпраздновать день рождения, а для детских дней рождения в QuestQuest предусмотрены отдельные увлекательные варианты.
КвесТим

Тел. +7 917 77 66 269, +7 909 349 22 26
Сайт
Вконтакте
Фейсбук
«КвесТим» – это команда творческих, энергичных и легких на подъем людей, которые предлагают уфимцам отказаться от наскучивших посиделок в кафе или походов в боулинг в пользу необычных, а главное – полезных развлечений: ведь это учит играючи решать логические задачки и почувствовать себя сплоченной командой.

Квесты здесь предлагаются самые разные – в том числе авто-, мото- и вело-, но если вы предпочитаете традиционные сюжетные без перемещений по городу, то и здесь не будет привязки к конкретному месту. Квест может быть организован где угодно: в офисе, на природе или в помещении «КвесТим» – караоке-баре «Барин».

«Пауки в банке» начинается как ограбление: «Спокойный денек закончился, когда в банк ворвались люди в масках и уложили всех, кто был внутри, на пол. Грабители уже готовили мешки и сумки для добычи, когда сообщник предупредил их — идут копы. Бандиты тоже оказались на полу — чтобы смешаться с заложниками. Полицейские вошли в банк и поняли — ничего не понятно. Все на полу — кого арестовывать?» Чтобы разобраться в этом, у команды из 8 – 18 игроков есть два часа.

В двухчасовом квесте «Короли дорог» (20 – 54 игроков) драйв автомобильной гонки мешается с «криминалом, незаконными денежными потоками, ложью и насилием», а «В гостях у Бэлки» необычные доктора специализируются на лечении самых отпетых преступников с помощью «терапии обнимашек».

Цена за квест начинается от 500-550 рублей с человека, также «КвесТим» предлагает рассрочку 0% на все программы (заказывай сейчас – плати потом).
Острова

Даута Юлтыя, 3
Тел.+7 347 200 06 29
Сайт
Вконтакте
Фейсбук
Инстаграм
Архипелаг развлечений ОСТРОВА работает под лозунгом «Наши квесты ждут своих героев» и действует по принципу «два в одном»: каждая компания, посетившая квест, продолжает отдыхать: игры, караоке, антикафе... Квесты рассчитаны на компании от 4 до 8 человек, их продолжительность 60 – 90 минут, а цена – от 2 тыс. рублей (на всех участников).

«Лего-Бэтмен. Джокер атакует» – супергеройский семейный квест, участвовать в котором можно с 8 лет в команде со взрослыми. «Эксцентричный Джокер, заклятый враг Бэтмена, снова навлек опасность на Готэм-сити и активировал ракеты. Бэтмену необходимо помешать злодеям захватить власть. Теперь ему придется отказаться от образа одинокого мстителя, сработаться со своими союзниками и спасти город! Ваша задача помочь Бэтмену одержать победу и деактивировать ракеты! Пора действовать!». Квест по мотивам «Алисы в стране чудес» представлен сразу в нескольких вариантах: «Алиса. Побег из кроличьей норы» называют одним из самых антуражных квестов в Уфе, а «Алиса. История Красной королевы – первый в городе двухуровневый квест». Кроме того, его можно пройти на английском языке.

Именинникам – скидка 15% на квест «Алиса».
В ОСТРОВАХ можно купить подарочные сертификаты, а также подготовить оригинальный способ провести мальчишник или девичник («виновника торжества» можно привезти сюда, завязав глаза!) – и даже сделать предложение: в квест вполне можно включить находку кольца.
Игры разума

Бакалинская, 3 (ЦСИ «Облака»)
Тел. +7 347 299 32 31
Сайт
Вконтакте
Фейсбук
Инстаграм
Никогда не пытались взломать систему безопасности? Никогда не обыскивали логово мафии в поисках автомата? Не пользовались волшебной палочкой? Все это можно попробовать в «Играх разума», команда которой с фантазией подошла даже к инженерным мелочам: тайникам, удивительным приборам со сложной электронной начинкой, потайным дверям. Сюда допускаются дети от 12 лет, а квесты рассчитаны на команды от двух до четырех, шести и даже десяти человек.

В программе «Игр разума» девять квестов (и отдельный квест+кафе для детского праздника). Один из них обозначен как VIP, потому что его себестоимость превышает 2 млн рублей: это «Кража Фаберже». Оригинальные системы безопасности, аналогичные тем, что стоят в Лувре, оригинальные же картины (одну из них даже написал Зураб Церетели), множество других «неигровых» деталей, которые заставят почувствовать себя настоящей бандой. Криминальную тему развивает и масштабное «Ограбление мафиози» («уйма головоломок и гангстерского оружия»); тех, кто еще не остыл после «Игры престолов», ожидает тематический квест «Железный трон», где всё в точности воспроизводит антураж любимого сериала, а спасать Землю можно в команде «Альфа» – так называется еще один квест, и это еще далеко не всё.

Цена большинства квестов – от 1600 рублей (на всех участников), здесь продаются подарочные сертификаты («квест в подарок»), а пока родители испытывают «удивление, восторг, адреналиновый торнадо» (так обещано на сайте), их дети вместе с аниматором могут спасать природу в развивающем эко-квесте «ВАЛЛ-И».
Текст: Камиль Хасанов

Верстка: Рената Вахитова

28.05.2019