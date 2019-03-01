 
Красота требует легкости
Здоровый образ жизни с Диной Гарифуллиной
Наступает весна – время красоты, легкости и обновления. Яркие, легкие весенние наряды сменяют поднадоевшие за зиму темные, теплые и тяжелые вещи. И всем нам хочется чувствовать эту весеннюю легкость, счастье обновления. Но как же, не отказывая себе во вкусных, но вредных «излишествах» во всеоружии встретить весну.

Бассейн и фитнес? Здорово! Но нужно кое-что еще. Правильное питание – вот ключ к тому, чтобы всегда хорошо себя чувствовать и ловить восхищенные взгляды.

О правильном и современном питании мы говорим сегодня с Диной Гарифуллиной. Известная телеведущая («Утро в столице» на канале «Вся Уфа»), певица и модель, участница шоу «Голос» на Первом канале, реалити-шоу «За мечтой», «Мисс Планета» и, наконец, просто красавица! Дина точно знает, как отлично выглядеть при напряженном графике и ранних подъемах на эфир.

– Дина, откройте, пожалуйста, секрет – как вам удается выглядеть такой отдохнувшей и энергичной?

– Секретов нет. Как говорит одна моя подруга, старайтесь следовать правилам трёх «П»: Постепенно, Постоянно, Последовательно. И тогда результат не заставит себя ждать. Признаться честно, уход за собой – это огромная работа. Я восхищаюсь женщинами, которые в любом возрасте выглядят потрясающе. А я этому только учусь!

–Чтобы вести утренний эфир, приходится рано вставать. Как заставить себя быть ежедневно в тонусе?

– Действительно, мой день начинается рано, но это не ежедневно. В дни прямых эфиров я встаю в 4:30 утра. После подъема стараюсь всегда делать зарядку, пью воду и плотно завтракаю! Раньше я профессионально занималась плаванием, поэтому стараюсь три – четыре раза в неделю тренироваться в бассейне. А вот спортзал заменила на домашние тренировки.


– Вы упомянули плотный завтрак. Это важная составляющая здорового образа жизни?

– Здоровое питание очень важно для меня, но при этом я стараюсь не держать себя в жестких рамках (в таком случае есть вероятность «сорваться»). Сейчас очень модно интуитивное питание. Мой рацион всегда был именно интуитивен. Когда хочется чего-то сладкого, под рукой есть темный шоколад, на перекус – орехи с мёдом, и моя особая любовь – вкусная выпечка. Думаю, ничего нет криминального в том, чтобы позволить себе иногда мучное или сладкое, главное – в меру и не часто! А в последнее время я увлеклась растительным молоком и овсяными йогуртами: сам по себе продукт известный, но благодаря новым маркам и технологиям «заиграл» совершенно по-новому.
– Дина, почему Вас заинтересовало растительное молоко?

– Я познакомилась с производителем растительного молока – компанией «Союзпищепром» на работе, в рамках подготовки передачи «Утро в столице». Удивительно, что этот, достаточно «экзотический» для нас продукт выпускают практически «под боком», в Челябинске. Оказалось, там построили первый в России завод по производству растительных напитков, с самым современным европейским оборудованием. Планка качества настолько высока, что экспорт уже составляет до 20% выпускаемой продукции.

Попробовав растительное молоко, я поняла, насколько оно вкусное! Я и до этого слышала отзывы от тех коллег, кто искал «что-нибудь легкое, для девочек», и в последнее время растительные напитки становятся у нас модными. Можно сказать, что эта мода доходит до нас с опозданием. В Европе растительное молоко можно легко купить: там, в супермаркетах полка растительной и традиционной «молочки» уже почти выровнялась. А вот в Китае, Японии, Индонезии растительное молоко вообще традиционный напиток. Это коровье молоко для них - экзотика.
– Почему же именно сейчас растительное молоко перестает быть экзотикой для нас?

– В России только недавно – в прошлом году – начали производить качественные растительные напитки, которые не уступают европейским аналогам по своей натуральности, вкусу и другим показателям. Я говорю про марки «Green Milk» и «Здоровое меню» – обе выпускаются «Союзпищепромом».

– А чем «Здоровое меню» и «Green Milk» отличаются друг от друга?

– «Green Milk» – мой любимый растительный напиток. У этой марки есть вкусы кокоса, миндаля, шоколада, ванили. Мне очень нравится кокосовое молоко. Идеально для тех, кто любит экспериментировать, наслаждаться вкусами.

«Здоровое меню» – это рисовое, овсяное, пшеничное, соевое молоко, полноценный аналог традиционного. Овсяное, например, я бы не отличила от коровьего на вкус. Можно просто пить, добавлять в кофе, можно делать блины (скоро ведь масленица) или каши, что я и делаю. Мне нравится экспериментировать с интересными сочетаниями: приготовить овсяную кашу на рисовом или кокосовом молоке, рисовую – на соевом, гречневую – на овсяном. Люблю делать смузи на растительном молоке.

- Дина, можно сказать, что для Вас растительное молоко – просто модная вкусная новинка?

- Нет, это не так, для меня растительное молоко сейчас становится не модной новинкой, а важной составляющей здорового образа жизни, ведь оно подходит даже тем, кто по каким-то причинам не пьет, но любит молочную продукцию, кто хочет пробовать что-то новое без вреда для фигуры. Растительное молоко нравится без исключения всем, кто его попробовал, даже детям! А уж для нас, девочек – самое то для легкости и вкуса!

Линейка «Здоровое меню» – это еще овсяные йогурты и кисели, которые отлично подойдут вместо перекуса. Телеведущим редко удается полноценно пообедать, выручают такие продукты, которые максимально дружелюбны по отношению к желудку, дают энергию для полноценного дня и без вреда для фигуры.

Например, овсяный йогурт – в два раза менее калориен, чем обезжиренный йогурт из коровьего молока, и при этом создает эффект насыщения. Он содержит бифидобактерии и лактобактерии, которые создают комплекс пробиотика и пребиотика одновременно. Растительный йогурт содержит суточную дозу бета-глюкана (природного активатора иммунитета) и очищает организм от шлаков и токсинов благодаря богатому витаминно-минеральному составу.

Мой секрет красоты прост – регулярные занятия спортом, хорошее настроение и улыбка, и, наконец, полезные и вкусные растительные напитки «Здоровое меню» и «Green Milk»!
Как делается растительное молоко?
Справка от производителя
Производство растительного молока высокого уровня в России появилось лишь недавно, поэтому оно только начинает завоевывать российские прилавки.

Берется сырье: цельное зерно, либо бобы сои, орехи, гречневая крупа. Исходные продукты разнообразны, но они обязательно только растительного происхождения. Далее - сырье размалывается до крупных частиц. В получившуюся массу добавляются вода и энзимы (специальные ферменты). Примерно в течение часа полученная смесь томится без кипячения. За это время энзимы выбирают из массы все полезные вещества, расщепив их до компонентов, которые легко усваиваются организмом.
Союзпищепром растительное молоко
Готовую жидкость отделяют на центрифуге, получая «молоко» белого или кремового цвета. Финальный штрих – молоко гомогенизируется (то есть доводится до однородной консистенции), проходит ультрапастеризацию и без контакта с воздухом запечатывается в упаковку Tetra Pack, тем самым обеспечивается длительный срок хранения без консервантов.

Все используемые зерновые и ореховые продукты растительного происхождения сладкие от природы: в них не приходится добавлять сахар, потому что сахара в них «нативные», то есть выделенные непосредственно из зерен или орехов.
Полезные и натуральные продукты
«Здоровое меню» незаменимы в пост, людям, следящим за весом, и, наконец,
они просто очень вкусные!
СМУЗИ ОТ ДИНЫ ГАРИФУЛЛИНОЙ!
ЗЕЛЕНЫЙ СМУЗИ:

Вам понадобится:

- Банан

- Замороженный или листовой шпинат

- Финик (1 – 2 штуки)

- Овсяное молоко «Здоровое меню»

Смешать и взбить, украсить листочком мяты.

ЖЕЛТЫЙ СМУЗИ:

Вам понадобится:

- Апельсин (или апельсиновый сок, если блендер не очень мощный)

- Вместо апельсина можно использовать ананас (можно из банки) вместе с яблоком

- Банан (придаст напитку сытость, можно усилить этот эффект чайной ложкой арахисовой пасты)

- Финик (1 – 2 штуки)

- Куркума (1 щепотка): придаст цвет, но не перебьет вкус, исключительно полезна, особенно в холода, создает согревающий эффект!

- Рисовое молоко «Здоровое меню» или миндальный напиток «Green Milk»

Смешать и взбить, украсить долькой апельсина или яблока.

КРАСНЫЙ СМУЗИ:

Вам понадобится:

- Замороженные ягоды клубники

- Натертая свекла (1 чайная ложка). Не удивляйтесь, свекла здесь – источник не только цвета, но и клетчатки

- Банан (1 штука)

- Финик (1 – 2 штуки) – для сладости

- Соевое молоко «Здоровое меню».

Особенно полезен для женщин, так как соевое молоко содержит фитоэстрагены, сохраняющие женское здоровье.

Приятного аппетита и здорового перекуса Вам!
Текст:
Камиль Хасанов
Фото:
Дим Тулунгужин

Верстка:
Рената Вахитова
Дата:
1.03.2019
