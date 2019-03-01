Красота требует легкости

– Почему же именно сейчас растительное молоко перестает быть экзотикой для нас?



– В России только недавно – в прошлом году – начали производить качественные растительные напитки, которые не уступают европейским аналогам по своей натуральности, вкусу и другим показателям. Я говорю про марки «Green Milk» и «Здоровое меню» – обе выпускаются «Союзпищепромом».



– А чем «Здоровое меню» и «Green Milk» отличаются друг от друга?



– «Green Milk» – мой любимый растительный напиток. У этой марки есть вкусы кокоса, миндаля, шоколада, ванили. Мне очень нравится кокосовое молоко. Идеально для тех, кто любит экспериментировать, наслаждаться вкусами.



«Здоровое меню» – это рисовое, овсяное, пшеничное, соевое молоко, полноценный аналог традиционного. Овсяное, например, я бы не отличила от коровьего на вкус. Можно просто пить, добавлять в кофе, можно делать блины (скоро ведь масленица) или каши, что я и делаю. Мне нравится экспериментировать с интересными сочетаниями: приготовить овсяную кашу на рисовом или кокосовом молоке, рисовую – на соевом, гречневую – на овсяном. Люблю делать смузи на растительном молоке.



- Дина, можно сказать, что для Вас растительное молоко – просто модная вкусная новинка?



- Нет, это не так, для меня растительное молоко сейчас становится не модной новинкой, а важной составляющей здорового образа жизни, ведь оно подходит даже тем, кто по каким-то причинам не пьет, но любит молочную продукцию, кто хочет пробовать что-то новое без вреда для фигуры. Растительное молоко нравится без исключения всем, кто его попробовал, даже детям! А уж для нас, девочек – самое то для легкости и вкуса!



Линейка «Здоровое меню» – это еще овсяные йогурты и кисели, которые отлично подойдут вместо перекуса. Телеведущим редко удается полноценно пообедать, выручают такие продукты, которые максимально дружелюбны по отношению к желудку, дают энергию для полноценного дня и без вреда для фигуры.



Например, овсяный йогурт – в два раза менее калориен, чем обезжиренный йогурт из коровьего молока, и при этом создает эффект насыщения. Он содержит бифидобактерии и лактобактерии, которые создают комплекс пробиотика и пребиотика одновременно. Растительный йогурт содержит суточную дозу бета-глюкана (природного активатора иммунитета) и очищает организм от шлаков и токсинов благодаря богатому витаминно-минеральному составу.



Мой секрет красоты прост – регулярные занятия спортом, хорошее настроение и улыбка, и, наконец, полезные и вкусные растительные напитки «Здоровое меню» и «Green Milk»!

