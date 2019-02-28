– Гражданин – это любое физическое лицо, простой человек. Должностное лицо – человек, на которого возложена какая-либо обязанность, за неисполнение которой его и привлекают к ответственности. А юридическое лицо – это и не человек, а компания с печатью, - объясняет юрист Альберт Еникеев.



Давайте рассмотрим на конкретном примере. Например, выяснилось, что в квартире этажом ниже сделали перепланировку, снесли несущую стену и теперь там опасно. Кто виноват?



– Если это сделала семья, проживающая в квартире, то штраф наложат на собственника. Это 4-5 тысяч рублей.



– Если под вами находится офис, завхоз которого решил чуть раздвинуть стены, не собрав нужных документов, то штраф повесят на него, как должностное лицо. И это уже 20-25 тысяч.



– Если же выяснится, что это политика компании такая – сносить все стены и делать одну большую комнату, то штраф будет уже 30-50 тысяч рублей и спишут их с банковского счета юрлица.