Как наказать соседа за ночную музыку, дебош и парковку на детской площадке?
Врио главы региона Радий Хабиров призвал администрации городов и районов республики усилить работу административных комиссий, в разы увеличив количество штрафов. Таким способом власти планируют максимально избавиться от раздражителей спокойной жизни в домах и дворах: шума, гама, любителей припарковаться на детской площадке. Словом, от того, что «не дает жить нашим жителям спокойно, нормально, комфортно».
На сколько можно оштрафовать соседа, оставившего машину на детской площадке или посередине ночи громко включившего музыку? Мы подготовили для вас небольшую памятку. Полностью все штрафы можно посмотреть в Кодексе Республики Башкортостан об административных правонарушениях. Актуальная его версия – с изменениями на 4 февраля 2019 года.
Чем административная ответственность отличается от уголовной?
Административные правонарушения это чаще всего мелкие или небольшие проступки, которые законодательно запрещены, но не влекут за собой опасных для общества последствий. За большинство административных правонарушений полагается штраф.
Если последствия поступка тяжелые – погиб или сильно пострадал человек, повреждено дорогое имущество, это уже уголовная ответственность. Тут и штрафы серьезные – сотни тысяч или даже миллионы рублей, и уже можно сесть в тюрьму.
Самый наглядный пример – нарушение правил дорожного движения. Если водитель превысил скорость – это административное правонарушение и штраф условно, тысячу рублей. Если из-за превышения скорости погиб человек – водитель несколько лет может провести за решеткой.
За что чаще всего штрафуют?
Как показал анализ, чаще всего жители Башкирии жалуются на семейно-бытовое дебоширство, нарушение правил уличной торговли, покоя и тишины в вечернее и ночное время, некачественное благоустройство, парковки автомобилей на газонах. Это примерно 80% всех обращений.
Как рассказал руководитель администрации Главы республики Александр Сидякин, при своевременном реагировании на поступающие от населения жалобы можно было намного улучшить ситуацию в городах и районах по наведению элементарного бытового порядка.
Куда уходят эти деньги?
Вопреки распространенному мнению, все штрафы уходят не гражданам, а в бюджет республики. Если, к примеру, вы поймали хулигана, который разрисовал вашу стену, он заплатит штраф, а после вы можете через суд взыскать с него расходы на восстановление красоты.
Почему штрафы делятся на три группы?
– Гражданин – это любое физическое лицо, простой человек. Должностное лицо – человек, на которого возложена какая-либо обязанность, за неисполнение которой его и привлекают к ответственности. А юридическое лицо – это и не человек, а компания с печатью, - объясняет юрист Альберт Еникеев.
Давайте рассмотрим на конкретном примере. Например, выяснилось, что в квартире этажом ниже сделали перепланировку, снесли несущую стену и теперь там опасно. Кто виноват?
– Если это сделала семья, проживающая в квартире, то штраф наложат на собственника. Это 4-5 тысяч рублей.
– Если под вами находится офис, завхоз которого решил чуть раздвинуть стены, не собрав нужных документов, то штраф повесят на него, как должностное лицо. И это уже 20-25 тысяч.
– Если же выяснится, что это политика компании такая – сносить все стены и делать одну большую комнату, то штраф будет уже 30-50 тысяч рублей и спишут их с банковского счета юрлица.
Куда обращаться?
Понятное дело, если правонарушение происходит здесь и сейчас, надо звать экстренные службы. Например, ночных дебоширов, по идее, должны успокаивать полицейские. Для менее оперативных (но не менее важных) случаев можно обращаться в административные комиссии. Они есть при администрации каждого района, в ее состав входят в том числе юристы. Комиссии имеют право составлять протокол и штрафовать нарушителей. Тем более что как раз сейчас с них это требуют особенно настойчиво.
ЖКХ и благоустройство
Содержание животных
Общественный порядок
Подготовил Станислав Шахов, фото Олег Яровиков, Валерий Шахов, архив ИА «Башинформ», www.depositphotos.com. 28.02.2019 г.