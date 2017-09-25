«Лесная сказка»,

или Как в Башкирии спасают диких животных, попавших в беду
Дикие животные нередко попадают в трудные ситуации. Казалось бы, в природе действует естественный отбор, слабые, раненные, осиротевшие звери обречены на гибель. Но не всегда. У животных тоже есть шанс на жизнь, если им поможет человек. Где, как и зачем спасают диких животных, узнала корреспондент агентства «Башинформ».
«Куляшка»
Единственный в Башкирии Центр спасения диких животных «Куляшка» расположен в Кушнаренковском районе республики на берегу одноименного озера. Это примерно в 80 км от Уфы. Зимой автомобильной дороги до самого Центра нет, поэтому оставшиеся 5-6 км от села Ахлыстино мы добирались на снегоходах. По словам сопровождающего нас представителя Дирекции по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) Мунира Идрисова, зимой это единственный доступный вид транспорта для местных инструкторов.
Мунир Идрисов
«На снегоходах мы объезжаем свои территории, а это почти 20 тысяч гектаров, развозим корм животным, поддерживаем связь с большим миром, - говорит Мунир Идрисов. - После Нового года столько снега навалило, что диким животным приходится нелегко. Лоси, кабаны, косули – они же все подножным кормом питаются, древесной корой, а добывать их в таком снегу почти невозможно. Поэтому приходится подкармливать животных. Раз в неделю объезжаем все кормушки, развозим фураж, их у нас 12».
Центр спасения диких животных «Куляшка» был создан на базе ООПТ Кушнаренковского района еще 2012 году. Специально для подопечных центра была огорожена территория – вольер (около 5 га). Там же зверям оказывают ветеринарную помощь, выхаживают и снова выпускают на волю.
«К нам попадают животные, пострадавшие от рук браконьеров, либо детёныши, оставшиеся без родителей, травмированные животные или птицы. Без помощи людей они обречены на гибель», - говорит наш собеседник.
Здесь в условиях, максимально приближенных к естественным, зверям оказывают всестороннюю помощь, но стараются не приучать к людям. В отличие от домашнего скота, дикие животные требуют специфического ухода. Они должны уметь добывать корм самостоятельно.
Как рассказал Мунир Идрисов, со дня своего открытия Центр «Куляшка» стал вторым домом для почти десятка лосей, около двух десятков кабанов, нескольких косуль, а также «краснокнижного» марала, лебедей-шипунов, фазанов. Большинство из них снова вернулись в дикую природу и даже приносят потомство, как это случилось прошлой весной с лосихой Зиной.
Лосиха Зина
Лосиха Зина – местная знаменитость, о которой писали и говорили почти во всех региональных СМИ. В «Куляшку» она попала еще 2015 году, будучи осиротевшим лосенком с травмированной ногой. Сотрудники центра долго выхаживали истощенную Зину: кормили молоком из бутылки, носили на руках, пока она, наконец, не встала на ноги.
Весной 2017 года подросшую и окрепшую лосиху выпустили на волю, но покидать центр навсегда она не захотела - сначала приходила, чтобы ее обработали от комаров, а зимой и вовсе пришла в Центр спасения на зимовку. Через год Зину вместе с еще одним подопечным центра - лосем Степаном - снова должны были выпустить в естественную среду обитания. Однако в тот самый день, когда животных должны были отпустить, Зина принесла первое потомство - двух лосят. Было решено на некоторое время оставить лосиху с малышами в вольере.
инспектор Центра спасения диких животных «Куляшка» Александр Вавилов
«К сожалению, один из малышей Зины не выжил – застрял и утонул в талых водах. Спасти его не удалось, - рассказал о судьбе одного из лосят Александр Вавилов. – А вот второй лосенок, кстати, тоже самочка, подрастает в дикой среде и частенько вместе с мамой наведывается к нам центр, но людей сторонится».
Нам повезло - в день нашего приезда Зина с лосенком оказались недалеко от вольера Центра спасения. Как только лосиха увидела приближающиеся снегоходы, побежала к нам навстречу, видимо, надеялась получить что-то вкусненькое. В это время из-за деревьев за нами наблюдал уже хорошо подросший лосенок. Он не стал следовать за мамой и настороженно поглядывал на нас, готовый в любое мгновенье убежать в лес.
«Он вырос в дикой природе, поэтому и боится. И это правильно. Животные, привыкшие к людям, могут стать легкой добычей для браконьеров, - объяснил Александр. - Хотя опытный охотник всегда поймёт, кто перед ним. Лоси, выросшие в природе, гораздо крупнее своих приручённых собратьев, они не подпустят к себе человека. Ведь не зря говорят, встретив дикого лосенка в лесу, ни в коем случае нельзя подходить к нему, а уж тем более трогать руками. Иначе мать не примет малыша, от которого пахнет человеком. Таких брошенных лосят нередко находят лесники или грибники и привозят к нам в Центр».
Лосиха Зита
Зита пока единственная лосиха, содержащаяся в Центре «Куляшка». Ее привезли сюда совсем малышкой. Лосенка, брошенного в лесу, нашли жители Белебеевского района. Что стало с его мамой, неизвестно.
Весной Зиту планируют выпустить в лес к сородичам. А пока она пользуется своим привилегированным положением и наслаждается беззаботной жизнью в вольере.
Зита выходит из глубины вольера на зов своих кормильцев и направляется прямиком к нам. Ни люди, ни даже камера ее нисколько не смущают, она требует внимания и вкусняшек.
«Лоси едят кору, зерно, лижут соль, но особенно любят хлеб и шиповник», — рассказывает о пристрастиях подопечных Мунир Идрисов.
По его словам, в вольере все животные находятся под круглосуточным присмотром инспектора Александра Вавилова. Он следит за порядком, заботится об их рационе, при необходимости обращается за помощью к районному ветеринару. Сам Александр признается, что уже привык к такой жизни. Скучать ему не приходится, животным, пусть и диким, нужны ежедневный уход и забота. К тому же он перевез из города своих лаек Амура и Тумана, собаки помогают ему следить за территорией.
«Хозяйство у нас немаленькое, есть еще лошади, семейство кроликов, баня, дом, который топим дровами. Еду я тоже готовлю сам, воду берем из колонки во дворе. Работа кипит круглый год. Летом заготавливаем сено, веткорма. Также необходимо следить за состоянием самого вольера: латать дыры в заборе, убирать повалившиеся деревья, создавать укрытия, водопои, кормовые площадки», - говорит Александр.
Марал Алтай
Зита делит большой вольер с Алтаем. Это марал, которого в декабре 2017 года спасатели МЧС дважды вызволяли из воды. Первый раз сохатый провалился под лед на реке Белой возле поселка Козарез под Уфой 26 декабря, а потом еще 27-го.
После этого спасатели загрузили оленя в специальный бокс и передали сотрудникам Дирекции по особо охраняемым природным территориям РБ в Кушнаренковский район.
Несколько дней животное было на передержке, его осмотрели специалисты. Выяснилось, что это благородный олень — краснокнижный марал. Жил он на вольных хлебах, к рукам не привык. По словам экологов, сегодня в Башкирии маралов можно встретить лишь в природных заказниках.
«На тот момент ему было около трех лет, сейчас он прижился у нас, подружился с обитателями вольера, но все равно держится особняком, - говорит о подопечном Мунир Идрисов. - Отпускать его на волю смысла нет, один он пропадет. Думаем отвезти его весной к сородичам в заказник Асебар в Бурзянском районе».
И действительно, Алтай не стал изменять своим повадкам, в день нашего приезда он так и не показался.
Кабаны
Кабаны, как ни странно, попадают в «Куляшку» не реже, чем лоси. Сейчас их в центре 11, три самки и восемь поросят. Одна из самок, будучи еще поросенком, попала сюда из Федоровского района. Ее мать застрелили браконьеры. Еще один обессилевший и истощенный кабан был подобран в Кушнаренковском районе. Со временем животные прижились и начали воспроизводить потомство.
По словам работников центра, зимой большую часть дня кабанье семейство проводит в своем логове под снегом. Для этого животные выбирают места, где больше листвы или соломы, в дикой природе это может быть муравейник.
«Более-менее хороших сеголеток (молодняк) будем выпускать, - говорят работники центра. - А вот самку придётся оставить, она хромая и вряд ли сможет приспособиться к жизни в лесу».
В Башкирии в дикой природе кабаны встречаются довольно часто. И по данным статистики, чаще всего становятся жертвами браконьеров, от незаконной деятельности которых страдают не только взрослые особи, но и детёныши.