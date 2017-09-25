«Лесная сказка»,

Лосиха Зина – местная знаменитость, о которой писали и говорили почти во всех региональных СМИ. В «Куляшку» она попала еще 2015 году, будучи осиротевшим лосенком с травмированной ногой. Сотрудники центра долго выхаживали истощенную Зину: кормили молоком из бутылки, носили на руках, пока она, наконец, не встала на ноги.



Весной 2017 года подросшую и окрепшую лосиху выпустили на волю, но покидать центр навсегда она не захотела - сначала приходила, чтобы ее обработали от комаров, а зимой и вовсе пришла в Центр спасения на зимовку. Через год Зину вместе с еще одним подопечным центра - лосем Степаном - снова должны были выпустить в естественную среду обитания. Однако в тот самый день, когда животных должны были отпустить, Зина принесла первое потомство - двух лосят. Было решено на некоторое время оставить лосиху с малышами в вольере.

