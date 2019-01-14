Что ждет профессиональный и любительский спорт Башкирии

Радий Хабиров
на встрече с руководством ФК «Уфа»
«Понятно, что вы нас в некотором смысле избаловали вашими достижениями прошлого года. И раз уж вы нас однажды побаловали, как и все люди, мы хотим, чтобы это продолжалось. Нам бы очень хотелось, чтобы вы осознали текущую ситуацию, перегруппировались и проявили самые лучшие качества футбольного клуба, сохранив место в Премьер-лиге. Второе. Конечно, всегда хотелось бы стремиться к солнцу, вверх. Чтобы вы порадовали нас более серьезными достижениями. Со своей стороны хочу сказать, что все те меры поддержки, которые оказывали республика и наши коллеги – крупные предприятия, будут сохранены.»