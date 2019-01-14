Что ждет профессиональный и любительский спорт Башкирии

«В последние годы в республике проводилось большое количество мероприятий, но не все они были масштабного, то есть международного характера. Сейчас пальма первенства все-таки у наших соседей - Республики Татарстан. Там созданы специальные управления по проведению спортивных соревнований, где в выходные дни может пройти два или три мероприятия по разным видам спорта. На фоне всего этого думается, что Радий Хабиров сконцентрирует свое внимание на проведении масштабных мероприятий, - считает представитель Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Олег Шабанов.



Напомним, что Уфа претендовала на проведение Всемирных игр 2021 года. Как говорят эксперты, еще не поздно подать заявку на проведение Всемирных игр – 2025. Кстати, выиграть подобные отборы республика может благодаря спортивным объектам. Как заявлял Радий Хабиров, в Уфе и в республике планируется построить столько комплексов, что «я даже сейчас по пальцам не пересчитаю».



По словам Шабанова, в Башкирии уже сделаны первые шаги в плане развития студенческого спорта. На данный момент существуют студенческие лиги по хоккею, баскетболу, волейболу, мини-футболу, но этого мало, так как в них участвуют в основном крепкие вузы, а нужно создавать больше студенческих команд. Кроме этого, необходимо развивать борьбу, которая крайне популярна в селах Башкирии.



«Курэш и все производные и неолимпийские виды спорта важны для регионов. Средства на пояса и маты нужны не такие уж и большие, а для ребят из деревень, да и из городов это будет большим подспорьем, - говорит он.

