 
Что ждет профессиональный и любительский спорт Башкирии
«Башинформ» вместе с экспертами поразмышлял о настоящем и будущем спортивных клубов республики
СМЕНА РУКОВОДСТВА И ТРЕНЕРОВ
Смена спортивного вектора республики началась практически незаметно. Перед Новым годом об отставке объявил главный тренер уфимского «Урала» Даниэле Баньоли.

«Уральцы» неудачно выступают в этом сезоне: десять поражений, всего четыре победы и только 12-е место в турнирной таблице. Положение, мягко говоря, не очень. Баньоли сменил Константин Сиденко. Перед специалистом поставили четкую задачу – попасть в плей-офф.

«Все поменяется, задачу с нас никто не снимал. Нам нужно в плей-офф и мы будем стремиться туда попасть», - говорит Сиденко.

Накануне появилась информация, что свой пост покинет и президент волейбольного клуба Марат Марданов. Курировать команду от республиканского правительства будет мэр столицы Ульфат Мустафин, а должность генерального директора займет Валерий Багметов, который стоял у истоков башкирского профессионального волейбола и девять лет тренировал «Нефтяник Башкортостана». За пять лет специалист сумел вывести команду из второй лиги в высшую, а в 1999 году уфимский клуб стал серебряным призером Кубка России.
Вслед за «Уралом» изменения коснулись «верхушки» хоккейного клуба «Салавата Юлаева». Болельщики некогда «зеленой машины», которая давила на своем пути казанский «Ак Барс», СКА, и ЦСКА, недоумевают: неужели главный трофей КХЛ больше недосягаем для «юлаевцев»?

- «Салават Юлаев» — наше все. Наша ответственность, чтобы клуб, основанный в 60-е годы, клуб боевитый, со славными победными традициями — развивался. Мы уже обсудили, в том числе с «Башнефтью», что поддержка – безусловно будет. Мой опыт, как управленческий, так и спортивный, говорит, что там, где есть спорт высших достижений, там, где десятки тысяч ребят смотрят на Радулова, Умарка, Живоглядова и Слая — массовый спорт развивается в разы эффективнее, - сказал Радий Хабиров на встрече с наставником «Салавата» Николаем Цулыгиным и капитаном команды Григорием Паниным.

После «хоккейной беседы» покинул свой пост генеральный директор клуба Тагир Ибрагимов, который проработал на этой должности почти два года. Исполнять его обязанности будет Александр Курносов, ранее занимавшего пост исполнительного директора «СЮ». Хоккеисты, как ни странно, после перестановок будто встрепенулись и выиграли две встречи подряд (у рижского «Динамо» - 3:2 и «Сочи» - 5:4).
«Рано или поздно за профессиональный спорт в республике надо было взяться. Всё-таки, во-первых, это вообще одно из главных развлечений для жителей республики. Здесь и победные традиции, и чемпионские амбиции, если мы говорим о хоккее. Да и в целом посмотрите, сколько людей приходят на каждый матч, сколько включают игр по телевидению. Конечно, можно сокрушаться, что 5-6 тысяч на «Уфа-Арене» это не аншлаг, но что ещё способно собирать сопоставимую аудиторию на регулярной основе несколько раз в месяц? На всю эту публику нельзя не обращать внимания, наоборот, с ней надо работать, потому что зачастую от результатов спортивных команд зависит настроение многих жителей республики.

Во-вторых, спортивные клубы напрямую или опосредовано спонсируются из бюджетных средств. Причём, в дело идут немаленькие суммы, так что за их использованием необходим тщательный контроль. Начиная с октября, руководители уфимских спортивных клубов находились в ожидании встреч с Радием Хабировым, чтобы уяснить, какой будет дальнейшая поддержка и какие стратегические планы можно строить на будущее. Теперь им всем это стало понятно, пусть и не все договоренности будут преданы огласке, но, по крайней мере, сами футболисты, хоккеисты, волейболисты теперь представляют, как им жить дальше».

Андрей Юртаев,
спортивный комментатор
Проясняется и положение футбольного клуба «Уфа». Башкирские футболисты в 2018 году впервые за всю историю существования добились попадания в Лигу Европы и прошли этот путь, по мнению экспертов, достойно. Правда, сил (или опыта) сыграть в российской Премьер-лиге так, как при Сергее Семаке, не получилось. Тут же последовала добровольная отставка Сергея Томарова и назначение на пост главного тренера «Уфы» Дмитрия Кириченко.
Радий Хабиров
на встрече с руководством ФК «Уфа»
«Понятно, что вы нас в некотором смысле избаловали вашими достижениями прошлого года. И раз уж вы нас однажды побаловали, как и все люди, мы хотим, чтобы это продолжалось. Нам бы очень хотелось, чтобы вы осознали текущую ситуацию, перегруппировались и проявили самые лучшие качества футбольного клуба, сохранив место в Премьер-лиге. Второе. Конечно, всегда хотелось бы стремиться к солнцу, вверх. Чтобы вы порадовали нас более серьезными достижениями. Со своей стороны хочу сказать, что все те меры поддержки, которые оказывали республика и наши коллеги – крупные предприятия, будут сохранены.»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после встречи с врио главы РБ обозначил, что «республике нужен футбол» и объяснил, что оптимизация бюджета будет.

«Бюджет у нас на том же уровне, но мы будем стараться даже увеличивать его за счет собственных средств. А оптимизация — наверное, сейчас во всем мире идет. Это слова о том, что мы должны правильно расходовать средства, которые сами зарабатываем и которые дает нам республика».

Еще один вид спорта, с которым у Радия Хабирова «личная история» - борьба. 12 января руководитель республики посетил первенство Башкирии по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет.

«Спорт — это одно из самых главных, что мы можем дать нашим детям, чтобы они становились крепкими, сильными, просто хорошими людьми. Будем поддерживать и развиваться.
Я считаю, что каждый подросток должен знать основы борьбы и элементарно правильно падать, когда поскользнулся. Когда выходишь «один на один» — хорошо закаляется характер. Я считаю, что борьба — это интеллектуальный вид спорта. Здесь и уловки, и стратегия, и тактика каждой схватки. Но также нужны воля, непокорность, решительность», — сказал он.

А в конце прошлого года Радий Хабиров смог встретиться с президентом Федерации борьбы России Михаилом Мамиашвили, где договорился о визите делегации федерации в Уфу в конце января 2019 года.
ЭТО ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ ШАГ
Эксперты выделяют несколько причин активной вовлеченности врио главы республики в спортивную жизнь.
«Врио бывший спортсмен, кандидат в мастера спорта по классической борьбе и до сих пор находит время для занятий спортом. В частности, работая в Красногорске он регулярно играл в футбол. Во-вторых, поддержку профессионального спорта Радий Хабиров рассматривает через призму стимулирования развития детского и массового спорта. В этой связи, заверения врио о продолжении поддержки главных команд республики - ХК «Салават Юлаев» и ФК «Уфа», как маяков, за которыми в спортивные секции потянутся тысячи ребятишек говорит о том, что он понимает, что это взаимодополняющие вещи. Не случайно генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов как один из главных итогов встречи назвал задачу по развитию детско-юношеского футбола республики.»

Рустем
Ахмадинуров,
политолог
«Региональные власти понимают общественный запрос и чаяния населения в отношении поддержки популярных спортивных клубов региона, собирающих сотни тысяч башкирских болельщиков».
«Полагаю, что врио главы Башкирии сумеет отстоять спортивные интересы жителей региона перед топ-менеджментом «Роснефти» и «Башнефти», финансирующих известные физкультурные организации. Другое дело, что многие спортивные федерации и клубы региона, раньше незаслуженно были обделены вниманием со стороны республиканских властей. Сегодня они надеются на конструктивные отношения уже с новым руководством Башкирии, без появления каких-либо спортивных фаворитов у Минспорта региона. Речь идет не только о материальной поддержке, но и организационной и информационный помощи, ведь есть малоизвестные в республике, но значимые в России виды спорта, не говоря о которых, мы ограничиваем информированность нашего населения, а значит их возможности выбирать для себя занятия по душе. Но учитывая комплексный подход Радия Хабирова к решению острых проблем, у спортивной общественности нет реальных поводов для беспокойства».

Дмитрий Казанцев,
политолог, заместитель руководителя Аппарата Общественной палаты РБ
Политтехнолог Аббас Галлямов уверен, что так называемая «спортивная неделя врио» - только первый шаг в спортивном направлении.
«Повестку насущных вопросов, конечно, пока задает сам Хабиров. Чтобы стала заметна система, нужно время. В каждом направлении должно быть сделано по несколько шагов, только тогда будет ясно - действует человек системно или хаотично. У Хабирова пока столько времени не было, он едва успел сделать по одному шагу, да и то - не по всем направлениям.»

Аббас Галлямов,
политтехнолог
РЕСПУБЛИКА ПРЕТЕНДУЕТ НА МАСШТАБНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
«В последние годы в республике проводилось большое количество мероприятий, но не все они были масштабного, то есть международного характера. Сейчас пальма первенства все-таки у наших соседей - Республики Татарстан. Там созданы специальные управления по проведению спортивных соревнований, где в выходные дни может пройти два или три мероприятия по разным видам спорта. На фоне всего этого думается, что Радий Хабиров сконцентрирует свое внимание на проведении масштабных мероприятий, - считает представитель Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Олег Шабанов.

Напомним, что Уфа претендовала на проведение Всемирных игр 2021 года. Как говорят эксперты, еще не поздно подать заявку на проведение Всемирных игр – 2025. Кстати, выиграть подобные отборы республика может благодаря спортивным объектам. Как заявлял Радий Хабиров, в Уфе и в республике планируется построить столько комплексов, что «я даже сейчас по пальцам не пересчитаю».

По словам Шабанова, в Башкирии уже сделаны первые шаги в плане развития студенческого спорта. На данный момент существуют студенческие лиги по хоккею, баскетболу, волейболу, мини-футболу, но этого мало, так как в них участвуют в основном крепкие вузы, а нужно создавать больше студенческих команд. Кроме этого, необходимо развивать борьбу, которая крайне популярна в селах Башкирии.

«Курэш и все производные и неолимпийские виды спорта важны для регионов. Средства на пояса и маты нужны не такие уж и большие, а для ребят из деревень, да и из городов это будет большим подспорьем, - говорит он.
Подготовила Наталья Овчарук.
Фото Олега Яровикова, Валерия Шахова и спортивных клубов РБ.
14.01.2019 г.