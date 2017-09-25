 
пять советов покупателю
НА ЧТО СМОТРЕТЬ ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ
Мы сформулировали топ-5 факторов, которые нужно учесть при покупке жилой недвижимости.
Фактор 1
Как строит застройщик?
Первое, на что следует обратить внимание – репутация застройщика. Проверьте, не входит ли строительная компания и ее объекты в список «проблемных» строек.

Как это сделать? Сложно. Но можно.

Первое – мониторьте интернет. Форумы дольщиков, соцсети застройщиков. Не стесняйтесь задавать вопросы тем, кто уже купил квартиру у застройщика: когда началась стройка? как она ведется?

Главный показатель – динамика строительства. Хороший застройщик возводит 2-3 этажа в месяц, и сдает 25-этажный дом в чистовой отделке за 2 года.
Умное строительство: параллельное, а не последовательное.
Например, в 2013-15 гг. в Уфе на улице Бакалинской построен жилой комплекс «Умный дом», состоящий из трех 25-этажных домов в чистовой отделке. Все здания сданы менее чем за два года.

В 2016-м году компания «СтройФедерация» установила рекорд для Башкортостана, построив 26-этажный жилой дом с чистовой отделкой, кондиционерами, теплыми полами и витражным остеклением от первого этажа до ввода в эксплуатацию всего за 1 год и 5 месяцев. Это удалось сделать за счет внедрения технологии умного строительства – строительные бригады работали параллельно, а не последовательно. Что позволило ускорить темпы строительства.
1. Не умные строители затягивают сроки строительства на десятилетия
2. Умные дома строятся за два года
Фактор 2
Есть ли где припарковаться?
В последние годы вопрос с парковками особенно болезненный для Уфы. Современная застройка обеспечивает от 15 до 30% реальной потребности в машиноместах. Во многих дворах пешеходы вынуждены передвигаться по автомобильным дорогам, потому что тротуары заняты машинами. Автомобилисты лезут на газоны, детские площадки, загораживают выходы из подъезда. Причина – недостаток парковочных мест возле дома. Не редкость, когда владельцы машин дерутся из-за парковочных мест во дворе.

Автомобиль во дворе стал причинять людям столько неудобств, что сегодня среди покупателей жилья становится все более востребованной концепция «двор без машин». Уфимцы больше не хотят делить жизненное пространство с автомобилями.

Многие застройщики уже уловили этот тренд и проектируют так называемые «закрытые дворы», въезд на автомобиле куда запрещен. Но при этом мало кто дает ответ на вопрос – а куда ставить автомобиль?
Что не так с подземным паркингом?
Чаще всего покупателю предлагают купить подземный паркинг. Но его цена – в районе 800 тысяч рублей. Не каждый новосел способен выложить дополнительно еще и такую сумму для своего железного коня. Приобретение паркинга влечет за собой и другие затраты – коммунальное обслуживание, налоги и т.п. А при переезде и продаже жилья придется искать еще и покупателя на паркинг. Такая покупка, в итоге, становится обременением.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: застройщик, проектируя дом, может заложить все парковочные места под землей. Тогда на земле ставить машину будет просто негде. Так застройщик принуждает покупателя квартиры приобретать еще и подземный паркинг.
Умный паркинг: свободный доступ для каждого жителя
Эксперты отмечают, что наиболее оптимальное решение в Уфе реализовано в жилом комплексе «Умный дом» на Бакалинской. Застройщик возвел 6-ярусный паркинг для автомобилей. Благодаря этому, жители комплекса паркуют свои автомобили ввысь, а не вширь. Во дворе – все для людей: спортивная футбольная площадка, игровые зоны, пешеходная и беговая дорожки, беседки.

Сегодня застройщик начал строительство ЖК «Новый Умный дом на Злобина». Здесь паркинг будет еще выше – 8-ярусный. У жителей комплекса будет полноценный двор, в который не страшно отпустить детей. Малыши будут проводить время не среди припаркованных на газоне автомобилей, а на детских площадках. А у автомобилистов не будет проблемы – куда поставить железного коня.

Ключевое отличие Умного дома – здесь жители паркинг выкупать не обязаны. Это - элемент благоустройства двора. Каждый житель комплекса имеет к паркингу абсолютно свободный доступ.
3. Так вынуждены парковаться жители не в Умном доме без многоярусного паркинга
4. Так выглядит многоярусный паркинг в ЖК Умный дом
Фактор 3
Чистовая отделка. Есть или нет и какого уровня?
Исторически сложилось, что в погоне за снижением декларируемой цены квадратного метра, многоквартирные дома в Уфе чаще всего строятся в так называемой черновой отделке. Застройщик получает мощный козырь для своей рекламной кампании. «Квартиры от 1,74 млн.руб.» - такие баннеры пестрят по всей Уфе. Мало кто задумывается, что назвать такое «жилье» квартирой на самом деле нельзя. По сути это - бетонная коробка, не приспособленная для жизни.

«Счастливому» покупателю такой квартиры после получения ключей придется заниматься муторным ремонтом: объехать десятки строительных магазинов, купить материалы для отделки, двери, сантехнику, ламинат, обои. У такого ремонта только один плюс – ты можешь сделать его «под себя», индивидуально. Но надо помнить, что ремонт каждого квадратного метра чернового жилья обходится в среднем в 15 тысяч рублей. Умножьте на площадь жилья, прибавьте эту сумму к цене вашей бетонной коробки, чтобы получить истинную стоимость вашей квартиры.

СПРАВКА: Например, чтобы отремонтировать «двушку в 50 квадратов» потребуется дополнительно от 750 тысяч до 1 миллиона рублей дополнительно.

Черновая отделка: купить квартиру, чтобы заниматься ремонтом
Ремонт – это не только финансовые затраты, но и временные. Придется нанимать рабочих, контролировать их процессы, организовывать работу. Клеить, прибивать, вкручивать. Какой будет результат – зависит от квалификации нанятой бригады. Интернет пестрит фотографиями результата трудов бракоделов, привлечь к ответственности которых, чаще всего, не получится.

Еще один минус, о котором надо помнить. Вряд ли в доме все соседи сделают ремонт одновременно. Возможно, к тому времени, когда вы закончите свою отделку, сосед только начнет штробить стены. В итоге, вместо того, чтобы наслаждаться новой квартирой, придется мучаться из-за звуков перфоратора.

Неудивительно, что сегодня потребитель все чаще выбирает жилье с готовым ремонтом. Некоторые застройщики Уфы предлагают чистовую отделку как опцию. Но это обходится новоселу дороже – ведь стройматериалы застройщик вынужден покупать выборочно, небольшими объемами.

5. Так сдается санузел не в Умном доме без отделки
6. Так сдается санузел в Умном доме с отделкой
Отделка от застройщика: плюсы и минусы.
ИСК «СтройФедерация» выбрала принципиально иную концепцию для ЖК «Умный Дом» - здесь в чистовой отделке сдается сразу целиком весь комплекс. Оптовая закупка стройматериалов позволяет приобретать их по максимально низкой цене. Покупателю такой ремонт обходится вдвое дешевле, чем если бы он делал его самостоятельно.
7. Так выглядит квартира без отделки не в Умном доме
8. Так выглядит квартира с дизайнерской отделкой в Умном доме
Прибавьте самое главное - экономию времени и нервов: организацию работы строительных бригад и контроль качества застройщик берет на себя. И делает это ответственно, так как на отделку строительная компания дает гарантию 5 лет.

В «Новом Умном доме» на Злобина отделка будет и вовсе дизайнерской: изначально в каждой квартире монтируются теплые полы в санузле и кондиционер. Новоселу, которому нужны эти удобства, не придется заниматься самостоятельным монтажом и установкой. А те, кому это не нужно – могут их просто не включать. Плюс огромные витражные окна от пола до потолка в каждой квартире. Функция не обязательная, но кардинально меняющая ощущение от квартиры. Много света, воздуха, пространства.

Минус только один: диван в новую квартиру вам все-таки придется купить самостоятельно.

Так выглядит чистовая отделка в Умном доме
Фактор 4
Благоустройства двора: на что обратить внимание?
Выбирая жилой комплекс, обратите внимание на благоустройства двора. Помните, что жизнь протекает не только в четырех стенах. Какой будет подъезд в доме? Какова территория двора? Что там есть: какие детские и спортивные площадки? Озеленение? Прогулочная зона? Беседки?

Если дом – точечная застройка среди панелек, то все благоустройство, чаще всего – убогие качели во дворе.

В Новом Умном доме на Злобина детский сад – на первом этаже дома. Спуститься в него можно прямо на лифте. Просторный и светлый холл с диванами, книгами и консьержем. Видеонаблюдение на всей территории комплекса, причем, картинка с камер наблюдения выводится прямо на планшет в вашей квартире.
9. Так выглядит среднестатистический подъезд не в Умном доме
10. Так выглядит подъезд в Умном доме
Есть беговые и прогулочные дорожки с беседками, где летом можно укрыться от солнца, а осенью – от дождя. Детские игровые и спортивные площадки. Магазины шаговой доступности и офисы – во дворе. В пяти минутах – Ботанический сад и парк Лесоводов Башкирии. Прямой выезд на проспект Салавата Юлаева.
11. Так выглядит двор в не Умном доме
12. Так выглядит двор ЖК Умный дом
Фактор 5
Инфраструктура района
В долгосрочной перспективе популярным будет оставаться район Зеленой рощи в силу его экологичности: лес вдоль Уфимки и крупные массивы вроде парка Лесоводов останутся главными козырями, несмотря на все перемены в градостроительной политике. Наличие этих зеленых зон будет главным ограничителем, который застрахует район от слишком массированной застройки. Она ведется умеренными темпами, позволяя создавать в районе комфортную инфраструктуру, драйверами которой стали комплексы «Ультра», «Аркада», многофункциональная «Территория 3000» и т.д.

Именно на эти территории делает ставку «СтройФедерация», создавая жилые комплексы «Умных домов». Осенью началось строительство жилого комплекса «Новый Умный дом» по улице Злобина. Речь идет о четырех 26-этажных домах с чистовой отделкой и развитой инфраструктурой - детский сад, тренажерный зал, закрытый двор с прогулочными зонами и детскими площадками, восьмиярусный общедоступный паркинг для жильцов.
13. Не в Умном доме дети вынуждены играть среди припаркованных автомобилей
14. В ЖК Умный дом пространство для машин и людей разделено
Старт продаж первого «Умного дома» на Злобина уже открыт. Новое высотное здание с видом на лес будет построено с панорамным остеклением, кондиционерами, теплыми полами и дизайнерской отделкой. Сроки сдачи заявлен на третий квартал 2021 года, однако по традиции, «Строй Федерация» планирует вручить ключи владельцам квартир раньше срока.
Звоните:
8-347-200-80-10
stroifed.ru
Подготовил: Константин Фролов