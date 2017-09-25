Исторически сложилось, что в погоне за снижением декларируемой цены квадратного метра, многоквартирные дома в Уфе чаще всего строятся в так называемой черновой отделке. Застройщик получает мощный козырь для своей рекламной кампании. «Квартиры от 1,74 млн.руб.» - такие баннеры пестрят по всей Уфе. Мало кто задумывается, что назвать такое «жилье» квартирой на самом деле нельзя. По сути это - бетонная коробка, не приспособленная для жизни.



«Счастливому» покупателю такой квартиры после получения ключей придется заниматься муторным ремонтом: объехать десятки строительных магазинов, купить материалы для отделки, двери, сантехнику, ламинат, обои. У такого ремонта только один плюс – ты можешь сделать его «под себя», индивидуально. Но надо помнить, что ремонт каждого квадратного метра чернового жилья обходится в среднем в 15 тысяч рублей. Умножьте на площадь жилья, прибавьте эту сумму к цене вашей бетонной коробки, чтобы получить истинную стоимость вашей квартиры.



СПРАВКА: Например, чтобы отремонтировать «двушку в 50 квадратов» потребуется дополнительно от 750 тысяч до 1 миллиона рублей дополнительно.



