Эксперты отмечают, что наиболее оптимальное решение в Уфе реализовано в жилом комплексе «Умный дом»
на Бакалинской. Застройщик возвел 6-ярусный паркинг для автомобилей. Благодаря этому, жители комплекса паркуют свои автомобили ввысь, а не вширь. Во дворе – все для людей: спортивная футбольная площадка, игровые зоны, пешеходная и беговая дорожки, беседки.
Сегодня застройщик начал строительство ЖК «Новый Умный дом на Злобина». Здесь паркинг будет еще выше – 8-ярусный. У жителей комплекса будет полноценный двор, в который не страшно отпустить детей. Малыши будут проводить время не среди припаркованных на газоне автомобилей, а на детских площадках. А у автомобилистов не будет проблемы – куда поставить железного коня.
Ключевое отличие Умного дома – здесь жители паркинг выкупать не обязаны. Это - элемент благоустройства двора. Каждый житель комплекса имеет к паркингу абсолютно свободный доступ.