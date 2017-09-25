 
ИТОГИ ГОДА
Фотособытия Башкирии - 2018
Визит Владимира Путина в Уфу.
Будни уфимских моржей.
Презентация бренда «Терра Башкирия».
Игорь Бутман на фестивале «Розовая пантера».
День тысячи велосипедистов.
Открытие судоходства на Белой.
ФК «Уфа» впервые в истории попал в еврокубки.
Бессмертный полк в Уфе.
Фестиваль исторической реконструкции в Бирске.
Фестиваль «Сердце Евразии».
80-летний отшельник из Белорецкого района.
Празднование 3о-летия уфимского ОМОНА.
Выборы в Госсобрание Башкирии.
Международный фестиваль оперного искусства «Шаляпинские вечера в Уфе».
Свои посты покинули глава республики Рустэм Хамитов и мэр Ирек Ялалов.
врио главы Радий Хабиров во время поездки по Зауралью.
Радий Хабиров на хоккейном матче.
Чемпионат спортивного мастерства среди пожарных.
Радий Хабиров с супругой Каринэ Хабировой.
Дочь Мустая Карима – Альфия Каримова.
Новый мэр Уфы - крепкий хозяйственник Ульфат Мустафин.
Певец Элвин Грей второй раз за год собрал восьмитысячную «Уфа-арена».
фото Олег Яровиков, Валерий Шахов, Станислав Шахов.