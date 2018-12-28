 
Что жителям Башкирии ждать от 2019 года
Специально для вас мы подготовили обзор, какие законы и решения властей вступят в силу сразу после Нового года.
Льготы и компенсации
✔ С 2019 года в Башкирии должен был появиться «критерий нуждаемости» при получении помощи на оплату детского сада. Право на компенсацию получали только те семьи, чей доход не выше двукратного прожиточного минимума на члена семьи.

Руководитель региона Радий Хабиров в своем послании заявил, что принял решение поддержать все семьи независимо от дохода, поэтому получать компенсации будут все. На это из бюджета выделили миллиард рублей.

✔ В Башкирии от уплаты транспортного налога освободят многодетных и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Такие поправки в республиканский закон внес врио главы республики Радий Хабиров.

Планируется, что льгота будет предоставляться на один автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил включительно. Если у семьи два автомобиля, льгота будет распространяться только на один из них. Срок действия льготы — до 2024 года. Введение льгот обойдется бюджету в 175 млн рублей.

✔ Получить 50% скидку (для людей старше 70 лет) или 100% скидку (тем, кто старше 80 лет) на оплату капитального ремонта с 2019 года смогут пожилые люди, проживающие одни, с другим пенсионером или с инвалидами 1 и 2 группы. Такой закон приняли депутаты Госсобрания.

Безработные россияне с 1 января будут получать от 1500 до 8000 рублей в месяц. Это почти вдвое больше, чем в 2018 году.

Чтобы оформить пособие, надо встать на учет в центре занятости населения. Это могут сделать россияне старше 16 лет, которые нигде не работают, не учатся на дневном отделении и не занимаются бизнесом.

Кроме того, пособия смогут получать безработные, которым осталось не более пяти лет до пенсии по старости. Им будут выплачивать от 1500 до 11 280 рублей.
Благоустройство территорий
✔ С 2019 года начинается масштабная «мусорная реформа» - отвечать за сбор, вывоз и утилизацию мусора будут четыре региональных оператора, а не муниципалитеты, как сейчас. Местным администрациям, в свою очередь, предстоит убрать все старые несанкционированные свалки.

Как рассказал Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики, плата жителей за вывоз мусора не должна превышать 70 рублей с человека, а в отдалённых населённых пунктах - до 35 рублей с человека.

✔ За 2019 год в рамках программы «Светлый город» планируется смонтировать в городах и районах республики 23 тысячи светильников, что позволит освещать почти два трети улиц. Как рассказал и.о. вице-премьера – министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Михаил Киреев, за последние месяцы освещено 370 подходов к школам в радиусе 500 м, в ближайшее время планируется осветить ещё 128 подходов, по оставшимся работа будет завершена в 2019 году. Таким образом, в Башкирии не должно остаться школ, вокруг которых – тьма.

✔ В республике стартует масштабная программа капитального ремонта подъездов и дворов. В ближайшие шесть лет на нее направят около шести миллиардов рублей. Всего в ремонте нуждаются более 26 тысяч подъездов. За 2019 год должны починить четыре тысячи подъездов и 487 дворов. На это выделяется миллиард рублей. На эти деньги будут ремонтировать вход, стены, пол и потолки, менять почтовые ящики, устанавливать энергосберегающие лампочки и датчики движения (загораются, когда заходишь), менять клапаны мусоропровода, двери на чердак, устанавливать видеонаблюдение.

Чтобы участвовать в программе, нужно провести собрание собственников, на котором обсудить, какие работы нужно провести, их стоимость, а также объемы софинансирования. Да, небольшую часть стоимости, обычно это пять процентов общей сметы, люди собирают самостоятельно.

Главный смысл этой программы, чтобы люди ощутили причастность к тому, что делается. Тогда они будут бережно относиться к своим подъездам, чувствовать себя собственниками и радоваться этому, – говорит Радий Хабиров.
Качество жизни
✔ В России начнут реализовывать 12 национальных проектов, о которых в своем послании говорил Владимир Путин. 28 триллионов рублей за шесть лет выделяет государство, чтобы россияне воочию почувствовали улучшение их жизни. По словам главы государства, конкретных результатов нужно добиваться не в учреждениях, а на территориях, там, где люди живут: в городах, в посёлках, деревнях. Нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчётах.

Всего направлений работы 12. Это здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура. Планируется, что в 2019 году на нацпроекты Башкирия получит 34,2 млрд рублей, а всего за шесть лет 170,6 млрд рублей. Планируется, что в 2019 году республика получит 1,4 млрд федеральных субсидий на строительство семи современных детских садов, 645 млн - на строительство новых школ в городах и селах республики и обновление их материальной базы, 500 млн рублей на строительство новых лечебных учреждений, 260 млн - на сельские ФАПы и передвижные медицинские комплексы.

✔ С 1 января деньги малых предприятий на банковских счетах и депозитах попадут в систему страхования вкладов. Если у банка отзовут лицензию, его клиенты – представители малого бизнеса смогут получить компенсацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в пределах 1,4 млн рублей. На сайте АСВ можно посмотреть список банков, которые участвуют в системе страхования вкладов.

Раньше малые предприятия могли получить деньги со своих счетов, только когда завершится процедура банкротства банка. И только в том случае, если активов банка оказалось достаточно. В итоге предпринимателям очень редко удавалось что-то вернуть.
✔ С 1 января налог на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18 до 20%. НДС включен в стоимость товаров, то есть покупатель платит его продавцу, а тот – в государственный бюджет. Для некоторых товаров продолжит действовать льготная ставка в 10%. Она начисляется, например, на книги, детскую одежду и некоторые продукты – сахар, молоко, овощи и другие товары.

✔ С середины января 2019 года федеральные каналы переходят с устаревшего аналогового на цифровое телевизионное вещание. Для зрителей в первую очередь это возможность смотреть 20 федеральных каналов и слушать три радиостанции в высоком качестве совершенно бесплатно, качественная картинка и звук, не зависящие от погоды. Новшество коснется только тех, кто использует обычные комнатные антенны. Для абонентов кабельного, спутникового и ip-тв ничего не изменится.

✔ С 2019 года начнет поэтапно расти пенсионный возраст в России. Переходный период продлится 10 лет, и к 2028 году россияне станут выходить на пенсию на пять лет позже: мужчины – в 65 лет, женщины – в 60. Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году, пенсионный возраст вырастет только на полгода, в 2020 – на полтора года. То есть, например, женщины 1964 года рождения, которые в 2019 году должны были выйти на пенсию, смогут сделать это не в 55, а в 55 с половиной лет. Мужчины 1959 года рождения – не в 60, а в 60 с половиной лет.

✔ С 1 января 2019 года страховые пенсии россиян, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%. Сумма прибавки индивидуальна и зависит от размера пенсии. Повышенную выплату пенсионерам Башкирии начнут доставлять уже с 3 января нового года.
Большие стройки
✔ Следующий год - юбилейный для нашей республики, в марте Башкортостан будет отмечать столетие. К этой дате в республике планируют достроить в Уфе здание железнодорожного вокзала. Об этом Радий Хабиров договорился с председателем правления «РЖД» Олегом Белозёровым.

– Вокзал – красивый, хороший, но там есть ряд незаконченных моментов. Если мы их завершим, то это действительно будет один из лучших вокзалов Российской Федерации, - говорит руководитель республики.

✔ В первом квартале будущего года наконец начнется строительство нового моста через Белую в районе Монумента Дружбы. Общая стоимость работ оценивается в 3,5 млрд рублей, мост должен быть достроен к 2021 году. 2,5 млрд рублей на строительство нового моста выделит федеральное дорожное агентство. Договоренность об этом была достигнута во время встречи врио главы Башкирии Радия Хабирова с руководителем Росавтодора Андреем Костюком на полях международного транспортного форума.
Праздничные мероприятия
✔ 7 февраля 2019 года первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов отметит свое 85-летие. Он управлял регионом с 1993 по 2010 год. Ныне Муртаза Рахимов является председателем совета Благотворительного фонда «Урал».

✔ Одним из самых главных событий года станет 100-летний юбилей Республики Башкортостан. Официальной датой 100-летия образования республики является 23 марта 2019 года. Планируется, что юбилейный год охватит все направления – презентации, выставки, научно-практические конференции у нас в республике, Москве, других регионах. Также в 2019 году в столице республики пройдет V съезд Всемирного курултая башкир, приуроченный к знаменательной дате.

✔ В мае в Уфе пройдет международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык». По традиции фестиваль проводится раз в пять лет. Для участия в нем в Башкортостан приглашены театры из разных стран и регионов России. Планируется, что в качестве гостя на фестиваль пригласят ведущий российский театральный коллектив. Он будет предварять открытие фестиваля и покажет свой спектакль в Уфе и Стерлитамаке. На сегодняшний день ведутся переговоры с театром «Сатирикон».

12 июня 2019 года столица Башкирии – Уфа отметит 445-летие со дня основания крепости Уфа (1574). В этот же день жители республики по традиции будут чествовать национального героя Салавата Юлаева. В 2019 году исполняется 265 лет со дня его рождения.

✔ С 9 по 14 июля в Уфе впервые пройдут 53 Летние Международные детские игры. Их участники, спортсмены 12-15 лет, будут соревноваться в девяти видах спорта: легкая атлетика, футбол, плавание, фехтование, пляжный волейбол, баскетбол, дзюдо, скалолазание и греко-римская борьба (последние два включены в программу МДИ впервые). В Уфу приедут почти две тысячи участников из более чем 60 городов мира.

Состязания по легкой атлетике и футболу примет уфимский стадион «Нефтяник», соревнования по плаванию и фехтованию пройдут в строящемся центре по улице Камышлинской, по пляжному волейболу и баскетболу — в парке культуры и отдыха «Кашкадан», по греко-римской борьбе — в спортзале санатория «Зеленая роща», по скалолазанию — в парке «Ватан», по дзюдо — в спортшколе №32 по улице Б. Бикбая. Церемония закрытия пройдет на нижней площадке парка «Ватан».
✔ 8 сентября 2019 года пройдут выборы Главы региона. Стать кандидатом на пост руководителя республики может любой гражданин России старше 30 лет, не имеющий гражданства другого государства. Выдвигают кандидатуры - политические партии. Вновь избранный Глава региона приступит к исполнению обязанностей с момента принесения присяги на русском и башкирском языках в торжественной обстановке.

✔ В октябре 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения народного поэта Башкортостана, выдающегося писателя и драматурга Мустая Карима. К юбилейной дате в Башкирии готовятся сразу две кинопремьеры по мотивам произведений автора – это «Таганок» в постановке известного уфимского режиссера Айнура Аскарова и полнометражная военная драма «Сестренки» в постановке народного артиста России Александра Галибина.

Также в рамках мероприятий к 100-летию народного поэта Национальная библиотека им. А.-З. Валиди РБ проводит международный интернет-конкурс чтецов произведений Мустая Карима. Конкурс завершается в апреле 2019 года.

✔ Свой вековой юбилей в 2019 году отмечает и Башкирский государственный академический театр драмы имени Мажита Гафури. Торжества по этому поводу пройдут в рамках Года театра, объявленного указом президента России Владимира Путина. 30 лет со дня образования в будущем году отметят также Уфимский государственный татарский театр «Нур» (1989) и Национальный молодежный театр имени Мустая Карима.

✔ Согласно астрономическому календарю, в будущем году произойдут три солнечных затмения. И только одно из них можно будет наблюдать на территории нашей республики. Частное солнечное затмение, видимое у нас, произойдёт 26 декабря 2019 года. Оно начнётся в 09.39 по уфимскому времени, середина затмения наступит в 09.43 - когда Луна закроет в Уфе 0,13 часть солнечного диска. В 09:58 затмение закончится.
Подготовили: Альфия Аглиуллина, Станислав Шахов.
Фото: Олег Яровиков. В статье использованы материалы сайта Fincult.info.
28.12.2018 г.