Что жителям Башкирии ждать от 2019 года

✔ В России начнут реализовывать 12 национальных проектов, о которых в своем послании говорил Владимир Путин. 28 триллионов рублей за шесть лет выделяет государство, чтобы россияне воочию почувствовали улучшение их жизни. По словам главы государства, конкретных результатов нужно добиваться не в учреждениях, а на территориях, там, где люди живут: в городах, в посёлках, деревнях. Нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчётах.
Всего направлений работы 12. Это здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, автодороги, рынок труда, наука, цифровая экономика, культура, малый бизнес, сотрудничество и экспорт, магистральная инфраструктура. Планируется, что в 2019 году на нацпроекты Башкирия получит 34,2 млрд рублей, а всего за шесть лет 170,6 млрд рублей. Планируется, что в 2019 году республика получит 1,4 млрд федеральных субсидий на строительство семи современных детских садов, 645 млн - на строительство новых школ в городах и селах республики и обновление их материальной базы, 500 млн рублей на строительство новых лечебных учреждений, 260 млн - на сельские ФАПы и передвижные медицинские комплексы.
✔ С 1 января деньги малых предприятий на банковских счетах и депозитах попадут в систему страхования вкладов. Если у банка отзовут лицензию, его клиенты – представители малого бизнеса смогут получить компенсацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в пределах 1,4 млн рублей. На сайте АСВ можно посмотреть список банков, которые участвуют в системе страхования вкладов.
Раньше малые предприятия могли получить деньги со своих счетов, только когда завершится процедура банкротства банка. И только в том случае, если активов банка оказалось достаточно. В итоге предпринимателям очень редко удавалось что-то вернуть.