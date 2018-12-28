Что жителям Башкирии ждать от 2019 года

✔ С 2019 года начинается масштабная «мусорная реформа» - отвечать за сбор, вывоз и утилизацию мусора будут четыре региональных оператора, а не муниципалитеты, как сейчас. Местным администрациям, в свою очередь, предстоит убрать все старые несанкционированные свалки.



Как рассказал Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики, плата жителей за вывоз мусора не должна превышать 70 рублей с человека, а в отдалённых населённых пунктах - до 35 рублей с человека.



✔ За 2019 год в рамках программы «Светлый город» планируется смонтировать в городах и районах республики 23 тысячи светильников, что позволит освещать почти два трети улиц. Как рассказал и.о. вице-премьера – министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Михаил Киреев, за последние месяцы освещено 370 подходов к школам в радиусе 500 м, в ближайшее время планируется осветить ещё 128 подходов, по оставшимся работа будет завершена в 2019 году. Таким образом, в Башкирии не должно остаться школ, вокруг которых – тьма.



✔ В республике стартует масштабная программа капитального ремонта подъездов и дворов. В ближайшие шесть лет на нее направят около шести миллиардов рублей. Всего в ремонте нуждаются более 26 тысяч подъездов. За 2019 год должны починить четыре тысячи подъездов и 487 дворов. На это выделяется миллиард рублей. На эти деньги будут ремонтировать вход, стены, пол и потолки, менять почтовые ящики, устанавливать энергосберегающие лампочки и датчики движения (загораются, когда заходишь), менять клапаны мусоропровода, двери на чердак, устанавливать видеонаблюдение.



Чтобы участвовать в программе, нужно провести собрание собственников, на котором обсудить, какие работы нужно провести, их стоимость, а также объемы софинансирования. Да, небольшую часть стоимости, обычно это пять процентов общей сметы, люди собирают самостоятельно.



– Главный смысл этой программы, чтобы люди ощутили причастность к тому, что делается. Тогда они будут бережно относиться к своим подъездам, чувствовать себя собственниками и радоваться этому, – говорит Радий Хабиров.

