Высшим признанием заслуг энергетиков и знаком качества их труда является то, что мы – обыватели – нечасто о них вспоминаем. Парадокс? – да. Один из многих парадоксов этой уникальной отрасли.
Да, большинство из нас даже не знает, что 22 декабря в России, как и во многих странах постсоветского пространства, отмечается День энергетика. Почему? Потому что нам тепло, светло и уютно. Суровую зиму большинство из нас встречает только во время коротких перебежек между домами и офисами: и там, и там горячие батареи, горячая вода в кранах, щедро светят лампочки... Случись что – и мы сразу вспомним, кто отвечает за свет и тепло, однако, по счастью, этого «случись что» почти никогда не происходит, энергосистема Башкортостана работает без перебоев.
В этом – добросовестный труд тысяч работников этой важнейшей отрасли. Профессиональный праздник этих людей – отличный повод сказать им «спасибо» и рассказать, как же устроена наша энергосистема. Удивительных фактов о ней можно вспомнить немало.
1
Это всего лишь случайное совпадение
22 декабря – самый короткий световой день в году. Получается, – день максимальных нагрузок на энергосистему. Плюс к этому, в предновогодние дни часто случаются сильные морозы. Словом, дата идеально подобрана для того, чтобы энергетики представили себя «во всей красе» и выложились на все сто (очевидно, что отмечать свой профессиональный праздник расслабленно– не про них).
Поверили? А ведь это неправда!
На самом деле, никто ничего не подгадывал под «самый короткий и холодный день в году». Вряд ли такое вообще пришло бы кому-то в голову в далёком, голодном и полном разрухи 1920 году. Именно тогда, 22 декабря 1920 года, в Москве проходил очередной съезд Советов, на котором была принята «программа ГОЭЛРО». Если вы человек старшего поколения, то наверняка хорошо знаете это слово из книг про Ленина, любимым детищем которого эта программа была. Если вы моложе, то знакомьтесь: так причудливо составлялись русские аббревиатуры сто лет назад. ГОЭЛРО – это ГОсударственный план ЭЛектрификации РОссии, в результате которого в городах и селах отказались от керосинок, свечей и лучин, стала возможна промышленная революция и т.д. и т.п.
Можно представить, каких усилий стоило всё это провернуть в стране, в которой только что закончилась гражданская война. Так что можно сказать, что ритм и стиль работы энергетики унаследовали ещё оттуда. А официально их профессиональный праздник был утвержден в 1966 году.
2
Пять тысяч мегаватт – это много или мало? (Подсказка: очень много.)
Описывая энергетику Башкортостана в цифрах, легко потерять голову от каких-то поистине космических величин. Если вы хорошо учили физику в школе, то должны представлять, что такое мегаватт (подсказка: миллион ватт), и что такое ватт вообще (единица измерения мощности тока). Кстати, это совсем не то же самое, что ватт-часы или более привычное «киловатт-часы», которыми измеряется собственно энергия (работа, произведенная или потребленная электроприбором) – но эти нюансы уже совсем для золотых медалистов.
Так вот, если цифры о чем-то вам говорят, то мощность энергосистемы Башкирии составляет 5581 МВт. Из них 80% (4445 МВт) – это мощность объектов Башкирской генерирующей компании (БГК), флагмана отрасли в регионе. Тепловая мощность ТЭЦ башкирской генерации – 8450 гигакалорий в час. На этом, пожалуй, и закончим с цифрами. Если вы не дружили с физикой в школе, то поверьте на слово: всё это очень, очень много.
Башкирская генерирующая компания – одна из крупнейших энергетических компаний в России и один из ключевых активов Группы «Интер РАО». Она обеспечивает теплом восемь крупнейших городов республики (как промышленные предприятия, так и жилые кварталы). А электричество, выработанное в Башкирии, по линиям электропередачи поступает в единую энергосистему России.
3
Бестопливная энергетика – это как?
Это, конечно, не совсем то же самое, что «вечный двигатель», но для экологии – исключительное благо: выработка энергии без использования горючего. Какие-то методы бестопливной энергетики широко начали применяться еще в 30-е годы – вспомните грандиозные ГЭС, перегородившие Волгу, а какие-то входят в моду в последние годы: например, на смену всеобщему увлечению солнечными электростанциями приходит геотермальное отопление с использованием постоянного тепла земли.
Далеко не все региональные энергосистемы могут похвастаться объектами бестопливной энергетики, тем более, крупными. Башкирия – может. Среди объектов БГК – две крупные гидроэлектростанции, Павловская и Юмагузинская, и пять малых, одна ветроэлектростанция. Последняя наверняка хорошо знакома не только многим жителям республики, но и тысячам россиян, совершающим автомобильные поездки по федеральной трассе М5.
В Туймазинском районе Башкирии, недалеко от озера Кандры-куль, им открывается совершенно «голландская» картина: на холме стоят мощные ветряки. Это такая редкость для российского пейзажа, тем более революционно это смотрелось в 2001 году, когда ветроэлектростанция «Тюпкильды» была создана.
Оставаясь одной из самых мощных российских ветроэлектростанций (1,65 МВт), она все еще не может сравниться с традиционными ТЭЦ или ГЭС по стоимости вырабатываемого электричества, но все понимают, что это – энергетика будущего, а значит, важно накопить опыт эксплуатации и таких объектов.
Всего БГК объединяет двадцать крупных и малых электростанций, в работе которых воплощаются практически все достижения современной энергетики – это касается работы и парогазовых, и газотурбинных установок, и газопоршневых агрегатов.
4
Самая новая ТЭЦ – в Уфе!
Сегодня в России не так часто открываются новые большие объекты энергетики – в СССР красные ленточки перерезали гораздо чаще. Так что, вполне вероятно, самая молодая крупная теплоэлектроцентраль в стране работает в столице Башкирии. Затонская ТЭЦ была торжественно запущена в марте этого года.
Суммарная электрическая мощность двух парогазовых энергоблоков, введенных в эксплуатацию, составила 440 МВт, а тепловая – 290 Гкал/ч. На сегодняшний день она уже выработала свой первый миллиард киловатт-часов. Что касается тепла, то от теплоэлектроцентрали до уфимского микрорайона Затон была построена шестикилометровая тепломагистраль. Так что сегодня новая ТЭЦ обеспечивает отоплением и горячей водой квартиры нескольких тысяч уфимцев, а ещё десятки школ, поликлиник, объектов малого бизнеса.
Затонскую ТЭЦ справедливо называют крупнейшим инвестиционным проектом в новейшей истории энергосистемы Башкортостана. Она является одним из самых современных объектов энергетики в России: парогазовые технологии, на которых действует ТЭЦ, считаются самыми эффективными, надежными и безопасными для окружающей среды. Разумеется, надежность и безопасность были проверены во всех возможных режимах эксплуатации – так что можно не сомневаться в том, что перебоев в работе Центральной части энергосистемы Башкирии не будет.
5
Кстати – о безопасности
Надежность и безопасность существующей инфраструктуры – это главная забота Башкирской генерирующей компании и главный объект ее инвестиционной программы. По-другому и быть не может, потому что сбоев, которые могли бы привести к остановке электроснабжения и отопления (тем более – зимой), нельзя допустить ни при каких обстоятельствах.
Ежегодно много сил и средств вкладывается в модернизацию оборудования. Например, сегодня на Стерлитамакской ТЭЦ идет техническое перевооружение шестого турбогенератора: это позволит повысить КПД турбины и снизить расход топлива при выработке электрической и тепловой энергии. А на Салаватской ТЭЦ инвестиционный проект практически завершён – здесь обновили турбогенератор №7.
На 2019 год энергетики запланировали модернизацию газотурбинной установки SGT-800 на Уфимской ТЭЦ-2. Другой крупный проект – обновление паровой турбины третьего энергоблока Кармановской ГРЭС. В результате модернизации номинальная мощность энергоблока вырастет на 13,1 МВт (до 316,3 МВт), а расход топлива при выработке электроэнергии снизится. Также будет достигнут новый уровень надежной и безаварийной работы турбоагрегата. Завершить эту работу БГК планирует через два года.
В планах компании еще целый ряд проектов по модернизации турбоагрегатов и паровых котлов, эта работа не останавливается ни на минуту. Что важно: на это не тратятся бюджетные деньги. Все работы БГК выполняет за счет собственных средств.
6
Что делает «самолет» в Зауралье
Когда в небе над Уралом проплывает очередной самолет марки «Ту», «Ил» или военный «Су», вряд ли кто-то знает, что у него есть «собрат» внизу, на земле. Точнее, не у него, а у его двигателя производства Пермского моторного завода. Да, на Зауральской ТЭЦ установлена газотурбинная установка, произведенная на базе пермского авиадвигателя: это называют «изюминкой» станции, потому что далеко не на каждой ТЭЦ увидишь такое. И это не единственная особенность , которая делает станцию уникальной.
Во-первых, это одна из крупнейших в Европе (!) газопоршневых ТЭЦ. Во-вторых, это не только самая продвинутая, но и самая экологичная теплоэлектроцентраль в структуре Башкирской генерирующей компании, потому что у нее нет промышленных стоков и довольно небольшие выбросы в атмосферу. В-третьих (и это, может быть, самое главное): благодаря строительству этой ТЭЦ удалось значительно снизить энергодефицит, который в начале нового века был для башкирского Зауралья очень значительным.
Специалисты говорят, что виной тому – еще советская «привязка» энергосистемы к потребностям нефтезаводов, которые потребляли не только электричество, но и технологический пар. Выстроенная с севера на юг, основная генерация таким образом обошла Зауралье. Проблему удалось отчасти решить, запустив в 2004 году Зауральскую ТЭЦ. Уже дважды за свою 15-летнюю историю станция существенно модернизировалась: в 2010 году на ней заработали два дополнительных водогрейных котла, в 2012 году – новая газотурбинная электростанция с котлом-утилизатором. Сегодня ТЭЦ является единственным источником жизненно важных ресурсов – горячей воды, тепла и электричества – для Сибая.
7
«Соперница» Эйфелевой башни подНефтекамском
Высота знаменитой на весь мир Эйфелевой башни – 300 метров. Всего 30 метров не хватило третьей дымовой трубе Кармановской ГРЭС, чтобы «догнать» француженку. Но, если серьезно, то и с высотой 270 метров труба, расположенная на конденсационной электростанции под Нефтекамском, оказалась самым высоким сооружением подобного типа в Башкортостане.
Работники Кармановской ГРЭС говорят, что если взобраться по лестницам на самый верх трубы, то можно ощутить, как она плавно раскачивается от ветра, «и это нормально». Вряд ли найдется много желающих убедиться в этом самостоятельно, но если и найдутся, то – огорчим экстремалов – ничего не получится: электростанция – режимный объект.
8
А где-то в запрятанном бункере
Башкирская генерирующая компания владеет не только самым высоким объектом, но и самым «глубоким» (вероятно: кто знает, что там еще есть у военных). Речь идет о системах управления Павловской ГЭС, и это как посчитать: можно говорить и о 27 метрах, и о 50 метрах в глубь земли.
На глубине 27 метров под землей расположен машинный зал и главный щит управления гидроэлектростанции. Нельзя утверждать, что это типичная особенность ГЭС. Более того, это был первый в СССР опыт, когда рабочие помещения не оставили на поверхности, а поместили в тело плотины. Дело понятное: конец 50-х, когда строили эту электростанцию – начало и наиболее острый период «холодной войны», которая, как считалось, вот-вот может перейти в «горячую». Обе сверхдержавы тогда обзавелись атомными бомбами, так что объекты инфраструктуры старались упрятать поглубже. Позже электростанции стали строить уже без таких сложностей. А цифра 50 метров фигурирует здесь потому, что еще ниже главного щита – на 23 метра – идут блоки с оборудованием.
Павловское водохранилище, созданное под нужды ГЭС на реке Уфе – крупнейший водоем Башкирии и один из самых живописных: вокруг рукотворного озера – крутые горы, поросшие лесами. Это самое популярное место отдыха на воде в республике. Водохранилище питает водой Уфу и защищает ее и другие города Башкортостана от наводнений.
9
Чемпион по разведению рыбы
Тот, кто думает, что БГК занимается только производством энергии, удивится следующим цифрам: за последние 10 лет подразделение компании, Кармановская ГРЭС, закупила более 200 тысяч мальков на сумму более 4 млн рублей. А удивительного ничего нет. Энергетики, действительно, разводят белого амура и толстолобика, что и делает Кармановское водохранилище излюбленным местом рыбалки. И это не «хобби», а производственная необходимость. Конденсационная электростанция сбрасывает в водохранилище теплую воду. Если не заниматься ее биологической очисткой, то весь водоем зарастет водорослями. Очисткой и занимается рыба: исследования показывают, что Кармановское водохранилище – один из чистейших водоемов в регионе.
Это лишь часть экологической миссии компании. В этом году по итогам ресертификационного аудита БГК получила сертификат соответствия системы экологического менеджмента по международному стандарту ИСО 14001:2015. Эксперты изучили, как устроена экологическая работа на трех уфимских, Затонской и Стерлитамакской ТЭЦ, и пришли к выводу, что компания рационально использует природные ресурсы и минимизирует негативное влияние на окружающую среду.
10
Спорт, туризм и молодость
С тем же вниманием, с которым БГК относится к вопросам безопасности, надежности и экологии, в компании подходят к работе с коллективом. Традиционно энергетики – очень активные люди, которые предпочитают здоровый образ жизни. Башкирская генерирующая компания десятилетиями развивает спортивные традиции в коллективе, ее сотрудники ежегодно становятся победителями отраслевых и республиканских соревнований. Больше всего медалей энергетики завоевали в спринтерском беге и лыжном кроссе, а также в турнирах по мини-футболу, волейболу и настольному теннису.
Не менее насыщенный календарь у тех, кто увлекается туризмом: компания регулярно устраивает для сотрудников походы выходного дня, сплавы по рекам, восхождение на гору Иремель, а самые опытные туристы участвуют в межрегиональных слетах и соревнованиях.
Равнение на молодых специалистов – еще одна давняя традиция предприятия. Здесь практически на каждую должность создан кадровый резерв, налажено взаимодействие с профильными учебными заведениями (ежегодно на работу принимается 20 – 30 выпускников). Молодежный актив, работающий в БГК с 2013 года, проводит экологические, социальные и благотворительные акции и активно внедряет систему эффективного производства.
Как не поздравить таких людей с их праздником? Может быть, пройдет много лет, и мы будем писать не о пяти, а о десяти тысячах мегаватт, и не о ТЭЦ, а о ветровых и солнечных (а то и каких-нибудь еще) электростанциях. Потому что меняются технологии, но потребность человека в свете и тепле не изменится никогда.
