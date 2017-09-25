22 декабря – самый короткий световой день в году. Получается, – день максимальных нагрузок на энергосистему. Плюс к этому, в предновогодние дни часто случаются сильные морозы. Словом, дата идеально подобрана для того, чтобы энергетики представили себя «во всей красе» и выложились на все сто (очевидно, что отмечать свой профессиональный праздник расслабленно– не про них).



Поверили? А ведь это неправда!



На самом деле, никто ничего не подгадывал под «самый короткий и холодный день в году». Вряд ли такое вообще пришло бы кому-то в голову в далёком, голодном и полном разрухи 1920 году. Именно тогда, 22 декабря 1920 года, в Москве проходил очередной съезд Советов, на котором была принята «программа ГОЭЛРО». Если вы человек старшего поколения, то наверняка хорошо знаете это слово из книг про Ленина, любимым детищем которого эта программа была. Если вы моложе, то знакомьтесь: так причудливо составлялись русские аббревиатуры сто лет назад. ГОЭЛРО – это ГОсударственный план ЭЛектрификации РОссии, в результате которого в городах и селах отказались от керосинок, свечей и лучин, стала возможна промышленная революция и т.д. и т.п.



Можно представить, каких усилий стоило всё это провернуть в стране, в которой только что закончилась гражданская война. Так что можно сказать, что ритм и стиль работы энергетики унаследовали ещё оттуда. А официально их профессиональный праздник был утвержден в 1966 году.

