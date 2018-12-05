Бюджет снова торт

Если сравнить бюджет города с красивым и вкусным тортом, то почти наполовину он состоит из коржика – помощи из республиканского и федерального бюджета. В прошлом году городские власти планировали получить от республики около 10 миллиардов, в этом – около 12.
На втором месте налог на доходы физических лиц, это 13%, которые бухгалтерия удерживает из вашей зарплаты, - 5,04 млрд рублей, на третьем – «налоги на совокупный доход» - налог, который платят бизнесмены, выбравшие упрощенную систему налогообложения - 2,6. Как ранее рассказывал «Башинформ»
, половину собранных по этой статье денег республика будет отдавать городам, где их собрали. Сейчас города получают только 10%.