Бюджет снова торт

По многолетней традиции проект бюджета перед принятием депутатами Горсовета проходит публичные слушания, прийти на которые и высказать свое мнение, как потратить деньги, может любой желающий. Выступления на таких слушаниях носят рекомендательный характер, то есть в безусловном порядке исполнять просьбы и «хотелки» людей чиновники не обязаны, но к здравым и рациональным предложениям прислушиваются. Так, например, пару лет назад приняли к исполнению сразу шесть проектов на 30 млн рублей. Тогда уфимцы добились выделения денег на проведение водопровода, уличное освещение, ремонт канатной дороги и благоустройство своих улиц.