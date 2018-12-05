 
Бюджет снова торт
Пять интересных фактов о казне Уфы-2019
Уфимский горсовет официально обнародовал проект бюджета на следующий год. Текст документа доступен на сайте ведомства. «Башинформ» ознакомился с проектом главного финансового документа города и собрал пять интересных фактов о нем.
1
Бюджет снова попробуют исполнить без дефицита
Согласно тексту проекта, в 2019 году доходы и расходы Уфы составят 24,75 млрд рублей. Это на три миллиарда больше, чем годом ранее, во многом благодаря росту республиканской и федеральной помощи.

Это уже третья попытка города принять бюджет без дефицита. Так, 2016 год город закрыл с дефицитом 2,55 млрд рублей, 2017 – 400 млн. По предварительным прогнозам, в этом году у администрации города наконец получится осуществить планируемое – бюджет-2018 исполнят «ноль в ноль» или даже с небольшим профицитом.
2
Главная статья доходов – по-прежнему помощь республики
Если сравнить бюджет города с красивым и вкусным тортом, то почти наполовину он состоит из коржика – помощи из республиканского и федерального бюджета. В прошлом году городские власти планировали получить от республики около 10 миллиардов, в этом – около 12.

На втором месте налог на доходы физических лиц, это 13%, которые бухгалтерия удерживает из вашей зарплаты, - 5,04 млрд рублей, на третьем – «налоги на совокупный доход» - налог, который платят бизнесмены, выбравшие упрощенную систему налогообложения - 2,6. Как ранее рассказывал «Башинформ», половину собранных по этой статье денег республика будет отдавать городам, где их собрали. Сейчас города получают только 10%.
3
Половина трат – на образование
Дополнительные доходы позволяют больше тратить. Как видно из инфографики, почти половина всех расходов – на систему образования, пятая часть – «Национальная экономика», куда входят траты на строительство и реконструкцию новых дорог и мостов, а также развитие транспортной системы.
4
Город больше не будет жить в долг
Со следующего года городские власти перестают набирать новых кредитов и берут курс на закрытие долга, который достиг порядка девяти миллиардов рублей – это соизмеримо с собственными доходами города за год. В помощь тому - нормализовавшиеся со сменой власти отношения между Уфой и республикой.

По нашей информации, город сейчас ведет переговоры о замене дорогих кредитов в коммерческих банках на существенно более дешевые – от Минфина России. Обычно их предоставляют под символические 0,1% годовых.
5
На расходы бюджета можно повлиять
По многолетней традиции проект бюджета перед принятием депутатами Горсовета проходит публичные слушания, прийти на которые и высказать свое мнение, как потратить деньги, может любой желающий. Выступления на таких слушаниях носят рекомендательный характер, то есть в безусловном порядке исполнять просьбы и «хотелки» людей чиновники не обязаны, но к здравым и рациональным предложениям прислушиваются. Так, например, пару лет назад приняли к исполнению сразу шесть проектов на 30 млн рублей. Тогда уфимцы добились выделения денег на проведение водопровода, уличное освещение, ремонт канатной дороги и благоустройство своих улиц.
Слушания пройдут 5 декабря в Городском дворце культуры (проспект Октября, 137). Начало в 16 часов.
Подготовил: Станислав Шахов.
Фото: www.depositphotos.com.
05.12.2018 г.