Процедура банкротства региона прописана в Бюджетном кодексе. Минфин России отстранит руководство и введет внешнее управление. Некоторые регионы подходили к опасной черте и экстренно просили денег у правительства. Например, как считал РБК
, осенью 2017 года в России было шесть регионов с госдолгом, превышающим собственные доходы. У Костромской области государственный долг составлял 172% собственных доходов, у Мордовии — 148,9%, у Хакасии — 138%, у Астраханской области — 114,8%, у Карелии — 103,4%, у Смоленской области — 100,6%.
В начале 2018 года власти Мордовии вместе с Минфином РФ и Федеральным казначейством прорабатывали вопрос о переводе региона на казначейское сопровождение в связи с большим объемом госдолга. Как сообщал ТАСС
, 1 января он достиг 49,99 млрд рублей, что соответствует 220% собственных доходов регионального бюджета.
Для сравнения, долг Башкирии на 1 января 2020 года ожидается – 16,5% собственных доходов (максимальный разрешенный норматив – 100%), дефицит казны – 3% доходов (максимальный разрешенный норматив – 15%), а стоимость расходов на обслуживание долга – 0,3% расходов (максимальный норматив – 15%).