 
Девять неожиданных вопросов о бюджете Башкирии
Где хранится бюджет? Сколько денег приходится на каждого человека? Почему профицит бюджета это иногда хорошо, а иногда плохо? На эти и другие важные вопросы о государственной казне ответила наш эксперт, экс-министр финансов Башкирии, а ныне председатель бюджетного комитета Госсобрания республики Рида Субханкулова.
Где хранятся бюджетные деньги?
Многие ошибочно считают, что казна хранится на множестве вкладов в государственных банках. На самом деле банк для хранения бюджета всего один – Центробанк РФ, только в нем размещаются счета всех регионов и муниципалитетов. А дальше по необходимости деньги выделяют на текущие нужды через казначейства.

«Как так? – спросите вы. – Вот же только на «Башинформе» читали, что от вкладов в банках Башкирия заработает не три миллиарда, а лишь два».

Это немного другое.

- Примерно 60% расходов – ежемесячные. Это зарплаты, коммунальные расходы и другие, основные траты приходятся на конец года. Регионы имеют право класть в коммерческие банки такие временно свободные деньги, а полученные проценты зачислять в доход бюджета, - говорит Рида Субханкулова.

Размещать где хочется бюджетные средства нельзя, к потенциальным хранителям средств налогоплательщиков прописаны особые требования, под которые пока попадают только пять банков. Это Сбербанк, ВТБ, «Россельхозбанк», «Газпромбанк» и «Альфа-банк».
Профицит бюджета — это хорошо или плохо?
- Профицит (когда заработали за год больше, чем потратили) это хорошо, когда перевыполнили план по сбору налогов, сэкономили, где могли сэкономить, и плохо, когда выделили на что-то конкретное деньги, а освоить их не смогли. Например, последние два года у нас очень плохо шло освоение денег, выделенных на капитальное строительство и дорожный фонд. Связано это в том числе и с ужесточением требований к документации. Из 10 миллиардов профицита четыре - это неосвоенная «Адресная инвестиционная программа», а два – «Дорожный фонд».
Такие «запланированные, но не потраченные» деньги все равно отдают получателю, но уже на следующий год, когда исполнитель доделает начатое, но в учете они будут считаться профицитом.

Как мы уже рассказывали, 2016 год республика закрыла с профицитом 12,5 млрд, 2017 – 10 млрд, в этом году он составит от трех до пяти миллиардов рублей. 2019 год Башкирия планирует закрыть с дефицитом 20 миллиардов.
Почему у Башкирии столько кредитов? Без них никак?
началу 2018 года общий долг Башкирии составил 18,2 млрд рублей, это на 5,4 миллиарда меньше, чем годом ранее.

- В кризисные годы долг доходил до 25 миллиардов. План по доходам не выполнялся, денег не хватало, а платить людям зарплату и выполнять «майские указы» было нужно, поэтому мы привлекали заемные средства, - рассказывает Рида Субханкулова.

Федеральный бюджет спасал казны регионов дешевыми и долгими кредитами – на 22-25 лет под 0,1% годовых. Такие кредиты составляют примерно четверть общей задолженности, остальное – облигационные займы и коммерческие кредиты. Технически республика может заплатить все долги и жить только на свои доходы. Экономически же это не выгодно.
Что будет, если деньги в бюджете закончатся?
Процедура банкротства региона прописана в Бюджетном кодексе. Минфин России отстранит руководство и введет внешнее управление. Некоторые регионы подходили к опасной черте и экстренно просили денег у правительства. Например, как считал РБК, осенью 2017 года в России было шесть регионов с госдолгом, превышающим собственные доходы. У Костромской области государственный долг составлял 172% собственных доходов, у Мордовии — 148,9%, у Хакасии — 138%, у Астраханской области — 114,8%, у Карелии — 103,4%, у Смоленской области — 100,6%.

В начале 2018 года власти Мордовии вместе с Минфином РФ и Федеральным казначейством прорабатывали вопрос о переводе региона на казначейское сопровождение в связи с большим объемом госдолга. Как сообщал ТАСС, 1 января он достиг 49,99 млрд рублей, что соответствует 220% собственных доходов регионального бюджета.

Для сравнения, долг Башкирии на 1 января 2020 года ожидается – 16,5% собственных доходов (максимальный разрешенный норматив – 100%), дефицит казны – 3% доходов (максимальный разрешенный норматив – 15%), а стоимость расходов на обслуживание долга – 0,3% расходов (максимальный норматив – 15%).
Почему вместо торговых центров не строят детские сады и школы?
Вопрос обескураживает тех, кто каким-либо боком связан с экономикой. Тем не менее его часто задают пользователи социальных сетей. Ответ очень простой – бюджетных денег там нет. Государство за счет так называемой «Адресно-инвестиционной программы» строит бюджетные учреждения – детские сады, школы, стадионы, дворцы культуры. В некоторых случаях за счет бюджета республика может помочь крупному инвестору провести коммуникации и дорогу до его нужного экономике объекта.

А коммерческую недвижимость государство не строит. Все торгово-развлекательные комплексы, аквапарки, рынки построены только на частные деньги.
Сколько денег уходит на содержание госаппарата и как меняется эта сумма
Содержание республиканского госаппарата обходится казне ежегодно порядка четырех миллиардов
рублей, так на 2019 год запланировано – 3,8 млрд. Это зарплата, расходы на бумагу, интернет,
командировки, коммунальные услуги, почтовые расходы и прочее.

- Корректнее считать не в абсолютных цифрах, а учитывая количество жителей. Мы входим в десятку регионов с наименьшим числом госслужащих – 9,6 чиновников на 10 тысяч населения, - говорит Рида Субханкулова.

Последние несколько лет все министерства и ведомства оптимизируются – дублирующие функции собирают в единые казенные учреждения. Например, в единое ведомство собирают бухгалтерию всех ведомств. Финансовые работники казённого учреждения считаются уже не чиновниками, а бюджетниками.
Сколько денег из бюджета приходится на меня лично?
В 2017 году Башкирия потратила в среднем на каждого человека около 47 тысяч рублей. Это много или мало? Это мало. Для сравнения, соседний Татарстан потратил более 70 тысяч, а федеральный бюджет тратит около 72 тысяч.

Это не означает, что республика жадничает деньги на людей. «Расходы в расчете на душу населения» показатель, который соизмеряет казны разных регионов в зависимости от количества людей, а Башкирия - один из самых густонаселенных регионов не только Приволжского округа, но и России.
- Обеспеченность бюджета нужно наращивать, да. В Пермском крае, например, население вдвое меньше, а доходы бюджета приближаются к уровню республики (116 миллиардов рублей запланировано на 2019 год – прим. ред.). Факторов много, так, стоимость содержания ученика в сельской школе, где в каждом классе по 10-15 человек, выше, чем в городе.
— Рида Субханкулова
Есть и обратная сторона медали. Минфин России считает бюджетные расходы регионов на человека по своей сложной формуле, получая в итоге обеспеченность более или менее единицы. У кого меньше единицы – полагается федеральная дотация, для Башкирии это более 15 миллиардов рублей. В прошлом году обеспеченность региона выросла – а дотация, соответственно, уменьшилась.
Как составляют и утверждают бюджет?
Свести воедино тысячи сумм и значений – огромный труд, подготовка проектов бюджета специалистами Минфина республики занимает месяцы.

Сначала со всех бюджетных ведомств собирают заявки – кому сколько денег нужно. Школам нужны новые автобусы и капитальный ремонт, больницам – кареты скорой помощи. Ну и новые школы с больницами, конечно, тоже нужны. А еще надо ремонтировать и строить новые дороги, платить пособия нуждающимся, проводить спортивные мероприятия для детей и отправлять их в летние лагеря, поддерживать ученых, одаренных студентов и молодежь, желающую переехать в село. Нужны деньги на субсидии аграриям, квартиры сиротам и помощь начинающим предпринимателям. Не забываем про зарплаты врачам, учителям, работникам госструктур и другим. И в кубышке оставить на случай непредвиденных расходов, мало ли.

На все это нужно много, очень много денег, десятки миллиардов рублей. Где их взять? Подробно про структуру доходов мы рассказывали в материале «Башкирия заработает за год 172 миллиарда. Откуда столько денег и как их потратят».

Чтобы спрогнозировать объем доходов, нужно собрать информацию у всех крупнейших предприятий – какие у них финансовые планы на год. Прогнозирование штрафов и платежей – тоже практика, распространенная во всех регионах России. Любые штрафные санкции из года в год сохраняют определенную динамику, поэтому прогнозируются, а прогнозы – сбываются.
Но и это еще не все. Уже около десяти лет бюджет принимается не на один год, а сразу три. Так финансистам и экономистам удобнее. Во-первых, так удобнее планировать, а во-вторых, утвержденные проекты второго и третьего года становятся основой следующего бюджета. Например, в конце 2018 года принимали бюджет на 2019, 2020 и 2021 годы, а в конце 2019-го будут принимать на 2020, 2021 и 2022 годы.

Когда проект документа готов, обычно это начало осени, правительство отправляет его на утверждение депутатам Госсобрания Башкирии. Проект бюджета рассматривают на всех заседаниях комитета, а потом выносят на общее голосование.

Принятая в трех чтениях версия бюджета – не окончательная, туда постоянно вносятся правки. Так, обычно в декабре с объемами помощи регионам определяется Москва, потом в течение года из федерального бюджета дополнительно приходят деньги на дороги, зарплаты или другие нужды. Поэтому к концу отчетного периода объемы доходов и расходов существенно вырастают.
Как самому разобраться в бюджете?
Допустим, вы решили сами все перепроверить и пересчитать расходы на школы, больницы и экологию. Сделать это не просто, но можно.

Проект бюджета доступен на сайте республиканского Министерства финансов вот по этой ссылке.
Внутри вы найдете более 150 файлов, которые условно можно разделить на три группы:
- Источники доходов

- Расходы

- Как закрыть дефицит.
Расходы считают тремя разными способами:
по ведомствам и по программам.
Первый способ – по разделам.
Это, проще говоря, систематизация по видам трат. «Общегосударственные вопросы» - это деньги на содержание госаппарата - людям нужно платить зарплаты, командировки требуют бензина, а еще ежемесячно приходят счета за отопление, воду и интернет. А еще сюда же входят расходы на резервные фонды, деньги на Академию наук и множество других. «Национальная экономика» - это поддержка сельского хозяйства, транспортной сферы, лесной сферы, связи, капитальное строительство – школ, детских садов и др. Ну и так по всем сферам.
Второй способ – «ведомственный»,
в нем прописаны расходы каждого министерства и госкомитета. Условно говоря, Министерство образования — это ведь не только учебный процесс (графа «Образование»), но и расходы по графам «Общегосударственные расходы», и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (Что такое система «Умный город» и как к ней подключают учебные заведения – читайте в нашем спецпроекте по этой ссылке).
Третий способ – «Программный»
раскладка по «государственным программам» - своего рода план действий по решению того или этого вопроса. Всего их 32. Есть среди них программа развития транспортной системы, малого и среднего предпринимательства, торговли, управления государственными финансами, защиты прав потребителей, средств массовых коммуникаций и множество других.

Практически все они доступны на сайте республиканского Министерства экономического развития.

Одну программу чаще всего выполняют сразу несколько ведомств. Например, у программы «Развитие торговли Республики Башкортостан» ответственный исполнитель – Госкомитет по торговле и защите прав потребителей, а среди соисполнителей – республиканские минтруд, минобр, минсельхоз, минлесхоз, администрации всех городов и районов республики.
Можно упростить себе жизнь и почитать адаптированную версию «Бюджет для граждан», которую подготовили специалисты Министерства финансов республики. Там много аналитики по бюджету на три года.
