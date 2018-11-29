Но и это еще не все. Уже около десяти лет бюджет принимается не на один год, а сразу три. Так финансистам и экономистам удобнее. Во-первых, так удобнее планировать, а во-вторых, утвержденные проекты второго и третьего года становятся основой следующего бюджета. Например, в конце 2018 года принимали бюджет на 2019, 2020 и 2021 годы, а в конце 2019-го будут принимать на 2020, 2021 и 2022 годы.



Когда проект документа готов, обычно это начало осени, правительство отправляет его на утверждение депутатам Госсобрания Башкирии. Проект бюджета рассматривают на всех заседаниях комитета, а потом выносят на общее голосование.



Принятая в трех чтениях версия бюджета – не окончательная, туда постоянно вносятся правки. Так, обычно в декабре с объемами помощи регионам определяется Москва, потом в течение года из федерального бюджета дополнительно приходят деньги на дороги, зарплаты или другие нужды. Поэтому к концу отчетного периода объемы доходов и расходов существенно вырастают.