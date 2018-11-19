 
19-25 ноября 2018 г.
Топ-10 новостей
за неделю по версии ИА «Башинформ»
1
На этой неделе (19-25 ноября 2018 г.) руководитель Башкирии Радий Хабиров потребовал пересмотреть параметры оповещения о непогоде. Такое решение принято после всплеска ДТП в минувшие выходные, вызванного гололёдом и ледяным дождём по всей республике. Уже в четверг Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям предупредил водителей о снегопаде и ухудшении видимости на дорогах по новым правилам.

2

Радий Хабиров поручил до 10 декабря создать новогоднюю атмосферу в городах республики с помощью современных средств иллюминации, которая включится 25 ноября. Список всех ледовых городков в Уфе тут. Главную новогоднюю площадь Уфы имени Ленина украсила зеленая красавица из Благовещенского района, а возле Конгресс-холла установили ель из Нуримановского района.
3
Официальная делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым приняла участие в работе XII международного форума «Транспорт России» в Москве. Там прошли встречи с главой РЖД Олегом Белозеровым и руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком. Договорились реконструкции автомобильной дороги Р-240 «Уфа — Оренбург» с расширением до четырёх полос участка в обход Стерлитамака, о завершении строительных работ на железнодорожном вокзале Уфы, а также поднят вопрос о включении Уфы в проект высокоскоростной магистрали Москва - Екатеринбург.

4

На этой неделе дан официальный старт работе цифрового эфирного вещания в республике. Согласно графику отключения аналогового телевидения, переход на цифру начнется с 11 февраля 2019 года и продлится до 10 июня. Россияне после перехода на цифровое вещание практически на всей территории страны смогут смотреть бесплатно в высоком качестве 20 телеканалов: Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Петербург-5 канал, Россия-Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ Центр-Москва, РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ и еще три радиоканала — «Вести ФМ», «Радио России», «Радио Маяк».
5
В Париже на площадке Российского Центра науки и культуры прошла презентация Башкирии, приуроченная к 20-летию сотрудничества республики с ЮНЕСКО. Были представлены, в частности, копии наскальной живописи пещеры Шульган-Таш и геопарк «Янган-Тау».

6

Совет директоров АО «БСК» рассмотрел инвестиционный проект по организации производства пигментного диоксида титана и оксихлорида циркония на базе казахстанских месторождений титан-циркониевых песков. Оценочный объем инвестиций проекта «Титан» составит 905 млн долларов США. Предполагается, что новое производство разместится в Стерлитамаке.
7
Аэропорт «Уфа» стал абсолютным чемпионом в стране по числу голосов за его новое имя. По итогам голосования на первом месте народный поэт и писатель Мустай Карим. За него проголосовали 43 618 человек. На втором месте с разницей в 12 518 голосов находится военный летчик, дважды Герой Советского Союза Муса Гареев — за него голоса отдали 31 700 человек. На третьем месте с большим отрывом — башкирский национальный герой Салават Юлаев — 9 895 человек.

8

В Доме Республики прошла встреча с родителями детей с ограниченными возможностями. На ней обсуждалась возможность открытия в Уфе социально-реабилитационного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья.
9
В Уфе наконец-то стало известно, когда откроется филиал поликлиники №2 на улице Амантая — 29 марта 2019 года. Об этом сообщил глава администрации города Ульфат Мустафин. Помещение для социального объекта было выделено в 2013 году, по информации Минздрава, медучреждение обещали открыть еще в конце 2014 года. Проверка МВД выявила факт мошенничества строительной фирмы при проведении ремонтных работ, сумма ущерба составила более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

10

Радий Хабиров потребовал организовать транспортное обслуживание школьников на высоком уровне и отчитал глав районов за плохие школьные перевозки. Агентство «Башинформ» рассказало о семи водителях школьных автобусов.
Фото: ИА «Башинформ»