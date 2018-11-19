На этой неделе дан официальный старт работе цифрового эфирного вещания
в республике. Согласно графику отключения аналогового телевидения, переход на цифру начнется с 11 февраля 2019 года и продлится до 10 июня. Россияне после перехода на цифровое вещание практически на всей территории страны смогут смотреть бесплатно в высоком качестве 20 телеканалов: Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Петербург-5 канал, Россия-Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ Центр-Москва, РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ и еще три радиоканала — «Вести ФМ», «Радио России», «Радио Маяк».