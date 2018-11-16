Башкирия — промышленно развитый регион. У нас и нефтепереработка, и машиностроение, и химия. Но много ли из тех предприятий, которые работают на территории региона, принадлежат самой республике, хотя бы частично? В этом обзоре мы собрали те фабрики-заводы-пароходы, акции которых лежат в республиканской «кубышке».