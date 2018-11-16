Какие ликвидные активы составляют госсобственность Башкирии (обзор)
Башкирия — промышленно развитый регион. У нас и нефтепереработка, и машиностроение, и химия. Но много ли из тех предприятий, которые работают на территории региона, принадлежат самой республике, хотя бы частично? В этом обзоре мы собрали те фабрики-заводы-пароходы, акции которых лежат в республиканской «кубышке».
1
«Башнефть»
Самый жирный кусок республиканской экономики. Башкирии в лице Минземимущества РБ принадлежит 25% акций компании, и ровно столько её дивидендов ежегодно поступают в республиканский бюджет.
Другие крупные акционеры: «Роснефть» (57,66% акций).
Прибыль: 129 млрд руб. в 2017 году.
Размер дивидендов: 28,2 млрд рублей (по итогам 2017 года), в том числе в бюджет Башкирии направлено 7 млрд руб.
Кредиты: 121 млрд руб. (на 30 июня 2018 г.).
2
«Башкирская содовая компания»
Производит кальцинированную соду для различных отраслей промышленности, в частности для металлургии. Разрабатывает известняковое месторождение в окрестности Стерлитамака.
Республике принадлежит 38,27% акций компании.
Прибыль: 8,3 млрд рублей (за 9 мес. 2018 г.).
Размер дивидендов: 7,3 млрд руб. (за 2017 г. и первый квартал 2018 г.), в том числе в бюджет Башкирии поступило 2,8 млрд руб.
Кредиты: 7 млрд руб.
3
Аэропорт «Уфа»
Республике принадлежит 100% акций компании
Прибыль: 520 млн руб. (в 2017 году).
Кредиты: 68,8 млн руб.
4
«Башспирт»
Производитель алкогольной продукции в нескольких городах Башкирии.
Республике принадлежит 100% акций компании.
Прибыль: 260 млн руб. (в 2017 году).
5
ГУПы (государственные унитарные предприятия)
Санаторий «Янган-Тау»
Санаторий «Янган-Тау»
Санаторий «Якты-Куль»
Санаторий «Якты-Куль»
совхоз «Алексеевский»
совхоз «Алексеевский»
Совхоз «Рощинский»
Башкирские художественные промыслы «Агидель» РБ
Башкирские художественные промыслы «Агидель» РБ
(Издательский дом «Республика Башкортостан»
телерадиокомпания «Башкортостан»
телерадиокомпания «Башкортостан»
✔ санатории («Янган-Тау», «Якты-Куль» и др.)
✔ агропромышленные предприятия (совхоз «Алексеевский», «Рощинский» и др.)
✔ Фонд жилищного строительства РБ
✔ Башкирские художественные промыслы «Агидель» РБ
✔ СМИ (Издательский дом «Республика Башкортостан», телерадиокомпания «Башкортостан»)
✔ и другие.
Эти предприятия не приносят прибыли, а обеспечивают в основном социальные функции республики.
Какие крупные компании, работающие на территории Башкирии, не принадлежат республике:
1
УМПО
(крупнейшие акционеры «ОДК», физлица Александр Артюхов — 0,0077% и Евгений Семивеличенко — 0,0025%)
2
Башкирская генерирующая компания и Энергетическая сбытовая компания