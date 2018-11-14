Трамвайчик послали в депо

Павел Деркач

«В чем польза этого трамвайчика, она на поверхности, любой может зайти и выпить стакан горячего чая всего лишь за 20 рублей и согреться в зимний холод, а не греться в близлежащем магазине, из которого тебя могут ещё и выгнать. Уважаемый наш Мэр, не стоит, наверное, бороться с ветряными мельницами и маленьким бизнесом, который не так уж плох на самом деле. А давайте лучше вместе займёмся клеймением действительно вредных для города рюмочных под видом ночных кафе, где продают алкоголь каждому желающему, будем бороться с парковкой на газонах, да просто сделаем наш город лучше и чище».