 
Трамвайчик послали в депо
Какие объекты в Уфе уродуют город больше, чем вагончик с шаурмой
13 ноября на оперативном совещании мэр Уфы Ульфат Мустафин раскритиковал объект стритфуда, расположенный возле Госцирка — небольшой трамвайный вагончик, в котором продают бутерброды. По мнению градоначальника, этот объект дополняет и без того удручающий облик города.
Ульфат Мустафин,
мэр Уфы:
- Стоит вагончик трамвайный. С шаурмой или шавермой. Прямо на центральной улице, рядом с городской администрацией. Это никого не смущает?
В ответ на это мэр города отхватил изрядную долю критики от горожан. В соцсетях люди до сих пор возмущаются, что это не самая большая проблема города, которой должен заниматься мэр. Вместо этого блогеры предлагают Мустафину, к примеру, спуститься в подземный переход на «Семье» и разогнать тамошний стихийный базар. Вот примеры таких постов (орфография сохранена, нецензурные слова вырезаны):
Нашлись и такие, кто не поленился, съездил в этот трамвайчик и поделился впечатлениями. Кстати, из-за угрозы закрытия и большого внимания прессы, говорят, выручка «трамвайчика» в эти дни резко возросла.
Павел Деркач
«В чем польза этого трамвайчика, она на поверхности, любой может зайти и выпить стакан горячего чая всего лишь за 20 рублей и согреться в зимний холод, а не греться в близлежащем магазине, из которого тебя могут ещё и выгнать. Уважаемый наш Мэр, не стоит, наверное, бороться с ветряными мельницами и маленьким бизнесом, который не так уж плох на самом деле. А давайте лучше вместе займёмся клеймением действительно вредных для города рюмочных под видом ночных кафе, где продают алкоголь каждому желающему, будем бороться с парковкой на газонах, да просто сделаем наш город лучше и чище».
А известный уфимский карикатурист Камиль Бузыкаев нарисовал простой и понятный шарж:
Мы решили проехаться по городу и поснимать стихийные точки торговли, которые портят облик города больше, чем этот трамвайчик. Вот что удалось наснимать за один день, судите сами. Надеемся, что эти объекты станут героями следующих оперативок Ульфата Мустафина.
Справедливости ради мы посмотрели, как выглядят павильоны по продаже шаурмы в других городах.
Выводы делать только вам. Мы лишь приведём реплику, в которой есть, как нам показалось, рациональное зерно всей этой истории:
Дмитрий Эйгенсон
«Есть такая штука «Ошибка выжившего». Это про повреждения самолетов союзников во время Второй мировой войны. Они возвращались на аэродромы с похожими повреждениями крыльев, фюзеляжа и пр., и генерал логично командовал дополнительно укреплять эти зоны. Это логическая ловушка, ведь самолеты с этими повреждениями - ВЫЖИВАЛИ. Пробоины в этих зонах не были критичны для полета, а погибали машины с повреждениями в других зонах - двигателя, кабины и пр. И именно их и следовало укреплять. Я к тому, что вагончики с шаурмой – это одна из последних в списке вещей, которые делают наш город много хуже, чем он мог бы быть».
Фото: РИА Новости, ТАСС, Сергей Коньков/ТАСС, Олег Яровиков, paris, ATM, Тюбетей
Карикатура: Камиль Бузыкаев.
14.11.2018 г.