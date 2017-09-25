Первому главе приготовиться

Чуть меньший стаж – у главы Краснокамского района Разифа Гильмуллина (с 2004 года), а также Чишминского главы Флюра Уразметова и Бижбулякского - Наиля Гатауллина (оба с 2005 года). Но если Ахат Кутлуахметов за годы не был замечен в публичных конфликтах, то на Разифа Гильмуллина, к примеру, еще в 2010 году заводили уголовное дело за нецелевое расходование средств, а в августе 2018 года его и заместителя Диниса Бикова задержали за получение взятки в особо крупном размере. Как отмечали эксперты «Агентства политических и экономических коммуникаций» в докладе о развитие муниципальной власти в Башкирии
, сам по себе процесс замены глав муниципалитетов - стандартная административная процедура, тем не менее кадровые перестановки часто связываются с внутриэлитной борьбой, вызывают слухи о нелояльности тех или иных руководителей муниципалитетов региональной власти. В 2016-2017 годах самыми громкими стали отставки глав Кигинского и Кушнаренковского районов, а также мэра города Агидели. Прямой взаимосвязи между этими муниципалитетами не прослеживается, но факторы, приведшие к отставкам, во многом идентичны.