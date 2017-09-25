 
Первому главе приготовиться
Кто из руководителей городов и районов Башкирии может покинуть пост
В В понедельник стало известно, что свой пост покинул глава Гафурийского района Рамиль Бухаров. Эту должность он занимал с 2010 года. Он стал первым муниципальным руководителем, добровольно покинувшим свой пост при Радии Хабирове. До проведения конкурса исполнять обязанности главы района будет Фанзиль Чингизов, ранее занимавший должность вице-премьера Правительства РБ, а до этого с 2011 года он руководил Кармаскалинским районом.

«Башинформ» проанализировал биографии глав всех городов и районов республики, чтобы разобраться – не засиделся ли кто из них на рабочем месте.
Самый возрастной и молодой глава
Средний возраст главы района Башкирии – 52 года. До понедельника Рамиль Бухаров был самым старшим – в январе ему исполнилось 64 года. Следующие по старшинству идут глава Чишминского района Флюр Уразметов и Бураевского района Борис Нурисламов (63 и 62 года соответственно).

Интересно, что средний возраст, когда человека выбирают главой района, практически не изменился, это 46-47 лет. Примерно в этом возрасте заняли свои посты 14 глав, работающих еще со времен Муртазы Рахимова, такой же средний возраст у нового призыва, получившего пост последние два-три года.

Но есть и исключения. Главам двух районов Башкирии - не более 35 лет. Это Азат Арсланов (35 лет), руководящий Буздякским районом, и Дамин Юланов (32 года), глава Зианчуринского района.

Единственный чиновник, чей возраст не удалось установить - главы Кушнаренковского района Руслана Нургалиева. В публичном доступе, в том числе на сайте администрации района, этой информации нет.
Самый долгоработающий глава
С 2010 года, после прихода к власти Рустэма Хамитова, в Башкирии сменилось 49 из 63 глав муниципалитетов, это почти 80% кадрового состава. Пик отставок пришелся на 2016-2017 годы, когда сменилось 20 человек. Причем только три из них пошли на повышение. Глава Стерлитамака Алексей Изотов избрался депутатом Госдумы, глава Давлекановского района Ильшат Фазрахманов стал министром сельского хозяйства (а после и вице-премьером), глава администрации Бирского района Николай Хорошилов – вице-премьером.

Безусловно, самый старожил республиканской региональной политики – глава Куюргазинского района Ахат Кутлуахметов, руководит он им уже 17 лет – с 2001 года.
Чуть меньший стаж – у главы Краснокамского района Разифа Гильмуллина (с 2004 года), а также Чишминского главы Флюра Уразметова и Бижбулякского - Наиля Гатауллина (оба с 2005 года). Но если Ахат Кутлуахметов за годы не был замечен в публичных конфликтах, то на Разифа Гильмуллина, к примеру, еще в 2010 году заводили уголовное дело за нецелевое расходование средств, а в августе 2018 года его и заместителя Диниса Бикова задержали за получение взятки в особо крупном размере. Как отмечали эксперты «Агентства политических и экономических коммуникаций» в докладе о развитие муниципальной власти в Башкирии, сам по себе процесс замены глав муниципалитетов - стандартная административная процедура, тем не менее кадровые перестановки часто связываются с внутриэлитной борьбой, вызывают слухи о нелояльности тех или иных руководителей муниципалитетов региональной власти. В 2016-2017 годах самыми громкими стали отставки глав Кигинского и Кушнаренковского районов, а также мэра города Агидели. Прямой взаимосвязи между этими муниципалитетами не прослеживается, но факторы, приведшие к отставкам, во многом идентичны.

Дмитрий Казанцев,
политолог
- Основными претендентами на скорое «выбывание» из 63 глав администраций муниципалитетов Башкирии могут стать те лица, которые допустили внутриэлитные конфликты, коррупционные истории, показали низкий уровень политического менеджмента и лояльности местного населения к ним. Полагаю, что они могут уйти «первым эшелоном». Частично под такой критерий подходят 15-18 местных глав. Среди них 7-8 «старожилов» (из порядка 16), руководящих муниципальными образованиями восемь и более лет. Неспособность последних избежать фронды уже приводила к выходу скандалов на региональный, а порой и федеральный уровень. Соответственно, в прошлые годы это сказывалось на управляемости некоторыми муниципалитетами и повлияло на снижение доверия к местным властям.

Например, ситуация в Нуримановском районе, где депутаты райсовета ставят вопрос о расторжении контракта с главой администрации района Азаматом Нусратуллиным.

История с бывшим руководством Гафурийского района сочетала в себе все негативные экстрафакторы в комплексе. Экс-глава района возглавлял его с 2010 года, достаточно часто в СМИ появлялись упоминания о коррупции, местные элиты не были консолидированы, а уровень поддержки населения оценивался как низкий. Причем принадлежность к «рахимовскому» или «хамитовскому» призыву вторична, на политическую «выживаемость» местных сити-менеджеров она не сказывается.

Очевидно, что высокие риски потери своих должностей у ряда глав администраций юго-восточных районов республики и Зауралья. У одних непростая социально-экономическая ситуация и сложности с поиском инвесторов, у других - этнополитические факторы, порой сказывающиеся на общественных настроениях.

Эдуард Гареев,
политолог
- Ротация кадров сама по себе не самоцель. Если человек находится на своем месте, владеет ситуацией и выполняет поставленную новым главой задачу - отвечать интересам населения, то флаг, как говорит молодежь, в руки.

Другое дело, что многие главы администраций оказались на этой должности не за заслуги, а по множеству других причин, давно не отвечают духу времени, а заняться этим вопросом руки не доходили. Лично знаком со многими, положа руку на сердце, скажу: ну не тянут они. Правильней бы было просто добровольно сложить полномочия и дать поработать другим людям, кто мог бы исправить ситуации и быть на своем месте.
Подготовили Станислав Шахов, Диана Манапова.
Фото автор и Олег Яровиков.