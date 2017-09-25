Первому главе приготовиться

Средний возраст главы района Башкирии – 52 года. До понедельника Рамиль Бухаров был самым старшим – в январе ему исполнилось 64 года. Следующие по старшинству идут глава Чишминского района Флюр Уразметов и Бураевского района Борис Нурисламов (63 и 62 года соответственно).



Интересно, что средний возраст, когда человека выбирают главой района, практически не изменился, это 46-47 лет. Примерно в этом возрасте заняли свои посты 14 глав, работающих еще со времен Муртазы Рахимова, такой же средний возраст у нового призыва, получившего пост последние два-три года.



Но есть и исключения. Главам двух районов Башкирии - не более 35 лет. Это Азат Арсланов (35 лет), руководящий Буздякским районом, и Дамин Юланов (32 года), глава Зианчуринского района.



Единственный чиновник, чей возраст не удалось установить - главы Кушнаренковского района Руслана Нургалиева. В публичном доступе, в том числе на сайте администрации района, этой информации нет.