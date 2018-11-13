Общественники из Башкирии получили 60 млн рублей грантов.

Некоммерческие организации Башкирии получили федеральное финансирование своих проектов на сумму более 60 млн рублей – это 56 победителей второго конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. Эти деньги пойдут на строительство площадок для инвалидов, покупку оборудования, обучение врачей и родителей тяжелобольных детей и другие важные и нужные цели.



Мы внимательно изучили проекты-победители и рассказываем, где, что и когда будет реализовано.