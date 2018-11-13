Общественники из Башкирии получили 60 млн рублей грантов. На что их потратят?
Некоммерческие организации Башкирии получили федеральное финансирование своих проектов на сумму более 60 млн рублей – это 56 победителей второго конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. Эти деньги пойдут на строительство площадок для инвалидов, покупку оборудования, обучение врачей и родителей тяжелобольных детей и другие важные и нужные цели.
Мы внимательно изучили проекты-победители и рассказываем, где, что и когда будет реализовано.
Создание тактильных парков
Кто:
Центр социальных технологий «Ломая барьеры».
Что:
создание тактильного мини-парка «Уфатактильная». Два тактильных мини-парка появятся в уфимских парках. Там же обучат родителей разным методам реабилитации. Будет создана безбарьерная социокультурная среда для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Размер гранта:
438,2 тысячи рублей (софинансирование* - 682,6 тысячи рублей).
Сроки:
с 1 декабря 2018 по 30 ноября 2019 года.
*Здесь и далее – эту сумму НКО добавляют сами за счет собственных средств, меценатов идр.
Триатлон для детей с инвалидностью
Кто:
Федерация триатлона Башкортостана.
Что:
в Агидели создадут условия для занятий триатлоном (плавание, велогонка и бег) детей с ограниченными возможностями. Бассейн оборудуют подъемником для инвалидов и закупят тренажеры для занятий велоспортом. Планируется, что тренироваться смогут 30 детей-инвалидов.
Размер гранта:
491,5 тысячи рублей (софинансирование - 312,1 тысячи рублей).
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 30 ноября 2019 года.
Клуб для мам
Кто:
благотворительный фонд помощи незащищенным слоям населения «Ангел-подорожник».
Что:
«МамКлуб Нефтекамск». В городе организуют развивающие встречи, лекции и семинары для матерей и их детей. В клубе откроют склад одежды для нуждающихся и малообеспеченных семей, в котором матери смогут как передать предметы одежды в хорошем состоянии, так и получить.
Размер гранта:
499,7 тысячи (софинансирование – 208 тысяч рублей).
Сроки:
с 1 ноября 2018 года по 30 ноября 2019 года.
Героический форум
Кто:
Башкортостанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
Что:
проведение «Форума маленьких героев Республики Башкортостан». Сбор информации о детях и подростках из Башкирии, совершивших героические поступки. Героев наградят на торжественном мероприятии и снимут документальный фильм о подвигах детей.
Размер гранта:
205 тысяч рублей (софинансирование - 71 тысяча).
Сроки:
с 21 января по 31 марта 2019 года.
Воспитание патриотизма у подростков
Кто:
Православное военно-патриотическое объединение «Александр Невский».
Что:
проект «Воины духа». Цикл видеороликов, направленных на воспитание патриотизма у подростков и молодёжи. Планируется рассказать о русских исторических деятелях, о героях, совершивших личный подвиг и прославивших Россию и Башкирию. Среди них - Александр Невский, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Александр Матросов, Минигали Шаймуратов, Миннигали Губайдуллин, Евгений Родионов, пионеры-герои
Размер гранта:
476,3 тысячи рублей (софинансирование - 380 тысяч рублей)
Сроки:
с 1 декабря 2018 года по 31 июля 2019 года.
Приложение-консультант по соцподдержке
Кто:
АНО Центр социального обслуживания населения «Забота».
Что:
программа «Интерактивный консультант». Сервис консультирования граждан о правах на социальное обеспечение (денежные пособия, кроме пенсий, социальные услуги, льготы в натуральном виде) с помощью интервьюирования пользователя о его жизненных обстоятельствах.
Размер гранта:
3,2 млн рублей (софинансирование - 2 млн рублей).
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 30 ноября 2019 года.
Безопасная старость
Кто:
АНО Центр социального обслуживания «Добро без границ».
Что:
проект «Безопасная старость – на долгие годы в радость»: в Белебее и Белебеевском районе Башкирии пенсионеров научат пожарной, юридической, дорожной и транспортной безопасности, расскажут, как отличать мошенника от добропорядочного гражданина, различать «фейки» и правдивые новости.
Размер гранта:
377 тысяч рублей (софинансирование - 116 тысяч рублей).
Сроки:
с 1 февраля по 31 октября 2019 год
Волонтерская служба
Кто:
Общественный фонд развития города реализует Проект «3D» - волонтёры «малых дел».
Что:
региональная сеть местных волонтерских команд «малых дел» при НКО для систематической поддержки нуждающихся и пропаганды волонтерской деятельности среди населения Башкирии. Центры откроются в Стерлитамаке, Кумертау, Благовещенске, Туймазах, Сибае, Нефтекамске, Дуванском районе.
Размер гранта:
2,9 млн рублей (софинансирование - 1,7 млн рублей).
Сроки:
с 1 декабря 2018 по 31 октября 2019 года.
Помощь в социализиции детей с аутизмом
Кто:
АНО помощи детям и взрослым с аутизмом «Рассвет».
Что:
проект «Пространство коммуникации». На базе уфимского детского сада №233 и Центра образования № 40, где обучаются дети с аутизмом, появится кабинет психологической разгрузки и помещение со всем необходимым для активных игр, совместных творческих занятий и отдыха. Это позволит в игровой форме развивать навыки общения и взаимодействия всех детей, независимо от их особенностей.
Размер гранта:
854,9 тысячи рублей (софинансирование - 148 тысяч рублей).
Сроки:
с 1 декабря 2018 по 31 мая 2019 года.
Концерты в детдомах, больницах и интернатах
Кто:
благотворительный фонд Владимира Спивакова.
Что:
проект «Дети - детям. Музыка наших сердец» - концерты в детских домах, больницах, домах-интернатах с участием стипендиатов фонда, артистов-педагогов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Проект будет реализован в Башкортостане, Челябинской области (г. Магнитогорск) и Татарстане. В проекте примут участие 20 детей.
Размер гранта:
5,5 млн рублей (софинансирование - 980 тысяч рублей).
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 30 ноября 2019 года.
Помощь родителям новорожденных детей
Кто:
Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям «Особенные дети».
Что:
информационная и психологическая поддержка родителей новорожденных детей, находящихся в отделениях реанимации и патологии новорожденных в республиканском перинатальном центре Уфы. Обучение волонтеров-студентов Башкирского медуниверситета простым методам абилитации новорожденных, доступным для использования в домашних условиях.
Размер гранта:
270 тысяч рублей (софинансирование - 35 тысяч).
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 30 апреля 2019 года.
Социальное патрулирование
Кто:
АНО Центр социального обслуживания населения «Доброе сердце».
Что:
создание в Нуримановском районе проекта «Социальный патруль» - службы немедленного реагирования на ситуации, связанные с нахождением стариков в социально опасном положении. Услуги получат не менее 300 нуждающихся.
Размер гранта:
668 тысяч рублей (софинансирование - 696 тысяч рублей).
Сроки:
с 1 декабря 2018 по 31 июля 2019 года.
Собаки-спасатели
Кто:
Башкортостанское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».
Что:
создание отряда кинологов-волонтеров с собаками поисково-спасательной службы для поисковых работ в природной среде.
Размер гранта:
497 тысяч рублей.
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 30 ноября 2019 года.
Госуслуги в каждый дом
Кто:
АНО Центр социального обслуживания населения «Феникс» Орджоникидзевского района Уфы.
Что:
проект «Госуслуга в каждый дом». Обучение соцработников основам компьютерной грамотности, а затем технологии обучения людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями компьютерной грамотности для использования интернет-ресурсов государства.
Размер гранта:
209,3 тысячи рублей (софинансирование - 263 тысячи).
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 31 октября 2019 года.
Конный биатлон
Кто:
Спортивный клуб конного биатлона.
Что:
реализация проекта «Золотая подкова» - проведение конного биатлона среди подростков и молодежи Баймакского района.
Размер гранта:
426 тысяч рублей (софинансирование - 213 тысяч рублей).
Сроки:
с 1 декабря 2018 по 1 ноября 2019 года.
Фестиваль кубызистов
Кто:
благотворительный Фонд поддержки социального развития Мечетлинского района Башкирии.
Что:
Международный конкурс-фестиваль кубызистов и исполнителей горлового пения (узляу) «Ай ауазы». Предполагается участие 250 человек от 6 до 80 лет из Башкирии, Японии, Казахстана, республик Алтай, Саха (Якутия), Тыва, Татарстана, Курганской, Ульяновской областей, городов Пермь, Москва, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Тагил, Самара.
Размер гранта:
494 тысячи рублей (софинансирование - 147 тысяч рублей).
обучение для врачей на тему «Абилитация детей раннего возраста», проведение лекций для родителей особенных детей и детей из группы риска на тему «Абилитация в домашних условиях». Пройдет трехдневный курс обучения для 60 врачей и 60 родителей из Уфы, Казани, Самары и Челябинска.
Размер гранта:
496 тысяч рублей (софинансирование - 24 тысячи).
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 28 февраля 2019 года.
Защита прав потребителей
Кто:
местная общественная организация «Защита прав потребителей» в Октябрьском.
Что:
проект «Защитим Ваши права». Работа с незащищенными категориями граждан (инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, одинокие родители, воспитывающие детей, пенсионеры, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию) и другими малообеспеченными гражданами, а также их консультирование.
Размер гранта:
416 тысяч рублей (софинансирование - 326 тысяч).
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 30 июня 2019 года.
Подготовка детей к школе
Кто:
местная религиозная организация Евангелическо-Лютеранская община города Уфы.
Что:
занятия в студии для детей и родителей «Крона». Подготовка детей 4-7 лет из многодетных и малообеспеченных семей к учебе.
Размер гранта:
440,9 тысячи рублей (софинансирование - 61,1 тысячи рублей).
Сроки:
с 1 декабря 2018 по 28 июля 2019 года.
Поддержка детей с аутизмом
Кто:
региональная общественная организация инвалидов «Аленький цветочек» для содействия детям-инвалидам и людям с ограниченными возможностями по Республике Башкортостан.
Что:
проект «Я тоже могу!» для детей/молодых людей с разной степенью тяжести расстройств аутистического спектра и других ментальных нарушений.
Размер гранта:
2,8 млн рублей (софинансирование - 2 млн).
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 31 ноября 2019 года.
Футбол для людей с инвалидностью
Кто:
физкультурно-оздоровительный футбольный клуб «Сармат».
Что:
создание в Уфе доступной среды для занятий футболом детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья на базе детского футбольного клуба «Сармат». Создадут три социальные группы (сто детей в возрасте от 7 до 18 лет). Для реализации проекта планируется привлечь студентов, научив их играть в футбол.
Размер гранта:
2,4 млн рублей.
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 30 ноября 2019 года.
Служба спорта инвалидов
Кто:
Уфимская городская организация инвалидов «Мир».
Что:
проект «Преград - нет» по выстраиванию в Уфе структуры Службы спорта инвалидов.
Размер гранта:
1,1 млн рублей (софинансирование - более 500 тысяч рублей).
проект «С любовью к детям» по социальной адаптации детей с инвалидностью через их участие в театрализованном представлении, участниками которого будут 45 детей (жителей микрорайона Максимовка), в том числе детей с инвалидностью, которые будут разделены на три группы по 15 человек.
Размер гранта:
426 тысяч рублей (софинансирование - 210 тысяч рублей).
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 30 апреля 2019 года.
Верховая езда
Кто:
конный клуб «Грация».
Что:
проект «Кентавр» - трехмесячный курс лечебной верховой езды для 60 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Проект будет реализован по всей Башкирии.
Размер гранта:
868 тысяч рублей (софинансирование - 400 тысяч).
Сроки:
с 1 декабря 2018 по 1 октября 2019 года.
Социальная адаптация детей-инвалидов
Кто:
благотворительный образовательный фонд «Мархамат».
Что:
проект «Перемены к лучшему» - социальная адаптация 150 детей от 4 лет до 18 лет, включая не только работу с детьми, но и работу с семьями. Проект будет реализован по всей Башкирии.
Размер гранта:
2,8 млн рублей (софинансирование - 2,4 млн рублей).
Сроки:
1 ноября 2018 по 30 ноября 2019 года.
Следж-хоккей
Кто:
Следж-хоккейный клуб «Башкирские пираты».
Что:
регулярные занятия по следж-хоккею для детей с поражением опорно-двигательного аппарата и ДЦП. Проект предусматривает 52 занятия на льду, за время которых дети смогут освоить элементарные навыки катания на санях, научиться технике владения клюшками, контролю шайбы, получить знания по отдельным компонентам игры. Занятия будут проходить в Уфе.
Размер гранта:
1,6 млн рублей (софинансирование - 2,1 млн рублей).
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 31 мая 2019 года.
Молодежь против экстремизма
Кто:
Центр геополитических исследований «Берлек-Единство».
Что:
реализация общественной миссии «Молодежь против экстремизма: Бишкек, Астана, Уфа». Организация образовательно-тренинговой форумной кампании для студентов Кыргызстана, Казахстана и России, направленной на формирование знаний и практических навыков в сфере профилактики экстремизма.
Размер гранта:
2,9 млн рублей (софинансирование - 1,1 млн рублей).
Сроки:
январь-июнь 2019 года.
Сохранение памяти
Кто:
Белебеевская городская и районная организация Башкирской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Что:
«Открытый проект: история в лицах без срока давности». В рамках проекта будут увековечены имена выходцев из поселка Приютово, которые внесли свой вклад на полях сражений. Материал планируется представить через публикацию на баннерах, которые будут объединены в мобильную информационную выставку. Проект будет реализован на территории Белебеевского района Башкирии.
Размер гранта:
291 тысяча рублей (софинансирование - 132 тысячи).
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 1 ноября 2019 года.
Любительские забеги
Кто:
Автономная некоммерческая организация «Физкультурно-оздоровительный центр «Партнер» Кумертау.
Что:
Организация еженедельных «Гагаринских забегов». На старте каждый участник может измерить свое артериальное давление и вес. Перед забегом проводится разминка в виде мастер-класса. Дистанции забега (5 км и 3 км) планируется промаркировать указателями и табличками, на стартовой поляне разместить красочные баннеры.
Размер гранта:
499 тысяч рублей (софинансирование - 100 тысяч рублей).
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 30 ноября 2019 года.
Соцуслуги на дому
Кто:
Центр социального обслуживания населения «Доверие+».
Что:
проект «Дорогою добра» - предоставление социальных услуг: стрижка на дому; проведение в домашних условиях мастер-классов по приготовлению здоровой пищи; мелкий ремонт одежды, постельного белья и предметов домашнего обихода из ткани, проведение генеральных уборок в квартирах подопечных силами волонтеров-студентов Уфимского колледжа ремесла и сервиса имени Ахмета Давлетова и социальных работников АНО ЦСОН «Доверие+». Проект будет реализован на территории Советского района Уфы.
Размер гранта:
232 тысячи рублей (софинансирование - 163 тысячи).
Сроки:
с 23 января по 30 ноября 2019 года.
Фестиваль дружбы
Кто:
Общественная организация по возрождению и развитию армянской культуры в Башкирии в Октябрьском.
Что:
фестиваль национальных культур «Дружба», посвященный «Всемирной Фольклориаде -2020». Фестиваль проводится как многожанровый праздник культур народов, проживающих в России.
Размер гранта:
499 тысяч рублей (софинансирование - 199 тысяч рублей).
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 4 ноября 2019 года.
Кожевенная мастерская
Кто:
центр социального обслуживания «Азатлык».
Что:
кожевенная мастерская - производство изделий из кожи с использованием наследия башкирских мастеров. Пройдут занятия для детей, женщин и людей с ограниченными возможностями здоровья. Для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья в команду проекта включён специалист-сурдопереводчик.
Размер гранта:
363 тысячи рублей (софинансирование - 69 тысяч).
Сроки:
3 декабря 2018 года по 15 октября 2019 года.
Башкирское фехтование
Кто:
Федерация фехтования Башкирии.
Что:
проект «Эстафета поколений (Башкирское фехтование: от прошлого к настоящему)» - организация групповых экскурсий в музей «Спортивной славы» для студентов и учащихся школ; создание мобильной экспозиции, раскрывающей страницы истории российского и башкирского спорта. Сбор информации и фотоматериалов для памятного книжного издания «Башкирское фехтование: история в лицах, событиях, фактах».
Размер гранта:
416 тысяч рублей (софинансирование - 407 тысяч рублей).
Сроки:
с 30 ноября 2018 года по 30 ноября 2019 года.
Защита бурзянской пчелы от метизации
Кто:
некоммерческое партнерство пчеловодов Бурзянского района.
Что:
проект «Защитим бурзянскую пчелу от метизации» - защита бурзянской пчелы от метизации. Открытие лаборатории по выводу неплодных пчелиных маток и племенной пасеки и нуклеусного парка, обучение основам искусственного осеменения пчелиных маток.
Размер гранта:
1,3 млн рублей (софинансирование - 1,9 млн рублей).
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 30 ноября 2019 года.
Мамин час
Кто:
центр социального обслуживания «Ярдам» в Демском районе Уфы.
Что:
проект «Мамин час» - клуб для мам, воспитывающих дошкольников, находящихся в декретном отпуске или являющихся домохозяйками. В рамках проекта будет оборудовано помещение для семинаров по воспитанию детей, проведения релакс-мастерских.
Размер гранта:
374 тысячи рублей (софинансирование - 245 тысяч).
Сроки:
с 1 декабря 2018 по 30 ноября 2019 года.
Тренажерный зал для инвалидов
Кто:
Салаватская районная организация Башкирской республиканской организации ООО «Всероссийское общество инвалидов».
Что:
тренажерный зал для инвалидов в Салаватском районе Башкирии.
Размер гранта:
500 тысяч рублей (софинансирование - 294 тысячи).
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 30 ноября 2019 года.
Реабилитация трудных подростков
Кто:
благотворительный Фонд поддержки социального развития города.
Что:
проект «Альтернатива другой жизни» - реабилитация, социализация несовершеннолетних деструктивного поведения. Для них организуют спортивные мероприятия по разным видам спорта: футбол, спортивное ориентирование, бадминтон, силовые виды спорта (гиревой спорт, армспорт, пауэрлифтинг).
Размер гранта:
438,9 тысячи рублей.
Сроки:
с 1 декабря 2018 по 30 июня 2019 года.
Прокат инвалидных колясок, тростей, костылей
Кто:
центр социального обслуживания «Благое дело».
Что:
открытие социального пункта проката технических средств реабилитации в Давлеканово. Жители получат их бесплатно, напрокат. Планируется, что услугой воспользуются около 80 человек.
Размер гранта:
660 тысяч рублей (софинансирование - 303 тысячи рублей).
Сроки:
с 1 января по 30 ноября 2019 года.
Видеоканал об ученых
Кто:
центр поддержки академических инициатив.
Что:
создание видеоканала о работе ученых в реальном времени «Под стеклом» - видеоканал об экспериментальной и поисковой работе уфимских ученых.
Размер гранта:
490 тысяч рублей (софинансирование - 709 тысяч).
Сроки:
с 1 февраля по 30 ноября 2019 года.
Волонтерский центр «Радуйся!»
Кто:
Православный приход Троице-Сергиевского храма Октябрьского.
Что:
создание мобильного волонтерского центра «Радуйся!» - театральной студии, оснащенной костюмами ростовых кукол для проведения мини-спектаклей, культурно-массовых мероприятий и игровых программ. Проект будет реализован на территории города Октябрьского и Туймазинского района Башкирии.
Размер гранта:
374 тысячи рублей (софинансирование - 124 тысячи рублей).
Сроки:
с 1 ноября 2018 года по 30 ноября 2019 года.
Спортклуб для пожилых
Кто:
центр социального обслуживания «Ансар».
Что:
создание клуба для пожилых людей спортивно-оздоровительной направленности в Ишимбае. Пожилых людей обучат йоге, скандинавской ходьбе, оздоровительному плаванию с элементами аквааэробики. Проектом предусмотрено формирование трех групп по 15 человек.
Размер гранта:
302 тысячи рублей.
Сроки:
с 15 ноября 2018 по 15 мая 2019 года.
Сопровождение выпускников детдомов
Кто:
башкирское республиканское отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
Что:
проект «Ступени к успешной жизни» для 40 выпускников детских домов, поступивших на первые курсы вузов и ссузов Уфы. Для них проведут интенсив-семинары, мастер-классы, коуч-сессии, городской слет выпускников.
Размер гранта:
1,5 млн рублей (софинансирование - 398 тысяч рублей).
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 30 ноября 2019 года.
Наставничество для детей из детдомов
Кто:
благотворительный фонд «Наши дети».
Что:
проект «Наставничество» - сопровождение подростков волонтерами-наставниками в детском доме, наставниками на рабочем месте и вовлечение подростков из этой категории в социальную жизнь общества. Проект будет реализован по всей Башкирии.
Размер гранта:
1,9 млн рублей.
Сроки:
с 1 декабря 2018 по 30 ноября 2019 года.
Уроки семьеведения
Кто:
региональное общественное движение поддержки и развития семьи «Семья» в Башкортостане.
Что:
подготовка учителей семьеведения через обучающий интернет-портал «Семейный навигатор». Проект является продолжением внедрения экспериментальной программы «Семьеведение» в десяти школах Уфы. Планируется обучить 200 педагогов из 100 школ Башкирии.
Размер гранта:
более 2 млн рублей.
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 30 ноября 2019 года.
Обучение компьютерной грамотности маломобильных граждан
Кто:
Абзелиловская районная организация Башкирской республиканской организации ООО «Всероссийское общество инвалидов».
Что:
обучение компьютерной грамотности маломобильных граждан. Проект рассчитан на людей c ограниченными физическими возможностями, одиноких престарелых граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах.
Размер гранта:
486 тысяч рублей (софинансирование - 77 тысяч рублей).
Сроки:
с 1 февраля по 31 октября 2019 года.
Работа над марийским словарем
Кто:
национально-культурная автономия «Эрвел Марий» Янаульского района.
Что:
квест «Путешествие с «Марий мутэр» - сравнительным словарём наречий марийского языка, созданным В.М. Васильевым. По итогам совместных обсуждений будет создано Древо познания марийского языка и размещено в Доме-музее В.Васильева. Проект будет реализован в селе Сусады-Эбалак Янаульского района Башкортостана.
Размер гранта:
500 тысяч рублей.
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 31 мая 2019 года.
Спорткомплекс для пожилых и инвалидов
Кто:
Центр социального обслуживания «Альтаир».
Что:
в Янауле появится спортивно-оздоровительный комплекс для людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья на базе стадиона «Юность», где есть неиспользованная площадка.
Размер гранта:
384 тысячи рублей.
Сроки:
с 1 февраля по 30 ноября 2019 года.
Профилактика деменции
Кто:
центр социального обслуживания «Бэхет».
Что:
проект «Хорошая память - профилактика деменции». Разработка брошюры по деменции, сборника упражнений для тренировки памяти, разработают и распечатают плакаты, скрининговый опросник по нарушению памяти у пожилых людей.
Размер гранта:
828 тысяч рублей (софинансирование - 431 тысяча рублей).
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 30 ноября 2019 года.
Группы кратковременного присмотра «Бэби рум»
Кто:
центр социального обслуживания «Родник» Калининского района Уфы.
Что:
группы кратковременного присмотра «Бэби рум» для поддержки матерям-одиночкам и неполным семьям, воспитывающим детей от полутора до трех лет.
Размер гранта:
462 тысячи рублей (софинансирование - 90 тысяч рублей).
Сроки:
с 2 ноября 2018 по 30 ноября 2019 года.
Массовые катания на коньках в Сибае
Кто:
Автономная некоммерческая организация спортивный клуб «Скорость» по шорт-треку.
Что:
массовые катания на коньках для «трудных» детей.
Размер гранта:
498 тысяч рублей (софинансирование - 360 тысяч рублей).
Сроки:
с 12 ноября 2018 по 11 ноября 2019 года.
Спортивный клуб для инвалидов
Кто:
Баймакская городская и районная организация Башкирской республиканской организации ООО «Всероссийское общество инвалидов».
Что:
физкультурно-спортивный клуб в Баймаке, который будут посещать дети и подростки с ограничениями жизнедеятельности, люди с инвалидностью, включая колясочников.
Размер гранта:
1,095 млн рублей (софинансирование - 307 тысяч рублей).
Сроки:
с 15 ноября 2018 по 30 ноября 2019 года.
Сенсорная комната для снятия стресса
Кто:
благотворительный Фонд поддержки социального развития Стерлитамакского района Башкирии.
Что:
проект «Релаксация – путь к здоровью!». В селе Наумовка Стерлитамакского района на базе Наумовской модельной сельской библиотеки откроется сенсорная комната, способствующая снятию стрессов, эмоциональных напряжений детей и подростков.
Размер гранта:
227 тысяч рублей (софинансирование - 102 тысячи рублей).
Сроки:
с 3 декабря 2018 по 30 ноября 2019 года.
Помощь семьям с онкобольными детьми
Кто:
благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Потерь нет».
Что:
проект всесторонней помощи семьям с онкобольными детьми «Вместе против рака». Помощь в лечении - оплата специализированных исследований, лекарств, изделий медназначения, авиаперелетов, а также консультации и помощь в оформлении документов по льготному лекарственному обеспечению; психологическая помощь, помощь в эмоциональной разгрузке в больнице - проведение мастер-классов, арт-терапии, праздничных мероприятий; благоустройство детской площадки на территории больницы; обезболивание.
Размер гранта:
2,6 млн рублей (софинансирование - 3,8 млн рублей).
Сроки:
со 2 декабря 2018 по 30 ноября 2019 года.
Мероприятия о хлебе
Кто:
региональная общественная организация «Мордовский национально-культурный центр Республики Башкортостан».
Что:
«Хлебная дорога добра!» - цикл мероприятий, связующим элементом которых будет хлеб. Это республиканский конкурс детских рисунков «Мамин хлеб», демонстрация познавательных фильмов об истории возникновения хлеба и традициях хлебопечения у народов мира, экскурсии для детей и молодежи на производства, где выпускают хлеба разных народов, демонстрация передвижной выставки «Хлеб равнин, степей и гор». Центральным мероприятием проекта станет Гастрономический фестиваль национальных видов хлеба в Стерлитамаке.
Размер гранта:
498 тысяч рублей.
Сроки:
с 1 мая по 7 сентября 2019 года.
Школа родителей ВИЧ-положительных детей
Кто:
организация по поддержке и помощи людям «Позитивная среда в Башкирии».
Что:
проект «Школа заботливого родителя/опекуна ВИЧ-положительного ребенка» - расширение знания родителей, опекунов и специалистов профильных учреждений про особенности развития ВИЧ-инфекции, ее лечения.
Размер гранта:
1,3 млн рублей (софинансирование - 442 тысячи рублей).
Сроки:
с 1 ноября 2018 по 31 августа 2019 года.
Подготовила Розалия Валеева. Фото - Олег Яровиков. 13.11.2018.