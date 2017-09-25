Выбери, в какой цвет покрасить уфимские автобусы

Республиканские власти, как и обещали ранее, подготовили несколько вариантов стиля, в котором будет оформлены все автобусы, троллейбусы и трамваи. Как рассказал агентству «Башинформ» глава Госкомтранса Тимур Мухаметьянов, окончательное решение примут с учетом мнения горожан.

Всего вариантов девять – от кобальтово-синего до желто-зеленого. При разработке дизайнеры ориентировались на цветовую гамму флага республики.



Как сообщало агентство «Башинформ», в Уфе планируется оставить 1400 единиц пассажирского транспорта (1200 автобусов и 200 трамваев и троллейбусов) из более чем трех тысяч, имеющихся сейчас.

