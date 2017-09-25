 
Кто есть кто в новом Госсобрании Башкирии
На этой неделе начинает работу обновленный состав Госсобрания Башкирии. «Башинформ» знакомит вас с людьми, которые будут принимать законы ближайшие пять лет.
Новый состав Госсобрания существенно помолодел. Средний возраст депутата составил 47 лет. Интересно, что 35 человек, что почти треть состава, граждане в возрасте до сорока лет, в том числе шесть человек – в возрасте до тридцати лет. Три депутата родились в «девяностые».
Средний доход депутата Госсобрания нового созыва – 6,153 млн рублей в год. Если не учитывать тройку лидеров, чьи доходы более 50 млн, средний доход сокращается до 3,79 млн.

Всего годовой доход более 10 млн рублей задекларировали 12 депутатов (в прошлом созыве таких было 17), из них шесть - более 20 млн (было восемь). 35 человек зарегистрировали доход менее миллиона рублей (ранее было 15), 18 человек – менее 500 тысяч в год.

Как рассказывало ИА «Башинформ», в отличие от думских коллег, зарплату в Госсобрании получают только 22 депутата. Это председатель, его заместители, а также главы комитетов с замами. Остальные работают на общественных началах, весь задекларированный доход они получили не из бюджета, а по основному месту работы.
Как уже рассказывал «Башинформ», в Заксобрание республики прошли представители шести политических партий, в новом созыве 75 человек, то есть больше половины, новые лица.
Анализируя новый состав, видно, что ротация коснулась практически всех руководителей. Свои посты сохранили только спикер Заксобрания Константин Толкачев и его заместитель Вадим Старов. Два депутата прошлого созыва получили новые посты - Эльвира Аиткулова, возглавлявшая комитет по образованию, культуре и спорту, стала заместителем председателя Госсобрания, а на ее место выбрали уже бывшего ректора педагогического университета Раиля Асадуллина. Несколько депутатов, возглавлявших в прошлом году комитеты, в этот раз перешли в замы. Пять человек перешли на работу из правительства. Это уже бывший вице-премьер Николай Хорошилов, три министра и один заместитель министра. Все они получили руководящие посты и будут работать в Заксобрании на постоянной основе.
Подготовили: Станислав Шахов, Вероника Нигматуллина.
Фото: Олег Яровиков, из личного архива депутатов.