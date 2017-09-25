Кто есть кто в новом Госсобрании Башкирии

Средний доход депутата Госсобрания нового созыва – 6,153 млн рублей в год. Если не учитывать тройку лидеров, чьи доходы более 50 млн, средний доход сокращается до 3,79 млн.
Всего годовой доход более 10 млн рублей задекларировали 12 депутатов (в прошлом созыве таких было 17), из них шесть - более 20 млн (было восемь). 35 человек зарегистрировали доход менее миллиона рублей (ранее было 15), 18 человек – менее 500 тысяч в год. Как рассказывало ИА «Башинформ»
, в отличие от думских коллег, зарплату в Госсобрании получают только 22 депутата. Это председатель, его заместители, а также главы комитетов с замами. Остальные работают на общественных началах, весь задекларированный доход они получили не из бюджета, а по основному месту работы.