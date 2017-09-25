Кто есть кто в новом Госсобрании Башкирии

Анализируя новый состав, видно, что ротация коснулась практически всех руководителей. Свои посты сохранили только спикер Заксобрания Константин Толкачев и его заместитель Вадим Старов. Два депутата прошлого созыва получили новые посты - Эльвира Аиткулова, возглавлявшая комитет по образованию, культуре и спорту, стала заместителем председателя Госсобрания, а на ее место выбрали уже бывшего ректора педагогического университета Раиля Асадуллина. Несколько депутатов, возглавлявших в прошлом году комитеты, в этот раз перешли в замы. Пять человек перешли на работу из правительства. Это уже бывший вице-премьер Николай Хорошилов, три министра и один заместитель министра. Все они получили руководящие посты и будут работать в Заксобрании на постоянной основе.