Пришло время платить

Льгота 100% ●
Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, лица, награжденные орденом Славы трех степеней ●
Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды ●
Участники гражданской, Великой Отечественной и других войн, в том числе в Афганистане ●
«Чернобыльцы», граждане, пострадавшие на производственном объединении «Маяк» и на «Семипалатинском полигоне» ●
Военнослужащие (в том числе уволенные с военной службы), имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более ●
Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца ●
Родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей ●
Пенсионеры ●
Владельцам творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для негосударственных музеев, галерей, библиотек. ●
Родители, имеющие детей- инвалидов ●
Дети-сироты ●
Дети, оставшиеся без попечения родителей ●
Родители и дети в возрасте до 18 лет в многодетных семьях, имеющих трех и более детей. Льгота 50%:●
Владельцы хозяйственных строений площадью не более 50 кв. м на личных участках
По остальным муниципалитетам льготы можно посмотреть по этой ссылке:
(выбрать «Имущественный», потом свой муниципалитет и нажать «Подробнее»).