Пришло время платить

Оплатить налоги нужно не позднее 3 декабря 2018 года. Уже утром 4 декабря вы будете считаться должником и на ваш долг ежедневно будут начисляться пени. Сейчас по закону это 0,025% в день. К примеру, если у вас задолженность 1000 рублей, значит пени составит 25 копеек в день, или 7,5 рубля в месяц.



Вскоре налоговая служба подаст на вас в суд с требованием взыскать долг. Судья вынесет судебный акт «О взыскании обязательных платежей», во все банки и вашему работодателю отправят исполнительный лист. Долг удержат из зарплаты, стипендии, пенсии, с банковского счета и любых других доходов. Кроме этого, вам придется заплатить госпошлину за рассмотрение дела в суде и стоимость взыскания.



Важный момент. Если сумма вашего долга будет более 10 тысяч рублей, вы не сможете выехать за границу до полной оплаты долга.



Узнать, есть у вас долг по налогам, можно на сайте ФНС или в приложении «Госуслуги».

