Пришло время платить
Что жителям Башкирии нужно знать о налогах на землю и имущество
В Башкирии началась ежегодная рассылка «писем счастья» - уведомлений и квитанций для уплаты налогов за квартиры, частные дома, земельные участки и автомобили. Что в этом году изменилось в законодательстве и как удобнее всего заплатить налоги – в материале ИА «Башинформ».
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О НАЛОГАХ?
1
С этого года в налоговом уведомлении у некоторых граждан появится новая строка - налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Это те самые 13%, которые бухгалтерия ежемесячно удерживает с вашей зарплаты. В некоторых случаях предприятие только считает сумму налога и передает информацию в налоговую, а заплатить работник должен самостоятельно. Раньше в таких случаях налогоплательщики должны были подавать декларацию по форме 3-НДФЛ и платить налог не позднее 15 июля, с этого года все стало намного проще.
2
Появился так называемый «налоговый вычет на шесть соток». Суть простая – за шесть соток земли налог не рассчитывается. То есть если ваша фазенда 10 соток, платить нужно будет только за четыре.

Вычет положен только льготникам – пенсионерам, инвалидам, ветеранам войн, ликвидаторам последствий аварии в Чернобыле и нуждающимся в социальной поддержке. Получить его можно только на один из ваших земельных участков на выбор. Если вы не подадите до 1 ноября заявление в налоговую на какой именно, его применят к тому участку, где сумма начисленного налога больше.

Хорошая новость: если вы раньше пользовались какими-нибудь льготами, например, освобождались от других имущественных налогов или использовали льготы по транспортному, то ничего делать не нужно. Вычет вам сделают автоматически. Если же право на льготы вы получили только в 2018 году (например, вышли на пенсию), то вам нужно заполнить вот эту анкету и передать ее в Налоговую службу.

3
Владельцам дорогих автомобилей жизнь, наоборот, усложнили. Минпромторг России расширил перечень роскошных легковых автомобилей, теперь в нем 1126 пунктов (в прошлом году было 909), в том числе 70 марок автомобилей стоимостью более 15 млн рублей. Среди новичков - Land Rover Velar, Mercedes-AMG E 63, Mercedes-Benz All-Terrain, E-Class Estate, Rolls-Royce, Phantom, BMW M5, Lexus LC500. Владельцам автомобилей из списка налог будут считать с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3. Полный список доступен на сайте ведомства вот по этой ссылке.
КАК СЧИТАЕТСЯ РАЗМЕР НАЛОГА И ПОЧЕМУ ОН У ВСЕХ РАЗНЫЙ?
Раньше налог на недвижимость считали от так называемой инвентаризационной стоимости, которая учитывала только себестоимость использованных материалов и износ здания. Последние несколько лет применяется кадастровая стоимость. Это когда учитывается также комфортность района, этаж и другие условия. Проще говоря, размер налога за двухкомнатную квартиру в «хрущевке», расположенной в центре Уфы, будет выше, чем у такой же квартиры в Шакше. Узнать кадастровую стоимость можно онлайн по этой ссылке, а чтобы получить официальный документ - заказать на сайте Росреестра или в личном кабинете на сайте налоговой службы. Если вы не согласны с кадастровой стоимостью, имеете право нанять независимых оценщиков и оспаривать цифры Росреестра в суде.

У двух соседних земельных участков равной площади размер налога может существенно отличаться. Такая же ситуация может быть с двумя примерно одинаковыми квартирами и двумя автомобилями. В чем дело?

Размер платы для каждого налогоплательщика считается индивидуально, при расчетах система учитывает множество факторов. У одного из собственников могут быть льготы или переплата за прошлые годы, квартиры и участки могут отличаться по кадастровой стоимости, автомобили могут иметь разные модификации двигателя. Вариантов множество, в каждом случае надо смотреть индивидуально.

Налог на имущество идет в бюджет того города или района, где оно находится, поэтому у каждого муниципалитета свои размеры ставок. В Уфе, например, с этого года они такие:
При этом есть три важных уточнения.
Во-первых,
для всех уфимцев есть налоговая льгота: 10 кв. м в комнате, 20 кв. м. в квартире или 50 кв. м в частном доме. С них налог не платится. То есть если у вас квартира 50 кв. м, налог вы будете платить только с 30 кв. м.
Во-вторых,
в этом году для расчета налога на имущество для всех жителей Башкирии ввели понижающий коэффициент 0,6.
В-третьих,
власти Башкирии ввели дополнительный коэффициент, запрещающий рост налога на имущество более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.
пример
У вас есть квартира в Уфе площадью 50 кв. м.
Росреестр ее оценил в 3 млн рублей или 60 тысяч за кв. м.

20 кв. м – идет скидка. Таким образом, расчет идет с 30 кв. м, это 1,8 млн рублей.

1,8 млн рублей умножаем на ставку 0,11% - 1980 рублей. Теперь применяем понижающий коэффициент 0,6, получается 1180 рублей. Это размер вашего налога за год без учета льгот.
Отличаются в городах и районах Башкирии и ставки земельного налога. В Уфе за земельный участок для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или дачного хозяйства нужно заплатить 0,3% от кадастровой стоимости. В остальных муниципалитетах – соизмеримо, но может чуть отличаться. Узнать их можно на сайте ФНС по этой ссылке. В меню необходимо выбрать «земельный налог», налоговый период – 2017.

Самостоятельно рассчитать размер налога на имущество и земельного налога можно на сайте Федеральной налоговой службы тут.

Транспортный налог поступает в республиканскую казну, поэтому он един для всех. Размер платежа зависит от мощности автомобиля, его возраста и даже типа топлива. Рассчитать размер своего платежа можно по этой ссылке.
КАК УДОБНЕЕ ВСЕГО ЗАПЛАТИТЬ
Вариантов – целых четыре.
Прийти с квитанцией практически
в любой банк.
С помощью онлайн-сервисов ФНС России «Заплати налоги», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и программы «Налоги ФЛ».
Через сайт
и приложение
«Госуслуги».
Через мобильное приложение банков – считав штрих-код или qr-код на счете.
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ?
Оплатить налоги нужно не позднее 3 декабря 2018 года. Уже утром 4 декабря вы будете считаться должником и на ваш долг ежедневно будут начисляться пени. Сейчас по закону это 0,025% в день. К примеру, если у вас задолженность 1000 рублей, значит пени составит 25 копеек в день, или 7,5 рубля в месяц.

Вскоре налоговая служба подаст на вас в суд с требованием взыскать долг. Судья вынесет судебный акт «О взыскании обязательных платежей», во все банки и вашему работодателю отправят исполнительный лист. Долг удержат из зарплаты, стипендии, пенсии, с банковского счета и любых других доходов. Кроме этого, вам придется заплатить госпошлину за рассмотрение дела в суде и стоимость взыскания.

Важный момент. Если сумма вашего долга будет более 10 тысяч рублей, вы не сможете выехать за границу до полной оплаты долга.

Узнать, есть у вас долг по налогам, можно на сайте ФНС или в приложении «Госуслуги».
А КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ:
Льгота 100%:

Герои Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда
Полные кавалеры ордена Славы,
Полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Инвалиды всех категорий
Ветераны государственной и военной службы, войн
Ветераны труда,
«Чернобыльцы»

Льгота 20%:
На автомобили, работающие на газе (со следующего года скидка будет 50%)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ:
(для участков в Уфе)
«Скидка» шесть соток и 18 кв.м под гараж:

Герои Социалистического труда, ветераны труда, ветераны военной службы
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы
Родители, имеющие детей-инвалидов
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Родители и дети в возрасте до 18 лет в многодетных семьях, имеющие трех и более детей
Инвалиды I и II групп
Инвалиды с детства
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий
«Чернобыльцы», граждане, пострадавшие на производственном объединении «Маяк» и на «Семипалатинском полигоне»

По остальным муниципалитетам льготы можно посмотреть по этой ссылке: (выбрать «Земельный», потом свой муниципалитет и нажать «Подробнее»).
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ:
Льгота 100%

Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, лица, награжденные орденом Славы трех степеней
Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды
Участники гражданской, Великой Отечественной и других войн, в том числе в Афганистане
«Чернобыльцы», граждане, пострадавшие на производственном объединении «Маяк» и на «Семипалатинском полигоне»
Военнослужащие (в том числе уволенные с военной службы), имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более
Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца
Родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей
Пенсионеры
Владельцам творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для негосударственных музеев, галерей, библиотек.
Родители, имеющие детей- инвалидов
Дети-сироты
Дети, оставшиеся без попечения родителей
Родители и дети в возрасте до 18 лет в многодетных семьях, имеющих трех и более детей.

Льгота 50%:
Владельцы хозяйственных строений площадью не более 50 кв. м на личных участках

По остальным муниципалитетам льготы можно посмотреть по этой ссылке: (выбрать «Имущественный», потом свой муниципалитет и нажать «Подробнее»).
Подготовил - Станислав Шахов.