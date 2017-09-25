Идея создания бизнеса, как это обычно бывает, возникла совершенно случайно. Во время заграничного путешествия, в одном из магазинов собственник фабрики увидел шикарную мебель высокого качества. Бизнесмен заинтересовался, и купил несколько диванов для себя, чтобы досконально изучить новое производство и впоследствии внедрить его на своем предприятии. Идея заключалась в том, чтобы у каждого уфимца была возможность покупать стильные и качественные предметы мебели местного производства, а не переплачивать за аналогичные зарубежные товары.



В то время штат сотрудников не превышал 10 человек, сейчас на производстве трудится около 350 сотрудников. Действующий начальник швейного цеха Оксана Мокшина начинала свою карьеру с должности швеи.

