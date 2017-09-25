 
Как путешествие по Италии вдохновило уфимцев на создание крупного мебельного бизнеса
Фабрика мебели «Панда» работает в столице Башкирии уже 20 лет. За это время предприятию удалось существенно увеличить объемы бизнеса и открыть новые точки продаж в других регионах страны. Теперь купить диваны и кресла от «Панды» можно также в Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Челябинске, Тюмени и даже в Москве.Агентство «Башинформ» совместно с Уральским банком реконструкции и развития в специальном проекте расскажет, как уфимцам удалось не только организовать собственное производство, но и сделать так, чтобы оно приносило хорошую прибыль.
От мечты – к делу

Идея создания бизнеса, как это обычно бывает, возникла совершенно случайно. Во время заграничного путешествия, в одном из магазинов собственник фабрики увидел шикарную мебель высокого качества. Бизнесмен заинтересовался, и купил несколько диванов для себя, чтобы досконально изучить новое производство и впоследствии внедрить его на своем предприятии. Идея заключалась в том, чтобы у каждого уфимца была возможность покупать стильные и качественные предметы мебели местного производства, а не переплачивать за аналогичные зарубежные товары.

В то время штат сотрудников не превышал 10 человек, сейчас на производстве трудится около 350 сотрудников. Действующий начальник швейного цеха Оксана Мокшина начинала свою карьеру с должности швеи.
«Все создавалось с малого: сначала было лишь две швеи и пять обстерельщиков. Мы с напарницей работали посменно, и за один рабочий день нам удавалось обшить от двух до пяти диванов. Но со временем производство разрасталось. Потом наши новые магазины начали появляться и в других городах. Сегодня за день мы выпускаем около 90 предметов мягкой мебели. К новому году и другим праздникам наша производительность увеличивается до 250 диванов в сутки»,рассказала Оксана Мокшина.
Расширить бизнес и выйти на федеральный уровень организация решила в начале 2000-х. Побывав на международной мебельной выставке, стало понятно, что выпускаемая продукция завоевала внимание и симпатию многих людей. А благодаря большому интересу со стороны покупателей и дилеров появилась идея создать представительства в разных городах России.
Важно вовремя понять потребность клиента
Не только открытие новых магазинов помогло увеличить выручку. Большое значение в этом сыграло и то, что руководитель вовремя понял потребности своих клиентов и сделал все, чтобы незамедлительно решить этот вопрос.

По словам коммерческого директора фабрики «Панда» Лилии Андреевой, еще 8-10 лет назад все продажи проходили только за наличный расчет, и у компании даже не возникало потребности устанавливать POS-терминалы.
«Сейчас почти 80% наших покупателей пользуются банковскими картами, и мы видим, что клиенты стали очень требовательно относятся к сервису. Если ты не можешь предоставить своим покупателям возможность оплачивать покупки по карте, они просто уйдут. Боюсь представить, сколько мы могли бы потерять, если бы не установили эквайринг», – рассказывает коммерческий директор Лилия Андреева.
Сейчас в магазинах фабрики установлено 40 POS-терминалов. Все операции по приему безналичных платежей обслуживает Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). Лилия Андреева пояснила, что выбрала УБРиР, потому что у банка качественное оборудование, отличная техподдержка и выгодные тарифы. Кстати, до 31 октября в УБРиР действует акция «Эквайринг – Сбрось лишнее!». Подключив эквайринг по акции, предприниматель получит:
Терминал от банка – 0 рублей.

Комиссии по картам УБРиР — 1%, по картам других банков — 1,6%.

Нет покупок по терминалам — комиссия 0 рублей.

Личный кабинет эквайринга в интернет-банке Light. Он позволяет анализировать обороты по каждому терминалу, получать выписки по операциям, отслеживать суммы комиссий и возвратов, проводить сверку и контролировать поступления эквайринговой выручки на счет.

Возможность кредитования счета до 1 млн рублей на специальных условиях.

Круглосуточная служба поддержки 8 800 700 59 59.
При подключении эквайринга предпринимателю бесплатно откроют счет и подключат тариф «Экспресс» с выгодными условиями:

0 рублей – открытие счета.

0 рублей – 30 межбанковских платежей партнерам в электронном виде.

0 рублей – внутрибанковские платежи в электронном виде.

0 рублей – интернет-банк Light для работы на компьютере и телефоне.

0 рублей – выпуск универсальной карты для внесения наличных на счет и оплаты бизнес-покупок со счета компании.

2000 рублей – ведение счета в месяц.