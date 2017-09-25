Как жителям Башкирии получить 300 тысяч за рождение первого ребенка
Жители Башкирии имеют право получить 300 тысяч рублей за рождение первого ребенка. Глава республики Рустэм Хамитов анонсировал эту меру, чтобы повысить рождаемость в регионе. На помощь молодым родителям из бюджета республики выделили миллиард рублей.
Кому положена выплата
Подать документы на детей, рожденных в 2017 году можно в течение года, за рожденных в 2018 году – в течение полугода. Использовать полученный сертификат можно на протяжении девяти месяцев.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!
Как и на что можно потратить деньги
Никаких памперсов и кубиков, потратить деньги можно только на покупку квартиры или дома.
А можно объединить выплату с федеральным «материнским капиталом»?
Да, можно.
Какие документы куда нести
Обращаться нужно в Госкомитет по строительству и архитектуре (Уфа, Советская, 18) или в любой МФЦ «Мои документы». С собой необходимо принести:
Помимо копий вас могут попросить показать подлинники документов. Возьмите их с собой.
ВАЖНО!
Комиссия будет проверять ваши документы в течение месяца. Если вы все сделали правильно, деньги придут на банковский счет продавца или застройщика, продавца строительных материалов или же на счет семьи, указанный в кредитном договоре.