- Проблем с поступлением практически не было, у меня и здесь были неплохие баллы по результатам ЕГЭ. Из-за постоянных отрывов от учебы приходилось заниматься самостоятельно, учить по ночам. Что касается английского языка, пару месяцев занимался с репетитором, помогли хорошая школьная база плюс разговорная практика, - делится Ильгиз.



В СМИ Ильгиза Валиева часто сравнивают с легендарным Рафаэлем Надалем, у уфимца это вызывает только улыбку.



- Так говорят, потому что оба играем левой рукой, на самом деле мы очень разные, - скромно говорит молодой спортсмен.



Сегодня воспитанник башкирского тенниса выступает на престижных мировых турнирах. После августовского чемпионата Приволжского федерального округа по теннису, где Ильгиз одержал победу в личном первенстве среди мужчин, он взял короткую паузу на отдых. Каникулы спортсмен проводит в Уфе в кругу семьи.



- Я люблю Уфу, мне здесь хорошо, здесь мои родители, мои друзья. Не исключаю, что после учебы в США вернусь в Уфу. Хочу продолжить карьеру в профессиональном спорте, - говорит он.



В теннис Ильгиз пришел случайно, по совету друга семьи, который подарил ему первую ракетку.



- Впервые я вышел на корт в пять лет, но мне это быстро надоело. В шесть лет я уже сам захотел заниматься, мне нравилось бегать с ребятами, ловить мяч, так и остался. В детстве у меня не получалось показать результат, много проигрывал. Тогда я уже подумывал бросить спорт, но посоветовавшись с тренером, решил взять тайм-аут и два месяца не притрагивался к ракетке. Помогло! - признается Ильгиз.

