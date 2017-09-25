 





Как найти себя в двадцать лет
Пять историй от молодых жителей Башкирии
Анастасия Конобеева
Работы Анастасии Конобеевой никогда не увидят те, для кого она старается. Студентка худграфа Башкирского педуниверситета с группой добровольцев делает макеты известных архитектурных сооружений Уфы и организовывает по ним реальные экскурсии для незрячих людей и особенных детей — с синдромом Дауна. За короткое время они собрали из картона и дерева макеты Гостиного двора, Башдрамтеатра, Уфа-Арены и других архитектурных сооружений города.
- На основе наших макетов мы показываем, как выглядит здание снаружи, какой оно формы. Трудно описать состояние, которое испытывают слепые от рождения дети, когда в их сознании вырисовывается картинка того или иного здания, - говорит Анастасия.

Этим летом второкурсница впервые приняла участие в молодежном образовательном форуме «iВолга» в Самарской области и сразу же стала лауреатом. Ее проект краеведческой мастерской «Вместе» члены жюри назвали одним из самых ярких и выделили грант 200 тысяч рублей.

У студентов была мечта — освоить в миниатюре другие города республики, но для этого нужны немалые деньги.
- Я верила, что нас обязательно поддержат на форуме. Даже взяла нарядное платье, с тем, чтобы выйти в нем на сцену за наградой. Так и случилось. Нам удалось настолько точно и эмоционально рассказать о своем проекте, что члены комиссии не смогли сдержать слез, наша идея тронула их сердца, - говорит, Анастасия.
Деньги команда потратит на расширение экспозиции. Уже с нового учебного года на выделенный грант команда приступит к макетированию архитектурных зданий Стерлитамака, Ишимбая, Белорецка и Белебея.

- К сожалению, есть люди, которым непонятна наша цель. В некоторых учреждениях нам не дают чертежи зданий, подозревая нас в корыстных намерениях. Приходится выкручиваться, бывает, что фотографируем планы эвакуации с парковки и работаем по ним, - рассказывает о трудностях волонтерской работы Анастасия.
Говоря о себе, студентка признается, что часто знакомые у нее спрашивают: «В каком месте у тебя пропеллер?».

- На самом деле, сколько себя помню, всегда была такой. Участвовала во всех школьных мероприятиях, была отличницей в учебе. Я не представляю себя типичным офисным работником, как этого хотели мои родители. Для меня моя жизнь, учеба и работа – это постоянное созидание, поиск чего-то лучшего. Сейчас помимо учебы в университете и волонтерской деятельности, я работаю администратором в детском развлекательном центре, занимаюсь репетиторством. Кроме того, наша команда волонтеров активно сотрудничает с Клубом собак–поводырей для незрячих «Актырнак», со Специализированной библиотекой для слепых, с Башкирским художественным музеем имени М.В. Нестерова. У них есть программа «Доступная среда» и для них мы делаем тактильные иллюстрации музейных экспонатов. Очень хотелось бы наладить сотрудничество с нашими театрами, чтобы и они стали хоть немного, но доступнее для незрячих», - поделилась девушка.

Ильгиз Валиев
Уфимец Ильгиз Валиев в 18 лет вошел в мировой ТОП-50 лучших теннисистов среди юниоров.

В прошлом году после успешного окончания школы в Уфе Ильгиз стал студентом Техасского технологического университета в США. За океаном наш соотечественник изучает финансовую деятельность, а также активно тренируется. Поступить в престижный вуз ему удалось благодаря хорошим спортивным результатам.
- Проблем с поступлением практически не было, у меня и здесь были неплохие баллы по результатам ЕГЭ. Из-за постоянных отрывов от учебы приходилось заниматься самостоятельно, учить по ночам. Что касается английского языка, пару месяцев занимался с репетитором, помогли хорошая школьная база плюс разговорная практика, - делится Ильгиз.

В СМИ Ильгиза Валиева часто сравнивают с легендарным Рафаэлем Надалем, у уфимца это вызывает только улыбку.

- Так говорят, потому что оба играем левой рукой, на самом деле мы очень разные, - скромно говорит молодой спортсмен.

Сегодня воспитанник башкирского тенниса выступает на престижных мировых турнирах. После августовского чемпионата Приволжского федерального округа по теннису, где Ильгиз одержал победу в личном первенстве среди мужчин, он взял короткую паузу на отдых. Каникулы спортсмен проводит в Уфе в кругу семьи.

- Я люблю Уфу, мне здесь хорошо, здесь мои родители, мои друзья. Не исключаю, что после учебы в США вернусь в Уфу. Хочу продолжить карьеру в профессиональном спорте, - говорит он.

В теннис Ильгиз пришел случайно, по совету друга семьи, который подарил ему первую ракетку.

- Впервые я вышел на корт в пять лет, но мне это быстро надоело. В шесть лет я уже сам захотел заниматься, мне нравилось бегать с ребятами, ловить мяч, так и остался. В детстве у меня не получалось показать результат, много проигрывал. Тогда я уже подумывал бросить спорт, но посоветовавшись с тренером, решил взять тайм-аут и два месяца не притрагивался к ракетке. Помогло! - признается Ильгиз.
На каникулах Ильгиз продолжает тренироваться в родной спортивной школе в парке им. Ивана Якутова и проводит мастер-классы.

- На протяжении многих лет уфимская школа тенниса считается одной из лучших в России. В принципе, таких работающих государственных школ осталось немного. Наша же школа всегда выдавала хороших теннисистов, которые выступали и выступают на высоком международном уровне. А за хорошие результаты спортсмены ежемесячно получают стипендию от Министерства молодежной политики и спорта республики, - отзывается о своей школе спортсмен.
Иван Кожемякин
Следующий герой нашей подборки – магистр Уфимского нефтяного технического университета Иван Кожемякин. Год назад 21-летний парень из Кумертау запустил в Уфе собственное производство модной молодежной одежды под брендом «НОМЕ» (от англ. – дом).
- Все начиналось с футболок с логотипом университета, по мере того как спрос на товар увеличивался, расширился и ассортимент, появились худи, снепбэки, аксессуары. Затем зародилась идея о собственном бренде одежды с позитивным контекстом. Сначала выбрали национальную тематику, с изображением татаро-башкирских стереотипов, типа чак-чак, кумыс. Но в итоге остановились на принте с изображением карты Башкирии, - рассказывает Иван.

По словам создателя бренда, проект нацелен на воспитание чувств патриотизма и любви к родине, при этом приобщая молодежь к моде. Производство расположено в Уфе. Всю линейку товаров, в том числе и детскую, шьют в одном из уфимских ателье, ткани заказывают по интернету.

- Мы шли к собственному производству больше года. Признаюсь, когда я начинал меня интересовала только коммерческая часть проекта. И на вопрос: «Что продаешь?», ответ был: «Одежду». Со временем же я начал уделять больше времени на создание одежды: подбираю более качественные материалы, экспериментирую с цветами, придумываю что-то новое. Растет себестоимость, растет цена, но она обоснована и соответствует качеству. И теперь на вопрос: «Что продаешь?», я отвечаю – оригинальную идею, качество пошива и нанесения, а также большой ассортимент, чтобы каждый мог выбрать то, что ему по душе, - делится он своим подходом к бизнес-проекту.

В будущем начинающий бизнесмен намерен создать торговые точки в каждом регионе страны, расширить ассортимент и придумать что-то новое, возможно, отойти от принта Home, а также войти в крупные интернет-магазины.
Эльвира Ярмухаметова
Эльвира Ярмухаметова – будущая звезда сериалов и телевидения, а пока студентка II курса Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. В прошлом году девушке удалось пройти конкурсный отбор, организованный Министерством культуры республики, и стать студенткой специального башкирского курса престижного вуза.
- Для выступления перед комиссией подготовила стих Рами Гарипова «Туған тел» («Родной язык») и басню Мажита Гафури «Һарыҡты кем ашаған?» («Кто съел овцу?»). Все три дня во время отбора сильно волновалась, а когда узнала, что поступила, почувствовала нереальное счастье, - вспоминает об этом Эльвира.

В Башкирии Эльвира известна благодаря проекту «Дәртлеләр», куда пришла по предложению друга Загира Кужиахметова. Группа молодых и инициативных студентов занималась съемками коротких и смешных видеороликов на башкирском языке. Зрители полюбили и поддержали проект. Авторов начали приглашать в эфиры на телеканале «БСТ».

- Возможно, участие в этом проекте и стало трамплином для моего дальнейшего становления как актрисы. Я стала увереннее в себе, получила определенный опыт. При этом о сцене я мечтала с самого детства. Будучи еще маленьким ребенком я с удовольствием смотрела спектакли Сибайской театральной труппы и пыталась подражать актерам, - рассказывает она.
Сейчас девушка помимо учебы в театральной школе продолжает увлекаться съемками видео на башкирском языке.

- Учеба в театральном училище в Москве сильно изменила мое мировоззрение и отношение ко многим вещи. Родилось много идей, связанных с профессией, которые хотелось бы воплотить именно у нас в Башкирии. Москва большой и красивый город, но Уфа - родина. Как говориться, везде хорошо, а дома лучше, - признается студентка.
Алмаз Гатауллин
Алмаз Гатауллин – один из самых активных молодежных лидеров Башкортостана. На его счету множество мероприятий по возрождению массового уличного спорта, таких как Евраазийской Workout фестиваль, где установили рекорд России по массовому отжиманию.

Вместе с тем, мало кто знает, что Алмаз еще и ученый. Несколько лет под руководством профессора УНЦ РАН Алексея Николенко он занимается испытаниями и продвижением иммуностимулирующего препарата для пчел «Хитомилан», а также поддерживает семейную пасеку в Альшеевском районе.

- Наверное, это генетика, - говорит он о своем увлечении пчелами. – В этом году исполняется 90-лет как в нашем роду по отцовской линии обзавелись пчелами. Мой прадед Абдель Фазылов начал заниматься пчеловодством в 1928 году. Он передал свой опыт и умения снохе, а та детям и внукам. Я с детства рос в этой атмосфере и всегда испытывал живой интерес к этому ремеслу.

По словам Алмаза, именно живой интерес и привел его в аспирантуру, а затем и в Лабораторию биохимии адаптивности насекомых при Уфимском научном центре РАН.

- Свои первые испытания «Хитомилана» мы проводили на своей пасеке на крыше Академии наук и получили эффект, который сами не ожидали. Применение препарата показало позитивное влияние на всю колонию, пчелы стали активнее развиваться, чаще вылетать из улья, лучше переживать зимовку, - рассказывает аспирант о новой разработке башкирских ученых. - Сейчас этот препарат уже действующий, он испытан и на моей личной пасеке, а также у пчеловодов России и зарубежья. Кроме того, мы восстановили связи с пчеловодами Польши, Украины, Венгрии и отправили им несколько партий препарата.
-В настоящее время «Хитомилан» нельзя встретить на прилавках магазинов. Для начала массового производства нужны разрешительные документы, которые требуют больших затрат.

-Есть идея представить разработки нашей лаборатории на предстоящем в 2021 году Всемирном конгрессе пчеловодов «Апимондия», который будет проходить у нас в Уфе, - делится планами на будущее Алмаз. - А пока мы создали в социальных сетях свою группу «Честная пчела». Я выбрал эту группу как площадку для трансляции всей деятельности нашей лаборатории, которая, по сути, единственная в России занимается исследованием жизнедеятельности пчел. Сейчас в нашем сообществе уже около четырех тысяч подписчиков из более чем 10 стран мира. Со многими из них мы взаимодействуем напрямую, организуем прямые эфиры.
Текст: Альфия Аглиуллина


Вёрстка: Юрий Дегтерёв
Фото и видео из архива Анастасии Конобеевой, Ильгиза Валиева, Ивана Кожемякина, Эльвиры Ярмухаметовой, Алмаза Гатауллина, ГТРК Башкортостан.