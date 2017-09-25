- Все начиналось с футболок с логотипом университета, по мере того как спрос на товар увеличивался, расширился и ассортимент, появились худи, снепбэки, аксессуары. Затем зародилась идея о собственном бренде одежды с позитивным контекстом. Сначала выбрали национальную тематику, с изображением татаро-башкирских стереотипов, типа чак-чак, кумыс. Но в итоге остановились на принте с изображением карты Башкирии, - рассказывает Иван.
По словам создателя бренда, проект нацелен на воспитание чувств патриотизма и любви к родине, при этом приобщая молодежь к моде. Производство расположено в Уфе. Всю линейку товаров, в том числе и детскую, шьют в одном из уфимских ателье, ткани заказывают по интернету.
- Мы шли к собственному производству больше года. Признаюсь, когда я начинал меня интересовала только коммерческая часть проекта. И на вопрос: «Что продаешь?», ответ был: «Одежду». Со временем же я начал уделять больше времени на создание одежды: подбираю более качественные материалы, экспериментирую с цветами, придумываю что-то новое. Растет себестоимость, растет цена, но она обоснована и соответствует качеству. И теперь на вопрос: «Что продаешь?», я отвечаю – оригинальную идею, качество пошива и нанесения, а также большой ассортимент, чтобы каждый мог выбрать то, что ему по душе, - делится он своим подходом к бизнес-проекту.