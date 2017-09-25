Всего на выборах-2018 зарегистрировались 736 кандидатов – представители шести политических партий. Партии выставили кандидатов по общефедеральному списку и по избирательным округам.
С информацией о них все чуть сложнее. Полный список кандидатов доступен на сайте Избиркома по этой ссылке
. Это pdf-версия специального выпуска газеты «Республика Башкортостан». Кандидаты в нем сгруппированы по схеме: Партия-Округ.
Порядок партий такой: ЛДПР, «Справедливая Россия», «Зеленые», КПРФ, «Единая Россия», «Патриоты России». То есть вначале кандидаты ЛДПР по всем округам (где партия их выдвинула), потом «Эсэры», ну и так далее.