 
Как жителям Башкирии найти своих кандидатов в депутаты Госсобрания. Пошаговая инструкция
9 сентября жители Башкирии пойдут выбирать новый состав депутатов Госсобрания. Как уже рассказывал «Башинформ», всего предстоит избрать 110 человек – половину по партийным спискам, половину по одномандатным округам. На практике это выглядит так: все пришедшие на избирательный участок получат по два бюллетеня – в одном будут указаны партии, а в другом – фамилии кандидатов.

Как узнать заранее, кто твои кандидаты? К сожалению, единого сервиса, где можно было бы ввести свой адрес и получить полный список кандидатов, в республике пока нет. Поэтому если вам некогда сходить заранее на участок, чтобы почитать информацию на стенде, пользуйтесь нашей простой инструкцией.
Шаг 1:
Узнаем свой округ
На сайте «Открытая республика» (вот по этой ссылке) находим свой дом, кликаем на него, система покажет, какой у вас избирательный округ. Всего их 55.
Шаг 2:
Узнаем все о депутатах-одномандатниках
На 55 портфелей одномандатников на предстоящих выборах претендуют 289 человек, это представители десяти партий и шесть самовыдвиженцев. Чтобы узнать, кто баллотируется по вашему округу, чем этот человек занимается, какие у него доходы и имущество, заходите по этой ссылке на сайте Избиркома республики и найдите свой округ. Там даже есть фото кандидатов.
Шаг 3:
Узнаем все о кандидатах в партийных списках
Всего на выборах-2018 зарегистрировались 736 кандидатов – представители шести политических партий. Партии выставили кандидатов по общефедеральному списку и по избирательным округам.

С информацией о них все чуть сложнее. Полный список кандидатов доступен на сайте Избиркома по этой ссылке. Это pdf-версия специального выпуска газеты «Республика Башкортостан». Кандидаты в нем сгруппированы по схеме: Партия-Округ.

Порядок партий такой: ЛДПР, «Справедливая Россия», «Зеленые», КПРФ, «Единая Россия», «Патриоты России». То есть вначале кандидаты ЛДПР по всем округам (где партия их выдвинула), потом «Эсэры», ну и так далее.
Подготовил Станислав Шахов.