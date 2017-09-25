Году волонтера в России посвящается: закулисье ЧМ-2018 от студентки из Уфы
2018 год в России объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца. Искренне помогают и участвуют в событиях регионального, федерального и мирового масштабов и стар, и млад. Недавно отгремевший в России чемпионат мира по футболу - 2018, наверное, никого не оставил равнодушным. Но мундиаль это не только игроки, тренеры, стадионы, главы государств. Это и волонтеры, которые приехали в 11 городов страны, чтобы от чистой души помочь! Корреспондент агентства «Башинформ» на протяжении месяца общалась и дословно записывала за волонтером из Уфы Динарой Галимуллиной. Мы предлагаем вам снова окунуться в атмосферу ФИФА.
Всем привет! Меня зовут Динара Галимуллина, мне 20 лет, и я волонтер. Да, я горжусь этим званием и, наверное, будучи старенькой бабушкой с горящими, даже вдохновленными глазами, расскажу внукам и правнукам о своем увлечении молодости и особенно как работала на чемпионате мира по футболу в России.
Сегодня я студентка четвертого курса лечебного факультета Башкирского государственного медицинского университета. Занимаюсь фитнесом, поэтому и люблю «волонтёрить» именно на спортивных мероприятиях: была добровольцем на «Кубке конфедераций – 2017» и на «Неделе звезд хоккея – 2017» в Уфе.
Когда появилась возможность поехать на чемпионат мира – 2018, не раздумывала, ведь это шанс попрактиковать свой английский язык, проявить личностные качества и быть полезной в реализации такого большого мероприятия.
Чтобы все успеть, я заранее договорилась с преподавателями вуза, чтобы они досрочно приняли у меня экзамены и перевели на четвертый курс. Получилось! Сессия закрыта на «отлично» и практика пройдена. Теперь отправляюсь в путешествие по российскому мундиалю. Моя остановка Москва, стадион «Лужники».
Матч открытия и фото с Гарольдом
Каждое утро начинается с зарядки под гимн волонтеров. Это чтобы быть в тонусе и настрой на весь день был особенный.
Всем волонтерам заранее выдали безлимитные карты для проезда на любом транспорте Москвы, кроме такси и каршеринга, естественно. А еще у каждого из нас на смартфоне установлено специальное мобильное приложение, через которое мы получаем инструкции и задания. Одно из первых - приехать в аккредитационный центр, получить беджи и форму.
Приложение случайным образом распределяет обязанности волонтеров на площадке, и ты никогда не знаешь заранее, какая зона достанется тебе завтра. Если говорить обобщенно, то я относилась к сервису работы со зрителями.
14 июня – матч открытия. Этот день ждала не только Россия, но и мир. По дороге на стадион «Лужники» с подружкой встретили Андраша Арато, известного в интернете как «Гарольд, скрывающий боль». Он оставил у себя в Венгрии все дела и приехал в Россию, чтобы посмотреть лучший в мире футбол.
Матч открытия – круто! 5:0!!! Наша сборная тут же поднялась в глазах многих футбольных фанатов. Русские болельщики уходили с «Лужников» с криками: «Мы чемпионы!» Немного устала, но больше из-за эмоций, чем из-за беготни.
Устала – не устала, но перед сном обязательная процедура – разговор с мамой. Мол у нас все в порядке: кушаю хорошо (в день матча два раза питаемся на стадионе), в остальные дни самостоятельно - благо деньги подкопила со своей повышенной стипендии отличницы.
Акинфеев самый лучший! Хей, хей!
Теперь у меня есть фотка с одним из самых знаменитых болельщиков чемпионата. Бразильцем Томером Савойя. Он стал знаменитым после того, как эмоционально высказался о стране-хозяйке мундиаля: «Россия афигенна, братан». В социальных сетях вовсю делают из его портрета мемы.
Матч Дания – Франция. Меня снова определили в сервис для зрителей. Приключения начались с первых минут встречи. Я увидела, что у одного из датских болельщиков начался приступ бронхиальной астмы. Пришлось действовать оперативно. Вызвали медиков. Я выступала в роли переводчика и ассистента врачей. Еще мне нужно было переводить для полицейского из Дании: успешно ли проходит спасение и не нужна ли госпитализация.
В итоге пациента мы отправили в медицинский центр стадиона. Я вместе с ним. Благо все закончилось хорошо. Этот датчанин раз сто мне сказал «Спасибо!». А отправившись досматривать матч, добавил: «Если что, я сразу же обращусь к тебе».
После поражения от сборной России плачущие испанцы заполонили улицы Москвы. Пришлось некоторых успокоить, а потом и развеселить. В этот раз я работала с маломобильной группой болельщиков. Их на чемпионат приехало тысячи, в основном иностранцы от 40 до 50 лет. Всегда радуюсь за таких активных людей.
Но как ревели «Лужники». Это непередаваемо. Китайцы, бразильцы, неугомонные мексиканцы – все болели за хозяйку чемпионата. А как мы весело ехали домой! Наши иностранные друзья затянули «Катюшу»: на улице, в метро…они везде поют и танцуют.
Россияне, как всегда, отличились. Они надели на головы шапки-«березки» и так шли до дома с кричалкой: «Акинфеев самый лучший! Хей, хей!».
Хорваты переводили песни, а Джанни Инфантино сказал «Спасибо!»
Полуфинальный матч Хорватия - Англия. Я снова помогала маломобильным болельщикам. Пару раз пришлось вызывать гольф-кар, чтобы помочь им добраться до места. Все было спокойно, но, когда хорваты окончательно узнали, что вышли в финал мундиаля, это было «что-то с чем-то». Они отмечали до самого утра: слушала их радость даже под окнами моего отеля.
На стадионе компания хорватов «наняла» меня в качестве переводчика. Выглядело это так: они пели хорватские песни, переводили их сами на английский, а я говорила им, как это будет по-русски. Получилось коряво, но весело.
Чемпионат еще не закончился, а я уже думаю - поехать ли мне в качестве добровольца на ЧМ-2022? Очень хочется снова оказаться в гуще мировых событий.
А вот и финал. Когда раздался финальный свисток, хорватские болельщики на трибунах прямо разревелись, а французы очень спокойно отреагировали на чемпионство. Мне тут же вспомнились бразильцы и мексиканцы. Мне кажется, они бы разнесли все «Лужники».
После игры нас тоже поздравили. Сначала президент ФИФА Джанни Инфантино зашел и поблагодарил, сказав, что без волонтеров этот праздник футбола был бы невозможен. Никогда и нигде такого не было. А уже потом выбежали действующие чемпионы, взяли микрофон и кричали нам «Спасибо!» и что в России прошел самый лучший чемпионат мира.
Сейчас собираю вещи в отеле в свой новый памятный чемоданчик, подаренный ФИФА. Правда, я не в Уфу, а в Симферополь. Спонтанно купила билеты в период волонтерства. Но это уже будет совсем другая история.
СПравка
Всего на чемпионате мира – 2018 в России трудились более 17 тысяч волонтеров. Из Башкирии помогать болельщикам футбола и не только поехали 90 человек. Они были представлены во всех городах, где проводили матчи первенства мира, но самая большая делегация отправилась в Москву.