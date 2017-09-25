Полуфинальный матч Хорватия - Англия. Я снова помогала маломобильным болельщикам. Пару раз пришлось вызывать гольф-кар, чтобы помочь им добраться до места. Все было спокойно, но, когда хорваты окончательно узнали, что вышли в финал мундиаля, это было «что-то с чем-то». Они отмечали до самого утра: слушала их радость даже под окнами моего отеля.



На стадионе компания хорватов «наняла» меня в качестве переводчика. Выглядело это так: они пели хорватские песни, переводили их сами на английский, а я говорила им, как это будет по-русски. Получилось коряво, но весело.



Чемпионат еще не закончился, а я уже думаю - поехать ли мне в качестве добровольца на ЧМ-2022? Очень хочется снова оказаться в гуще мировых событий.



А вот и финал. Когда раздался финальный свисток, хорватские болельщики на трибунах прямо разревелись, а французы очень спокойно отреагировали на чемпионство. Мне тут же вспомнились бразильцы и мексиканцы. Мне кажется, они бы разнесли все «Лужники».



После игры нас тоже поздравили. Сначала президент ФИФА Джанни Инфантино зашел и поблагодарил, сказав, что без волонтеров этот праздник футбола был бы невозможен. Никогда и нигде такого не было. А уже потом выбежали действующие чемпионы, взяли микрофон и кричали нам «Спасибо!» и что в России прошел самый лучший чемпионат мира.



Сейчас собираю вещи в отеле в свой новый памятный чемоданчик, подаренный ФИФА. Правда, я не в Уфу, а в Симферополь. Спонтанно купила билеты в период волонтерства. Но это уже будет совсем другая история.



