Абитуриентам Башкирии: почему лучше получать образование в вузах республики
26 июля – последний день приема документов в высшие учебные заведения страны. Ни для кого не секрет, что многие абитуриенты, особенно высокобалльники, стремятся поступить в московские или питерские университеты. Их решения и стремления вполне объяснимы: большинство вузов двух столиц входят в международные рейтинги лучших образовательных организаций.
Но все ли так хорошо, как это кажется на первый взгляд? Агентство «Башинформ» проанализировало ситуацию и выяснило, почему образование лучше получать в вузах республики.
1.Дорога
Уфа, а именно здесь находятся головные вузы республики, большой, но в то же время очень компактный город, где максимум за час можно добраться из центра города в любую точку башкирской столицы. Да, исключения бывают во время снегопадов или проливных дождей, но это случается не так часто.
О проблемах передвижения по Москве знают все. Чтобы не опоздать на работу, учебу, встречу, нужно выйти из дома минимум за два часа, то есть, если лекции у вас начинаются в 9 утра, в 7.00 вы уже должны хлопнуть входной дверью, потому что никто не знает, сколько вы простоите в пробке. Да и в метро с утра очень большая плотность. Кроме этого, нередко приходится пересаживаться с метро на наземный транспорт, чтобы, наконец, попасть в пункт назначения.
И не во всех случаях общежития находятся в шаговой доступности от вуза. К примеру, студенческий кампус Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» находится в подмосковном Одинцово. На дорогу студенты тратят минимум два часа. Многие, прожив там один семестр, потом ищут двух-трех иногородних сокурсников, чтобы вместе снимать квартиру поближе к альма-матер. Это если семейный бюджет позволяет.
2.Жилье
Где жить – это важно для каждого, кто переезжает в мегаполис. В Уфе общежития расположены недалеко от вуза. Например, от общежитий УГАТУ, которые находятся в центре города, добраться до вуза можно максимум за 30 минут на общественном транспорте. В хорошую погоду студенты предпочитают и вовсе ходить пешком. Если же вы хотите снять хорошую квартиру, можно найти варианты от 12 тысяч.
Ситуация с вузовскими общежитиями в Москве и Санкт-Петербурге обстоит не так хорошо. Так как приезжих студентов много, мест в общежитии часто не хватает и единственным выходом остается – съем жилья. Если в Северной столице можно найти однокомнатную квартиру от 20 тысяч рублей, в Москве за такие деньги можно снять только комнату в квартире. Если же вы мечтаете об отдельной жилплощади (речь идет об однокомнатной квартире), придется выложить от 30 тысяч рублей и выше.
3. Повышенные стипендии для высокобалльников
То, что проблема оттока лучших абитуриентов республики существует, признают все вузы. Для ее решения руководство высших учебных заведений Башкирии принимает конкретные меры. К примеру, высокобалльники в течение всего учебного года могут рассчитывать на повышенные стипендии. Их размер в разных вузах колеблется от 10 до 25 тысяч рублей.
4.Трудоустройство
По данным мониторинга Министерства образования и науки РФ, 80% выпускников вузов Башкирии по окончанию вуза находит работу. Причем больше возможностей трудоустроиться именно у тех, кто получил высшее образование в Башкортостане. Дело в том, что во всех вузах региона подготовка студентов к трудоустройству проходит в тесном взаимодействии с главными «потребителями» выпускников вуза: работодателями. Происходит это следующим образом: предприятия заключают соглашение с конкретным вузом и, начиная с первого курса, они отбирают студентов на практику и стажировку. Молодые люди получают практические навыки, знакомятся с производством и имеют возможность трудоустроиться. Многие уже после третьего курса четко ориентированы на конкретные предприятия. К примеру, в адрес нефтяного и авиационного университетов поступает достаточное количество заявок от предприятий для работы на вакантных должностях. Поэтому выпускники этих вузов имеют возможность выбирать лучшие предложения. Впрочем, аналогичная ситуация и в других высших учебных заведениях.
Мнение
Николай Морозкин
Согласно рейтингу Центра исследования рынка, Башкирский государственный университет входит в 20-ку самых востребованных классических университетов России, опередив многие известные российские вузы, в том числе шесть федеральных университетов.
В соответствии с балльно-рейтинговой оценкой, БашГУ входит в Топ-100 лучших учебных заведений страны. Здесь ведется подготовка по 250 образовательным программам бакалавриата и специалитета, а также по 80 программам магистратуры.
БашГУ взаимодействует с 57 иностранными вузами. Башкирский государственный университет разрабатывает с партнерами совместные образовательные программы и осуществляет программы «двойных дипломов» (это годичная или двухгодичная программа академического обмена, позволяющая одновременно с дипломом БашГУ получить диплом престижного зарубежного высшего учебного заведения). Студент обучается два года у нас, а затем на третий и четвёртый год уезжает в другую страну (например, в Китай), параллельно изучая дисциплины БашГУ по индивидуальному графику. Это дает уникальную возможность углубить свои знания иностранных языков и получить международный опыт.
Ректор Башкирского государственного университета
Учебный процесс у студентов старших курсов проходит на базе многопрофильной университетской Клиники и стоматологической поликлиники, которые оснащены современным оборудованием: ангиографом, хирургическим роботом Да-Винчи, узи-аппаратами экспертного класса, эндоскопическим оборудованием для проведения оперативных вмешательств.
Студенты БГМУ могут также осваивать практические навыки на манекенах одного из лучших в России симуляционных центров, расположенного на базе университетской Клиники. Кроме этого у них есть возможность прохождения международных стажировок в университетах и клиниках Германии и Китая.
Научная библиотека БГМУ признана лучшей в России, у студентов есть свободный доступ ко всем источникам мировой науки. При этом, наши студенты могут заниматься наукой не только на кафедрах университета, но и в лаборатории клеточных культур, НИИ онкологии, НИИ курортологии.
Ректор Башкирского государственного медицинского университета
Валентин Павлов
Главное для нас - практико-ориентированное обучение. Мы активно вовлекаем студентов в научные исследования, при поддержке партнеров создаем и оснащаем современные лаборатории.
Упор делается на подготовку специалистов, свободно владеющих цифровыми технологиями. Приведу такой пример: научное сопровождение вузом направления «Точное и умное земледелие» позволило внедрить данную технологию в шести хозяйствах республики, что дает возможность повысить урожайность на «оцифрованных» полях на 25-30%.
Вуз активно развивает международные связи, участвуя в реализации исследовательских проектов и программ совместно с представителями крупнейших европейских компаний. Студенты, аспиранты и преподаватели БГАУ проходят обучение и стажировку, как в российских, так и в зарубежных организациях.
Университет обеспечивает полную социальную поддержку обучающихся. Студенческий кампус включает семь комфортабельных общежитий. Местом обеспечены все иногородние. Кроме этого у вуза есть собственный Дворец молодежи и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Далеко не все федеральные университеты обладают такой инфраструктурой.
Ректор Башкирского государственного аграрного университета
Илдар Габитов
10 причин, почему обучение в вузах Башкортостана престижно, эффективно и перспективно
Раиль Асадуллин
председатель Совета ректоров республики
1. Широкие возможности для самореализации в научной, творческой, спортивной, общественной сфере благодаря высокому уровню материально-технического обеспечения вузов (спортивные, инновационные лабораторные комплексы, учебные симуляторы и т.д.).
2. Комфортные условия для проживания (благоустроенные общежития с вместительными комнатами, тренажерными и читальными залами).
3. Различные виды стипендий и социальных выплат, материальной помощи нуждающимся и имеющим определенные успехи студентам.
4. Материальное поощрение поступивших на обучение абитуриентов-высокобалльников и стобалльников.
5. Поощрение имеющих успехи студентов экскурсионными поездками в г. Санкт-Петербург, Казань, на Черное море, горнолыжные курорты и т.д.
6. Возможность получения двойных дипломов международного уровня, прохождения стажировок за границей.
7. Возможность двухпрофильного обучения, получения второй профессии одновременно с основной.
8. Тесное сотрудничество с зарубежными университетами.
9. Широкое признание на всероссийском и международном уровне.
10. Востребованность выпускников вузов Башкортостана не только в регионе, но и в стране и за ее пределами.
Добавим, если абитуриент не смог поступить на бюджет, обучение на коммерции в вузах республики обойдется ему в два раза дешевле, чем в московских и питерских университетах.
КСТАТИ
В прошлом году в высшие учебные заведения республики поступили 66% абитуриентов. По данным Министерства образования РБ, с каждым годом их число растет: выпускники школ РБ предпочитают получать образование в местных вузах.
СКАЗАНО
Рустэм Хамитов
Глава Башкортостана
«Нам нужно, чтобы талантливые, одарённые, самые способные дети работали здесь, у нас в республике, не уезжали. Понимаем, что этот процесс – отъезд способных ребят на учёбу в другие города – может быть, объективен в известной части. Но нам надо уметь возвращать этих ребят обратно, создавать для них условия, формировать новые рабочие места».