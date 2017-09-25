Практически невероятно, но факт: футбольный клуб «Уфа» за семилетнюю историю прошел все стадии и оказался в Лиге Европы УЕФА. За это время были потери, приобретения, расставания, победы, поражения и эмоциональные моменты, которые останутся в памяти каждого, кто ковал историю башкирского клуба.



Корреспонденты агентства «Башинформ» провели один день с футболистами, тренерами и другими сотрудниками ФК «Уфа» и узнали, что нужно делать каждый день, чтобы вписаться в историю российского и европейского футбола.

