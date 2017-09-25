 
Рецепт успеха от ФК «Уфа»: что нужно делать, чтобы выйти в Лигу Европы
Практически невероятно, но факт: футбольный клуб «Уфа» за семилетнюю историю прошел все стадии и оказался в Лиге Европы УЕФА. За это время были потери, приобретения, расставания, победы, поражения и эмоциональные моменты, которые останутся в памяти каждого, кто ковал историю башкирского клуба.

Корреспонденты агентства «Башинформ» провели один день с футболистами, тренерами и другими сотрудниками ФК «Уфа» и узнали, что нужно делать каждый день, чтобы вписаться в историю российского и европейского футбола.
На тренировку только
с хорошим настроением
Ежедневная тренировка, полная отдача и никаких «разговорчиков в строю». Традиционно перед каждым матчем у «уфимцев» есть около недели, чтобы выстроить картинку предстоящей игры, отработать комбинации, «разобрать» соперника, выйти и сыграть только на победу. Именно так настраивает Сергей Семак своих подопечных.

На тренировку «Уфа» приезжает по отдельности. Раньше всех на стадион «Нефтяник» прибывает главный тренер Сергей Семак и его помощники. А уже после подтягиваются футболисты.
Друзья по работе и по жизни Вячеслав Кротов и Азамат Засеев приехали на машине «долгожителя» башкирского коллектива.
За ними на тренировку подоспела молодежь: защитник молодежной «Уфы» Игорь Дивеев, вратарь Алексей Чернов, нападающий из Казахстана Еркебулан Сейдахмет. Во главе «банды» капитан башкирской команды серьезный Павел Аликин.
«Балканская группировка» уфимского клуба тоже держится вместе. Боян Йокич и Веролюб Салатич.
Грузинский защитник «Уфы» и игрок сборной родной страны Джемал Табидзе на тренировку как на праздник.
Звезда второго отрезка чемпионата России в составе «Уфы» Дмитрий Сысуев не дает интервью журналистам – слишком скромный. Но на камеру позирует охотно.
Еще один колоритный игрок «Уфы» голкипер Гиорги Шелия. В гордом одиночестве приезжает на тренировку, настраивается и, что называется, «пашет» на поле уфимского стадиона под чутким руководством тренера вратарей Юрия Перескокова.
Около входа в административное здание «Нефтяника» футболистов встречает любимый питомец «Уфы» - кошка Облякова. Свое имя «усатая-полосатая» получила после того, как в составе башкирского коллектива появился молодой полузащитник Иван Обляков.
Один из самых позитивных персонажей «Уфы» Ондржей Ванек. Чешский полузащитник налегке с пакетом спешит на тренировку. Вторую половину чемпионата игрок тренировался по индивидуальной программе с тренером-реабилитологом Марией Буровой.
Нигерийский нападающий Сильвестр Игбун почти всегда улыбается. Стоит только взглянуть на его «сторис» в «Инстаграм»: поет, танцует и задает настроение на весь день. Душа ФК «Уфа». Кстати, Слай почти каждый день благодарит Бога за то, что играет в столице Башкирии, и за голы, болельщиков – за поддержку, а команду – за профессионализм.
На поле никаких
«хи-хи» и «ха-ха»
У Сергея Семака на тренировке все серьезно. Сначала небольшая разминка, затем теоретическая часть. Для журналистов игроки «позируют» исключительно 15 минут. Дальше представители СМИ должны удалиться и не раскрывать всех тайн клуба. Что ж, слово наставника – закон! А пока наслаждаемся.
Азамат Засеев в первых рядах выходит на поле уже родного стадиона.
Основной вратарь «Уфы» Александр Беленов во всеоружии: перчатки и серьезный настрой.
Помощники главного тренера уфимского клуба Александр Низелик и Сергей Томаров обсуждают план тренировки. Между прочим, важная часть подготовки к сопернику.
Вратари отдельно, полевые игроки во главе с Вильямом Оливейра. Разминка, пробежка, а дальше отработка основных элементов.
Наставления Сергея Семака. Все во внимании.
…А обед по расписанию
После тренировки футболисты «Уфы» спешат в раздевалку, освежиться, а затем подкрепиться. Женатые игроки чаще всего отправляются домой к любимым женам и детям. А холостые предпочитают обедать в кафе стадиона «Нефтяник».
Чешский полузащитник башкирского коллектива Ондржей Ванек хоть и не помог команде во второй половине чемпионата России сезона 2017/18, но тренировался, что называется, «не халтуря». После общения и занятий с реабилитологом Марией Буровой настроение отличное.
Чтобы все успеть, Дмитрий Сысуев переодевается на ходу.
А в тренерском штабе работа кипит денно и нощно. Обсуждения тактики, выработка стратегии. Сергей Семак и Вильям Оливейра не устают от футбольных разговоров. Тренеры до мозга костей.
Игрок уфимской «молодежки» Игорь Дивеев любит обедать в одиночестве. И, конечно же, с хорошим настроением.
Вратарь «горожан» Гиорги Шелия к выбору рациона относится тщательно. Все только полезное: свекла, витаминный капустный салат, куриный бульон, греча и, конечно же, мясо. Сытный и полезный обед – важная составляющая успешного футболиста.
Заряд на победу
через общение с детьми
Кто ходит в гости…тот поступает как ФК «Уфа». Несколько раз в год игроки приглашают, а чаще всего приезжают в гости к воспитанникам школы-интерната №59 в столице Башкирии. Здесь учатся мальчики и девочки с различными отклонениями. Однако дружба с футболистами делает их счастливее и развитее.
И снова в работе хорошее настроение на пути к подшефному образовательному учреждению. Обляков, Никитин, Засеев и Кротов – те, кто смог выделить пару часов на общение с детьми.
Старожил «Уфы» Азамат Засеев недавно стал папой. Девочки из коррекционной школы пригласили полузащитника сделать для жены и дочери подарок своими руками. У футболиста получилась открытка из картона и цветной бумаги.
Вячеслав Кротов быстрее всех справился с поделкой-цветком. А его коллеги Иван Обляков и Алексей Никитин старательно приклеивали детальки для будущего «домовенка». Свои творения футболисты забрали домой и хранят их как талисманы.
Под занавес встречи с учениками коррекционной школы «уфимцы» сыграли на ложках знаменитую «Калинку». Надо сказать, футболисты произвели фурор. А уже на следующий день выиграли важнейший в истории команды матч и попали в Лигу Европы УЕФА, что им и пожелали ребята и учителя.
Самые яркие моменты ФК «Уфа» в сезоне 2017/18
Официальный канал Футбольного Клуба "Уфа"
Текст: Наталья Овчарук

Фото: Валерий Шахов
Вёрстка: Юрий Дегтерёв