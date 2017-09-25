 
ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ
Как защитить от пожара
себя и своих близких
25 марта в Кемерове произошел страшный пожар, жертвами которого стали 64 человека, большинство из которых дети. Эта трагедия лишний раз заставила всех вспомнить о последствиях, которые может повлечь за собой беспечность при обращении с огнем. Почему ЧП такого чудовищного масштаба вообще стало возможным, сейчас разбираются специалисты. Одно можно сказать наверняка: за любым пожаром стоит человек – его действия или бездействие. Мы подготовили для вас памятку: как уберечь свой дом, почему чаще всего случаются пожары и что может быть опаснее огня.
Электропроводка, печка
и непотушенная сигарета
По данным регионального управления МЧС, только с начала года в республике произошло около 900 пожаров, жертвами которых стали более 70 человек. Еще столько же получили травмы разной степени тяжести.

Главной причиной пожаров стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования – из-за этого произошло почти треть пожаров в республике. На втором месте – неправильная эксплуатация печей отопления, по этой причине случилась еще одна треть пожаров. Почти четверть возгораний – следствие неосторожного обращения с огнем.
7 августа 2017 года. Угузево, Бирский район. Погибли девять человек, пятеро из них – дети.
Это фото сделано за полгода до трагедии – журналисты бирской газеты «Победа» писали о счастливой семье Садретдиновых в феврале 2017 года. Вероника – управделами в сельсовете, ее супруг Рамиль – мастер на все руки, работал на Севере, пара воспитывала троих детей – третьеклассницу Вику, второклассника – Разиля и трехлетнего Арслана. Из тех, кто изображен на этом фото, выжить удалось только самой Веронике и ее свекрови Фатиме Садретдиновой. Страшный пожар, который случился в ночь на 7 августа, унес жизни четверых взрослых и пяти детей – в тот день к Садретдиновым приехали гости из Подмосковья.

В региональном управлении Следственного комитета рассказали: уголовное дело пришлось закрыть – виновный сам погиб в пожаре. Причиной назвали неосторожное обращение с огнем при курении.
31 декабря 2017 года. Уфа, ул. Малая Лесозаводская. Погиб четырехлетний ребенок.
Предварительной причиной пожара, который случился в уфимской Нижегородке за несколько часов до Нового года, называют детскую шалость – четырехлетний малыш в буквальном смысле играл с огнем. Мать ребенка в это время была на работе, отчима дома не было, а бабушка-инвалид уследить за внуком оказалась не в состоянии. Расследование уголовного дела еще не завершено.
У «бытовых» пожаров причины могут быть самыми разнообразными – не только непотушенная сигарета или спички в руках маленького ребенка. Разлитое на кухне растительное масло, полотенца или шторы возле конфорок, включенная плита, оставленная без присмотра, горящие свечи – все это потенциальные источники возгорания
Печное отопление всегда опасно
22 февраля 2018 года. Баймак.
Погибла 14-летняя девочка.
В одном из домов в Баймаке в ночь на 22 февраля перекалилась печка. В доме, где находились трое детей – девочки 14 и 9 лет и шестилетний мальчик, начался пожар. Родителей в это время не было – мама ушла работать в ночь, отец был на вахте. Пожарные вовремя потушили огонь, однако дети успели надышаться дымом. 14-летнюю Айгизу спасти не удалось – девочка скончалась в реанимации.

Девятилетнюю Амину выписали в начале марта. Шестилетний Искандер долгое время оставался в реанимации. Как рассказали в администрации Баймакского района, мальчика отправили в Уфу в детский центр психоневрологии и эпилептологии РДКБ. Сейчас его состояние стабильное, врачи продолжают реабилитацию. С семьей работали психологи, помощь погорельцам оказывали всем миром.
Неправильная эксплуатация печей – вторая по распространенности причина пожаров
в Башкирии.
По словам Фарита Гумерова, председателя Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, нередко ЧП случаются из-за перекаленных печей, а еще - из-за появления трещин в кирпичной кладке, выпадения из топки или зольника горящих углей, когда топящуюся печку оставляют без присмотра. Загореться могут вещи, оставленные на печке, мебель, которая слишком близко расположена к топке, сажа в непрочищенном дымоходе - это малая часть из возможных причин.

К отопительному сезону готовиться нужно заранее. Если в печке нашлись неисправности, ремонтировать ее должен квалифицированный печник. Дымоход от сажи следует очищать не реже одного раза в три месяца. На чердаке все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, нужно побелить.

Топить печку нужно крайне осторожно – не перекаливать, не оставлять без присмотра, не оставлять поблизости легковоспламеняющиеся вещи и ни в коем случае не применять для розжига бензин или другое горючее.
Уважайте электричество
26 марта 2018 года. Куяново,
Краснокамский район. Погибли двое.
Большинство пожаров в республике – почти треть по данным статистики – происходит из-за «неуважения» к электричеству. При тушении пожара в селе Куяново Краснокамского района были обнаружены тела двух молодых мужчин. По предварительной причине, которую озвучили в ГУ МЧС по республике, хозяин дома 1990 года рождения и его гость-одногодка погибли из-за нарушения правил эксплуатации электонагревательных приборов.

И снова, если вдаваться в частности, причин может быть масса: короткое замыкание, перегрузка электросети, искрения, перенапряжения и даже удары молний. Уберечь от последних призвана молниезащита, все работы с «электрикой» должны выполнять квалифицированные специалисты. Как правильно обращаться с электроприборами и как поступить, если он загорится, - в нашей инфографике.
Спасут пожарные извещатели
27 декабря 2017 года. Мелеуз.
Пострадала семья из пяти человек, погибших нет.
В конце прошлого года пожар случился в Мелеузе – загорелась двухкомнатная квартира на пятом этаже. От гибели семью спас автономный пожарный извещатель. По данным пресс-службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, глава семьи среагировал на пожарную тревогу и забежал в комнату, где спали жена и трое детей. Горел натяжной потолок. Мужчина успел разбудить семью и вывести ее на лестницу.

Дымовые пожарные извещатели в соответствии с поручением главы Башкортостана Рустэма Хамитова в домах малоимущих многодетных семей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, устанавливаются с 2016 года. По данным госкомитета РБ по ЧС, за это время установлено более 40 тысяч таких устройств. С 2018 года извещатели бесплатно будут устанавливаться в каждом доме, где появляется ребенок. До конца года планируют установить еще более 50 тысяч извещателей.

Как утверждают специалисты, такие пожарные извещатели стоят недорого (от 200 рублей), поэтому установить его может любой желающий. Как отмечают специалисты, это критически важно: большинство пожаров происходит ночью, даже если пожарные успеют потушить огонь, человек может надышаться во сне угарным газом. Именно это чаще всего становится причиной гибели людей во время пожаров.
Если случилась беда
Если предотвратить пожар не удалось, важно знать, как правильно действовать.

Вот что советует заместитель начальника по противопожарной службе ГБУ «Аварийно-спасательная служба РБ» Динар Салихов.

Первым делом сообщите в службу спасения по телефону «01», с мобильного «112». Тушить огонь самостоятельно можно только в том случае, если возгорание небольшое и вы уверены в своих силах. Используйте подручные средства (воду или плотную ткань), хорошо, если в квартире есть огнетушитель. Но помните: если вы не справились с огнем за несколько секунд, его распространение может привести к большому пожару.

Если существует опасность поражения электрическим током, отключите электроэнергию. Постарайтесь не открывать окна и двери – это уменьшит приток воздуха.

Если в квартире скопилось много дыма и ликвидировать очаг горения своими силами невозможно, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь. Выведите на улицу детей и пожилых. Сообщите о пожаре соседям.

А вот чего делать не нужно:
Выходить через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, а горячий воздух может обжечь легкие).
Спускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок, а также прыгать из окна - начиная с 4-го этажа каждый второй прыжок смертелен.
Нельзя пользоваться лифтом, так как он может выключиться в любой момент, и вы окажетесь в ловушке.
Несколько слов про торговые центры
После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове по поручению Генеральной прокуратуры России по всей стране проходят проверки так называемых мест массового скопления людей. В республике насчитывается около 350 торгово-развлекательных центров, где одновременно могут находиться более 200 человек. Это объекты «значительного риска». Объектов «среднего риска» (от 50 до 200 человек одновременно) в Башкирии более полутора тысяч
В первую очередь проверки касаются количества и работоспособности систем пожаротушения, эвакуационных выходов, в целом действий персонала при возникновении угрозы пожаров. Первые инспекции показали и первые нарушения. Окончательные итоги будут известны ближе к концу апреля. Но что бы ни установили проверяющие, знать элементарные правила поведения при пожаре в таких местах должны все.

И главное правило – не паниковать. Постарайтесь найти план эвакуации или вспомнить, как вы заходили в торговый центр.
Двигаться к выходу нужно с умеренной скоростью, чтобы избежать давки. Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сожмите кулаки, а корпус наклоните немного назад. Не пытайтесь сопротивляться толпе.
Не поднимайтесь на более высокие этажи, не пытайтесь спрятаться в отдаленных помещениях и не идите туда, где большая концентрация дыма. Не пытайтесь разыскивать друзей и знакомых.
Не пользуйтесь лифтом и эскалаторами во время пожара – электричество могут выключить в любой момент.
Защитите органы дыхания от вредных продуктов горения – дышите через мокрую ткань (или хотя бы сухую).
Берегите себя и своих близких.
Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ», пресс-служба главы РБ.