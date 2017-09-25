ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ

В конце прошлого года пожар случился в Мелеузе – загорелась двухкомнатная квартира на пятом этаже. От гибели семью спас автономный пожарный извещатель. По данным пресс-службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, глава семьи среагировал на пожарную тревогу и забежал в комнату, где спали жена и трое детей. Горел натяжной потолок. Мужчина успел разбудить семью и вывести ее на лестницу.
Дымовые пожарные извещатели в соответствии с поручением главы Башкортостана Рустэма Хамитова в домах малоимущих многодетных семей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, устанавливаются с 2016 года. По данным госкомитета РБ по ЧС, за это время установлено более 40 тысяч таких устройств. С 2018 года извещатели бесплатно будут устанавливаться в каждом
доме, где появляется ребенок. До конца года планируют установить еще более 50 тысяч извещателей.
Как утверждают специалисты, такие пожарные извещатели стоят недорого (от 200 рублей), поэтому установить его может любой желающий. Как отмечают специалисты, это критически важно: большинство пожаров происходит ночью, даже если пожарные успеют потушить огонь, человек может надышаться во сне угарным газом. Именно это чаще всего становится причиной гибели людей во время пожаров.