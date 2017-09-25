ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ

Если предотвратить пожар не удалось, важно знать, как правильно действовать.



Вот что советует заместитель начальника по противопожарной службе ГБУ «Аварийно-спасательная служба РБ» Динар Салихов.



Первым делом сообщите в службу спасения по телефону «01», с мобильного «112». Тушить огонь самостоятельно можно только в том случае, если возгорание небольшое и вы уверены в своих силах. Используйте подручные средства (воду или плотную ткань), хорошо, если в квартире есть огнетушитель. Но помните: если вы не справились с огнем за несколько секунд, его распространение может привести к большому пожару.



Если существует опасность поражения электрическим током, отключите электроэнергию. Постарайтесь не открывать окна и двери – это уменьшит приток воздуха.



Если в квартире скопилось много дыма и ликвидировать очаг горения своими силами невозможно, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь. Выведите на улицу детей и пожилых. Сообщите о пожаре соседям.



