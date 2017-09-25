Ольга Панчихина,

председатель Общественной палаты РБ

Общественные советы при министерствах проделали огромную работу. За три года оценкой оказались охвачены практически 100% учреждений образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы. Чтобы определить, насколько качественно оказываются услуги, была разработана специальная анкета. Критериев было несколько. Например, открытость и доступность. Этот критерий включает самые разные показатели: элементарно, официальный сайт учреждения должен быть доступен для слабовидящих клиентов. Переписка, общение с клиентами тоже попадает в критерии открытости. Второе – это комфортность: насколько учреждение доступно для людей с ограниченными возможностями здоровья, укомплектовано ли кадрами, достаточно ли кабинетов и оборудования, оценивается благоустройство территории. Третий критерий – это оперативность оказания услуги: вовремя или приходит социальный работник, насколько долго приходится ждать своей очереди в больнице? Четвертая группа критериев – это доброжелательность, вежливость персонала. Делаем замечания сотрудникам, которые не по-доброму поговорили, не поздоровались. Надо отметить, что вопиющих случаев нарушений выявлено не было. В то же время очень часто встречаются моменты, когда люди предлагают, как можно изменить ту или иную услугу.