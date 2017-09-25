По данным Министерства здравоохранения Башкирии, в 2017 году независимая оценка качества оказания услуг была проведена в 91 организации, сюда попали и поликлиники, и стационары.
Анкетирование пациентов проводили по шести видам анкет: «Амбулаторные условия», «Стационарные условия», «Санатории», «Донорство крови», «Психиатрические больницы» и «Скорая медицинская помощь». Вот что показал опрос: в основном условия для комфортного пребывания, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, созданы. В редких случаях участники опроса жаловались на очереди, износ мебели и необходимость ремонта, не все медучреждения соответствовали программе «Доступная среда».
Как рассказали в Минздраве республики, учреждения, которые оказывают амбулаторные услуги, получили 71 отзыв «отлично», еще одно оценили на «хорошо». Среди стационаров выявлен один «троечник», семь учреждений получили оценку «хорошо», 38 – «отлично».
Все выявленные недостатки обещают устранить в течение 2018 года. С результатами и планом мероприятий можно ознакомиться на
сайте
.