Фотоитоги года в Башкирии

«Нам есть куда расти»

Первые пять семей получили из рук главы республики Рустэма Хамитова сертификаты на 300 тысяч рублей за рождение первенца. Потратить эти средства можно на решение жилищного вопроса и погашение ипотечного кредита.Напомним, право на получение социальной выплаты имеют семьи, где возраст каждого из супругов на момент рождения ребенка не превышает 35 лет, признанные нуждающимися в жилом помещении. Первый ребенок в такой семье должен родиться на территории Башкирии с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года включительно.Вручая сертификаты, глава региона отметил: если программа поддержки окажется эффективной в плане улучшения демографической ситуации в республике, в дальнейшем ее продлят.