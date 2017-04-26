Фотоитоги года в Башкирии
Редакция и фотослужба ИА «Башинформ» вспоминают самые фотогеничные события 2017 года
Свет в конце тоннеля
Республика Башкортостан и «Башкирская концессионная компания», дочерняя компания ВТБ, подписали концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации платной автомобильной дороги в Республике Башкортостан - нового выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал», так называемого Восточного выезда. Строительство обойдется примерно в 34 млрд рублей и, по оптимистичному сценарию, начнется в 2018 году.

Утвердили Стратегию — 2030
В декабре 2017 года на заседании правительства Башкортостана утвердили Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года. Документ прорабатывался в течение нескольких лет – чтобы теперь стать руководством к действию во всех сферах жизни республики на долгие годы вперед.

300 тысяч за рождение первого ребенка
Первые пять семей получили из рук главы республики Рустэма Хамитова сертификаты на 300 тысяч рублей за рождение первенца. Потратить эти средства можно на решение жилищного вопроса и погашение ипотечного кредита.

Напомним, право на получение социальной выплаты имеют семьи, где возраст каждого из супругов на момент рождения ребенка не превышает 35 лет, признанные нуждающимися в жилом помещении. Первый ребенок в такой семье должен родиться на территории Башкирии с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года включительно.
Вручая сертификаты, глава региона отметил: если программа поддержки окажется эффективной в плане улучшения демографической ситуации в республике, в дальнейшем ее продлят.

Половодье проплыло мило
Из-за обилия снегов, которые шли в Башкирии еще с осени, синоптики предсказывали сильный паводок. По прогнозам, вода должна была подняться существенно выше, чем все прошлые годы. Башкирия к приходу большой воды была готова, но, к счастью, погода нас не подвела. Из-за того, что весна была долгой, снег таял медленно, никакого наводнения не случилось.

Двухмесячная норма осадков за вечер
4 сентября на Уфу обрушился сильнейший ливень. Вода залила цокольные и первые этажи торговых центров, автосалонов, МФЦ, здание Росреестра. За два часа в городе выпало две месячные нормы осадков.

В Уфе прошла «Неделя звезд КХЛ»
В январе по инициативе Башкирии Лига изменила традиционный «Матч звезд КХЛ», растянув праздник любителей хоккея на целую неделю. В рамках мероприятия в «Уфа-Арена» прошли молодежный «Кубок Вызова», чемпионат по следж-хоккею, первый в истории матч звезд Женской лиги. От «Салавата Юлаева» в матче играли Кирилл Капризов, Захар Арзамасцев, Энвер Лисин и Сами Леписто.

Футбольный клуб «Уфа» закончил сезон на седьмом месте
Всего год назад клуб плелся в аутсайдерах и едва не вылетел из Премьер-лиги, спасла команду невероятная победа над «Спартаком» в последнем туре. Серьезно перестроил команду Виктор Гончаренко, ранее работавший старшим тренером в ЦСКА, а после его возвращения в московский клуб – Сергей Семак. После двадцати матчей текущего сезона команда уверенно занимает шестое место.

«Салават Юлаев» рекордно обыграл «Сочи» 11:3
В августе «Салават Юлаев» побил сразу несколько рекордов КХЛ, забросив 11 шайб в ворота «Сочи», причем 10 из них – за первые два периода. Ни одна команда ранее не забивала более 10 голов за два периода (предыдущее достижение – 9 голов). Во-вторых, обоим участникам матча КХЛ не удавалось суммарно забросить 13 шайб (предыдущее достижение 12 шайб).
Твердая «пятерка»
Профессиональный волейбол в Башкирии в 2017 году отметил 40-летний юбилей. Историю развития самого популярного вида спорта в республике агентство «Башинформ» уже рассказывало.

Однако самым главным достижением башкирского волейбола в уходящем году стал результат уфимского клуба «Урал». Под руководством итальянского специалиста Данэле Баньоли «уральцы» заняли пятое место среди команд-участниц, пропусти вперед московское «Динамо», новоуренгойский «Факел», белгородское «Белогорье» и казанский «Зенит».

«Это чемпионат России – здесь каждый матч – история», - заявил Даниэле Баньоли.
Чемпионат по пахоте
В Уфимском районе Башкирии прошел VI Чемпионат России по пахоте. Для гостей мероприятия работали выставка сельскохозяйственной техники, животноводческого и перерабатывающего оборудования, продукции республиканских сельхозпредприятий и народных промыслов.

По территории Башкирии прошел «Шелковый путь»
В июле по территории Учалинского района Башкирии прошел один из этапов международного ралли «Шелковый путь». В этом году специальный участок составлял более 50 км. Посмотреть международную гонку пришли около тысячи человек. «Шелковый путь» стартовал с Красной площади в Москве 7 июля. Общая протяженность пути составляет 9 599 км, 4 094 км из которых составляют спецучастки. Маршрут проходит по трем странам – России, Казахстану и Китаю.

Концерт Шевчука в Уфе
В апреле в Уфе с аншлагом прошел концерт ДДТ «История звука», который завершил юбилейный тур группы. Послушать Юрия Шевчука пришло более 10 тысяч человек — «Уфа-Арена» была заполнена полностью.

Уфа — это всегда мандраж у меня, и у всей нашей группы. Мы здесь начинали, столько концертов сыграли. Хотелось сделать так, чтобы память осталась, поэтому программа делалась не просто, — рассказал музыкант после концерта.
Уфимцы полюбили open-air
В 2017 году в Уфе прошло несколько крупных фестивалей на открытом воздухе. Как показало время, уфимцы любят такие open-air и даже дождь не останавливает их. В июне столица Башкирии с успехом приняла второй Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», его посетило около ста тысяч человек. В августе на площадке Уфимского амфитеатра прошел «День тысячи музыкантов». Огромная группа из нескольких сотен человек сыграла «Song #2», «I love Rock'n'Roll» и «Белую реку».
Открылся исторический парк
Башкирия стала первым после Москвы регионом, где открылся мультимедийный музей «Россия — моя история». Экспозиция, развернутая на 7000 кв.м в павильонах ВДНХ-Экспо, охватывает более чем 1000-летнюю историю России и Башкирии. Уфимский исторический парк попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая масштабная мультимедийная экспозиция. Площадь экранов составляет 1683 квадратных метра.
50 лет памятнику Салавату Юлаеву
Главный символ города, без фотографии с которым не обходится ни один визит в Уфу. Конная статуя считается самой большой в Европе и России. Ее автор — Сосланбек Тавасиев получил за работу Государственную премию СССР. Скульптуру отливали в течение полутора месяцев на Ленинградском заводе «Монументскульптура». Статуя уникальна тем, что при весе в 40 тонн у неё всего три опорных точки.
По Уфе прошел «Бессмертный полк»
9 мая Уфа вместе со всей страной отмечала 72-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По Уфе в этом году традиционно прошел «Бессмертный полк», на улицы вышли несколько тысяч горожан.
Апимондия и медовый фестиваль
В конце августа в Бурзянском районе Башкирии прошел третий международный фестиваль меда, на котором свою продукцию представили несколько десятков пасечников с района и его окрестностей. По словам главы района Рустама Шарипова, мероприятие посетили примерно две тысячи человек, в том числе московские блогеры и иностранные туристы. Все гости праздника помимо покупки меда могли пострелять из лука, посмотреть, как делают борти, покататься на лошади и продегустировать национальные башкирские блюда.

В октябре Уфа получила право провести 47-й конгресс «Апимондия» и выставку «АпиЭКСПО» в 2021 году.

Текст Станислав Шахов, Дарья Петрова

Фото Олег Яровиков, Валерий Шахов, Станислав Шахов.