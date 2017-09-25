Как и многих, кто приходит в социальный бизнес и благотворительность, предпринимателя на благое дело толкнула личная история. Несколько лет назад бабушка Сергея упала и сломала позвоночник. Больничные условия не подходили для нормального ухода – на все отделение работали только две медицинские сестры. После возвращения домой бабушка прожила недолго – не помогла и сиделка, которую наняли родственники.



Сегодня в пансионате в Михайловке 15 обитателей. Еще четверо живут в его уфимском «филиале» - он считается «эконом-классом»: здесь более низкие цены, да и находится он в черте города – так удобнее для родственников, у которых нет машин. Большая часть «клиентов» пансионатов женского пола, впрочем, встречаются и дедушки. Кого-то привезли на время отпуска, потому что не с кем оставить дома, у кого-то почти не осталось родственников, да и оставшиеся живут в другом городе – историй много и ни одна из них не повторяет другую.

