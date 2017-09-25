Необычная кондитерская, дом престарелых в новом формате, «няня на час» и другие проекты, которые делают жизнь лучше.
Социальному предпринимательству в Башкирии уделяется особое внимание. Этот бизнес сильно отличается от «традиционного» - по сути, эти проекты призваны решать (или хотя бы смягчать) социальные проблемы, помогать тем, кто нуждается в защите.
Социальных предпринимателей в Башкирии курирует Центр инноваций социальной сферы РБ. ЦИСС популяризует и тиражирует действующий опыт социальных проектов, выстраивает диалог власти, бизнеса и некоммерческих организаций и помогает будущим предпринимателям быть успешными и самоокупаемыми. Как поддерживают социальное предпринимательство в республике, можно прочесть в материалах ИА «Башинформ» - здесь и здесь.
Конфеты могут быть полезными
Уфимка Елена Барсукова обожает сладости. Когда после родов молодая мама захотела сбросить вес, отказывать себе в сладостях не хотелось. Елена «погуглила» рецепты и стала экспериментировать. Благодаря правильному питанию и своим десертам удалось скинуть 12 килограммов.
Успехи Елены впечатлили многих мамочек в декрете – так появились первые заказы на «правильные» десерты. А в 2014 году в Уфе открылась первая диетическая кондитерская – Diet Candy.
«Мы стартовали с домашнего производства на кухне, на протяжении двух лет изучали спрос и формировали клиентскую базу, - рассказывает супруг Елены Алексей Барсуков. - С сентября 2016 года мы стали официальными предпринимателями, построили цех по санитарным нормам, закупили профессиональное оборудование для производства диетических сладостей и наняли сотрудников».
Сегодня в меню кондитерской более 50 наименонаний: торты и трубочки с кремом, конфеты и зефир, модные капкейки и кейк-попсы, мармелад, хлеб, булочки и даже пельмени с варениками. Елена выступает в роли технолога, идейного вдохновителя и руководителя кондитерской.
«Я бы не сказал, что для диетических сладостей нужны какие-то специальные знания – скорее навыки и опыт, - говорит Алексей Барсуков. - В нашем случае опыт нарабатывается, а навыки совершенствуются с 2014 года. И процесс развития продолжается постоянно».
«Здоровые сладости» популярны не только в Уфе: заказы поступают со всей Башкирии и даже из других регионов, готовые десерты в буквальном смысле улетают – самолетом в другие города. Чтобы накормить десертами всех желающих, приходится практически жить на работе. Алексей рассказывает, что записываться на именинные торты приходится за 10-15 дней.
«
«В 2018 году планируем открыть сеть кафе по Уфе», - делится планами Алексей Барсуков.
Как сделать город доступнее
Многие идеи для социального предпринимательства рождаются из личных историй. Причем слово «вдохновение» уместно здесь не всегда – иногда отправной точкой может стать трагедия.
«У меня были друзья-инвалиды – Саша и Марина Демидовы. Я не успел поздравить Сашу с Новым 2001 годом – он умер 29 декабря перед телевизором. Я остался у них ночевать, думал о жизни и о смерти, а утром родилась идея – придумать съемные пандусы», - рассказывает Ильгиз Фаизов.
По словам изобретателя, доступная среда, о которой так много говорят, подразумевает удобство передвижения по городу, как инвалид-колясочник или мама с маленьким ребенком поднимется на этаж без лифта – этот вопрос долгое время оставался без ответа.
Вместе с изобретателем Виктором Лаврентьевым Ильгиз Фаизов сделали первый переносной пандус, в 2005 получили патент и даже запустили ноу-хау в производство. За несколько лет оборудовать переносными пандусами удалось сотни адресов в Уфе, несколько конструкций установили в Ишимбае и Стерлитамаке. Однако потом начинание заглохло, муниципалитеты перестали выделять деньги, пути изобретателей разошлись, а в 2014 году у Ильгиза Фаизова случился инсульт.
Вторую жизнь благому делу подарил Евгений Гагин, одноклассник Ильгиза Фаизова.
«Мне было жалко бросать то, над чем Ильгиз работал 15 лет, - вспоминает Евгений Гагин. – И я решил его поддержать».
В 2017 году компания «Мадека» прошла через акселератор социальных проектов. Теперь уже не просто изобретатели, а вооруженные знаниями социальные предприниматели готовы поставить производство переносных пандусов на поток. Есть идеи и о том, как усовершенствовать изобретение. Планы у Евгения Гагина и Ильгиза Фаизова большие. Например, заявиться на грант – правда, уже не с самим пандусом, а с лебедкой, которая позволит подниматься по таким пандусам.
«Наш комплект стоит в среднем 20-25 тысяч – зависит от этажа и особенностей подъезда. Конечно, сами инвалиды не всегда могут позволить себе такую покупку – деньги уходят на лекарства и продукты. Поэтому было бы неплохо, если бы нас поддержало государство, - говорит Евгений Гагин. – Мы подумали, что было бы неплохо установить в каждом подъезде шкаф, в котором будет храниться такой пандус – жизнь непредсказуемая, никогда не знаешь, когда в доме появится инвалид или маленький ребенок».
«Надежные руки» для близких людей
Пансионат «Надежные руки», который открылся весной 2015 года, стал первым в Уфе частным домом престарелых. Этим летом он превратился уже в сеть – кроме учреждения в Михайловке в августе открылся пансионат в районе уфимского вокзала.
«Наш пансионат был первым, это сейчас они появляются как грибы после дождя, а тогда почему-то не открывались», - рассказывает директор пансионата «Надежные руки» Сергей Козырев.
Как и многих, кто приходит в социальный бизнес и благотворительность, предпринимателя на благое дело толкнула личная история. Несколько лет назад бабушка Сергея упала и сломала позвоночник. Больничные условия не подходили для нормального ухода – на все отделение работали только две медицинские сестры. После возвращения домой бабушка прожила недолго – не помогла и сиделка, которую наняли родственники.
Сегодня в пансионате в Михайловке 15 обитателей. Еще четверо живут в его уфимском «филиале» - он считается «эконом-классом»: здесь более низкие цены, да и находится он в черте города – так удобнее для родственников, у которых нет машин. Большая часть «клиентов» пансионатов женского пола, впрочем, встречаются и дедушки. Кого-то привезли на время отпуска, потому что не с кем оставить дома, у кого-то почти не осталось родственников, да и оставшиеся живут в другом городе – историй много и ни одна из них не повторяет другую.
«Первые полгода я работал себе в убыток, - рассказывает об особенностях социального предпринимательства Сергей Козырев. – Назначить себе зарплату смог только через полтора года после открытия. Потому этим и занимаются неохотно, у нас такой менталитет: хочется сначала заработать для себя и только потом сделать что-то для других. А здесь все наоборот».
Директор пансионата признается: вложения необходимы на каждом шагу – из-за особенностей учреждения здесь в любой момент может понадобиться кровать для лежачих «больных», дополнительные ходунки и прочие приспособления.
«Нас звали в Стерлитамак, в Салават и в другие города республики, но все упирается в помещение. Абсолютное большинство из них не подходит под наши нужды, а собственники тех, которые подходят, далеко не всегда готовы отдать его под дом престарелых», - рассказывает Сергей Козырев.
И в михайловском, и в уфимском пансионатах работают профессиональные сиделки, способные поставить на ноги самых безнадежных и апатичных пенсионеров. При необходимости приглашают врачей, которые выписывают лекарства и назначают лечение.
«Мы просто не даем им покоя, не даем просто лежать и «заставляем» ходить своими ногами, - признаются сотрудники пансионата.
Досуг в «Надежных руках» нехитрый: помимо сна и пяти- или шестиразового питания обитателям могут предложить рисование, лепку из пластилина, а иногда даже песни и танцы – все зависит от способностей и интересов. При этом пансионат объявлен территорией, свободной от вредных привычек, - курить и выпивать здесь запрещено.
Няня на час
Необычную услугу предлагает центр социального обслуживания в Октябрьском «Добрые сердца». Работающим родителям предлагают кратковременный присмотр за детьми – «няня на час» отведет ребенка в садик, в школу, в кружок или секцию, поиграет с ним или посидит столько, сколько нужно. В роли таких нянь выступают соцработники - они могут приготовить или разогреть еду, накормить, сделать вместе уроки, уложить спать…
«Это направление появилось у нас в 2017 году, - рассказал генеральный директор ЦСОН «Добрые сердца» Гали Абдуллин. – Услугу мы оказываем бесплатно либо за незначительную плату, воспользоваться могут все желающие вне зависимости от дохода и социального статуса. В Октябрьском, как и в других городах республики существуют досуговые учреждения для детей, но они специализируются лишь на предоставлении услуг в рамках своего учреждения. Но до него нужно проводить ребенка и забрать. А если родители весь день на работе?»
По словам Гали Абдуллина, с начала 2017 года услугой воспользовались более 60 семей.
«Услуга новая, горожане привыкают к такой возможности, а те, кто обратился к нам однажды, как правило, продолжают звать «няню на час» на постоянной основе, - рассказывает директор центра. - Портрет клиента - полная семья, со средним достатком, где родители весь день заняты на работе и ребенок все это время предоставлен сам себе».
Когда спасает только красота
История уфимского стилиста Татьяны Овсяниковой – лучшая иллюстрация к тезису, что красота спасет мир. Редкий случай, когда это не будет преувеличением.
Мечтой стать парикмахером Таня «заболела» в десять лет. Когда оканчивала школу – с хорошим аттестатом – учителя в один голос твердили, что с такими оценками не идут учиться на парикмахеров. Но Татьяна была непреклонна – и ни дня не пожалела. Более того, поводов для гордости сегодня у нее больше, чем у одноклассников, которые после школы поступали в институты. Татьяна Овсяникова – лауреат трех общественных наград – «Достояние столицы – 2015», «Меценат года – 2016» и «Лучший социальный проект РБ – 2016». За ее плечами – 19 социально-благотворительных проектов.
Все началось в 2014 году. Вместе с коллегами Татьяна приехала в республиканский детский дом №1.
«Мы хотели научить девочек, которые остались без родителей, быть красивыми и стильными: правильно причесывать волосы, правильно краситься и завиваться. Там же, в детдоме, мы приметили очень талантливую девочку – обучили ее на курсах, теперь у нее есть диплом парикмахера и любимая профессия», - рассказывает Татьяна.
Это было лишь началом. С тех пор Татьяна Овсяникова с благотворительными проектами ездит по приютам, детским домам и интернатам для детей с ограниченными возможностями, бесплатно стрижет обитателей дома престарелых, работает с матерями тяжелобольных детей – помогает женщинам вспомнить, что значит – быть красивыми. А еще – проводит благотворительные мастер-классы, на ее счету – даже конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья…
«Проект переобучения женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, мы задумали 2,5 года назад. Правда, на то, чтобы получить финансирование, ушло около двух лет, - говорит Татьяна. – Проект предполагал работу с женщинами, многие из которых оказались на волоске от лишения родительских прав. Мы отобрали пять человек, которых обучили парикмахерскому искусству, еще пять стали мастерами по маникюру».
Финансирования хватило на один месяц курсов, оставшиеся два Татьяна работала себе в убыток – для учениц курсы были полностью бесплатными, требовалось только желание – помочь себе и своему ребенку.
«Сейчас все выпускницы работают в салонах красоты, у них есть профессия и постоянный заработок, - говорит Татьяна. – На самом деле в этом мире все друг другу помогают, найти выход можно почти из любой ситуации».
О последнем Татьяна знает не понаслышке. Три года назад врачи поставили страшный диагноз – по их прогнозам, жить оставалось полтора-два года.
«Я тогда подумала про себя: я же хорошая! И пусть люди запомнят меня хорошей. Так родился первый проект – с детским домом. Потом появился второй, потом третий…» - делится героиня.
Удивительно, но болезнь отступила. Последние анализы показали, что молодая женщина абсолютно здорова. Пока врачи недоуменно пожимают плечами, Татьяна уверена: ее спасли работа и добрые дела.
«Я вижу людей в разных жизненных ситуациях. И им стараюсь показать, что жизнь может быть другой, - говорит Татьяна Овсяникова. - Например, женщин, которых мы обучали на курсах, я возила в дом престарелых – отрабатывать стрижки. Студентов, будущих парикмахеров, мы брали с собой к детям, больным ДЦП. Представляете, какое это событие для ребенка, который никогда не выходит из дома, когда к нему приходят такие гости? И какое это событие в жизни студентов, которые понимают: «я ведь абсолютно здоров, что мне мешает изменить жизнь к лучшему?».
Английский не выходя из дома
Дистанционный образовательный проект «Учим дома» вырос из вполне успешного бизнеса – уфимской школы изучения иностранных языков «Эксперт».
«Когда мы проводили мероприятия в подшефном приюте, мы заметили, что дети очень хотят заниматься языками. Но, к сожалению, в школе, за которой они закреплены, очень большая текучесть – учителя часто меняются, а порой уроков и вовсе нет, - рассказывает директор школы Елена Филимонова. – Кроме того, среди наших учеников были и дети-аутисты – очень талантливые ребята, которые прекрасно знали язык. Но социальные навыки давались им с большим трудом – болезнь брала свое. Так мы пришли к тому, что нам нужны дистанционные курсы».
Проект «Учим дома» с точки зрения идеи не уникальный – дистанционные курсы предлагают многие. Однако в абсолютном большинстве случаев они подразумевают подготовку к экзамену на уровень владения языком, которая больше подходит для взрослых, подчеркивает Елена Филимонова. Дистанционной платформы, которая позволяла бы подтягивать школьную программу и готовиться к ОГЭ и ЕГЭ, у нас не было.
«Дистанционная платформа, которую мы разработали, удобна и для учеников наших коммерческих групп – тех, кто занимается на курсах очно, - рассказывает Елена Филимонова. – Зачастую им не хватает времени для автоматизации навыков и выполнения элементарных упражнений. Причем желательно, чтобы эти упражнения не были скучными. Поэтому мы решили сделать платформу в развлекательном формате. Наша методика предполагает интерактив, много видео и забавных картинок, чтобы учиться было весело и интересно. Мы создали ряд грамматических курсов, чтобы можно было автоматизировать грамматику из дома.
Сейчас английский язык «учат дома» 32 человека - два ребенка с диагнозом аутизм, 13 воспитанников михайловского детского дома (для них обучение абсолютно бесплатно) и слушатели коммерческих групп, которые с помощью дистанционной платформы закрепляют знания, умения и навыки. Сама платформа напоминает социальную сеть – у ребят здесь есть свой профиль, возможность выкладывать фотографии и делиться успехами, а главное - вместе работать над командными проектами. Ученики здесь составляют словари и даже собственную «википедию».
«Мы получаем интересную обратную связь из детского дома. Там только один класс, оборудованный компьютерами, где дети могут заниматься. И ходят они по графику, - говорит Елена Филимонова. – Нянечки, которые там работают, рассказывают, что ни разу никто из ребят еще не сказал, что не пойдет заниматься. И все время, которое они сидят в компьютерном классе, они действительно проводят на нашей платформе».
Дистанционное обучение подходит для детей от 9 лет. Платформа подходит и для еще одной категории детей, которые не могут физически присутствовать на занятиях, - это жители отдаленных районов республики. Занятия для них уже не будут бесплатными, но сумма вполне посильная, говорит Елена, - 890 рублей в месяц.
«Наша методика проверена, она рабочая. Если регулярно заниматься, она даст очень хорошие плоды. Упор сделан на мотивацию. Если ребенок захочет, он будет это делать. А чтобы он захотел учиться, надо, чтобы мы говорили с ним на одном языке. Нам это удается, - говорит Елена Филимонова.