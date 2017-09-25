20 лет спустя

Активно журналисты следят и за восстановлением Гостиного двора. К тому времени развалины в центре города становятся знаменитыми – в середине 90-х именно здесь Юрий Шевчук снимает клип на песню «Мертвый город». В 1997 году строители завершили цокольный этаж и приступили к возведению первого.



«К большому сожалению, сохранить удалось лишь восьмую часть старинного здания. Бесхозное содержание Торговых рядов в течение более чем десяти лет привело их в плачевное состояние: верхушка стен промокла, фундамент дал усадку, стены отклонились от вертикали, а раствор, соединяющий кирпичи, от дождя и ветра стал рассыпаться как песок. Наиболее разрушенные участки стен пришлось снести», - рассказывал в интервью генеральный директор «Торговых рядов» газете «Вечерняя Уфа». До открытия отреставрированной «Гостинки» оставалось чуть более двух лет.



