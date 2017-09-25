20 лет спустя

В канун Нового года принято подводить итоги. В этот раз мы решили отойти от привычной для многих схемы и подвести итоги сразу за 20 лет. Стали ли мы жить лучше? И что изменилось за это время?
Уфа неузнаваемая
За последние 20 лет столица Башкирии изменилась до неузнаваемости. В 1997-м из привычных ныне достопримечательностей Уфы не было почти ничего. Еще нет мечети «Ляля-Тюльпан и «свечки» Уралсиба, в центре города «красуются» развалины Гостиного двора (реконструкция завершится только в 1999), едва началась реконструкция бывшего кинотеатра «Йондоз» - привычный сегодня облик храм Рождества Богородицы обретет только в начале «нулевых». На месте будущего Конгресс-холла – овраг, про проспекту Октября ходят трамваи, проспекта Салавата Юлаева не существует, тротуары широкие, пробок еще нет…
Именно в 1997 году работы по реконструкции храма Рождества Богородицы, в котором в годы советской власти располагался кинотеатр «Йондоз», переходят в активную стадию. Газеты того времени отмечали: «Толстые стены из жженого кирпича накрошились, облезли, прохудилась крыша и осталась сиротливо топорщиться башня с колокольней» и удивлялись: «После реконструкции храм должен стать кафедральным собором всей Уфимской епархии. Случится ли это?».
Продолжается строительство мечети «Ляля-Тюльпан» в парке Победы.
Активно журналисты следят и за восстановлением Гостиного двора. К тому времени развалины в центре города становятся знаменитыми – в середине 90-х именно здесь Юрий Шевчук снимает клип на песню «Мертвый город». В 1997 году строители завершили цокольный этаж и приступили к возведению первого.
«К большому сожалению, сохранить удалось лишь восьмую часть старинного здания. Бесхозное содержание Торговых рядов в течение более чем десяти лет привело их в плачевное состояние: верхушка стен промокла, фундамент дал усадку, стены отклонились от вертикали, а раствор, соединяющий кирпичи, от дождя и ветра стал рассыпаться как песок. Наиболее разрушенные участки стен пришлось снести», - рассказывал в интервью генеральный директор «Торговых рядов» газете «Вечерняя Уфа». До открытия отреставрированной «Гостинки» оставалось чуть более двух лет.
Сколько нас было?
В 1997 году в Уфе жили 1 млн 86 тысяч человек (сейчас - 1 млн 126 тысяч), в республике в целом - 4106,7 тыс. человек. Население росло за счет приезжих, в том числе вынужденных переселенцев. В 1997 году их количество достигло 2637 человек.
Детей рождалось все меньше – по сравнению с 1996 годом число родившихся сократилось на 1,2 тысячи человек. Число смертей превысило число рождений на 12%. По данным за 10 месяцев 2017 года, этот показатель составляет всего 2,4%, по состоянию на конец октября естественная убыль населения составила 1010 человек.
Как искали работу?
Безработица продолжала расти, официально в службе занятости были зарегистрированы 61,6 тыс. человек – 3,5% от экономически активного населения.
При этом на одну заявленную в службу занятости вакансию приходилось девять человек, ожидать трудоустройства приходилось по полгода. При этом каждый седьмой безработный не мог трудоустроиться больше года.
Для сравнения, по данным на 1 декабря 2017 года, уровень регистрируемой безработицы в Башкортостане составил 0,98%, количество вакансий почти вдвое превышает количество безработных.
На что жили?
В 1997 году все (по крайней мере – многие) россияне были миллионерами – деноминация (когда от денег «отрезали» три нуля) произошла только 1 января 1998 года.
Правда, несмотря на «нули» на купюрах, жили не богато.
Средняя зарплата составляла 775,4 тыс. рублей (на 19,2% больше, чем годом ранее). Работники сельского хозяйства, предприятий бытового обслуживания, культуры и искусства, образования, лесного хозяйства, общепита, здравоохранения, физкультуры и спорта, социального обеспечения в лучшем случае получали лишь три четверти этой суммы, зато зарплаты на железнодорожном, авиационном, трубопроводном транспорте, в банках, в судебных и юридических организациях превышала этот уровень в 1,5-2,2 раза. Зарплату выплачивали не всегда.
Прожиточный минимум составлял в среднем 300 тыс. рублей. Каждый четвертый житель республики был пенсионером, каждый тринадцатый пенсионер – получал минимальную пенсию (менее 250 тыс. рублей).
Кстати, сегодня средняя зарплата, по словам главы Башкирии Рустэма Хамитова, превышает 30 тысяч рублей. Прожиточный минимум в третьем квартале 2017 года составлял 8611 рублей.
Чем болели?
1997 год ознаменовался всплеском инфекционных и паразитарных заболеваний – за год цифры выросли на 20%. Почти в шесть раз чаще стали болеть геморрагическими лихорадками, в 2,5 - гриппом, в 1,7 – коклюшем, в 1,4 – скарлатиной. Было зарегистрировано 12,1 тыс. случаев заболевания сифилисом (73 случая - дети до 14 лет) и 15 носителей вируса иммунодефицита человека, среди них двое детей.
В начале года в Уфу пришла страшная эпидемия гриппа – только второго января в «Скорую» позвонили больше двух тысяч человек. Болезнь протекала тяжелее, чем в предыдущие годы, и давала осложнения.
Чем дышали?
В 1997 году экологическая обстановка оставалась сложной: в Уфе отмечались высокие уровни загрязнения этилбензолом, оксидом углерода и ксилолом; в Стерлитамаке - диоксидом азота, углеводородами, аммиаком, сероводородом, хлоридом водорода; в Салавате - этилбензолом, диоксидом азота, ксилолом. Поверхностные водные объекты республики загрязнены нефтепродуктами, фенолами, азотом аммонийным, азотом нитритным, медью, марганцем. Министерство по чрезвычайным ситуациям и экобезопасности РБ выявило 36 случаев аварийных и залповых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 68 случаев сбросов в поверхностные водные объекты, 46 случаев загрязнения земельных ресурсов, 37 случаев несанкционированного размещения отходов производства и потребления.
Сколько платили?
Цены росли в середине 90-х продолжали расти.
Например, «социальный набор» (это 25 основных продуктов питания, мыло, стиральный порошок, услуги городского транспорта, электроэнергия и коммунальные услуги) за год в Уфе подорожал на 4%.
Цены на продукты выросли на 7,5% (для сравнения, в 2017 – на 0,2%). Сильнее всего подорожали молоко, хлеб, подсолнечное масло, сахар, чай, сыр, рыба и алкоголь. Бензин подорожал на 21% (в 2017 году – на 6,8%).
Насколько подорожал новогодний стол за 20 лет
Мы решили посмотреть, насколько подорожал (или напротив – подешевел!) новогодний стол за 20 лет. Для примера взяли привычный набор блюд – селедку под шубой, оливье, икру, хлеб, шампанское, водку и фрукты. Вот что получилось.
Новогоднее застолье в 1997 году обходилось минимум в 137 693,4 рубля (17,8% от средней зарплаты того времени). На те же самые блюда сегодня придется потратить как минимум 1602,92 рубля – 5,34% от средней зарплаты. Выходит, Новый год за последние 20 лет сильно «подешевел».
А что с преступностью?
По сравнению с 1996 годом преступлений регистрировалось меньше, однако каждое второе было тяжким и особо тяжким. За год в Башкирии было шесть случаев бандитизма, 13 раз похищали людей, трижды захватывали в заложники.
В 1997 году было совершено больше пяти тысяч экономических преступлений, 15% из них – в крупных и особо крупных размерах.
Обострилась ситуация с наркотиками: по сравнению с 1996 годом почти вдвое выросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 10,5 раза – число фактов незаконного изготовления, приобретения и перевозки наркотиков.
Музей солдатских матерей
В декабре 1997 года в Уфе по инициативе Комитета социальной защиты военнослужащих и членов их семей был создан музей солдатской славы и материнской памяти. В Первой чеченской войне, которая официально завершилась в 1996 году, Башкирия потеряла более сотни человек. В музее представлены уникальные экспонаты, которые рассказывали о боевых подвигах военнослужащих из Башкортостана в «горячих точках».
Чем запомнился 1997 год?
В России произошло несколько терактов, на экраны вышли «Титаник» и «Брат», опубликована первая книга о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и философский камень», умерли принцесса Диана, Жак-Ив Кусто, Булат Окуджава, мать Тереза.
Подготовила Дарья Петрова. Фото: Валерий Шахов. В материале использованы подшивки газеты "Вечерняя Уфа" за 1997 год. Архивы предоставлены Книжной палатой РБ