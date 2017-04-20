Он вам не моно

Моногород – это поселения вокруг заводов, созданные для поддержания непрерывной работы. Это город ради предприятия. Всего их в стране 319, и они очень разные. Самый старый возник еще в 18 веке, некоторым нет и пятидесяти лет. В основном моногорода – наследие советской эпохи и беспрецедентной по объемам и скорости индустриализации.



Почему в современном мире моногород это плохо – понимают все. Технологии не стоят на месте, там, где раньше нужно было 1000 человек, сейчас все сделает техника, поэтому достаточно 10. А другой работы в городе просто нет.



Официально в Башкирии шесть моногородов. Это Белебей, Белорецк, Благовещенск, Кумертау, Нефтекамск и Учалы. По данным на 1 января 2017 года, в них проживают более 400 тыс. человек или почти 10% от всего населения республики.



