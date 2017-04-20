 
Он вам не моно
Пять главных вопросов про моногорода Башкирии
Что такое моногород?
Моногород – это поселения вокруг заводов, созданные для поддержания непрерывной работы. Это город ради предприятия. Всего их в стране 319, и они очень разные. Самый старый возник еще в 18 веке, некоторым нет и пятидесяти лет. В основном моногорода – наследие советской эпохи и беспрецедентной по объемам и скорости индустриализации.

Почему в современном мире моногород это плохо – понимают все. Технологии не стоят на месте, там, где раньше нужно было 1000 человек, сейчас все сделает техника, поэтому достаточно 10. А другой работы в городе просто нет.

Официально в Башкирии шесть моногородов. Это Белебей, Белорецк, Благовещенск, Кумертау, Нефтекамск и Учалы. По данным на 1 января 2017 года, в них проживают более 400 тыс. человек или почти 10% от всего населения республики.

Белебей
Год основания:
1715
Население:
59 200
Градообразующее предприятие: ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль»
Выпускает крепежные изделия и пружины для автомобильной промышленности.
Белорецк
Год основания:
1762
Население:
66 300
Градообразующее предприятие:
ОАО «Белорецкий металлургический комбинат»
Выпускает стальные канаты, проволоку, гвозди.
Благовещенск
Год основания:
1765
Население:
35 100
Градообразующее предприятие:
ОАО «Благовещенский арматурный завод»
Выпускает трубопроводную арматуру и клапаны.
Кумертау
Год основания:
1947
Население:
65 900
Градообразующее предприятие:
ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие»
Выпускает вертолеты и их комплектующие.
Нефтекамск
Год основания:
1957
Население:
137 200
Градообразующее предприятие:
ОАО «Нефтекамский автозавод»
Выпускает автобусы, прицепы и др. на шасси «КамАЗ».
Учалы
Год основания:
1955
Население:
37 500
Градообразующее предприятие:
ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат»
Производит медный концентрат, цинковый концентрат, щебень.
Зачем на месте моногородов делают офшоры?
В России уже несколько лет действует программа помощи моногородам. Правительство готово создать на их территориях своеобразные офшорные зоны, которые правильнее назвать «Территория опережающего социально-экономического развития». Или сокращенно ТОСЭР.

Резиденты ТОСЭР первые пять лет платят всего 5% налога на прибыль вместо 20%, не платят налоги на имущество организаций и земельный, для них понижены ставки отчислений в социальные фонды с 30% до 7,6% от фонда оплаты труда. Взамен они строят новые производства и создают определенное количество новых рабочих мест.

Таких «башкирских офшоров» в нашей республике создали уже два. Это Кумертау и Белебей, ситуация в них была совсем аховая.

Меньше чем за год в ТОСЭР Кумертау зарегистрировались семь резидентов. Несколько заявок, например, возобновления на территории города добычи угля, пока в стадии рассмотрения. Планируется, что всего резидентов будет около двадцати.
Маслоэкстракционный завод в селе Маячный. Инвестор - «Элеватор» - дочерняя структура агрохолдинга «Сигма», выпускает продукцию под брендами «Корона изобилия», «Чишминское», «Солнечный цветок» и др. Общий размер инвестиций в проект – 6 млрд рублей. На предприятии создадут 520 новых рабочих мест, что составляет 15% от занятых на градообразующих предприятиях.
Производство нефтепромыслового оборудования. Инвестор - «Ойлтиммаш». Инвестиции в проект составят 239 млн рублей, на предприятии планируют создать 900 рабочих мест со средней зарплатой в 19 тысяч рублей.
Завод по производству цемента. Инвестор - «Кумертауская Производственная Компания». Предприятие планирует вложить в проект 56,6 млн рублей и создать 33 новых рабочих места.
Производство удобрений и азотных соединений. Инвестор – уфимское научно-внедренческое предприятие «БашИнКом». Проект предусматривает 86 миллионов рублей инвестиций и создание 98 новых рабочих мест со средней зарплатой в 18 тысяч рублей.
Предприятие по переработке гипса. Инвестор - «Сандинский гипсоперерабатывающий комбинат». Проект предусматривает инвестиции в размере 9,9 млн рублей. На полную производственную мощность гипсоперерабатывающее предприятие планирует выйти в 2021 году. Новый проект создаст в Кумертау 28 новых рабочих мест.
Производство электрооборудования. Инвестор ООО АПП «Энергомаш». Проект предусматривает вложение инвестиций в объеме 6,155 миллиона рублей и создание 20 новых рабочих мест со средней заработной платой в размере 23 158 рублей.
Ремонт и реконструкция оборудования для энергетических объектов. Инвестор - «Свердловская энергоремонтная компания». Учредители собираются вложить инвестиции в объеме 5,9 миллиона рублей, создать 66 новых рабочих мест со средней заработной платой 36 692 рубля.

В ТОСЭР Белебея в настоящий момент зарегистрировались три резидента, четвертый проходит согласование в Москве.
Белебеевский бумажный комбинат. Предприятие привлекло 15 млн рублей инвестиций, которые позволят расширить производство и создать 24 новых рабочих места. Комбинат производит бумажные полотенца, салфетки, туалетную бумагу.
Научно-производственное предприятие «АММА». Выпускает металлоконструкции для нефтегазовой сферы. Вложения в инвестпроект составят 350 млн рублей, будет создано 170 рабочих мест.
«БП Пласт». Занимается производством пластмассовых изделий. Объем инвестиций - 20 млн рублей, планируется воздать 20 новых рабочих мест.
«УралПромТехСервис». Предприятие занимается ремонтом и монтажом промышленных машин и оборудования. Общество инвестирует в проект 5 млн рублей. Будет создано 20 новых рабочих мест. Проект проходит согласование.
А какой-нибудь эффект от этих ТОСЭР есть?
Конечно, вот так сразу по мановению волшебной палочки и налоговых льгот ситуация в моногородах не изменится, на это требуется несколько лет. К концу первого года работы очень аккуратно можно подводить только промежуточные итоги начальных шагов.

По данным Минфина республики, именно Кумертау возглавил рейтинг пополняемости бюджетов. За девять месяцев в городе собрали 78% годового плана. Хуже всего с собираемостью дела обстояли у Уфы – 62,3%.

Как рассказали ИА «Башинформ» в пресс-службе администрации Кумертау, с начала года резиденты ТОСЭР создали 600 из 1245 новых рабочих мест города.
Объем отгрузки по итогам 2017 года всего ожидается в размере 18 млрд руб. Это в 1,5 раза больше, чем за 2016 год. Половину этого объема дает вертолетный завод КумАПП, планируется, что через два-три года маслозавод будет производить и реализовывать продукции больше, чем на сегодняшний день авиационный завод.
сообщает администрация Кумертау
Как рассказывал сайту РБК-Уфа глава администрации Кумертау Борис Беляев, город постепенно снижает зависимость от своего градообразующего предприятия, вымывает долю градообразующего именно Маячный маслоэкстракционный завод. В 2015 году он произвел 12% всей продукции, в этом– треть, в 2018 году – 40%. В то же время по отчислениям в бюджет ситуация пока не сильно изменилась, так как резиденты ТОСЭР еще только ведут набор сотрудников и работают не на полную мощность.

По словам Бориса Беляева, в ближайшие 10 лет перед его администрацией стоит задача создать девять тысяч рабочих мест, из них половину – в сфере малого и среднего предпринимательства. В результате чего доля КумАПП при сохранении объемов производства снизится с 70 до 30 процентов.
В Белебее ТОСЭР появился чуть позже, поэтому пока показывать серьезные результаты рано. Тем не менее, как отмечают в администрации, по сравнению с 20016 годом объемы инвестиций выросли на 20%.
В настоящее время на территории Белебеевского района реализуется более 30 инвестиционных проектов в различных отраслях экономической деятельности (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, строительство, сфера потребительского рынка и др.) на общую сумму более 3,2 млрд. рублей. В 2017 году в реализацию данных проектов вложено собственных средств инвесторов около 700 млн. руб., по сравнению с 2016 годом рост составил около 20%.
заместитель главы администрации Белебея Наиль Гумеров
А остальным городам так и оставаться «моно»?
Тут сразу нужно пояснить, что в Белебее и Кумертау ситуация была действительно критической, по российской классификации они относились к моногородам первой категории - с наиболее сложным социально-экономическим положением. В остальных городах ситуация чуть лучше. Так, Нефтекамск и Белорецк относятся ко второй категории - с имеющимися рисками ухудшения социально-экономического положения. Благовещенск и Учалы относятся к третьей со стабильной социально-экономической ситуацией. В республике приняли программу «Комплексное развитие моногородов Республики Башкортостан», согласно которой к 2018 году планируется:

– cоздать ТОСЭР в шести городах (заявку на Межгорье, Белорецк, Благовещенск, Нефтекамск и Учалы уже подали, пока решения по ним нет, идет обработка заявок);

– cнизить зависимость моногородов от деятельности градообразующих предприятий, создав 9272 новых рабочих места;

– улучшение качества городской среды в моногородах (ремонт и строительство новых дорог, поликлиник, закупка карет скорой помощи, оказание финансовой помощи начинающим предпринимателям).

Свои программы есть и у каждого города, претендующего на почетный статус. Например, Белорецк к 2020 году планирует создать 2850 новых рабочих мест и получить 17,3 млрд инвестиций. Точками роста администрация города видит существующие мощности – металлургия и лесозаготовка. Сюда входит организация производства многопрядных канатов и реконструкция цеха высокопрочной проволоки на базе Белорецкого металлургического комбината, строительство горно-металлургического комплекса «Белсталь», производство гиперпрессованного кирпича, топливных пеллет и др.

Среди перспективных направлений:

– горнолыжный и экстремальный туризм, а также создание коллективного бренда и экспорт башкирского меда.

В планах республиканских властей включить в этот перечень Агидель, Межгорье и Сибай. Правда, в федеральном перечне этих городов нет, поэтому поддержку им будут оказывать только на республиканском уровне.

В Межгорье, закрытом городе в Белорецком районе, самая сложная с юридической точки зрения ситуация. Как ранее рассказывал РБК-Уфа, правительство Башкирии совместно с федеральным центром рассматривает два варианта развития закрытого города: или с помощью федеральных программ достроить начатый еще в советское время секретный объект, или же снять с города статус закрытого и привлекать туда инвестиции на общих основаниях. О сроках принятия решения говорить пока рано, так как они полностью зависят от федерального центра.

Юридических ограничений приходу инвесторов в ЗАТО нет, законодательство позволяет пускать «после проверки в органах исполнительной власти» даже инвесторов с иностранным капиталом. Бизнес не торопится заходить в город, так как пока нет четких планов развития и льгот.
глава администрации Межгорья Виктор Панченко
Самая долгая и трагическая судьба, пожалуй, у Агидели. Город стал депрессивным, не познав радости расцвета – его создали в 80-х годах прошлого века для обслуживания атомной станции, которую так и не достроили. В конце девяностых на его месте создали некое подобие современных ТОСЭР, но привлечь в город крупные промышленные производства власти не смогли. В первую очередь – из-за неопределенности будущего площадки, лишь несколько лет назад от строительства Башкирской АЭС отказались окончательно и территорию передали республике.
Текст – Станислав Шахов
Дизайн – Юрий Дегтерев
Фото – Станислав Шахов, официальный сайт администраций Белебея