Он вам не моно

Тут сразу нужно пояснить, что в Белебее и Кумертау ситуация была действительно критической, по российской классификации они относились к моногородам первой категории - с наиболее сложным социально-экономическим положением. В остальных городах ситуация чуть лучше. Так, Нефтекамск и Белорецк относятся ко второй категории - с имеющимися рисками ухудшения социально-экономического положения. Благовещенск и Учалы относятся к третьей со стабильной социально-экономической ситуацией. В республике приняли программу «Комплексное развитие моногородов Республики Башкортостан», согласно которой к 2018 году планируется:
– cоздать ТОСЭР в шести городах (заявку на Межгорье, Белорецк, Благовещенск, Нефтекамск и Учалы уже подали, пока решения по ним нет, идет обработка заявок);
– cнизить зависимость моногородов от деятельности градообразующих предприятий, создав 9272 новых рабочих места;
– улучшение качества городской среды в моногородах (ремонт и строительство новых дорог, поликлиник, закупка карет скорой помощи, оказание финансовой помощи начинающим предпринимателям).
Свои программы есть и у каждого города, претендующего на почетный статус. Например, Белорецк к 2020 году планирует создать 2850 новых рабочих мест и получить 17,3 млрд инвестиций. Точками роста администрация города видит существующие мощности – металлургия и лесозаготовка. Сюда входит организация производства многопрядных канатов и реконструкция цеха высокопрочной проволоки на базе Белорецкого металлургического комбината, строительство горно-металлургического комплекса «Белсталь», производство гиперпрессованного кирпича, топливных пеллет и др.
Среди перспективных направлений:
– горнолыжный и экстремальный туризм, а также создание коллективного бренда и экспорт башкирского меда.
В планах республиканских властей включить в этот перечень Агидель, Межгорье и Сибай. Правда, в федеральном перечне этих городов нет, поэтому поддержку им будут оказывать только на республиканском уровне.
В Межгорье, закрытом городе в Белорецком районе, самая сложная с юридической точки зрения ситуация. Как ранее рассказывал РБК-Уфа,
правительство Башкирии совместно с федеральным центром рассматривает два варианта развития закрытого города: или с помощью федеральных программ достроить начатый еще в советское время секретный объект, или же снять с города статус закрытого и привлекать туда инвестиции на общих основаниях. О сроках принятия решения говорить пока рано, так как они полностью зависят от федерального центра.