«Откуда взялись именно эти целевые показатели? По сути, это согласование амбиций с реальными возможностями. Но если посмотреть наши цели, мы везде претендуем на то, чтобы быть не ниже десятки. Конечно, цифры не означают, что они приняты раз и навсегда – ежегодно Стратегия будет корректироваться – это касается и целевых показателей (хотя, конечно, они будут пересматриваться в последнюю очередь), и инструментов их достижения. Конечно, мы имеем дело с рейтингованием – прописываем место, которое регион должен занять в России. Я сторонник понимания, что нужно «смотреться хорошо» не на общем фоне, а в абсолютных показателях. Поэтому правильнее было бы говорить не о цифрах, а о качественных показателях. Но, к сожалению, пока федеральная система оценок такова, что они выставляются в сравнении».