Всё по плану!
Что такое Стратегия-2030 и зачем она нужна Башкирии?
В декабре 2017 года на заседании правительства Башкортостана была утверждена стратегия социально-экономического развития региона до 2030 года. Документ прорабатывался в течение нескольких лет – чтобы теперь стать руководством к действию во всех сферах жизни республики на долгие годы вперед. Как мы будем жить, сколько жителей останется в республике через 12 лет и зачем нам нужны агломерации – на эти и другие вопросы мы попросили ответить директора Института стратегических исследований РБ, доктора экономических наук Дмитрия Котова.
  • Рустэм Хамитов,
    глава Республики Башкортостан
    «Мы утвердили три важных документа – Стратегию социально-экономического развития региона на период до 2030 года, Стратегию развития малого и среднего предпринимательства, а также госпрограмму по развитию промышленности и повышению её конкурентоспособности. Это важные документы. Они формируют ориентиры, определяют коридор, в котором мы будем двигаться. Все программы, которые будет принимать Правительство Республики Башкортостан, отныне и впредь будут ориентированы на эту Стратегию. И никаких отклонений от контрольных цифр и показателей допускаться не будет. Эти программы предполагают значительное увеличение экономического потенциала нашей республики. Эта работа будет выполняться, прежде всего, для повышения качества жизни наших граждан».
Что такое Стратегия-2030?
Работу над нынешней Стратегией начали еще в 2015 году. Это не первый опыт стратегического планирования в республике. Например, существовала Стратегия-2020, написанная в 2009 году. В 2014 году минэкономразвития республики разработало новый документ, однако он был признан слабым.
  • Дмитрий Котов,
    директор Института стратегических исследований РБ:
    «Было решено писать Стратегию, основываясь на новых принципах. А принципы такие: Стратегия не должна быть кулуарной. Это значит, нужно всех и обо всем спросить: чего хочет государство, предприятие, гражданин. Нужно было провести анализ, понять, что же такое республика – что в ней есть сильного, слабого, и главное – понять, куда двигаться дальше».
Чтобы провести всю эту огромную работу по сбору и анализу информации, создали рабочую группу, многие участники которой теперь работают в Институте стратегических исследований РБ. Будущий директор Института Дмитрий Котов становится «научным руководителем» группы. К работе привлекают не только ученых, но и представителей всевозможных предприятий и организаций, которым предстоит определить свое место в новой Стратегии. Эта работа заняла весь 2015 год. В начале 2016 года началась проективная работа – собранные данные про историю, жизнь и планы на будущее теперь предстояло проанализировать и свести в единый документ. В 2016 году к работе привлекли и представителей Московской школы управления Сколково – они не участвовали в написании Стратегии, но помогали с современными технологиями и методами работы, которые как нельзя лучше подходили под формирование проектов развития.

«Мы обратились и к опыту других регионов, и к тому, что нам говорят консультанты: что успешно, а что – нет? - рассказывает Дмитрий Котов. - Первый главный вывод: нельзя взять и скопировать чью-то стратегию. Возьмем у них, поменяем название региона – например, вместо Челябинской области напишем Башкортостан – это вообще не работает. У них может быть успешная практика, но успешная практика должна ложиться на нашу среду. А наша среда – другая. Похожая, но другая. И предприятия, и люди, и территории. Это принципиально: нельзя скопировать. Второй главный вывод: в десятые годы был распространен взгляд, что стратегию нужно заказать внешним консультантам – это мнение сейчас сошло на нет. В МГУ уже считается плохим тоном: если ты участвуешь в конкурсе на разработку стратегии для кого-то, значит ты не разбираешься в стратегическом планировании. Стратегия – это то, что человек, как главный фактор реализации, должен пережить сам. Он должен разделить эту стратегию».

К концу 2016 года весь объем знаний о том, как жить дальше, оформился в документ – еще не саму Стратегию. По словам Дмитрия Котова, скорее это был скелет, вектор, который показывал, куда нужно двигаться. Весь 2017 год ушел на приведение документа в нормативный вид – в соответствие с требованиями федерального закона.

«Широкому кругу читателей я бы рекомендовал читать Стратегию с приложения – в нем есть раздел «Приоритетные проекты стратегического развития Республики Башкортостан». По сути, именно они должны обеспечить достижение заявленных целевых показателей. Это «локомотивы», которые должны привести республику в новую сферу, сдвинуть с тех позиций, которые мы занимаем сейчас», - говорит Дмитрий Котов.

В Стратегии-2030 выделено несколько стратегических приоритетов: человеческий капитал, реальный сектор экономики, сбалансированное развитие территорий и государственное управление.

Куда идем?
Согласно Стратегии, к 2030 году Башкортостан должен стать конкурентоспособным регионом с устойчивой экономикой и развитой социальной инфраструктурой, войти в десятку ведущих регионов России.

Вот некоторые цифры: к 2030 году республика должна войти в десятку по индексу развития человеческого потенциала и ВРП на душу населения, занять десятое место в стране по производительности труда, 15-е – по инвестициям на душу населения, войти в топ-20 регионов по продолжительности жизни, миграционному приросту населения, коэффициенту брачности.

Подробнее о целевых показателя – на инфографике
  • Дмитрий Котов,
    директор Института стратегических исследований РБ:
    «Откуда взялись именно эти целевые показатели? По сути, это согласование амбиций с реальными возможностями. Но если посмотреть наши цели, мы везде претендуем на то, чтобы быть не ниже десятки. Конечно, цифры не означают, что они приняты раз и навсегда – ежегодно Стратегия будет корректироваться – это касается и целевых показателей (хотя, конечно, они будут пересматриваться в последнюю очередь), и инструментов их достижения. Конечно, мы имеем дело с рейтингованием – прописываем место, которое регион должен занять в России. Я сторонник понимания, что нужно «смотреться хорошо» не на общем фоне, а в абсолютных показателях. Поэтому правильнее было бы говорить не о цифрах, а о качественных показателях. Но, к сожалению, пока федеральная система оценок такова, что они выставляются в сравнении».
Что изменится?
По словам Дмитрия Котова, главные прорывы в ближайшие 10-12 лет нас ждут в сфере экономики.

«Есть проекты в экономике, на которые я хочу обратить особое внимание. Первый связан с поддержкой быстрорастущих компаний – лидеров роста. Это не уникальная идея, она реализовывалась в Южной Корее, об этом много говорят и в России. Речь о высокотехнологичных компаниях, которые будут формировать экономику будущего, - прежде всего это сферы нанотехнологий, газохимии, новых технологий в сельском хозяйстве и так далее. Сегодня в республике таких компаний две, к 2030 году они должны занимать не менее 40% рынка.

Второе – это развитие отдельных отраслей. Мы выделяем четыре направления, в которых есть задел на будущее или недоиспользованные ранее возможности: нефтегазохимия, машиностроение (в том числе военно-промышленный комплекс), сельское хозяйство и туризм и рекреации.

В сельском хозяйстве нужно фактически пересмотреть систему управления, сегодня мы говорим о создании агропромышленного кластера. Мы как республика должны работать не на вал продукции – наша работа должна стать эффективной. А для этого нужно понимать: кто наш клиент, который потребляет нашу продукцию, – это житель Башкирии, это житель другого региона или вообще иностранец? Ну, и далее по списку – это классическая рыночная экономика».
Большие изменения запланированы в сфере туризма: территорию региона разделяется условно на пять кластеров (северо-восток; башкирское Зауралье; Белорецкий и Архангельский районы; Уфа и агломерация; запад). Число туристов, которые выберут Башкирию для отдыха, вырастет до 3 миллионов, причем планируется, что половину из них составят жители республики, остальные – жители других регионов и иностранцы.

В социальной сфере максимум внимания будет сосредоточено на семье. Через призму семьи будут развиваться образование, здравоохранение, культура и остальные сферы. Первые шаги были сделаны еще до официального утверждения Стратегии – в республике появилось министерство семьи, государство значительно расширило инструментарий финансовой поддержки, а следующий год в Башкирии официально объявлен Годом семьи.

Еще один важный момент, работа над которым пока находится на стадии обсуждения, - это формирование гражданской идентичности.

«Сколько жителей Башкортостана гордятся тем, что они жители Башкортостана? Есть ли у нас своя региональная идея, «территориальная религия»? Приучаем ли мы своих детей к тому, что Башкирия – лучшее место на земле, место, где нужно жить? Здесь есть свои сложности, гражданскую идентичность нельзя навязать сверху, она должна идти изнутри. Поэтому пока эта тема существует на уровне обсуждения», - считает Дмитрий Котов.

Зачем нужны агломерации?
Новые подходы ожидают республику и с точки зрения развития территории. Как отмечают ученые, одним из уязвимых мест республики сегодня является неравномерное развитие.

«В Башкирии много моногородов. Почему так сложилось? Фактически это результат того, что республика осваивалась в период второй промышленной революции, когда мощно развивалась промышленность. Людей, которые по культуре своей были аграриями – независимо от национальности, – втягивали в моногорода, - объясняет Дмитрий Котов. - Сегодня миграционные процессы очень трудно поддаются регулированию. Человека наручником к батарее не прикуешь, чтобы не уезжал. И не нужно этого делать. Если у нас из небольших сел переезжают в небольшие города, из небольших городов – в крупные города, это значит, в крупных городах увеличивается производственный ресурс. Это подталкивает к тому, чтобы повышать производительность труда на селе. Если человек уехал в город, пусть он лучше в городе найдет работу, чем будет пить на селе, но мы будем искусственно его там удерживать».

Еще одна тенденция территориального развития республики сегодня – население приграничных районов тяготеет к соседним регионам. В рамках Башкирии люди едут в основном в Уфу и в меньшей степени – Стерлитамак и Салават. Если на юге региона появится полноценная агломерация, она станет «второй ногой» для республики. Слово «полноценная» подразумевает целый комплекс: образование, включая хорошее образование, культуру, досуг, хорошие дороги – все, что нужно для жизни молодого, экономически активного человека.
Стратегию приняли.
Что дальше?
По словам экспертов, Стратегия ориентирована на то, чтобы повысить качество жизни жителей республики.

«В 2030 году люди больше будут задумываться о проблемах высшего уровня, чем о бытовых вопросах: где достать кусок хлеба, в какой садик пойдет ребенок и так далее. Все меньше жителей республики будет заботить удовлетворение элементарных потребностей, потому что удовлетворяться они будут гораздо лучше, - уверен Дмитрий Котов. – Главное: все теперь должно быть в рамках Стратегии. Но этот документ должен быть определяющим не только для органов государственной власти. В идеале каждый должен найти свое место в этой Стратегии – и чиновники, и представители бизнеса, и простые люди».

Со Стратегией социально-экономического развития Башкортостана до 2030 года можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития РБ.
Подготовила Дарья Петрова.
Фото: Олег Яровиков, Андрей Старостин.