Чтобы провести всю эту огромную работу по сбору и анализу информации, создали рабочую группу, многие участники которой теперь работают в Институте стратегических исследований РБ. Будущий директор Института Дмитрий Котов становится «научным руководителем» группы. К работе привлекают не только ученых, но и представителей всевозможных предприятий и организаций, которым предстоит определить свое место в новой Стратегии. Эта работа заняла весь 2015 год. В начале 2016 года началась проективная работа – собранные данные про историю, жизнь и планы на будущее теперь предстояло проанализировать и свести в единый документ. В 2016 году к работе привлекли и представителей Московской школы управления Сколково – они не участвовали в написании Стратегии, но помогали с современными технологиями и методами работы, которые как нельзя лучше подходили под формирование проектов развития.



«Мы обратились и к опыту других регионов, и к тому, что нам говорят консультанты: что успешно, а что – нет? - рассказывает Дмитрий Котов. - Первый главный вывод: нельзя взять и скопировать чью-то стратегию. Возьмем у них, поменяем название региона – например, вместо Челябинской области напишем Башкортостан – это вообще не работает. У них может быть успешная практика, но успешная практика должна ложиться на нашу среду. А наша среда – другая. Похожая, но другая. И предприятия, и люди, и территории. Это принципиально: нельзя скопировать. Второй главный вывод: в десятые годы был распространен взгляд, что стратегию нужно заказать внешним консультантам – это мнение сейчас сошло на нет. В МГУ уже считается плохим тоном: если ты участвуешь в конкурсе на разработку стратегии для кого-то, значит ты не разбираешься в стратегическом планировании. Стратегия – это то, что человек, как главный фактор реализации, должен пережить сам. Он должен разделить эту стратегию».



К концу 2016 года весь объем знаний о том, как жить дальше, оформился в документ – еще не саму Стратегию. По словам Дмитрия Котова, скорее это был скелет, вектор, который показывал, куда нужно двигаться. Весь 2017 год ушел на приведение документа в нормативный вид – в соответствие с требованиями федерального закона.



«Широкому кругу читателей я бы рекомендовал читать Стратегию с приложения – в нем есть раздел «Приоритетные проекты стратегического развития Республики Башкортостан». По сути, именно они должны обеспечить достижение заявленных целевых показателей. Это «локомотивы», которые должны привести республику в новую сферу, сдвинуть с тех позиций, которые мы занимаем сейчас», - говорит Дмитрий Котов.



В Стратегии-2030 выделено несколько стратегических приоритетов: человеческий капитал, реальный сектор экономики, сбалансированное развитие территорий и государственное управление.



