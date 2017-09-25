Новогодние ёлки в театрах: куда пойти с ребенком?

…Высоко в небе десятки тысяч снежинок готовятся к новогоднему балу. Но одна из них недовольна своим узором – он кажется ей слишком заурядным. Снежинка покидает дом и отправляется на поиски узора. Ей предстоит встретиться с вольными ветрами, попасть в царство суровых морозов, вырваться из Сугроб-тюрьмы, оказаться под лучами южного солнца. Но узор ей изменить так и не удастся. Героиня вернется домой – и, к ее изумлению, все окружающие будут поражены светом, исходящим от нее...



– Мы всегда придерживаемся того, что театр кукол – это театр чудес. Мы стараемся делать те чудеса, которые другим театрам не под силу, - рассказывает режиссер Альберт Имамутдинов. - При подборе новогодних сценариев отдаем предпочтение тем, где есть метаморфозы, превращения, можно использовать разные спецэффекты. Всё превращается, всё летит, есть и ростовые персонажи, и куклы, и лазерная проекция, и видеопроекция, светопись. И герои – Стужа, Морозец, Северный ветер, все персонажи, которые могут быть связаны с зимой, – все они есть.



Для детей помладше, до трех лет, на малой сцене театра готовится специальная программа «Что такое Новый Год?» (премьера прошлого сезона). Главные герои Зайчик, Белочка и Медвежонок покажут детям интерактивную сказку, из которой ребенок узнает, что такое Новый Год, научится сам наряжать ёлочку и познакомится с самым добрым на свете Дедом Морозом.



