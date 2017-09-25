 






Новогодние ёлки в театрах: куда пойти с ребенком?
«гоняют» Дедушку Мороза и Снегурочку, в цехах шьют снег и сказочные лабиринты, актеры охотно превращаются в гномиков и зверюшек, декораторы монтируют в фойе огромные ёлки.

Все театральные новогодние представления состоят из двух частей: интерактивно-развлекательных игр в фойе у ёлки и спектакля в зале. Все они ставятся на русском языке, так что можно выбрать любой театр, исходя из его географической близости к дому. Детей лучше одеть в маскарадные костюмы или нарядные платья – чтобы хоровод у ёлки получился сказочным, а фотографии – яркими и праздничными.

«Башинформ» выяснил, какие интересные сюрпризы в уфимских театрах и концертных залах ожидают юных посетителей. В каком театре ставится самая высокая ёлка? Где будет использоваться самое современное оборудование? В какой сказке будет самый звёздный состав артистов и появится ли в театре живой символ года – собака?

Только раз в году наступает время новогодних ёлок, предвкушения чуда и искрящихся снегом каникул. По традиции каждый театр старается порадовать ребятишек новыми постановками и новогодними представлениями. На репетициях режиссеры «гоняют» Дедушку Мороза и Снегурочку, в цехах шьют снег и сказочные лабиринты, актеры охотно превращаются в гномиков и зверюшек, декораторы монтируют в фойе огромные ёлки.

Все театральные новогодние представления состоят из двух частей: интерактивно-развлекательных игр в фойе у ёлки и спектакля в зале. Все они ставятся на русском языке, так что можно выбрать любой театр, исходя из его географической близости к дому. Детей лучше одеть в маскарадные костюмы или нарядные платья – чтобы хоровод у ёлки получился сказочным, а фотографии – яркими и праздничными.

«Башинформ» выяснил, какие интересные сюрпризы в уфимских театрах и концертных залах ожидают юных посетителей. В каком театре ставится самая высокая ёлка? Где будет использоваться самое современное оборудование? В какой сказке будет самый звёздный состав артистов и появится ли в театре живой символ года – собака?

ГКЗ «Башкортостан»: «Голос Нового года»

22-23 декабря для специально приглашенных детишек (отличников учебы, победителей олимпиад и спортивных соревнований, лауреатов фестивалей, а также детей-сирот и из малообеспеченных семей), а с 24 – для всех желающих.
Самым «крутым» новогодним шоу всей республики традиционно обещает стать ёлка главы Башкортостана, в просторечье – «президентская ёлка». Празднества для учащихся будут организованы в Государственном концертном зале «Башкортостан»: 22-23 декабря для специально приглашенных детишек (отличников учебы, победителей олимпиад и спортивных соревнований, лауреатов фестивалей, а также детей-сирот и из малообеспеченных семей), а с 24 – для всех желающих.
На шоу «Голос Нового года» появится и башкирский Медведь, который тоже решил принять участие, и бурзянская Пчёлка, которая дивно поет песню на шоу.
В этом году организаторы готовят полное чудес сказочное представление – мюзикл «Голос Нового года». Дед Мороз – уже старенький, любит, чтобы всё было, «как полагается»: ёлки, мандарины, любимая песня «В лесу родилась ёлочка». А молоденькой Снегурочке страсть как хочется новшеств! Новые песни, современные идеи, инновационные технологии внедрить. А тут еще обнаруживается, что у Деда Мороза сломался патефон и старая песня уже не звучит… Тогда в сказочной стране и объявляют масштабный, грандиозный фестиваль.

Масштабные декорации, красочные костюмы, 3D-проекция, постановочные номера, молодые звезды башкирской сцены Руслан Хайсаров, Фиргат Гарипов, Милена Сираева и другие.

При этом «Главная Ёлка Республики» – это не только занимательный новогодний спектакль, но и всевозможные игры, хороводы и аттракционы, которые будут открыты в фойе за час до начала спектакля. Зрители станут участниками веселых музыкальных игр у огромной ёлки, встретятся со сказочными персонажами, смогут с ними сфотографироваться на память. Впервые на площадке ГКЗ «Башкортостан» состоится увлекательное научное шоу «ПознавайКа».

Название в этом году своеобразное, в меру креативное, в ногу со временем – «Голос Нового года». Сразу понятно, что перекликается с популярным телешоу «Голос», при этом все преподносится с юмором. Вся сказка – хорошая, добрая музыкальная семейная комедия. Сказка очень динамичная, яркая, ритмичная. Будут и актеры, и объемные ростовые куклы. А еще мы впервые хотим использовать голограмму – на всю сцену будет делаться 3D-проекция и при помощи персонажей голограмма будет работать. Актеры и сами горят желанием это опробовать.
Ильшат Фахертдинов
режиссер спектакля
Даты: с 24 декабря по 6 января
Время начала: 11.00, 14.00
Адрес: ул. Ленина, 50
Цена билетов: от 200 рублей

Башкирский государственный театр кукол: «История одной снежинки»

«Единая Россия». Спектакль создан по пьесе Владимира Аношкина «История одной снежинки».
Самый детский – Башкирский театр кукол отнесся к подготовке новогоднего представления не по-детски. Спектакль получил федеральный грант. Всё, на что способен современный театр кукол – всё приобретено при поддержке проекта «Театр – детям» партии «Единая Россия». Спектакль создан по пьесе Владимира Аношкина «История одной снежинки».
Самая высокая, девятиметровая театральная елка находится здесь – в Театре кукол.
…Высоко в небе десятки тысяч снежинок готовятся к новогоднему балу. Но одна из них недовольна своим узором – он кажется ей слишком заурядным. Снежинка покидает дом и отправляется на поиски узора. Ей предстоит встретиться с вольными ветрами, попасть в царство суровых морозов, вырваться из Сугроб-тюрьмы, оказаться под лучами южного солнца. Но узор ей изменить так и не удастся. Героиня вернется домой – и, к ее изумлению, все окружающие будут поражены светом, исходящим от нее...

– Мы всегда придерживаемся того, что театр кукол – это театр чудес. Мы стараемся делать те чудеса, которые другим театрам не под силу, - рассказывает режиссер Альберт Имамутдинов. - При подборе новогодних сценариев отдаем предпочтение тем, где есть метаморфозы, превращения, можно использовать разные спецэффекты. Всё превращается, всё летит, есть и ростовые персонажи, и куклы, и лазерная проекция, и видеопроекция, светопись. И герои – Стужа, Морозец, Северный ветер, все персонажи, которые могут быть связаны с зимой, – все они есть.

Для детей помладше, до трех лет, на малой сцене театра готовится специальная программа «Что такое Новый Год?» (премьера прошлого сезона). Главные герои Зайчик, Белочка и Медвежонок покажут детям интерактивную сказку, из которой ребенок узнает, что такое Новый Год, научится сам наряжать ёлочку и познакомится с самым добрым на свете Дедом Морозом.

Интересно, что самая высокая, девятиметровая театральная елка находится здесь – в Театре кукол. – Мы всегда об этом говорим с гордостью. Наши архитектурные сооружения позволяют это сделать. К тому же в этом году к нам приехала новая ёлка-красавица, с современными украшениями.
Альберт Имамутдинов
режиссер спектакля, директор театра кукол
Здесь и разыграется праздничное действие с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кульминацией мероприятия в фойе будет выход символа года Собаки – также в совершенно новом костюме. Костюмы готовит художник Наталья Кандалова.

После спектакля детей и их родителей ожидает увлекательный мастер-класс от художника театра кукол, на котором ребенок сделает свою первую ёлочную игрушку, которую можно забрать с собой домой. А в завершение программы гостей праздника ждет сказочная фотосессия в праздничных декорациях спектакля.
Большой зал
Даты: с 23 декабря по 8 января
Время начала: 11.00, 14.00, 17.00
Цена билетов: 250 рублей
Малый зал
Даты: 20, 21, 27, 28 декабря
Время начала: 16.00
Цена билетов: 300 рублей
Адрес: проспект Октября, 158,
Телефон кассы: 284-36-03

Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури: «Mousе story»

приключения и мышиная война с шекспировскими страстями. Главные герои – Шома и Фружи так хотят дружить, что побеждают многовековую вражду двух семейств. Конечно, история мышиных Ромео и Джульетты закончится хорошо.
Башкирский драмтеатр решил поставить для детей совершенно новый спектакль и приглашает на премьеру – спектакль «Mousе story» («Мышиная история») по популярной пьесе венгерского драматурга Дюлы Урбан «Все мыши любят сыр». Любовь и дружба, приключения и мышиная война с шекспировскими страстями. Главные герои – Шома и Фружи так хотят дружить, что побеждают многовековую вражду двух семейств. Конечно, история мышиных Ромео и Джульетты закончится хорошо.
Серые и белые мыши готовятся к «Евромаусу» – как вы, наверное, догадались, – это аналог Евровидения.
– Мы готовим интересную детскую историю. Серые и белые мыши готовятся к «Евромаусу» – как вы, наверное, догадались, – это аналог Евровидения. Это очень толерантная сказка, затрагивающая большие проблемы. Она адаптирована к современным реалиям, - говорит режиссер спектакля Ильсур Казакбаев.

Серые и белые мышки накануне Нового года должны быть нарядными. Потому на премьеру шьются новые костюмы по эскизам молодого художника Карины Ситдиковой. Оригинальную музыку пишет молодой композитор Василь Гафаров, танцы ставит Александр Родионов. В сказке задействованы по семь актеров Башкирского театра в двух составах, среди них Урал Аминов, Артур Кабиров, Алсу Бахтиева, Хаким Муртазин, Артур Кунакбаев, Алсу Галина и другие.

Остальная часть труппы со всей ответственностью перед теми, чьими устами глаголет истина, репетирует и креативит для утренника, который по традиции пройдет перед спектаклем в фойе второго этажа. Детей ждет встреча с главными действующими лицами зимнего праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой, а также персонажами популярной русской сказки «Репка». И кто же в этот раз будет главным героем? Ну конечно, Жучка, символ 2018 года, да и не одна, а с компанией! Но всех секретов выдавать не будем, лучше своими глазами увидеть.

Желающие смогут приобрести игрушки и новогоднюю атрибутику.
Даты: с 21 декабря по 14 января
Время начала: 11.00 и 13.00
Адрес: ул. Заки Валиди, 34
Цена билетов: от 200 рублей

Государственный академический русский драматический театр: «Снежная королева» и «Дюймовочка и Принц»

кот Ганс, страшные разбойники: в спектакле занято более 30 исполнителей – актеров, вокалистов, артистов балета. Увлекая зрителей в царство сказки, где много музыки, света, приключений, спектакль заставит задуматься над тем, что может растопить лед, победить черствость людских сердец.
Русском театре в новогодние дни ребятишек ждут на мюзиклы Кима Брейтбурга по сказкам Ганса Христиана Андерсена. «Снежная королева» – знакомая и любимая история маленькой Герды, которая отважно отправляется на поиски Кая. Заботливая Бабушка, умный
В Русском театре в новогодние дни ребятишек ждут на мюзиклы Кима Брейтбурга по сказкам Ганса Христиана Андерсена. «Снежная королева» – знакомая и любимая история маленькой Герды, которая отважно отправляется на поиски Кая. Заботливая Бабушка, умный кот Ганс, страшные разбойники: в спектакле занято более 30 исполнителей – актеров, вокалистов, артистов балета. Увлекая зрителей в царство сказки, где много музыки, света, приключений, спектакль заставит задуматься над тем, что может растопить лед, победить черствость людских сердец.
Театр имеет большое преимущество: оба мюзикла «Снежная королева» и «Дюймовочка и Принц» — семейные, смотреть их интересно и взрослым, и детям.
«Дюймовочка и Принц» – премьера нынешнего сезона, которая тоже сразу полюбилась зрителям. Вечный сюжет, обрамленный прекрасной музыкой и затейливо завернутый в яркую художественную обертку. Сказочный лес, рок-квартет в Лягушачьем болоте, гламурная тусовка в Жучиной поляне, Мыши и Крот в подземелье, Золотые рыбки. Арии и песни в самых разных жанрах — от блюза до танго и рок-н-ролла.

– Почти все билеты на новогодние спектакли были проданы моментально, поэтому пришлось ставить дополнительные спектакли. В каникулы мы показываем спектакли дольше всех, у нас заключительные новогодние спектакли – 13 января, в старый Новый год, - говорит завлит театра Елена Попова. - Как обычно, в фойе ставится елка, будет традиционный хоровод. Но программа у елки недолгая, потому что мюзиклы двухчасовые.

В фойе установлена фотозона, где зрители могут сделать памятные снимки с символом года – большой собакой, которую специально к праздникам сделали театральные бутафоры.
Даты: с 17 декабря по 14 января
Время начала: 12.00 и 18.00, 12.30 и 18.30
Адрес: проспект Октября, 79
Телефон кассы: 233-00-73
Цена билетов: от 200 до 400 рублей

Башкирский государственный театр оперы и балета

Так, театр предлагает свою «Снежную королеву» на музыку композиторов XIX–XX веков. Театрализованное представление, которое играют воспитанники Башкирского хореографического колледжа им. Р.Нуреева, будет показано 24 декабря и 4 января.
Самую разнообразную программу на новогодние каникулы, как всегда, подготовил Башкирский театр оперы и балета. Тут детям и родителям есть из чего выбрать, и приходить лучше обязательно вместе: эстетическое удовольствие гарантировано любым возрастам.

Так, театр предлагает свою «Снежную королеву» на музыку композиторов XIX–XX веков. Театрализованное представление, которое играют воспитанники Башкирского хореографического колледжа им. Р.Нуреева, будет показано 24 декабря и 4 января.

Пока дети будут веселиться, родители смогут попробовать угадать в сказочных образах и невероятном гриме любимцев уфимской публики – оперных звезд
Малышей также порадует музыкальная сказка «Хрустальная туфелька, или Сказка о Золушке» на музыку Антонио Спадавеккиа, которую 30 и 31 декабря предварит получасовое новогоднее представление у ёлки. Попасть на елку перед спектаклем детвора сможет и во время каникул: 3 января она вновь откроет «Сказку о Золушке», 4 января – «Снежную королеву», 5 января – балет «Щелкунчик» Петра Чайковского, 6 января – детский мюзикл «День Рождения Кота Леопольда» Бориса Савельева. Сюрпризом для юного зрителя станет и легендарный мюзикл «Бременские музыканты» Геннадия Гладкова, который состоится 3 января.

Шедевр мирового балетного искусства «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича можно увидеть днем и вечером 5, 6 и 8 января. В завершение каникул, 11 января, ждет еще одно творение этого выдающегося хореографа – «Лебединое озеро» Петра Чайковского.

Театрализованное представление у ёлки соберет детвору в Греческом зале на втором этаже. Режиссер Ляйсан Сафаргулова готовит новый сценарий, который традиционно завершится появлением Деда Мороза. Пока дети будут веселиться, родители смогут попробовать угадать в сказочных образах и невероятном гриме любимцев уфимской публики – оперных звезд Ларису Ахметову, Владимира Копытова, Владимира Орфеева, Алима Каюмова, Катерину Лейше, Рима Рахимова, Элину Галимуллину.
Даты: с 22 декабря по 8 января
Время проведения: 11.30, 15.00
Адрес: ул. Ленина, 5/1
Цена билетов: от 150 до 1400 рублей

Уфимский татарский драматический театр «Нур»: «Дед Мороз настоящий?!»

Спектакль оформлен красивой музыкой признанного мастера Урала Идельбаева. В спектакле заняты любимые актеры татарской труппы.
Нуровцы решили, что лучшим подарком ребятне на праздник будет история о главном герое Нового года, и специально заказали драматургу Марсу Гимранову пьесу. Посмотрев спектакль «Дед Мороз настоящий?!», дети найдут ответ на свой извечный вопрос. Спектакль оформлен красивой музыкой признанного мастера Урала Идельбаева. В спектакле заняты любимые актеры татарской труппы.
Помимо классических сказочных героев – Деда Мороза, Лешего, юные зрители увидят на сцене любимых современных персонажей: тут и Робот Трансформер, и Шрек-Лесовик, и Кукла Братц.
В фойе детей также ждут на утреннике у елки.

– Каждый год мы стараемся придумать что-то новое, интересное, - отметила режиссер новогоднего утренника Фина Валиева. – Хотя сам интерактив будет на русском, здесь появятся и национальные герои: деревенский пес Акбай, Шурале и девушки в национальных костюмах.
Мы решили, что сказка должна быть поэтичной, красивой, романтичной. В жизни каждого из нас всегда есть место для чудес и волшебства, надо только в это поверить. Ледовый городок, яркие пейзажи и персонажи, как в мультфильмах. Всё будет динамично, с музыкой и песнями. Дети будут сопереживать героям. Мы постараемся полностью забрать их внимание, устроить настоящий праздник.
Ильдар Валеев
режиссер, заслуженный артист Башкортостана
Даты: 21 декабря – 5 января
Время начала: 21-24 декабря, 2-3 января – 10.00, 13.00,
4-5 января – 11.00, 14.00
Адрес: ул. 50 лет СССР, 36
Телефон кассы: 248-95-33
Цена билетов: 150-200 рублей

Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова: «Аленький цветочек»

этих стран. Красочное эстрадное шоу обрамляют яркие масштабные декорации, видеоинсталляция и световые эффекты, около 40 великолепных костюмов. Роли исполняют ведущие солисты эстрады Башгосфилармонии, артисты Хоровой капеллы и балета.
Филармония назвала свои новогодние представления «Главным новогодним утренником Уфы». Расширенный сюжет сказки переносит действие то в Китай, то в Индию, то снова в Россию, благодаря чему дети могут познакомиться с песнями и танцами этих стран. Красочное эстрадное шоу обрамляют яркие масштабные декорации, видеоинсталляция и световые эффекты, около 40 великолепных костюмов. Роли исполняют ведущие солисты эстрады Башгосфилармонии, артисты Хоровой капеллы и балета.
Зрителям предлагают окунуться в удивительный мир мюзикла «Аленький цветочек» по сказке нашего известного земляка — писателя Сергея Аксакова.
– Мюзикл на музыку Урала Идельбаева признан авторитетными критиками лучшим в республике за последние десять лет! – говорит главный специалист по академическому искусству филармонии Марина Луговая.

В фойе филармонии ожидают традиционные ёлка, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, танцевальный флешмоб и детская дискотека. Дети смогут создать новогоднее настроение при помощи фееричного аквамакияжа, сделать семейную фотосессию от Филармонического Деда Мороза и, конечно же, получить призы.
Даты: с 23 декабря по 6 января
Время начала: 23-30 декабря в 11.00, 13.00, 15.00;
2-6 января в 12.00, 14.00, 15.00
Адрес: ул. Гоголя, 58
Телефон кассы: 250-77-42
Цена билетов: 250 рублей

Национальный молодежный театр им. М. Карима: «Щелкунчик» и «Пёс Барбос и Новогодний кросс»

Спектакль «Щелкунчик» создается по мотивам легендарной рождественской сказки Э.Т. Гофмана. Сюжет спектакля знаком всем поколениям зрителей: невероятная история Щелкунчика и первая любовь маленькой Мари кажутся реальными, магические превращения – закономерными, а мир вокруг наполняется таинственным мерцающим светом Рождества.
В преддверии Нового года Молодежный театр выпустит две музыкальные сказки для детей: «Щелкунчик» в Большом зале и «Пёс Барбос и Новогодний кросс» на Камерной сцене. Премьера первой постановки назначена на 20 декабря, второй – на 23 декабря.

Спектакль «Щелкунчик» создается по мотивам легендарной рождественской сказки Э.Т. Гофмана. Сюжет спектакля знаком всем поколениям зрителей: невероятная история Щелкунчика и первая любовь маленькой Мари кажутся реальными, магические превращения – закономерными, а мир вокруг наполняется таинственным мерцающим светом Рождества.
Есть в сказке жулики наподобие Труса, Балбеса и Бывалого из комедий Гайдая
Инсценировку создала Нина Соболева, музыку написал композитор Урал Идельбаев, над сценографией колдует художник-постановщик Рустам Баймухаметов, над хореографией – Сулпан Аскарова. Проект реализуется в рамках федеральной государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы», которая предусматривает поддержку и оснащение детских и кукольных театров.

– Наш спектакль будет сделан в духе венецианского театра, а костюмы будут напоминать карнавальные. Сказка превратится в красочное музыкальное действо, напоминающее феерию, – говорит режиссер Зиннур Сулейманов.

Почти детективная история «Пёс Барбос и Новогодний кросс» придется по вкусу как совсем юным зрителям, так и ученикам младших классов. Сказка повествует о дворовом псе Барбосе, который всю жизнь мечтал стать следователем. И вот ему подворачивается случай: у Деда Мороза злоумышленники крадут мешок с подарками. Как распутывался клубок событий и какой кросс пришлось преодолеть героям – расскажет новая история Молодежного театра.

Все праздничные дни артисты на русском языке будут играть ее на Камерной сцене. Режиссер Рустем Хакимов ставит спектакль по пьесе Ирины Казаковой, которую автор написала специально для театра (зрители уже знают одну из ее работ – спектакль «Аладдин»).

Перед началом каждого спектакля юных посетителей будет ждать новогодний хоровод с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими известными персонажами.

Все идет как мультфильм, события очень быстро меняются. Спектакль музыкальный, с песнями. Постановка современная. Есть в нашей сказке жулики наподобие Труса, Балбеса и Бывалого из комедий Гайдая.
В постановке заняты артисты башкирской труппы: Пёс – Рамзиль Сальманов, Ворона – Гузель Аюпова, Дед Мороз – Венер Камалов, Бывалый – Нагим Нургалин, Балбес – Вадим Клысов, Трус – Радмир Абдуллин. Музыку написал Ришат Сагитов, хореограф Рамиза Мухаметшина.
Каждый год мы делаем новогодние представления, стараемся придумать что-то новое, даем заказы авторам. Мы еще придумали дискотечный интерактивный вариант для старшеклассников «Пес Барбос и Диско-кросс», уже есть заказы от уфимских школ.

Рустем Хакимов
режиссер Молодежного театра
Даты: с 20 декабря по 8 января
Время начала: 10.00, 12.00 (Большая сцена),
10.00, 13.00 (Камерная сцена)
Адрес: ул. Ленина, 62
Телефон кассы 272-13-52
Цена билетов: 200 рублей

Уфимская детская филармония: «Новогодняя мастерская чудес»

чудес». Он написан Лилией Кабировой в 2017 году. Все песни, исполненные героями, звучат в современной интерпретации, состав актеров молодежный, подвижный и искрометный.
Приглашает на новогоднюю сказку и Уфимская детская филармония. В Концертном зале в преддверии новогодних праздников Народный театр «Волшебная рампа» Уфимской детской филармонии предлагает мюзикл «Новогодняя мастерская чудес». Он написан Лилией Кабировой в 2017 году. Все песни, исполненные героями, звучат в современной интерпретации, состав актеров молодежный, подвижный и искрометный.
В пьесе героини Веселушка и Хохотушка находят брошенную игрушку Собачку на улице. Они просят девочку Кнопку отнести Собачку в Новогоднюю мастерскую чудес, куда все ребята относят свои поломанные куклы и игрушки. Зрители и главные герои будут противостоять злым намерениям вредных персонажей и вместе подготовятся к встрече Нового года.

А в фойе ребята встретятся с Сугробушкой, Глыбушкой, Снежком Ивановичем, Дедом Морозом и Снегурочкой.
Даты и время показа: 24 декабря – 11.00, 27 декабря – 13.00, 30 декабря – 11.00, 13.00, 2 января – 13.00, 4 и 5 января – 11.00, 13.00
Адрес: проспект Октября, 33
Цена билетов: от 150 до 300 рублей.
Текст — Лейла Аралбаева
Фото – Олег Яровиков, Гульфия Акулова, Альберт Загиров, Роман Шумнов