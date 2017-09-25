 
Занять детей,
выявить и развить их таланты:
где, сколько стоит и как туда попасть?
Современный родитель – образованный, продвинутый и амбициозный. Он хочет, чтобы его ребенок был всесторонне развит. Часто от взрослых можно услышать фразу: «Мы живем в век конкуренции, когда считается, что побеждает тот, кто знает больше и больше умеет». Сегодня все, что связано с развитием детей, востребовано и актуально. Поэтому повсеместно открываются центры развития разной направленности, кружки, секции и так далее. Одним словом, на помощь школьному образованию приходит дополнительное.
Рустэм Хамитов,
глава Республики Башкортостан
«Важной задачей является развёртывание в регионах эффективной и доступной системы дополнительного образования, охват до 2020 года не менее 70 процентов детей, особенно в сельской местности, современными программами, формирование методических центров.
Планируется развитие научно-технического творчества, расширение кружкового движения, объединяющего ребят, способных к конструированию и программированию. Будет создана сеть соответствующих ресурсных центров, а также каналов предоставления доступной и увлекательной для детей информации о научных достижениях, исследованиях российских учёных. Активно обсуждаются и другие инновации».
Дополнительное образование
В Башкортостане работают более 400 учреждений дополнительного образования. Им охвачены порядка 78% детей. Представлено широкое многообразие образовательных услуг. В многопрофильных учреждениях можно найти занятие на любой вкус: научно-технические, эколого-биологические, спортивные, художественные, театральные, музыкальные, танцевальные, декоративно-прикладные. Они предназначены как для мальчиков, так и для девочек. Некоторые направления имеют свою специфику и определенные ограничения: по возрасту и здоровью.

Практически все учреждения дополнительного образования начинают свою работу после завершения летних каникул. Сбор сведений происходит обычно во второй половине августа или в сентябре. Занятия также начинаются чуть позже Дня знаний: после приема заявлений комплектуются группы по возрасту и времени - кто-то учится в первую смену, кому-то приходится идти в школу после обеда.
Главная задача дополнительного образования – выявление и развитие способностей у детей и приобретение ими новых умений и навыков. Как считают педагоги, в каждом ребенке есть целый арсенал скрытых возможностей, которые важно вовремя раскрыть и развить. Это и есть главное направление любой внеурочной деятельности.

«Башинформ» выяснил, чему сейчас можно научиться в кружках домов детского творчества и как туда попасть. Кстати, в ходе подготовки материала мы узнали, что в Уфе многие учреждения допобразования работают бесплатно.

В последние годы в России огромное внимание уделяют техническому образованию, причем воспитывать интерес к технике нужно с самых ранних лет, отмечают специалисты.
Сегодня хобби –
завтра профессия
Республиканский детский
образовательный технопарк
(Кирова, 43)
Этот центр для тех, кто интересуется конструированием, программированием и техникой. Школьников научат моделированию, они могут попробовать свои силы в анимации и фотошопе, изучат основы физики, электроники и радиоэлектроники, смогут заняться радиотехническим конструированием.
Кружок «Робоквантум»
(робототехника)
Он рассчитан на детей в возрасте от 7 до 12 лет.
«Здесь школьники приобретают в первую очередь навыки конструирования и программирования, потому что они собирают не просто Lego-роботов, а учатся программировать их под определенные задачи. Знакомятся с основами физики. Например, у нас много датчиков, и чтобы понять, как они работают, нужно знать физику, но все это мы изучаем в игровой и доступной детям форме», - говорит преподаватель одной из групп Тимур Заманов.

Запись в группы производится в августе-сентябре, набор детей запланирован и после новогодних каникул. В настоящее время «Робоквантум» посещают более 100 детей. Занятия бесплатные, на расходные материалы тратиться также не надо.
Компьютерная 2D-графика
и анимация

Этот кружок открыт для детей со второго класса, хотя в каждом конкретном случае надо решать индивидуально. Некоторые дети и в более раннем возрасте могут иметь склонность к такой кропотливой работе. Надо пробовать, считает педагог Оксана Остапчук.

«Дети учатся работать на компьютере, рисуют, редактируют, а затем и анимируют собственные картинки. Таким образом, получается короткий мультфильм. Это творческая работа, и она требует некоторой усидчивости, не все к этому склонны, - делится Оксана Остапчук. – Пока дети учатся, я сама задаю им каждый урок определенную тему. К примеру, сегодня - морская. А уже потом, когда они достаточно хорошо набьют руку и у них не будет вызывать трудностей техническая сторона вопроса, ребята рисуют то, что нравится им. Многие делают музыкальные клипы, то есть берут песню, которая им нравится, и уже под нее создают видеоряд. Иногда они сами озвучивают своих персонажей. Изучаем принцип анимации».

Занятия проходят дважды в неделю.
«Лаборатория электроники
и робототехники»

Возрастная категория этой лаборатории – школьники с четвертого по восьмой классы. В этот период у ребенка есть интерес и определенная база знаний и умений, но еще нет понимания, как что-либо делать. Поэтому этот возраст нужно максимально использовать для того, чтобы научить, помочь. На занятиях в этой лаборатории дети могут окунуться в ту деятельность, которая обычно доступна людям только после окончания школы, к примеру, в университете.

«Применяя специальные образовательные методики и программы, мы обучаем сложным вещам раньше, чем это обычно принято, стараясь не упускать ни практическую, ни теоретическую составляющие, - пояснил преподаватель Радомир Абдуллин. - Мы занимаемся проектами Arduino. Это контроллер, который позволяет за считанные дни строить проекты. Например, мигающий светодиод (светофор, семафор), всевозможные электронные устройства: роботы, «Умный дом», «Метеостанция» и так далее. Но самое главное, дети учатся проектировать. Это уже подготовка к инженерным специальностям, которые с каждым годом становятся востребованными. Ребята ставят цель, прорабатывают алгоритм, аппаратное обеспечение, схемы. Начинаем с малого, постепенно переходим к более сложному. Дети, которые приходят в нашу лабораторию, обычно владеют компьютером на среднем уровне, в процессе начинают заниматься программированием, которое изучается на первых курсах в вузе, сборкой схем, и в завершение, обычно в мае, они готовят и защищают собственные проекты».

В лабораторию могут записаться все желающие, набор в течение года.
«Промышленный дизайн»

В этот кружок детей набирают в возрасте от 10 до 14 лет. Основная цель – развить художественное, критическое мышление у детей, научить макетировать, моделировать и дать понятия о профессии дизайнера. Никаких ограничений по способностям здесь нет, двери открыты для всех желающих.

«У нас нет лекций. Чтобы ребенок наглядно видел и понимал, что нужно делать, мы смотрим презентации. Работы в основном проходят в группах. На занятиях по промышленному дизайну дети могут заниматься решением самых разных задач: от проектирования дизайна какой-либо техники и механизмов до мелких бытовых предметов. В течение всего курса дети будут работать над собственными проектами, создавать дизайн какой-либо вещи. Ребенок сам должен прийти к результату. Мы не учим, мы только направляем», - говорит педагог Эльвира Хабибуллина.
«Графический дизайн
и 3D-моделирование»

Возраст детей: с 7 до 17 лет. Обычно в группах собираются разновозрастные дети, поэтому подход ко всем индивидуальный.

«В процессе обучения школьники осваивают материал последовательно, от простого к сложному, по принципу цикличности, совершенствуя и углубляя знания на каждом новом уровне обучения и создавая свои собственные проекты, - говорит преподаватель Айгуль Даминева. - Здесь они получают навыки пространственного мышления, творческие навыки, модульного конструирования, основ программирования, моделирования. Сначала ребенок учится работать в 3D, потом работать со своей моделью: масштабировать ее, регулировать плотность при печати. Он уже знает устройство 3D-принтера. Итог года – защита их собственных проектов. Я никогда не навязываю детям тему проектов, потому что тяжело реализовывать чужие идеи. В прошлом году моя ученица за семь месяцев создала проект двухэтажного кинотеатра и заняла третье место в научно-исследовательской конференции».
Республиканский детский образовательный технопарк в рамках «Кванториума» работает по пяти направлениям: «АйТиквантум», «Робоквантум», «Промышленный дизайн», «Автоквантум» и «Дополненная виртуальная реальность».

«Наша основная цель – развитие продуктового мышления у детей, развитие инженерно-технических способностей, нацеливание их на инженерные профессии. «Кванториум» – это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Мы привлекаем как можно больше детей в центр, чтобы они пробовали себя в разных направлениях. Если ребенку нравится, он уже вовлекается в более серьезные проекты, которые разрабатываются совместно с нашими интеллектуальными и бизнес партнерами. Это высшие учебные заведения – УГАТУ, УГНТУ, БашГУ, БГПУ имени М.Акмуллы и промышленные предприятия», - говорит директор Центра Оксана Семёнова.

Все обучение – бесплатное. Сейчас в Центре занимаются порядка 1200 детей.
Республиканский детский эколого-биологический центр
проспект Октября, 4
Открыт для всех желающих в возрасте от 6 до 18 лет. Набор в группы осуществляется в августе-сентябре. Занятия ведутся по пяти направлениям: «Экология леса», «Экология растений», «Экология человека», «Экология животных», «Экологический туризм». Здесь занимаются дети, интересующиеся природой и экологическим состоянием природных объектов.

В Центре есть живой уголок, где обитают разные животные и насекомые. Орнитология, ботаника, ландшафтный дизайн, лесоведение, энтомология (насекомые), гидробиология, генетика, традиции и обычаи народов РБ – знания по этим дисциплинам можно приобрести в эколого-биологическом центре. Свой опыт детям передают 11 педагогов, профессионалы с большой буквы. Они готовят заинтересованных школьников к участию в муниципальном, региональном, всероссийском этапах различных олимпиад и конкурсов, помогают и направляют в научно-исследовательской деятельности.
«Младшие школьники с большим интересом посещают кружок «Экология творчества». Через поделки из отходных материалов: перегоревшей лампочки, тканей и так далее, мы обучаем детей рациональному использованию отходов, - говорит Ирина Зайцева. – Старшеклассники занимаются по профориентационному направлению «Я - будущий эколог», где они проводят исследования окружающей среды. Все знания, которые есть у детей, они интегрируют в общую одну картину. Кроме этого, посещаем научно-исследовательские институты, делаем лабораторную практику».
В этом году Центр выиграл федеральный грант на организацию учебной эколого-биологической лаборатории по целевой программе «Развитие образования до 2020 года». Благодаря этим средствам исследования будут проводиться на высокотехнологичном оборудовании. В летнее время проводится много выездных экологических мероприятий: лагеря и слеты, так как основное время для исследований – лето, отметила директор Центра Екатерина Кошелева.

Обучение бесплатное. Записаться можно по телефону: 246-54-98, адрес: проспект Октября, 4. На сегодняшний день в Центре занимаются 360 детей.
Уфимский городской Дворец детского творчества
имени В. М. Комарова
Во Дворце помимо популярных и известных не только в Башкирии, но и по всей стране танцевальных и спортивных кружков, широко представлены творческие мастерские. Объять необъятное, конечно, невозможно, но определиться с талантами вам здесь помогут.

3000 воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет занимаются по нескольким десяткам направлений: художественно-эстетическому, физкультурно-спортивному, спортивно-техническому, социально-педагогическому, эколого-биологическому, научно-техническому, туристско-краеведческому, культурологическому и другим.
Образцовый театр моды «Класс»

Сам себе кутюрье. Если девочка мечтает стать супердизайнером, она должна прийти в театр моды «Класс», работающий уже более 20 лет. Многие записываются сюда, практически не умея шить, но уже через несколько занятий они осваивают навыки моделирования, конструирования и шитья.

Сначала дети создают свой неповторимый стиль и имидж, а потом показывают свои наряды на подиуме - на конкурсах и представлениях. Причем для показов специально шьются целые коллекции.

«Мы начинаем с самого начала: от ручного стежка, потом учимся кроить, шить. Девочки изучают всевозможные модные техники: это и войлок (мокрое валяние), вышивка шелковыми ленточками, батик и другие технологии. Все, что они создают своими руками, они оставляют себе или дарят близким, - говорит руководитель объединения Лада Пономарева. – Мы стараемся привить любовь к труду, искусству, творчеству. Это полезно для общего развития детей. Кроме того, так дети учатся идти к своей цели. Все начинается с труда».

В каждой группе занимается не более 10 человек. Возраст от пяти лет и старше. Обучение бесплатное, родители приобретают только подручные материалы.
Объединение декоративно-прикладного творчества «Берендей»

В последнее время поднимается престиж рабочих профессий. Чиновники на всех уровнях отмечают, сегодня важно уметь работать руками качественно и хорошо.

В студии «Берендей» мальчиков и девочек учат резьбе по дереву. Как считает руководитель кружка Владимир Савельев, дерево – самый теплый и могущественный материал из существующих.

«Начинаем мы с геометрической резьбы. Это идеальное и простое знакомство с режущим инструментом и древесиной, а заканчиваем резьбой в стиле «Татьянка». Освоили классическую башкирскую резьбу, - говорит Владимир Савельев. – Главное, чтобы было желание, «глаз горел». Ко всем детям я подхожу индивидуально, потому что у каждого свои определенные наклонности в этом деле. Кто-то тяготеет к миниатюрной резьбе, некоторые, наоборот, к масштабной. По заказу нашего предприятия «Агидель» делаем с ребятами башкирскую деревянную посуду в миниатюрном масштабе 1:10. Работа с мелкими предметами развивает мелкую моторику, что тоже очень хорошо для работы мозга. Мы принимаем детей с девяти лет».

Обучение бесплатно, но профессиональные инструменты придется приобрести свои.
Объединение «Мастерица»
и «Арт-дизайн»

В эти объединения принимают младших школьников. Основные направления – шитье, вышивка, несколько блоков бисероплетения и соленое тесто.

Руководитель объединения Татьяна Бондаренко рассказала, что каждую четверть дети знакомятся с новым направлением, чтобы им было интересно.

«Шьем то, что нравится детям. Например, мягкую игрушку, кукол, плетем украшения».

По словам руководителя кружка «Арт-дизайн» Анжелики Катасоновой, здесь ребята делают креативные изделия в самых разных техниках: папье-маше, роспись по стеклу, батик, куклы, декорируют предметы интерьера, создают цветы из фоамирана.
Учимся писать красиво
Как бы много сейчас ни говорили, что современное поколение мало пишет, а больше печатает на компьютере, в начальном звене красивый почерк никто пока не отменял. По крайней мере, оценки за грязь и неровные буквы по-прежнему снижают.

Но и это уже не проблема. В Уфе вашего ребенка научат писать красиво, если вы запишете его в кружок каллиграфии.

«По программе советских школ чистописание отрабатывали три года начального обучения: с первого по третий класс. Сейчас программа урезана до минимума: всего за три месяца первоклассник осваивает письмо. Из-за сложной, насыщенной программы, где педагог ежедневно выдает новый материал, ребенок физически не успевает научиться писать красиво», - делится своими наблюдениями руководитель одной из частных школ города Диана Юлдашева.

Дети, которые уже посещают этот кружок, убеждены, основной секрет красивого почерка - любование. Потому что без этого главного умения никак не достичь красивого письма.

«На занятиях мы устраиваем настоящие конкурсы красоты. На каждой строчке в тетради по письму мы ищем самую красивую, правильно написанную букву. Также выполняем специальные упражнения для развития пальцевых сухожилий, разминаем кисти, учимся правильно сидеть, держать голову. Это как тренировка. Тренер нам показывает и объясняет, как прописывать элементы, из которых состоят буквы. И мы прописываем их в тетрадях. Оказывается, это не так трудно. Мы стараемся написать букву так, чтобы она стала самой лучшей на строчке», - признаются ученицы.
Шахматы, шашки, ментальная арифметика, театральные студии, курсы ораторского мастерства, театральные кружки, детская школа телевидения «Телешко», где, кстати, помимо азов по тележурналистике, дети ведут радиоэфиры и учатся вести блоги.

Популяризация науки. В Башгосуниверситете наглядно на конкретных экспонатах можно увидеть, как работают законы физики и химии: изучить принцип действия звуковых волн или запустить маятник. В вузе открыты школы юных физиков, химиков и математиков.

Уфимская детская железная дорога проводит обучение детей и подростков: зимой и в межсезонье — теория, летом — практика в парке имени И.Якутова.

В Уфе много возможностей для того, чтобы раскрыть таланты ребенка, выбор за родителями и их детьми. Кстати, в мае и в сентябре во многих учреждениях дополнительного образования проводят День открытых дверей, куда приглашают всех желающих.
Автор: Эльмира Сабирова.
Фото: Олег Яровиков.