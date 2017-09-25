«Дети учатся работать на компьютере, рисуют, редактируют, а затем и анимируют собственные картинки. Таким образом, получается короткий мультфильм. Это творческая работа, и она требует некоторой усидчивости, не все к этому склонны, - делится Оксана Остапчук. – Пока дети учатся, я сама задаю им каждый урок определенную тему. К примеру, сегодня - морская. А уже потом, когда они достаточно хорошо набьют руку и у них не будет вызывать трудностей техническая сторона вопроса, ребята рисуют то, что нравится им. Многие делают музыкальные клипы, то есть берут песню, которая им нравится, и уже под нее создают видеоряд. Иногда они сами озвучивают своих персонажей. Изучаем принцип анимации».



Занятия проходят дважды в неделю.

