Рустэм Хамитов,
глава Республики Башкортостан
«Важной задачей является развёртывание в регионах эффективной и доступной системы дополнительного образования, охват до 2020 года не менее 70 процентов детей, особенно в сельской местности, современными программами, формирование методических центров.
Планируется развитие научно-технического творчества, расширение кружкового движения, объединяющего ребят, способных к конструированию и программированию. Будет создана сеть соответствующих ресурсных центров, а также каналов предоставления доступной и увлекательной для детей информации о научных достижениях, исследованиях российских учёных. Активно обсуждаются и другие инновации».