сБРЕНДить можно

Борис Мелкоедов

руководитель Агентства по печати и СМИ РБ

Республика успешно провела международные саммиты ШОС и БРИКС. Сейчас мы видим, что школа саммитов, та инфраструктура, которая была создана, успешно работает на республику. При этом редко кто задумывается о том, какие ощущения он оставил. Для меня же это мероприятие прежде всего «стильное». И когда мы говорим об ощущениях, надо отметить, что одним из важных атрибутов саммита стал стиль. Зеленые дружелюбные узоры сопровождали нас все время, и, возможно, не просто так главы государств отмечали нашу природу и гостеприимство. Как в современной экономике капитализируются ощущения, легко увидеть на примере успешного продвижения известных всем товаров.



Как сейчас власть говорит о себе? На каждое мероприятие готовится отдельная аналитика, часто состоящая из большого объема цифр. На выходе мы часто получаем скучные доклады, понятные лишь узкому кругу специалистов, не вызывающие эмоций. Мы успешно проводим мероприятия, на каждое из них придумывая свой логотип. Но я думаю, если собрать все логотипы, разработанные республикой, в один ряд, то о республике возникнет противоречивое представление. В современной экономике выгодно обмениваться смыслами, ощущениями. И если мы видим себя в этом обмене, без такого инструмента, как бренд, просто не обойтись.

