 
Как стать чемпионом после тридцати
Регулярные занятия спортом для многих представителей сильного пола заканчиваются с выпускным вечером в школе. Для особенно активных – с получением диплома вуза. «Второе дыхание» открывается в момент профессиональной реализации: карьера двигается, семья стабильна, появляется свободное время и энергия для тренировок. Вот только интересы уже изменились, классические бокс-футбол-качалка уже не привлекают, а в фитнес-клубах не хватает спортивного азарта. Ниже – три вида спорта с настоящим мужским характером, в которых еще не поздно достичь высот мастерства.
Бразильское джиу-джитсу
Для многих бойцов оказаться на земле – момент достаточно неприятный, чреватый непредсказуемыми последствиями. Одним из первых в смешанных единоборствах, кто сделал ставку на бой на земле, был знаменитый бразилец Ройс Грейси. Для борца бразильского джиу-джитсу именно в партере начинается настоящая схватка, где можно продемонстрировать все богатство техники и интеллекта. Причем второй пункт, по мнению главного тренера клуба Jungle BJJ Дениса Мугафина, важнее первого. Схватка чем-то напоминает партию в шахматы: есть множество технических действий (поскольку ограничения в правилах борьбы минимальны) и каждый спортсмен, в зависимости от ситуации, физических данных и характера, составляет из них различные комбинации для решения тактических задач в процессе схватки. Вот только принимать решения, в отличие от шахмат, приходится мгновенно и под ощутимым прессингом со стороны соперника. Кто быстрее думает, тот в итоге имеет больше шансов на победу даже при разнице в физических кондициях.
Сам стиль, как следует из названия, появился в Бразилии, однако корни у него вполне азиатские. В 1914 году японский мастер дзюдо Мицуэ Маэда переехал в Бразилию, где встретил местного аристократа по фамилии, разумеется, Грейси. Первыми учениками Маэда стали отпрыски Грейси-старшего, которые и положили начало бразильскому джиу-джитсу. Визитной карточкой стиля стала борьба в партере, куда борцы BJJ стараются всеми силами затянуть противника. Цель – достижение доминирующего положения путем грамотного маневрирования для последующего проведения болевого или удушающего приема.

Еще одна характерная черта бразильского джиу-джитсу – сочетание индивидуализма и коллективизма. Здесь традиционно силен командный дух, нередко болельщики на соревнованиях больше переживают за своих одноклубников, нежели сами участники. Вместе с тем, клубы не конфликтуют, а постоянно обмениваются опытом и помогают друг другу по мере сил. Типичная ситуация: борец, оказавшись в другом городе (или стране), первым делом найдет клуб BJJ, где дадут не только возможность потренироваться, но и могут помочь с жильем и полезными советами. Что касается индивидуализма, то джиу-джитсу у каждого свое. Всегда присутствует некоторый момент творчества, исходя из физических данных, предпочтений и свойств характера. Как говорит Денис, нет двух одинаковых борцов, а по стилю борьбы можно многое сказать о человеке.
Клуб:
Jungle BJJ существует в Уфе с 2010 года. Количество занимающихся – около 80 человек.
Возрастные ограничения:
нет. Несомненный плюс – развитая система дифференциации на соревнованиях на основе возраста, веса и квалификации, что позволяет участвовать и прогрессировать практически всем, было бы желание. Средний возраст занимающихся в Уфе – 30+, самому возрастному бойцу 53 года. Кстати, на данный момент находится в процессе подготовки к чемпионату…
Что тренируем:
как и любая борьба, способствует повышению выносливости, гармоничному развитию практически всех мышечных групп, даже тех, о существовании которых вы раньше не подозревали. Очень быстро приходит в норму вес.
Практическое применение:
умение действовать, оказавшись на земле, плюс навыки нейтрализации противника без нанесения увечий (чтобы не пришлось разбираться в статье о необходимой самообороне).
Травматизм:
низкий (несмотря на тренировки в полный контакт).
Денис Мугафин,
главный тренер, 39 лет.

Победитель турниров Rome Open и Spain Open, двукратный чемпион Поволжского федерального округа по грэпплингу, серебряный призер чемпионата Европы в Риме и чемпионата Азии в Токио, обладатель коричневого пояса.
Бразильским джиу-джитсу начал заниматься в 32 года, до этого были в основном ударные единоборства: тайский бокс, рукопашный бой. Привлек сам стиль и возможность реализовать себя в соревнованиях вне зависимости от возраста. Это очень важный момент в мотивации любого спортсмена. Поехал на тренировки в Санкт-Петербург, затем организовали мастер-класс в Уфе, после чего пригласили к нам главу школы, Фернандо Арауджо. С тех пор как минимум два раза в год он приезжает в наш филиал. Вообще, в BJJ очень развит так называемый networking – мы активно обмениваемся опытом и заводим новые контакты не только на уровне клубов, но и внутри команды. Где еще могут встретиться и приятно пообщаться, скажем, таксист и сотрудник правоохранительных органов? А для нашего клуба – это нормальное явление.
Артем Долгих,
системный администратор, 42 года.

Победитель Rome Open, серебряный призер Spain Open и Rome Open.
Тренироваться начал четыре года назад, в 2013 году. В школе немного занимался дзюдо, потом ходил в фитнес-клуб. Началось все достаточно необычно: Денис предложил съездить вместе с клубом в Токио на открытый чемпионат и уговорил подать заявку на участие в категории белых поясов (новички). Пришлось начать тренироваться. Результат оказался не слишком впечатляющим, но очень понравилась сама борьба и атмосфера. После возвращения втянулся в тренировки, появился спортивный азарт и желание выступать на соревнованиях. В повседневной жизни пригождается самодисциплина и приобретенные физические кондиции, конечно. А еще здорово помогает бороться со стрессом и философски относиться к окружающему миру.
Американский футбол
Расхожее мнение, что в американский футбол играют исключительно агрессивные индивидуумы впечатляющих габаритов, не совсем верно. Начать с того, что это игра с самым большим количеством правил, согласно Книге рекордов Гиннеса. Соответственно, мало их просто знать, нужно грамотно применять исходя из выбранной стратегии. В отличие от многих командных видов спорта, в американском футболе есть четкое разделение функций, что позволяет наиболее полно раскрыть потенциал каждого игрока. Кстати, название «футбол» никакого отношения к ногам не имеет: здесь foot обозначает размер мяча.

Уфимская команда образовалась в 2010 году и называлась «Куницы». Все началось с мяча и десятка энтузиастов. Первые тренировки проходили без экипировки в близлежащих дворах. Через три года в республике была организована Федерация американского футбола. Команда сменила название на «Волкодавы» и заявила о себе на Кубке Волги. Сейчас «Волкодавы» готовятся к следующему сезону, который длится с мая по ноябрь, и рассматривают новых кандидатов в команду. Это исключительно взрослый вид спорта, поэтому минимальный возраст для начала – 16 лет, однако основной контингент постарше. Требования к уровню физподготовки достаточно демократичные, найдется место как для мощных и пробивных, так и для жилистых и быстрых. Быстрее всего адаптируются те, кто занимался борьбой и баскетболом, но многое зависит исключительно от желания. Опытным путем выяснено, что для подготовки полноценного члена команды нужно полгода тренировок плюс одна игра. Первый матч – это такой своеобразный рубеж, после которого многое встает на свои места и появляется понимание этого вида спорта.
Отдельно стоит остановиться на экипировке. На первых порах ее предоставляет команда, потом нужно позаботиться самостоятельно. Как оказалось, базовый комплект б/у достать не так уж и сложно, причем по весьма умеренной цене, гораздо дешевле, скажем, хоккея или горных лыж. Такой комплект дает необходимую защиту и минимизирует риск травматизма. Ушибов, конечно, не избежать, ведь спорт все-таки контактный. Главный тренер команды Александр Горохов считает его одним из самых требовательных. Действия всей команды должны быть резкими, взрывными и в то же время сплоченными и тщательно подготовленными. Все это, наряду с жесткими столкновениями и захватами, делает американский футбол спортом с исключительно мужским характером.
Клуб:
команда «Волкодавы», федерация американского футбола в РБ. Существует с 2013 года, количество занимающихся – около 25 человек.
Возрастные ограничения:
минимальный возраст – 16 лет, верхнего предела нет, если годы все-таки дают о себе знать, можно перейти в судейский корпус. Средний возраст команды 26-27 лет, самому старшему игроку недавно исполнилось 40.
Что тренируем:
всесторонняя функциональная подготовка, поскольку на поле серьезные беговые и силовые нагрузки, много работы в контакт.
Практическое применение:
благодаря универсальной подготовке, полученные навыки пригодятся в любом виде физической активности, их вполне можно применить и при самообороне (сомневающиеся могут посмотреть видео или сходить на матч).
Травматизм:
низкий. В основном травмы от беговых нагрузок и ушибы.
Михаил Сгибнев,
президент Федерации Американского футбола РБ.
Про американский футбол ходит много стереотипов. Большинство думает, что на поле во время игры царит атмосфера агрессивного хаоса. Это не так: все действия следуют логике игры и выбранной стратегии. Главный авторитет на поле – это судья и, в отличие от многих других видов спорта, пререкания с ним просто невозможны, его решения обсуждению не подлежат.

Сильных эмоций, действительно, хватает, именно за этим многие к нам приходят. Практически все наши игроки – уже взрослые состоявшиеся люди, которым тренировки помогают реализоваться не только на поле, но и в жизни. Лично я особенно ценю командный дух, это еще одна характерная особенность американского футбола.
Булат Фахретдинов,
сотрудник Башкирского телевидения, 34 года.
Я всегда занимался спортом. Волейбол, баскетбол, ушу, карате до, стрельба, тяжёлая атлетика – всего понемногу. С недавних пор увлёкся американским футболом и почти сразу попал в уфимскую команду "Уфимские волкодавы". Могу сказать с уверенностью - это мой вид спорта. Здесь есть все, что мне нужно. И работа "головой", и силовые нагрузки, и беговые. Плюс участие в команде дало возможность проявить себя в матчах с клубами из других городов. В итоге я реально «заболел» американским футболом!
Спортивный ножевой бой
Под системой ножевого боя «Толпар» в данном случае понимается спортивное направление прикладной работы с ножом. Неудивительно, что у системы «ноги растут» из закрытой силовой структуры, где обучали сотрудников эффективным приемам поражения противников, в основном скрытным, замаскированным под естественные движения тела. Как говорится, профессия обязывает. В спортивном направлении акцент смещен на поединок на равных с четкими правилами подсчета очков и присуждения победы. По сути, это фехтование на коротких клинках с элементами рукопашного боя. Для соревнований и тренировок используются имитации ножей из различных типов резины или дерева. «Толпар» отличается от других систем простотой базовых элементов (траекторная, ударная, двигательная), которые основаны на естественной физике тела. Бой профессиональных бойцов выглядит грациозно и красиво именно за счет экономности и легкости всех движений– все точно и результативно. Уфимский филиал в свое время стал первым региональным отделением и является одним из самых титулованных в России.
Несмотря на то, что работа с клинком требует прежде всего ловкости и координации, физподготовка присутствует в полной мере. Полноконтактный спарринг с разными партнерами (на них приходится примерно треть тренировочного времени) – весьма изматывающее занятие, требующее концентрированности, выносливости и способности длительное время работать на высоких скоростях. Бои проходят в защитном снаряжении (жилеты, перчатки, фехтовальные шлемы), что позволяет отрабатывать технику в полную силу. Кроме непосредственно спортивной составляющей уделяется внимание самообороне. Знание принципов работы с ножом позволяет предсказать типичные действия вооруженного нападающего и, соответственно, увеличивает шансы на благоприятный исход.

Маргиналов в клубе нет. При малейшем намеке на неадекватность следует отказ в обучении без объяснения причин. Отсюда и отсутствие каких-либо сложностей с органами правопорядка. Здесь тренируются взрослые образованные люди совершенно мирных профессий: инженеры, врачи, юристы, менеджеры. Для многих из них тренировки – не только способ поддержания формы, но и порция адреналина, которого иногда не хватает в четырех стенах офиса. Понятно, что основная часть бойцов – мужчины, однако периодически появляются и девушки, желающие «отрастить железные когти». Поблажек дамам не предусмотрено, тренируются они наравне со всеми.
Клуб:
Уфимский филиал школы спортивного ножевого боя «Толпар», образован в 2004 году, количество занимающихся – около 30 человек.
Возрастные ограничения:
только для совершеннолетних (по понятным причинам).
Что тренируем:
ловкость, координация и быстрота реакции, как физической, так и в принятии решений.
Практическое применение:
лучше, чтобы до этого не доходило, но, как говорят на Востоке: «если меч может понадобиться один раз, носи его всю жизнь».
Травматизм:
низкий (благодаря защитному снаряжению).
Константин Васильев,
руководитель филиала.
В школе занимался самбо, затем каратэ кеокушинкай, но с детства интересовало холодное оружие, и было досадно не уметь им владеть. Повезло попасть в школу, где этому учат. Изнуряющие тренировки с жесткими спаррингами добавляли упрямства, заставляли преодолевать свою лень и не сдаваться. Первые два года занятий отлично закалили как тело, так и характер.

Ножевой бой, как и любой другой спорт, дает хорошую физическую нагрузку и эмоциональную разрядку. Про себя могу сказать: возникает привычка внутренней собранности и подтянутости в повседневной жизни. Гораздо проще «преследовать» жизненные или рабочие цели – в этом появляется какой-то рациональный хищнический навык. Когда возникают перерывы в тренировках, например отпуск, этот навык ослабевает и требует восстановления.
Игорь Зорин,
коммерческий директор, 33 года.
С детства активно занимался спортом, в том числе и единоборствами – дзюдо, кикбоксиснг, корейские стили. Всегда привлекала романтика холодного оружия, и так получилось, что школа «Толпар» в буквальном смысле сама нашла меня. Хорошо помню первую тренировку, которая далась очень нелегко. Продолжать дальше было уже дело принципа и, так получилось, что ножевой бой, кроме всего прочего, добавил мне жесткости характера и самодисциплины. Универсальные принципы школы очень хорошо легли на движения, уже освоенные в единоборствах, что позволило достаточно быстро прогрессировать и дорасти до уровня инструктора.

Кстати, вместе с прогрессом в спорте вверх пошла моя профессиональная карьера. Занятия ножевым боем дают мне определенное духовное развитие. К тому же я считаю, что умение владеть оружием – необходимый навык для любого мужчины.
Понятно, что этими клубами список возможностей не ограничивается. Любители совсем уж экзотики могут проверить меткость и хладнокровие на соревнованиях по дартс, почувствовать себя дуэлянтом в клубе артистического фехтования или неторопливо насладиться интеллектуальным бриджем, - все дело исключительно в желании.
Текст: Владимир Решетников
Фото: Олег Яровиков, Федерация американского футбола РБ, уфимский филиал школы спортивного ножевого боя "Толпар".