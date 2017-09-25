Как стать чемпионом после тридцати

Расхожее мнение, что в американский футбол играют исключительно агрессивные индивидуумы впечатляющих габаритов, не совсем верно. Начать с того, что это игра с самым большим количеством правил, согласно Книге рекордов Гиннеса. Соответственно, мало их просто знать, нужно грамотно применять исходя из выбранной стратегии. В отличие от многих командных видов спорта, в американском футболе есть четкое разделение функций, что позволяет наиболее полно раскрыть потенциал каждого игрока. Кстати, название «футбол» никакого отношения к ногам не имеет: здесь foot обозначает размер мяча.



Уфимская команда образовалась в 2010 году и называлась «Куницы». Все началось с мяча и десятка энтузиастов. Первые тренировки проходили без экипировки в близлежащих дворах. Через три года в республике была организована Федерация американского футбола. Команда сменила название на «Волкодавы» и заявила о себе на Кубке Волги. Сейчас «Волкодавы» готовятся к следующему сезону, который длится с мая по ноябрь, и рассматривают новых кандидатов в команду. Это исключительно взрослый вид спорта, поэтому минимальный возраст для начала – 16 лет, однако основной контингент постарше. Требования к уровню физподготовки достаточно демократичные, найдется место как для мощных и пробивных, так и для жилистых и быстрых. Быстрее всего адаптируются те, кто занимался борьбой и баскетболом, но многое зависит исключительно от желания. Опытным путем выяснено, что для подготовки полноценного члена команды нужно полгода тренировок плюс одна игра. Первый матч – это такой своеобразный рубеж, после которого многое встает на свои места и появляется понимание этого вида спорта.