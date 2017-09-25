Как стать чемпионом после тридцати

коммерческий директор, 33 года.
С детства активно занимался спортом, в том числе и единоборствами – дзюдо, кикбоксиснг, корейские стили. Всегда привлекала романтика холодного оружия, и так получилось, что школа «Толпар» в буквальном смысле сама нашла меня. Хорошо помню первую тренировку, которая далась очень нелегко. Продолжать дальше было уже дело принципа и, так получилось, что ножевой бой, кроме всего прочего, добавил мне жесткости характера и самодисциплины. Универсальные принципы школы очень хорошо легли на движения, уже освоенные в единоборствах, что позволило достаточно быстро прогрессировать и дорасти до уровня инструктора.
Кстати, вместе с прогрессом в спорте вверх пошла моя профессиональная карьера. Занятия ножевым боем дают мне определенное духовное развитие. К тому же я считаю, что умение владеть оружием – необходимый навык для любого мужчины.