Еще одним значимым бюджетным вливанием в «человеческий капитал» станет поддержка мер по улучшению жилищных условий тех, кто в этом нуждается. В 2018 году эта сумма составит более 3 млрд рублей.



Кому уделяется особое внимание?



- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Финансирование их «квартирного вопроса» в 2018 году по сравнению с 2017 увеличится на 100 млн рублей (13,1%) - до 873 млн рублей;



- инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставшим на учет после 1 января 2005 года и страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний. Финансирование для этой категории в 2018 году увеличится вдвое и составит 100 млн рублей;



- семьям, признанным нуждающимися в жилом помещении, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет, при рождении первого ребенка. Напомним, с 2017 года таким семьям выплачивается по 300 тысяч рублей. В 2018 году на эти цели заложено на 125 млн рублей больше - 325 млн рублей.



Кроме того, в Башкортостане продолжается реализация пилотного проекта по финансированию жилищного строительства с использованием системы жилищных строительных сбережений. В 2018 году на эти цели заложено 235,6 млн рублей. Уже сейчас жители республики открыли более шести тысяч вкладов. Предусмотрена и поддержка иных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий: ветераны Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, многодетные семьи, инвалиды, молодые семьи, граждане, проживающие в сельской местности и другие.

