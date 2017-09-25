 
Бюджет
с «человеческим лицом»
30 ноября депутаты Государственного собрания РБ рассмотрят поправки в бюджет Башкирии на 2018 и на плановый период до 2020 года. Ожидается, что главный финансовый документ на трехлетку вперед депутаты примут сразу во втором и третьем чтении. Важный факт. Впервые в этом году региональный бюджет обсудили публично. Сколько и на чем будет зарабатывать республика, какие большие стройки ожидают нас в ближайшее время и кто первым получит соцподдержку – разбираемся вместе.
Сколько-сколько?
В первоначальном варианте бюджета, который жителям республики представили на публичные слушания, предполагаемые доходы составляли 147,7 млрд рублей. К окончательному чтению цифры скорректировали: стало известно, какую сумму регионы получат из федерального бюджета. Кроме того, по уточненному прогнозу социально-экономического развития Башкирии, в республике вырастут темпы роста средней зарплаты – а следовательно, и итоговая сумма НДФЛ. Таким образом, общий объем доходов в 2018 году составит 153,4 млрд рублей. Окончательная ли это сумма? Нет. Напомним, что последние правки в бюджет 2017 года вносили в сентябре текущего года. Но в любом случае цифры будут пересмотрены в сторону увеличения – в течение года Башкортостан будет получать дополнительные средства из федерального бюджета, возможно,в случае наращивания темпов экономического роста, скорректируются и собственные доходы республики.

То же и с расходами. Если к первому чтению общие расходы составляли 156,7 млрд рублей, то теперь сумма выросла до 162,4 млрд рублей. Как и в предыдущие годы, бюджет сохраняет социальную направленность: на эту сферу приходится порядка 70% расходов.
Рузалия Хисматуллина,
депутат Госсобрания – Курултая РБ, председатель Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию
«Наибольший удельный вес в бюджете, как и в 2017 году, будут занимать расходы на здравоохранение, образование, на социальную поддержку населения, культуру, развитие спорта и так далее. По отношению к законопроекту, который принимался в первом чтении, доходная и расходная части бюджета увеличились на 5,7 млрд рублей. Эти средства также в первую очередь направляются на увеличение социальной части расходов. Это увеличение заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с майскими указами Президента России. Кроме того, на федеральном уровне принято решение об индексации заработной платы работникам бюджетной сферы в размере инфляции – с 1 января 2018 года зарплаты будут проиндексированы на 4%. Также средства будут направлены на индексацию различных выплат населению, увеличение расходов на закупку лекарственных препаратов, межбюджетные трансферты, в бюджет фонда медицинского страхования на финансирование лечения неработающего населения. С учетом этих изменений вклад государства на повышение качества жизни людей будет только расти».
Рида Субханкулова,
министр финансов РБ
«Впервые проект бюджета прошел процедуру открытого обсуждения. Публичные слушания – важная часть по повышению прозрачности бюджета. Каждый житель республики имеет право знать, как формируется доходная часть бюджета и на что тратятся деньги».
Бюджетникам поднимут зарплаты
По данным Министерства финансов РБ, более 40% республиканского бюджета пойдет на оплату труда бюджетникам. С учетом средств муниципальных бюджетов объем расходов на эти цели составит почти 85 млрд рублей. Одной из главных задач остается повышение зарплаты тем, о ком шла речь в «майских указах» Владимира Путина (педагоги школ, детсадов, учреждений дополнительного и высшего образования, мастера производственного обучения, медицинские работники, работники учреждений культуры, социальные работники, научные сотрудники). В республике таких работников насчитывает 139 тысяч человек.

Еще 117 тысяч бюджетников, не обозначенных в указах, в новом году также смогут рассчитывать на прибавку. С 1 января заработные платы сотрудников аппаратов управления, рабочих, водителей и других сотрудников учреждений будут проиндексированы на 4%.

Все лучшее – детям. И тем, кто их учит…
По словам министра финансов РБ Риды Субханкуловой, так называемые «инвестиции в человеческий капитал» в регионе составляют более 80 млрд рублей. К ним относятся расходы на образование, здравоохранение, культуру, спорт, молодежную политику, а также меры по улучшению жилищных условий для тех, кто в этом нуждается.

Расходы на сферу образования в 2018 году вырастут на 10% - до 40,7 млрд рублей (не считая расходов из муниципальных бюджетов).

Всего на общее образование планируют потратить около 25 млрд рублей. Помимо повышения зарплат учителям, о котором мы говорили выше, это расходы на строительство и капитальный ремонт школ, покупка школьных автобусов и другое.
Вопрос со строительством новых школ стоит довольно остро. К 2025 году республика планирует полностью перейти на обучение в одну смену. Пока вторая смена есть в каждой десятой школе - чаще в городах, чем на селе.

В этом году свои двери открыли три новые школы – в Деме, микрорайоне Колгуевский и в с. Нагаево. На капремонт и расширение существующих школьных площадей в бюджете запланировано 200 млн рублей. На строительство новых учебных заведений в 15 муниципальных образованиях – 3,2 млрд рублей. Одна из школ будет открыта уже в 2018 году – «дворец знаний» на 1225 мест появится в Стерлитамаке.

На дошкольное образование в 2018 году выделят 9 млрд рублей (это зарплаты, учебные пособия, игрушки), на средней профессиональное образование – 5 млрд рублей. Более 800 млн пойдут на оздоровительные мероприятия для детей.
Будем здоровы!
В сферу здравоохранения республики в 2018 году будет направлено 63 млрд рублей. 48,8 млрд рублей из них приходится на оказание медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, на финансирование нестраховых медицинских услуг и инвестиций из бюджета региона будет затрачено 15,2 млрд рублей. Согласно плану на три года, к 2020 году эта сумма достигнет 16 млрд рублей.

Около девяти млрд рублей выделяется на борьбу с такими заболеваниями, как СПИД, туберкулез, психические расстройства, онкология, венерические заболевания, сюда же заложены траты на предоставление паллиативной помощи. На 1,47 млрд рублей заложены на покупку лекарств для льготников, в том числе больных орфанными (редкими) заболеваниями. 1 млрд выделяется на оказание высокотехнологичной помощи – в Башкирии планируется провести 3,5 тысячи операций, средняя стоимость которых достигает 300 тысяч рублей.

На укрепление материально-технической базы и приобретение оборудования запланировано более двух млрд рублей. В сельской местности будет продолжено строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов общей практики. В Уфе же в 2017 году началось строительство нового корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера.

Палатные корпуса были возведены полвека назад и современным требованиям не отвечают. По данным министерства здравоохранения Башкирии, площадь нового корпуса составит более 20 тысяч квадратных метров – кроме палатных отделения на 250 коек здесь разместится и поликлиника, рассчитанная на 450 посещений в смену. Строительство обойдется в 1,7 млрд рублей, корпус планируют ввести в конце 2019-начале 2020 года.

Театр, стадион и нормы ГТО
В ближайшие три года значительно увеличится финансирование сферы культуры. В 2018 году расходы составят 3,2 млрд рублей. Дополнительные расходы предусмотрены на подготовку и проведение столетия Республики Башкортостан в 2019 году и Всемирной фольклориады в 2020. Значительных затрат потребуют реконструкция и ремонт объектов культуры: Башгосдрамтеатра, дворцов культуры в городах и районах республики. В частности, в 2018 году на эти цели в бюджете заложено 479 млн рублей.
Более 2 млрд рублей планируют выделить на развитие физкультуры и спорта. Это не только содержание и подготовка сборных команд Башкортостана и деньги на участие в соревнованиях, но и, например, развитие спортшкол. Около 10 млн рублей потратят на организацию сдачи нормативов ГТО.

Львиную долю расходов по этой статье составляют строительство и реконструкция спортивных объектов – строительство бассейна в уфимском Инорсе, реконструкция стадиона «Металлург», а также завершение спортивных долгостроев в Уфе – крытого катка в Орджоникидзевском районе и центра спортивной подготовки на улице Камышлинской.
Строительство катка на улице Александра Невского в Черниковке началось еще в 2013 году. Но после триумфа сборной России по шорт-треку на Олимпиаде в Сочи проект решили пересмотреть. Золотые медали тогда завоевали сразу два уфимца – Семен Елистратов и Руслан Захаров, и каток было решено перепрофилировать в Центр подготовки по шорт-треку. Работы по первой очереди – ледового катка и трибун на 2000 мест – должно завершиться в 2018 году. Вторую очередь – бассейн и легкоатлетический зал – планируют сдать в 2019-2020.

На улице Камышлинской в микрорайоне Затон продолжается строительство Центра спортивной подготовки. Вот его «ТТХ»: более 37 тысяч квадратных метров общей площади, спортивно-демонстрационный комплекс площадью 8,5 тысячи квадратных метров с трибунами на 3 тысячи мест, бассейны площадью 13,7 тысячи кв. м с трибунами на 500 мест, врачебно-восстановительный центр, кафе, гостиница… Главная особенность центра – здесь будут созданы условия для тренировок спортсменов-паралимпийцев. Кроме того, в центре можно будет проводить соревнования любого уровня и тренировки сборных по различным видам спорта.
Бассейн, который запланирован на улице Тухвата Янаби в Инорсе, будет двухэтажным. В физкультурно-оздоровительном комплексе будут проводить учебно-тренировочные занятия, соревнования по плаванию, а также учить детей плаванию.
По данным Министерства молодежной политики и спорта РБ, на первом этаже разместятся зал с бассейном 25х11 (на 5 дорожек), раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская с душевой, кабинет дежурного тренера и медсестры, лаборатория и так далее. На втором будут трибуны бассейна на 100 мест, фитнес-центр, буфет и другие помещения.
Ответ на квартирный вопрос
Еще одним значимым бюджетным вливанием в «человеческий капитал» станет поддержка мер по улучшению жилищных условий тех, кто в этом нуждается. В 2018 году эта сумма составит более 3 млрд рублей.

Кому уделяется особое внимание?

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Финансирование их «квартирного вопроса» в 2018 году по сравнению с 2017 увеличится на 100 млн рублей (13,1%) - до 873 млн рублей;

- инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вставшим на учет после 1 января 2005 года и страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний. Финансирование для этой категории в 2018 году увеличится вдвое и составит 100 млн рублей;

- семьям, признанным нуждающимися в жилом помещении, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет, при рождении первого ребенка. Напомним, с 2017 года таким семьям выплачивается по 300 тысяч рублей. В 2018 году на эти цели заложено на 125 млн рублей больше - 325 млн рублей.

Кроме того, в Башкортостане продолжается реализация пилотного проекта по финансированию жилищного строительства с использованием системы жилищных строительных сбережений. В 2018 году на эти цели заложено 235,6 млн рублей. Уже сейчас жители республики открыли более шести тысяч вкладов. Предусмотрена и поддержка иных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий: ветераны Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, многодетные семьи, инвалиды, молодые семьи, граждане, проживающие в сельской местности и другие.
На что еще потратят деньги в 2018 году
Дорожная инфраструктура -
13 млрд рублей
Финансовая помощь муниципалитетам
общего характера –
6,5 млрд рублей
Сельское хозяйство –
5,5 млрд рублей
Жилищно-коммунальное хозяйство –
4,3 млрд рублей
Лесное хозяйство –
0,4 млрд рублей
Природопользование
и экология –
1,3 млрд рублей
Транспорт –
0,8 млрд рублей
Текст: Дарья Петрова.
Фото: Олег Яровиков, Андрей Старостин, пресс-служба Главы РБ.