В первоначальном варианте бюджета, который жителям республики представили на публичные слушания, предполагаемые доходы составляли 147,7 млрд рублей. К окончательному чтению цифры скорректировали: стало известно, какую сумму регионы получат из федерального бюджета. Кроме того, по уточненному прогнозу социально-экономического развития Башкирии, в республике вырастут темпы роста средней зарплаты – а следовательно, и итоговая сумма НДФЛ. Таким образом, общий объем доходов в 2018 году составит 153,4 млрд рублей. Окончательная ли это сумма? Нет. Напомним
, что последние правки в бюджет 2017 года вносили в сентябре текущего года. Но в любом случае цифры будут пересмотрены в сторону увеличения – в течение года Башкортостан будет получать дополнительные средства из федерального бюджета, возможно,в случае наращивания темпов экономического роста, скорректируются и собственные доходы республики.
То же и с расходами. Если к первому чтению общие расходы составляли 156,7 млрд рублей, то теперь сумма выросла до 162,4 млрд рублей. Как и в предыдущие годы, бюджет сохраняет социальную направленность: на эту сферу приходится порядка 70% расходов.