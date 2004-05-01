 
40 ЛЕТ
ВОЛЕЙБОЛУ В БАШКИРИИ: КАК ЭТО БЫЛО
Агентство «Башинформ» начинает серию материалов о большом спорте. В этом проекте вы узнаете, с чего начинался волейбол в республике, каким игрокам разрешали выпивать, всех тренеров «Урала» и что делать, если вы разглядели в ребенке волейболиста.
122 года назад рядовой американский преподаватель физкультуры Уильям Морган повесил посередине спортивного зала теннисную сетку на высоте 197см, дал мяч своим воспитанникам, которые начали перекидывать его. Так появилась командная игра под названием «минтонет». Чуть позднее профессор Хальстед предложил переименовать игру в «волейбол».
ПЕРВЫЕ ШАГИ РЕСПУБЛИКИ
В ВОЛЕЙБОЛЕ
Башкирия шагнула на волейбольную тропу в разгар правления генсека Леонида Брежнева – в 1977 году. Именно тогда в Уфе появилась команда «Тантал», в которой выступали представители Уфимского авиационного института и клуб завода «Уфимкабель» с одноименным названием. Через шесть лет спортсменов объединили, а в 1992 году команду заметил крупный спонсор и преобразовал в клуб «Нефтяник Башкортостана».

«Нефтяник Башкортостана» как профессиональный клуб стартовал во второй лиге чемпионата России. Команда быстро набирала обороты, и уже через четыре года уфимские волейболисты выбились в мужскую Суперлигу.

В новейшей истории, а точнее в 2007 году, «Нефтяник Башкортостана» объединился с еще одним клубом «Энергетик». Новые «акулы» волейбола в республике получили название «Урал», которое носят в настоящее время.
Рустэм Хамитов,
глава Башкирии:
«Волейбол – один из ведущих видов спорта в республике. Самое большое число занимающихся среди видов спорта – в волейболе. Ситуацию оценивают по-разному, но волейболом в республике занимаются порядка 60-70 тысяч человек».
«УРАЛЬЦЫ»-ДЕБЮТАНТЫ СУПЕРЛИГИ
За свою 40-летнюю историю волейбольную форму уфимцев надевали десятки именитых игроков. Однако в Суперлиге башкирский клуб дебютировал с теми, кого сегодня знают во всем мире.
ЮРИЙ МАРИЧЕВ - советский и российский волейболист, российский волейбольный тренер, сегодня главный тренер женской сборной России. Мастер спорта СССР международного класса.
ОЛЕГ АНТОНОВ – воспитанник обнинской школы волейбола. Выступал за команду «Нефтяник Башкортостана». Начал карьеру тренера в женской команде ВК «Обнинск». Имеет звания чемпиона СССР, двукратного чемпиона России, Австрии, Украины, бронзовый призер Кубка европейских чемпионов, чемпион Олимпийских игр среди ветеранов.
СЕРГЕЙ ОВЧИННИКОВ – мастер спорта, бывший главный тренер женской сборной России (2011-2012 гг). Трудился в штабе «Нефтяник Башкортостана».
ВЛАДИСЛАВ МАКАРОВ – тренер волейбольной команды «Уфимочка-УГНТУ». Ранее входил в состав тренерского штаба «Урала».
ИГОРЬ ЧУТЧЕВ – сегодня тренер волейбольного клуба из Нового Уренгоя «Факел», выступающего в Суперлиге.
ВАДИМ ЯКУБОВ – в настоящее время трудится тренером в спортивной школе олимпийского резерва №111 в Москве.
РАДИК КАРИМОВ – дебютировал в Суперлиге в качестве капитана башкирского волейбольного клуба. Ныне занимает пост главного тренера команды по пляжному волейболу в системе ВК «Урал».
АНДРЕЙ ПОДКОПАЕВ – главный тренер женской команды из Москвы «Динамо», выступающей в Суперлиге.
ВАЛЕРИЙ БАГМЕТОВ – этот специалист смог за четыре года вывести башкирскую волейбольную команду из второй лиги в Суперлигу. Сейчас он тренирует команду УФСБ по РБ «Отдушина».
ПАДАЛИ, НО ПОДНИМАЛИСЬ!
Волейбольный клуб «Урал» в столице Башкирии создали в то время, когда этот вид спорта, по сути, терпел крах. В 2007 году «Нефтяник Башкортостана» провел один из самых худших сезонов в своей истории. Тогда команда заняла 12 место и рисковала снова оказаться в Высшей лиге. И именно в этот момент федерация решила расширить Суперлигу.

В систему нового клуба вошли сразу две главные волейбольные команды столицы республики – «Нефтяник Башкортостана» и «Энергетик», который выступал в Высшей лиге «А». «Энергетик» был переименован в «Урал-2», а позже его переформатировали в молодежную команду системы клуба для выступления в Молодежной лиге, которая позднее получила название «Беркуты Урала».

В свой первый сезон уфимский клуб добился высокого шестого места, но затем результаты ухудшились. Однако в 2012 году волейболисты Уфы выстрелили вновь – попали в пятерку сильнейших российских команд и добились места в еврокубках. Год спустя «Урал» показал свой лучший сезон в истории клуба, дойдя до финала в чемпионате России и в европейском Кубке Вызова.
МИРОВЫЕ ЗВЕЗДЫ ВОЛЕЙБОЛА
В УФЕ
Форму уфимских волейболистов за всю историю примерили десятки звездных игроков. Агентство «Башинформ» собрало лишь малую часть тех, кто особо запомнился в составе уфимского клуба.
«ЗНАТОК БАНАНОВ» -
ОСМАНИ ХУАНТОРЕНА
(2004/05 и 2005/06)
Кубинский доигровщик Османи Хуанторена приехал в Уфу в 19-летнем возрасте, что для легионеров большая редкость. Российские клубы стараются не рисковать с приглашением столь молодых иностранцев, но руководство «Нефтяника Башкортостана» рискнуло и не проиграло. На тот момент Хуанторена был одним из перспективных игроков в мире, в его личной копилке лежали медали, завоеванные в сборной Кубы. Сейчас Османи – звезда мирового масштаба и один из сильнейших игроков в своем амплуа. Доигровщик сменил гражданство, стал итальянцем и выступает за местный клуб.

В Уфе он прослыл сумасшедшим любителем бананов, чуть ли не карикатурным. Те, кто с ним играл и отвечал за быт кубинца, рассказывают, как он жил в общежитии: «С утра на завтрак жарил бананы на сковороде, на что остальные постояльцы смотрели с недоумением. В обед ел банановую кашу. На ужин брал связку бананов в качестве десерта. Столько блюд из бананов, сколько знал Османи, не имеют в своем арсенале многие шеф-повара в городе».
ЛЮБИТЕЛЬ ПИВА ЛЛОЙ БОЛЛ
(2011/12)
Американский связующий Ллой Болл приехал в Уфу завершать карьеру. От него этого ждали на протяжении трех сезонов в Казани, все-таки возраст давал о себе знать. Но в столице Башкирии волейболиста убедили отыграть еще сезон.

Болл стал настоящим любимцем болельщиков «Урала» и приковал к себе внимание многих поклонников волейбола не только в России, но и за рубежом. В Уфе он проводил в зале практически все время, несмотря на свои 40 лет. После утренней тренировки ехал за детьми и занимался с ними вплоть до вечерней. Он был единственным игроком в истории клуба, которому тренеры официально разрешали выпить пива на командном ужине после игры.

Последний матч американца сложился как по сценарию, написанному в Голливуде. «Урал» проводил встречу в Краснодаре против местного «Динамо». В случае победы уфимцы второй раз в истории клуба попадали в еврокубки. «Урал» уступал 0:2, и казалось, что выход в Европу уфимцам придется отложить, но олимпийский чемпион Болл, привыкший побеждать, считал иначе. Он заиграл с утроенной энергией, вдохнул в партнеров жизнь, и те полетели к победе. «Урал» выиграл тот матч со счетом 3:2, а точку в игре поставил наш герой, эффектно выполнив «неберущуюся» подачу. После финального свистка Болл потонул в объятиях партнеров по команде и приехавших из Уфы болельщиков, которые переоделись в специально изготовленные для такого случая футболки «You are voLleyBall» с изображением игрока, где буквы L и B указывали на инициалы волейболиста.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ -
АЛЕКСЕЙ КАЗАКОВ
(2006/07, 2007/08, 2008/09, 2011/12 и 2012/13)
Один из игроков, который стал символом уфимского волейбола. Он же – самый высокий волейболист «Урала» в истории клуба. Его рост – 217 см. Именно к нему было приковано внимание болельщиков и прессы в те годы, когда он выступал за башкирский клуб.

Титулованный центральный блокирующий приходил в Уфу два раза. Первый – в 2006 году, еще в «Нефтяник Башкортостана». Покинул клуб перед тем, как его возглавил сербский специалист Зоран Гаич, с которым у Казакова были творческие разногласия. Позже Алексей вернулся в «Урал» для того, чтобы дважды показать лучший результат в истории клуба. Именно он был капитаном команды в сезоне 2011/12, когда уфимцы вышли в еврокубки, став пятыми, и в сезоне 2012/13, когда «Урал» завоевал серебряные медали чемпионата России.
САМЫЙ СКАНДАЛЬНЫЙ -
АЛЕКСЕЙ СПИРИДОНОВ (2012/13)
Этот доигровщик попал в Уфу, имея условную дисквалификацию, но исключил разного рода скандалы, попутно став вторым по результативности игроком «Урала» по итогам лучшего в истории клуба сезона и вновь получив вызов в сборную России.

Со Спиридоновым было связано много интересных историй. Одна из них о том, как он сыграл за «Урал» в еврокубковом матче во Франции в майке партнера по команде Андрея Максимова. А все потому, что авиакомпания потеряла багаж Алексея в Париже и он не успел прийти в Ренн к игре. Кроссовки нужного размера были куплены в местном спортивном магазине, а вот игровую форму пришлось позаимствовать у травмированного коллеги. Администраторы команды всю ночь подручными средствами переделывали фамилию на майке, вооружившись тейпом, маркерами, иголкой и нитками. Спиридонов благополучно отыграл в ней две партии, но после нашивка отвалилась.
УХОДЯЩИЙ В АРМИЮ
НИКИТА АЛЕКСЕЕВ
(2012/13, 2013/14, 2015/16)
В 2010 году Никита Алексеев стал чемпионом Европы в составе молодежной сборной, а в 2013 году – серебряным призером чемпионата России с «Уралом». Настоящей звездой игрок стал спустя год, когда вдруг решил завершить карьеру игрока и… уйти в армию. Прямо по окончании сезона он объявил, что будет служить в отряде специального назначения воздушно-десантных войск России.

Алексеев честно отслужил год, но не пошел по этому пути, вернувшись в большой спорт. Позже он признался, что принял такое решение во время просмотра одного из домашних матчей «Урала». Комментаторы передали привет игроку от действующих волейболистов уфимской команды, что было живо воспринято в военной части. Осенью диагональный подписал контракт с «Факелом», но вскоре вернулся в ставший родным «Урал». Сейчас Алексеев выступает в сильнейшем клубе России – казанском «Зените».
«Серебряный» сезон «Урала»
В 2013 году уфимские волейболисты поднялись на вторую ступень пьедестала в рамках Суперлиги. Это наивысшее достижение клуба за всю историю существования.
Самый худший результат
На протяжении десятилетней истории «Урал» «плавал» по турнирной таблице Суперлиги. В итоге к концу сезона 2014/15 волейболисты из столицы Башкирии подошли на 13 месте.
«Прием, прием!»
Одна из сильных качеств башкирского волейбола – прием сложных подач.
Кот-талисман
В начале 2000-х, когда волейболисты «Урала» принимали соперников на другой площадке (сегодня это стадион «Динамо»), у команды и зрителей был талисман – пушистый кот по имени Чемпион. Позднее клуб сделал ростовую куклу, которая по сей день является маскотом.
С обновкой!
В 2017 году волейболисты вышли на матч в обновленной форме. Главный элемент амуниции уфимцев - стреляющий из лука всадник в национальной одежде башкирских воинов. На создание обновленной экипировки руководство клуба вдохновил эпос «Урал-Батыр».
Красивая поддержка
Восемь уфимских красавиц с основания волейбольного клуба в Уфе поддерживают спортсменов танцами и акробатическими элементами. А иногда и отвлекают внимание команды соперников.
5 ФАКТОВ ПРО НАЧИНАЮЩЕГО ВОЛЕЙБОЛИСТА, ИЛИ ЗАМЕТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Владислав Зимняков,
старший тренер по волейболу высшей категории и тренер сборных юношеских команд РБ СШОР №7
Заметка №1
Чтобы найти ребенка, который в будущем может стать волейболистом, необходимо провести отбор детей, а не набор, чем занимаются многие тренеры. Нужно провести анкетирование, где будут указаны ростовые данные родителей, по которым можно предположить ТТХ (тактико-технические характеристики) ребенка.

Примерный расчет:
Для мальчиков рост мамы должен быть не ниже 175 см и плюс папа не ниже 185. В среднем ребенок будет выше мамы на 10 см. Но нужно смотреть и на строение конечностей ребенка.

Набрать группы в четырех или пяти школах по 25 или 30 детей, и только из этого количества можно создать команду из 12 ребят. И, может быть, из них найдется та звезда, которая заиграет в большой волейбол.
Заметка №2
Мы набираем детей с первого класса, чтобы определить физические и координационные способности ребенка. Но есть дети, которые присоединяются к команде во время работы. Если этот ребенок с высокими ростовыми данными или есть предположение, что он вырастет.
Заметка №3
Волейбол самый экономный вид спорта. Нужны кроссовки, шорты и футболка. В городе есть много секций и тренеров. Родители и ребенок должны сами определиться, куда им удобнее и перспективнее ходить на занятия. После хороший тренер направит и подскажет, кем может стать их ребенок. Во многом решение за родителями. Пока в Уфе секции по волейболу бесплатны.
Заметка №4
Форма обойдется мамам и папам в 1500 рублей; кроссовки – в 2500 рублей. Если ребенок хочет тренироваться и дома, необходим личный мяч. Его стоимость – 4500 рублей. Конечно, нужна спортивная сумка (1000 рублей) и шейкер для воды должен быть персональный (300 рублей). Итого максимальная трата – 9 850 рублей. А вот желание тренироваться - бесценно.
Заметка №5
В возрасте 15 или 16 лет ребенка могут пригласить в профессиональный клуб и в юниорскую сборную страны. Но для этого нужно участвовать в соревнованиях российского уровня. В этом должны помогать спортивные школы и волейбольные клубы, где занимается будущая звезда.
Текст: Наталья Овчарук
Фото: Валерий Шахов, ВК «Урал»