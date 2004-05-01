Американский связующий Ллой Болл приехал в Уфу завершать карьеру. От него этого ждали на протяжении трех сезонов в Казани, все-таки возраст давал о себе знать. Но в столице Башкирии волейболиста убедили отыграть еще сезон.



Болл стал настоящим любимцем болельщиков «Урала» и приковал к себе внимание многих поклонников волейбола не только в России, но и за рубежом. В Уфе он проводил в зале практически все время, несмотря на свои 40 лет. После утренней тренировки ехал за детьми и занимался с ними вплоть до вечерней. Он был единственным игроком в истории клуба, которому тренеры официально разрешали выпить пива на командном ужине после игры.



Последний матч американца сложился как по сценарию, написанному в Голливуде. «Урал» проводил встречу в Краснодаре против местного «Динамо». В случае победы уфимцы второй раз в истории клуба попадали в еврокубки. «Урал» уступал 0:2, и казалось, что выход в Европу уфимцам придется отложить, но олимпийский чемпион Болл, привыкший побеждать, считал иначе. Он заиграл с утроенной энергией, вдохнул в партнеров жизнь, и те полетели к победе. «Урал» выиграл тот матч со счетом 3:2, а точку в игре поставил наш герой, эффектно выполнив «неберущуюся» подачу. После финального свистка Болл потонул в объятиях партнеров по команде и приехавших из Уфы болельщиков, которые переоделись в специально изготовленные для такого случая футболки «You are voLleyBall» с изображением игрока, где буквы L и B указывали на инициалы волейболиста.



