|
«ЗНАТОК БАНАНОВ» -
ОСМАНИ ХУАНТОРЕНА
(2004/05 и 2005/06)
Кубинский доигровщик Османи Хуанторена приехал в Уфу в 19-летнем возрасте, что для легионеров большая редкость. Российские клубы стараются не рисковать с приглашением столь молодых иностранцев, но руководство «Нефтяника Башкортостана» рискнуло и не проиграло. На тот момент Хуанторена был одним из перспективных игроков в мире, в его личной копилке лежали медали, завоеванные в сборной Кубы. Сейчас Османи – звезда мирового масштаба и один из сильнейших игроков в своем амплуа. Доигровщик сменил гражданство, стал итальянцем и выступает за местный клуб.
В Уфе он прослыл сумасшедшим любителем бананов, чуть ли не карикатурным. Те, кто с ним играл и отвечал за быт кубинца, рассказывают, как он жил в общежитии: «С утра на завтрак жарил бананы на сковороде, на что остальные постояльцы смотрели с недоумением. В обед ел банановую кашу. На ужин брал связку бананов в качестве десерта. Столько блюд из бананов, сколько знал Османи, не имеют в своем арсенале многие шеф-повара в городе».
|
ЛЮБИТЕЛЬ ПИВА ЛЛОЙ БОЛЛ
(2011/12)
Американский связующий Ллой Болл приехал в Уфу завершать карьеру. От него этого ждали на протяжении трех сезонов в Казани, все-таки возраст давал о себе знать. Но в столице Башкирии волейболиста убедили отыграть еще сезон.
Болл стал настоящим любимцем болельщиков «Урала» и приковал к себе внимание многих поклонников волейбола не только в России, но и за рубежом. В Уфе он проводил в зале практически все время, несмотря на свои 40 лет. После утренней тренировки ехал за детьми и занимался с ними вплоть до вечерней. Он был единственным игроком в истории клуба, которому тренеры официально разрешали выпить пива на командном ужине после игры.
Последний матч американца сложился как по сценарию, написанному в Голливуде. «Урал» проводил встречу в Краснодаре против местного «Динамо». В случае победы уфимцы второй раз в истории клуба попадали в еврокубки. «Урал» уступал 0:2, и казалось, что выход в Европу уфимцам придется отложить, но олимпийский чемпион Болл, привыкший побеждать, считал иначе. Он заиграл с утроенной энергией, вдохнул в партнеров жизнь, и те полетели к победе. «Урал» выиграл тот матч со счетом 3:2, а точку в игре поставил наш герой, эффектно выполнив «неберущуюся» подачу. После финального свистка Болл потонул в объятиях партнеров по команде и приехавших из Уфы болельщиков, которые переоделись в специально изготовленные для такого случая футболки «You are voLleyBall» с изображением игрока, где буквы L и B указывали на инициалы волейболиста.
|
САМЫЙ ВЫСОКИЙ -
АЛЕКСЕЙ КАЗАКОВ
(2006/07, 2007/08, 2008/09, 2011/12 и 2012/13)
Один из игроков, который стал символом уфимского волейбола. Он же – самый высокий волейболист «Урала» в истории клуба. Его рост – 217 см. Именно к нему было приковано внимание болельщиков и прессы в те годы, когда он выступал за башкирский клуб.
Титулованный центральный блокирующий приходил в Уфу два раза. Первый – в 2006 году, еще в «Нефтяник Башкортостана». Покинул клуб перед тем, как его возглавил сербский специалист Зоран Гаич, с которым у Казакова были творческие разногласия. Позже Алексей вернулся в «Урал» для того, чтобы дважды показать лучший результат в истории клуба. Именно он был капитаном команды в сезоне 2011/12, когда уфимцы вышли в еврокубки, став пятыми, и в сезоне 2012/13, когда «Урал» завоевал серебряные медали чемпионата России.
|
САМЫЙ СКАНДАЛЬНЫЙ -
АЛЕКСЕЙ СПИРИДОНОВ (2012/13)
Этот доигровщик попал в Уфу, имея условную дисквалификацию, но исключил разного рода скандалы, попутно став вторым по результативности игроком «Урала» по итогам лучшего в истории клуба сезона и вновь получив вызов в сборную России.
Со Спиридоновым было связано много интересных историй. Одна из них о том, как он сыграл за «Урал» в еврокубковом матче во Франции в майке партнера по команде Андрея Максимова. А все потому, что авиакомпания потеряла багаж Алексея в Париже и он не успел прийти в Ренн к игре. Кроссовки нужного размера были куплены в местном спортивном магазине, а вот игровую форму пришлось позаимствовать у травмированного коллеги. Администраторы команды всю ночь подручными средствами переделывали фамилию на майке, вооружившись тейпом, маркерами, иголкой и нитками. Спиридонов благополучно отыграл в ней две партии, но после нашивка отвалилась.
|
УХОДЯЩИЙ В АРМИЮ
НИКИТА АЛЕКСЕЕВ
(2012/13, 2013/14, 2015/16)
В 2010 году Никита Алексеев стал чемпионом Европы в составе молодежной сборной, а в 2013 году – серебряным призером чемпионата России с «Уралом». Настоящей звездой игрок стал спустя год, когда вдруг решил завершить карьеру игрока и… уйти в армию. Прямо по окончании сезона он объявил, что будет служить в отряде специального назначения воздушно-десантных войск России.
Алексеев честно отслужил год, но не пошел по этому пути, вернувшись в большой спорт. Позже он признался, что принял такое решение во время просмотра одного из домашних матчей «Урала». Комментаторы передали привет игроку от действующих волейболистов уфимской команды, что было живо воспринято в военной части. Осенью диагональный подписал контракт с «Факелом», но вскоре вернулся в ставший родным «Урал». Сейчас Алексеев выступает в сильнейшем клубе России – казанском «Зените».
|
Владислав Зимняков,
старший тренер по волейболу высшей категории и тренер сборных юношеских команд РБ СШОР №7