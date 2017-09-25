Праздничный ужин в башкирском стиле

Когда надоели щи и борщи, а до сезона шашлыков на природе еще целая зима, не впадайте в хандру, как те нытики из интернета. Позовите лучше друзей или соберитесь своей большой дружной семьей за праздничным столом. Сегодня в меню суп Уря из конины, салат «Башкортостан» , а на горячее – курица, фаршированная яйцами - «Тултырылган тауык». Ну и выпечка разная к чаю, какая же вечеринка без чая и меда!



Искушенный читатель спросит: «А где бишбармак? Где вяленый гусь? Где казылык и беляши как у нэнэйки?» Друзья, да, вы правы. Всё это непременно будет на праздничном столе в честь радостного события, но требует или длительной подготовки, или специальных ингредиентов. Для казылыка нужна кишка, вяленый гусь готовится примерно полтора месяца.



Мы же подобрали, возможно чуть менее известные, но такие же вкусные, простые в исполнении и не затратные в производстве блюда. Может быть, эти нехитрые рецепты и видеоролики о них помогут вам открыть вкусный мир национальных кухонь народов Башкирии.

