 
Праздничный ужин в башкирском стиле
Когда надоели щи и борщи, а до сезона шашлыков на природе еще целая зима, не впадайте в хандру, как те нытики из интернета. Позовите лучше друзей или соберитесь своей большой дружной семьей за праздничным столом. Сегодня в меню суп Уря из конины, салат «Башкортостан» , а на горячее – курица, фаршированная яйцами - «Тултырылган тауык». Ну и выпечка разная к чаю, какая же вечеринка без чая и меда!

Искушенный читатель спросит: «А где бишбармак? Где вяленый гусь? Где казылык и беляши как у нэнэйки?» Друзья, да, вы правы. Всё это непременно будет на праздничном столе в честь радостного события, но требует или длительной подготовки, или специальных ингредиентов. Для казылыка нужна кишка, вяленый гусь готовится примерно полтора месяца.

Мы же подобрали, возможно чуть менее известные, но такие же вкусные, простые в исполнении и не затратные в производстве блюда. Может быть, эти нехитрые рецепты и видеоролики о них помогут вам открыть вкусный мир национальных кухонь народов Башкирии.
Суп Уря с кониной
Уря – один из традиционных супов башкирской кухни. Он прост в приготовлении, сытный и красивый. Вам понадобится: кусок конины, морковь, лук, стакан пшена и соль.

Жирное молодое конское мясо промойте и нарежьте мелкими кусочками. Если по каким-то причинам вам жалко есть лошадку, возьмите говядину или баранью грудинку, курицу, гуся или даже субпродукты птицы, традиционная кухня это допускает.
Подготовленное мясо положите в кастрюлю с холодной водой и доведите до кипения. Будет много пены, ее лучше убрать. Так бульон будет прозрачным и аппетитным. А если вы его в процессе варки процедите, то еще лучше. Но если не хочется, то и не надо, ничего страшного.
Когда мясо будет наполовину готово, положите в кастрюлю предварительно порезанные некрупно морковь, лук и промытое пшено.
Варится Уря с закрытой крышкой часа полтора-два, в зависимости от того, какое у вас мясо. Не забудьте посолить, но ближе к концу варки.
Готовый суп подавайте с кусочками мяса, посыпав зеленью.
~
Салат «Башкортостан»
Признанный авторитет национальной башкирской кухни Индуса Арсланова посвятила салатам целый раздел своей неоднократно переизданной книги «Традиционная и современная башкирская кухня». Это если вы захотите сказать, что в традиционной кухне башкир салатов почти нет. В современной – много. Сделаем простой и сытный?
Для приготовления салата вам понадобится: кусочек говядины и печени, несколько картофелин, соленые огурцы, зеленый горошек, можно положить яблоко.
Говядину, печень и картошку – сварите. Порежьте все (кроме горошка) небольшими кусочками, положите в салатник. Заправлять салат лучше смесью сметаны и майонеза, ну или как вам больше нравится. Это же ваше блюдо.
Салат горкой сложите в салатник, украсьте зеленью или кружочками яиц.
~
Тултырылган тауык
(курица, фаршированная омлетом или яйцом)
Для того чтобы приготовить одно из самых изысканных блюд башкирской кухни, вам понадобится самая лучшая деревенская курица – с целой и крепкой кожицей. А также с десяток яиц. Лучше, конечно, тоже деревенских. И молоко, какой омлет без вкусного натурального молока.
Зашейте тонкой белой ниткой курице шею. Вот так, как на картинке.
Очень осторожно двумя пальцами отделите кожу от мяса.
Шприцом без иголки набирайте омлет или просто взбитые яйца и заливайте его между кожей и мясом. Некоторые предпочитают заливать остатки яиц внутрь тушки, так тоже вкусно.
Зашейте курицу и аккуратно положите тушку в соленую и кипящую воду примерно на час-полтора.
Готовую курицу чуть охладите и подавайте на стол сначала целиком, а после порубите на крупные куски, чтобы не выпала начинка. Для гарнира подойдет картофель или рис.
Кыстыбый и губадия
Чтобы сделать кыстыбый и губадию потребуется два вида теста. Для кыстыбый – пресное из муки, яиц, воды и соли. Вместо воды можете использовать молоко.
Для теста на губадию нужны мука, сахар, сливочное масло, соль и вода.
Тесто для кыстыбый раскатайте тонкими кружками, размером с тарелку, стряхните лишнюю муку, подсушите каждый с двух сторон на сухой сковородке, помажьте с одной стороны растопленным сливочным маслом и заверните внутрь картофельное пюре или пшенную кашу, как больше нравится.
Губадию можно сделать одним большим пирогом, а можно несколько маленьких, порционного размера. Для начинки понадобится красный творог (кызыл эремсек), отварной рассыпчатый рис, рубленые яйца, промытые и распаренные изюм и курага.
«Упакованную» губадию полейте сверху топленым маслом и заверните края «веревочкой».
Перед тем, как отправить в духовку, проткните губадию в нескольких местах, а сверху посыпьте сладкой крошкой. Выпекать – 25-30 минут, сначала в горячей духовке, потом температуру чуть убавить.
Подавать в горячем или холодном виде к чаю. Приятного аппетита.
~
Материал подготовил Станислав Шахов,
При участии Григория Гаврилова, Ольги Газизовой.
Инфографика - Юрий Дегтерев.